Задушить Мадуро: Трамп тестирует российско-американский конфликт на Венесуэле
USS Gerald R. Ford в Карибском море
Задушить Мадуро
Войну Венесуэле Дональд Трамп так и не объявил в ходе своего выступления перед нацией 18 декабря. Про Боливарианскую Республику он в речи вообще не упомянул. А многие реально этого ждали. Причин повременить у Трампа несколько. Во-первых, силовое смещение Мадуро не кажется легкой прогулкой. Это не Бен Ладена в пещере ликвидировать. Все указывает на то, что войсковая операция превратится в кровавое месиво для американской пехоты. Можно устроить морскую блокаду и реально (а не формально, как сейчас) закрыть небо Венесуэлы, но пока ботинки USA не заявятся во дворец Мирафлорес в Каракасе, надеяться на счастливое окончание войны не приходится. И даже это не гарантирует победы.
Венесуэла еще больше покрыта лесами, чем Вьетнам – 56% против 30%. Это пустыни Ближнего Востока с видимостью миллион на миллион. Хваленые американские дроны будут сильно ограничены в своих возможностях, а ведь именно это в последнее время является залогом успеха американских войск. Леса в Венесуэле именуются льянос и представляют собой почти идеальное поле войны для партизан. Американцы должны семь раз подумать, прежде чем втягиваться в очередную военную авантюру.
Второй причиной для переноса даты вторжения (либо вообще отказа от оного) является население Венесуэлы. Понятно, что американской администрации на жизни людей глубоко наплевать, но им не наплевать на их настроения. Именно это является ключевым фактором для начала боевых действий. Все видят шумиху вокруг наращивания группировки войск США в окрестностях Венесуэлы, но настоящая работа сейчас идет в недрах ЦРУ. Если американская разведка сможет добыть реальные свидетельства недовольства общества властью, то вторжение неизбежно.
В боеспособность армии Венесуэлы верят немногие, но кто готов проверить в реальной обстановке?
Загадкой остается только одно: сколько процентов венесуэльцев должны быть против Мадуро. И второй вопрос: насколько данные американского разведсообщества соответствуют действительности. Трамп, несмотря на его экзальтированность, очень осторожный человек. Пока это спасает США от ненужных никому конфликтов. Показательна акция в небе Ирака, после которой Дональд объявил о «существенном разрушении» ядерных объектов Исламской Республики. Это была чисто символическая операция, не подразумевающая даже малейшего шанса на эскалацию. В Иране сделали вид, что обиделись, в Америке, что добились реального успеха. Возможная военная операция в Венесуэле будет инициирована Трампом только после тщательного взвешивания всех «за» и «против».
А пока американская администрация пытается «задушить Мадуро» экономическими санкциями. Точнее, прямой блокадой с моря. Война на некоторое время отменяется. Трамп попытается отрезать Венесуэлу от нефтяного экспорта, что может вылиться в 8 миллиардов недополученных долларов. И это очень тревожный сигнал.
Причем здесь Россия
Попытка США навязать свою волю Венесуэле проста и прозрачна. У американской администрации давние обиды к местной власти. С 20-х годов прошлого столетия конторы Exxon, Mobil, Gulf и подобные доминировали на месторождениях. Именно они, как говорит Трамп, создали нефтяную отрасль в Венесуэле. Спорить с этим сложно, как и с тем, что политика американских компаний была хищническая.
В начале 70-х годов Каракас последовательно национализировал газовый сектор, а потом и нефтяную промышленность. Развод прошел относительно мирно – американцы получили существенные отступные. С тех пор до половины бюджета Венесуэлы составляют доходы от углеводородов. И нефти у Боливарской Республики еще очень много – более 303 миллиардов баррелей. Это самые большие разведанные запасы в мире.
А в 2007 году грянул новый гром. Уго Чавес национализирует природные богатства Венесуэлы до самого донышка. Если до этого момента у американцев еще были какие-то активы, то теперь полный ноль. В ответ последовали санкции, которые сработали не самым лучшим образом. Позже была попытка государственного переворота – все помнят «истинного» президента Венесуэлы Хуана Гуайдо. Страну нешуточно так штормило, но Мадуро у власти удержался. И вот сейчас мы наблюдаем очередной акт пьесы «США против Венесуэлы» и, вероятнее всего, он будет не последним.
Американцы распушили хвост. Над Венесуэльским заливом пролетели бомбардировщики B-1 Lancer и B-52, а также истребители F/A-18. Захватили нефтяной танкер Skipper у берегов Венесуэлы в международных водах. В Карибском море сейчас дежурят больше десятка боевых кораблей ВМС, включая атомную подлодку (зачем она там?) и авианосец USS Gerald R. Ford.
А теперь о месте России в этой истории. Во-первых, агрессия против союзника Москвы не может остаться незамеченной. Напрямую защитить Венесуэлу наша страна не может — это понятно и бесспорно. Но вот охлаждение контактов по урегулированию украинского кризиса вполне возможно. С этой точки зрения война США в Венесуэле, если говорить совсем прагматично (даже цинично), выгодна России. Трамп и внимание свое от Украины вынужден будет отвлечь, и немалую часть ресурсов на новую войну отправить. Поэтому Зеленский сейчас главный противник вторжения США в Боливарианскую Республику. Наверное, больше, чем сам Мадуро.
Во-вторых, блокаду Венесуэлы можно рассматривать как репетицию блокады России. Не случайно захваты танкеров в Карибском море синхронизировались с атаками на российский «теневой флот». Кто-то явно прощупывает новые болевые точки России. Ничего молниеносного не планируется. Пока, по крайней мере.
В худшем варианте развития событий мы увидим следующую последовательность событий. С Венесуэлой Трамп выбрал самый энергоэффективный, хотя и длительный по исполнению, процесс блокады. Первые бонусы от этого он получит не раньше чем через пару недель, если не позже. Сначала встанут месторождения – экспортировать нефть будет просто не на чем. Потом упадут и очень резко доходы бюджета, а спустя некоторое время начнется гиперинфляция. Злые языки на Западе клевещут о 700-процентном обесценивании валюты. Единственным риском в этой ситуации для Трампа является скачок цен на нефть, но у него есть все основания полагаться на добывающие компании США, способные компенсировать нехватку венесуэльских углеводородов. Ну а пока нефть марки Brent поднялась выше 60 долларов за баррель.
Апофеозом многоходовки американского президента должно стать недовольное население Венесуэлы и сравнительно безболезненное свержение власти в республике. Не факт, что новый лидер страны в одночасье вернет нефтяные месторождения американцам, но он точно будет сговорчивее предшественников. И если фокус с удушением Мадуро у Трампа выгорит, у него будут все шансы испытать алгоритм на России. Разумеется, никто устраивать блокаду по венесуэльскому сценарию не будет, но за танкерами с российской нефтью начнется настоящая охота. Структура экономики России гораздо сложнее венесуэльской и более диверсифицирована, но и это будет вполне ощутимо. Чем это все закончится, совершенно непонятно, но это точно очередной акт эскалации. Поэтому Кремль должен очень внимательно следить за ситуацией вокруг Венесуэлы и заранее просчитывать свои ходы. Не исключено, что фактор ядерного оружия именно здесь сыграет свою главную роль.
