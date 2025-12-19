Польский президент дал Украине шанс получить истребители МиГ-29

Президент Польши Кароль Навроцкий дал понять, что истребители МиГ-29, скорее всего, все-таки отправятся в Украину. Правда, не завтра и не по щелчку пальцев: сначала нужно закрыть все формальности. Об этом он рассказал после встречи с Зеленским в Варшаве.

Навроцкий описал возможную сделку как «симметричное стратегическое партнерство». Суть проста: Польша передает советские истребители, а взамен рассчитывает получить от Киева технологии и практические наработки в сфере борьбы с беспилотниками.



Он сразу оговорился – окончательное решение принимает не он лично. Но сам подход, по его словам, выглядит разумно и вполне укладывается в интересы страны.

Зеленский, в свою очередь, внес важное уточнение. Украине нужны МиГ-29 не потому, что в ангарах пусто, а потому что остро не хватает подготовленных пилотов. Эти самолеты украинские летчики знают и умеют на них летать уже сейчас. А вот с F-16 все куда сложнее: переобучение одного пилота занимает от полугода до полутора лет.

Ранее в Польше уже отмечали, что МиГ-29 у страны осталось немного. Часть из них выведена из эксплуатации и фактически простаивает. Именно такие машины и могут быть переданы Украине – разумеется, после политического согласования и технической проверки.
  1. Yngvar Звание
    Yngvar
    0
    Сегодня, 16:58
    Передадут бескорыстно, но за деньги!
    Это как два дурака на базаре: один продает, второй покупает...
    Тут правда ситуёвина интересная - договариваются паны и холопы!
    1. Вольноопределяющийся Марек Звание
      Вольноопределяющийся Марек
      +1
      Сегодня, 17:06
      За деньги? Так платить же не бандеровцам. Запад заплатит . Сам себе. Нам то, от этого не легче. Вывод один- нельзя дальше благодушествовать в отношении политического и военного руководства наших врагов. Это все оборачивается кровью и жизнями наших ребят на фронте. И, это МиГи, если попадут в руки нацистов, бед принесут нам немало.
      1. Yngvar Звание
        Yngvar
        0
        Сегодня, 17:19
        Должок то всё равно повиснет на Украдине, если она как государство останется... МиГи старые, ещё советские. Самому "молодому" по авионике, насколько я знаю, 37 лет. Да согласен с Вами - оружие оно и старое - ОРУЖИЕ! Без всякого "шапкозакидательства" частично будут уничтожены нашими силами ПВО, но и оставшиеся бед принесут немало. По поводу благодушия, предполагаю, что оно понемногу заканчивается. И в Гейропе это до некоторых начало доходить.
        1. pin_code Звание
          pin_code
          +1
          Сегодня, 18:50
          Дело не в том сколько им лет, а сколько они бед могут нам предоставить.
    2. pin_code Звание
      pin_code
      0
      Сегодня, 18:48
      И пан всегда прав! Это для кого-то проблема..
  2. Nexcom Звание
    Nexcom
    -3
    Сегодня, 17:00
    у бздышеков "израильского" перепила МиГи. Сразу уже таскают многое из НАТовского и могут применять.
    Серьёзно переделанные. Кроме ресурса планера и двигателей....
    Но если умело применять - могут проблем создать, к сожалению

    Ну, хай побьються хлопци-литуны на этом старье - нам меньше забот будет.... Вероятно отдадут литаки как раз выведенные из эксплуатации - эти в первую очередь...
  3. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    -3
    Сегодня, 17:04
    Я слышал,что кнопкой катапульты от экспортных МиГов,можно управлять не только из кабины пилота. . .Летит такой пшек на МиГ и вдруг вышвыривается из кабины самолёта катапультой,хотя сам пшекский пилот капу и не нажимал ! Технологии они такие!. . . love
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +5
      Сегодня, 17:06
      ...ага, как нажмут кнопки в Кремле, и все бздышеки кто в кабинах МиГов был тут же катапультирует и все они разобьются о небесную твердь.... laughing Не, ну так мысль очень интересная...
    2. pin_code Звание
      pin_code
      0
      Сегодня, 19:05
      Чушь она такая... И миги падают и т-72 встают и патроны дают осечку через 1дин.это не сказка-это война. Самолёты сбивают самолёты, танки подбирают танки, и не все "маслины" летят мимо а ещё есть арта , причём 2х видов. Кинетика и реактивная. И новая нАпасть - дроны. Это не поле боя-это поле смерти и везения. Реально как в пословица-хочешь жить, умей вертеться.
  4. Романенко Звание
    Романенко
    +1
    Сегодня, 17:06
    Польша передает советские истребители, а взамен рассчитывает получить от Киева технологии и практические наработки в сфере борьбы с беспилотниками.

    Они там что-то курили вместе с hohlами или нюхали? Что они могут получить в обмен на самолеты? То, что передало НАТО на украину? Какие нафинг наработки , на месте правоохранительных органов Польши я бы заинтересовался подробностями подобного обмена.
    1. Лимон Звание
      Лимон
      0
      Сегодня, 17:09
      Девок своих могут предложить пшекам. А что,тоже вариант)))
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        0
        Сегодня, 17:23
        ...так ить они бы и рады, так не берут же. там такого "добра" хватает.
    2. poquello Звание
      poquello
      0
      Сегодня, 18:04
      Цитата: Романенко
      Какие нафинг наработки , на месте правоохранительных органов Польши я бы заинтересовался подробностями подобного обмена.


      "— Сколько дадут ваши шефы за рецепт? Полтораста дадут?
      — Дадут двести, — зашептал переводчик. — А у вас, в самом деле, есть рецепт?
      — Сейчас же вам продиктую, то есть сейчас же по получении денег. Какой угодно: картофельный, пшеничный, абрикосовый, ячменный, из тутовых ягод, из гречневой каши. Даже из обыкновенной табуретки можно гнать самогон. Некоторые любят табуретовку. "
    3. pin_code Звание
      pin_code
      0
      Сегодня, 19:10
      Ну вы не на месте этих правооохранителей. Да и выбора у них нет. Либо молчи и работай, либо пошёл на хутор бабочек ловить.
  5. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 18:04
    Мертвому припарка...
    Зато заявлять будут громко, как они умеют...
  6. pin_code Звание
    pin_code
    0
    Сегодня, 18:46
    Очередной одноразовый презик(от слова президент). Он просто отсрочил экономический кризис и восстание поляков. Польша сама себя обеспечить не может всем.
  7. 1944-1989 Звание
    1944-1989
    0
    Сегодня, 18:56
    22 самолета (включая версии G и UB), пожертвованные за символическую плату в 1 евро после воссоединения Германии (2003-2004 гг.), некоторые из них нуждались в ремонте.
    1. pin_code Звание
      pin_code
      0
      Сегодня, 19:13
      В любом случае это самолёты, и о их ТХ мы ни чего не знаем.
      1. Младший рядовой Звание
        Младший рядовой
        0
        Сегодня, 20:52
        Как раз знаем. И ЛТХ и ТТХ. Вопрос в каком состоянии самолеты?
  8. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    0
    Сегодня, 20:25
    Чушь какая-то. В каком состоянии МиГи, и кто ТО занимался? Ну если на пару вылетов с прикрученным шторм-шедоу, то может быть. Поляки в накладе не останутся.
  9. Алексей северянин Звание
    Алексей северянин
    0
    Сегодня, 22:01
    Не те ли это МиГи, что Польша "купила" у объединившейся Германии по 1 евро за самолет, когда немцы перешли на натовское вооружение?