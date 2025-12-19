«Угрозы будем уничтожать»: Путин реагирует на возможную блокаду Калининграда

Эти угрозы мы будем уничтожать. И все должны это понимать и отдавать себе отчет, что такие действия приведут к невиданной до этого момента эскалации конфликта и выведут его на другой уровень, вплоть до крупномасштабного вооруженного конфликта.

Отвечая на вопрос корреспондента телеканала «Звезда» о возможной блокаде Калининградской области, Владимир Путин дал понять: любые угрозы этому региону будут пресекаться сразу и предельно жестко:Путин также напомнил о позиции Москвы в ответ на удары по гражданской инфраструктуре. Россия реагирует на такие атаки регулярно и будет продолжать эту линию. Если удары не прекратятся, ответ, как он дал понять, последует каждый раз.Отдельно президент затронул тему атак на нефтяные танкеры. Он отметил, что расчет на серьезный эффект не сработает – поставки нефтепродуктов сорвать не получится. Зато такие действия лишь добавляют рисков и повышают общую напряженность в мире. И, как он подчеркнул, без реакции со стороны России они все равно не останутся.Из слов президента можно сделать вывод, что Россия не ищет обострения и не стремится поднимать ставки первой. Но если кто-то решит проверить границы допустимого – ответ будет быстрым.