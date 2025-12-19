«Угрозы будем уничтожать»: Путин реагирует на возможную блокаду Калининграда

8 499 13
«Угрозы будем уничтожать»: Путин реагирует на возможную блокаду Калининграда

Отвечая на вопрос корреспондента телеканала «Звезда» о возможной блокаде Калининградской области, Владимир Путин дал понять: любые угрозы этому региону будут пресекаться сразу и предельно жестко:

Эти угрозы мы будем уничтожать. И все должны это понимать и отдавать себе отчет, что такие действия приведут к невиданной до этого момента эскалации конфликта и выведут его на другой уровень, вплоть до крупномасштабного вооруженного конфликта.

Путин также напомнил о позиции Москвы в ответ на удары по гражданской инфраструктуре. Россия реагирует на такие атаки регулярно и будет продолжать эту линию. Если удары не прекратятся, ответ, как он дал понять, последует каждый раз.



Отдельно президент затронул тему атак на нефтяные танкеры. Он отметил, что расчет на серьезный эффект не сработает – поставки нефтепродуктов сорвать не получится. Зато такие действия лишь добавляют рисков и повышают общую напряженность в мире. И, как он подчеркнул, без реакции со стороны России они все равно не останутся.

Из слов президента можно сделать вывод, что Россия не ищет обострения и не стремится поднимать ставки первой. Но если кто-то решит проверить границы допустимого – ответ будет быстрым.
13 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. nPuBaTuP Звание
    nPuBaTuP
    -4
    Сегодня, 16:06
    И вот снова, танкер в Средиземном море атаковали...
  2. ваш вср 66-67 Звание
    ваш вср 66-67
    +7
    Сегодня, 16:08
    Россия не ищет обострения и не стремится поднимать ставки первой. Но если кто-то решит проверить границы допустимого – ответ будет быстрым.

    Надо было немного раньше держать эту шоблу в напряжении!
    Не нужны были Мински 2-3, а сразу по сусалам! Тогда бы может и не пришлось бы страдать нашему гражданскому населению!
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +6
      Сегодня, 16:25
      Цитата: ваш вср 66-67
      Не нужны были Мински 2-3, а сразу по сусалам!
      "Мыжнетакие"... am
      Вот только юшку с лица вытирают одни, а "мыжнетакие" - совсем другие люди.
  3. Роман Ефремов Звание
    Роман Ефремов
    +6
    Сегодня, 16:17
    Как сказал поэт:
    Ежедневные клятвы не клятвы

    Количество слов не переходит в качество, их просто перестают воспринимать всерьез.
  4. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    0
    Сегодня, 16:22
    Хорошее,доходчивое предупреждение для туповатых европейских импотентов
    1. kromer Звание
      kromer
      +12
      Сегодня, 16:35
      Цитата: pudelartemon
      Хорошее,доходчивое предупреждение для туповатых европейских импотентов


      Доходчивое для европейцев это когда им морду бьют на завтрак, обед и ужин, а на слова они уже давно никак не реагируют.
  5. Вольноопределяющийся Марек Звание
    Вольноопределяющийся Марек
    +4
    Сегодня, 16:38
    К сожалению, границы допустимого, судя по всему, уже проверены. Практически - онлайн. Ответ будет позже? А, было бы очень поучительно, если бы ответ в Киев прилетел, тоже онлайн. Прямо во время ответа на этот вопрос.
  6. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +6
    Сегодня, 16:47
    Цитата: pudelartemon
    Хорошее,доходчивое предупреждение для туповатых европейских импотентов
    Их уже предупреждают с февраля месяца 2022 года
    1. Ныробский Звание
      Ныробский
      +3
      Сегодня, 17:22
      Цитата: Schneeberg
      Цитата: pudelartemon
      Хорошее,доходчивое предупреждение для туповатых европейских импотентов
      Их уже предупреждают с февраля месяца 2022 года

      Раньше. С ноября 2021 года. yes
    2. Николай А. Шадов Звание
      Николай А. Шадов
      -1
      Сегодня, 18:49
      И, что характерно, предупреждения реализуются (пусть и не с теми спецэффектами, которых жаждется многим здесь строчащим). В 2021 г. нас не послушали - получили финансовую и материальную "черную дыру" в виде Украины, в которую евроверхушка вбухала (и пока безрезультатно!) уже столько, что ни в сказке сказать, ни налогоплательщикам объяснить. Теперь евросаду остается только последняя ставка - на общеевропейскую войну, а ее перспективы в плане гешефта для садоводов ой какие туманные. И что характерно - мы ведь снова предупреждаем, пока (как и в свое время с Украиной) по-хорошему.
  7. Jacques Sekavar Звание
    Jacques Sekavar
    +2
    Сегодня, 18:27
    Блокада воздушного, ж/дорожного и автомобильного сообщения это не угроза? Бы интересно как на подобное отреагировали в Израиле США или кто из ЕС
  8. AC130 Ganship Звание
    AC130 Ganship
    0
    Сегодня, 18:57
    Во всем мире цены на нефть упали и цена на бензин на заправках - соответственно тоже.
    В смысле - там, где рыночная экономика.
  9. Thumbs Звание
    Thumbs
    0
    Сегодня, 21:17
    Почему геостратег вторым номером подыгрывает? Оплеух мало получали? Помнится кто-то поговаривал: