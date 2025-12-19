Путин отреагировал на слова о «надоевших передачах про Украину»

Сегодня в телеэфире проходит Прямой эфир с российским президентом. Он отвечает на различные вопросы, и они не застают его врасплох.

К примеру, на экране появилось следующее сообщение, которое один из граждан страны прислал главе государства:

Надоели эти передачи про Украину!

Ответ президента последовал незамедлительно. Путин со свойственным ему чувством юмора отреагировал на слова о «надоевших передачах про Украину», заявив, что совершенно с этим согласен и «пора заканчивать».

Вряд ли он имел в виду телепрограммы, посвященные украинской тематике. Похоже, Путин подразумевал специальную военную операцию на Украине, к достижению целей которой мы движемся.

Президент также в ходе Прямой линии упомянул сегодняшнее нападение на танкер в Средиземном море. Он ясно дал понять, что подобные террористические акты не останутся без внимания:

Ответы с нашей стороны последуют обязательно.

По мнению главы государства, одной из целей организаторов атаки является поднятие стоимости страховки. Президент добавил, что подобные деяния не остановят экспорт нефти из России.

Произошедшей сегодня атаке предшествовала серия нападений на гражданские суда в Черном море, организованная киевскими властями.

Сегодняшний прямой эфир главы государства посвящен итогам уходящего 2025 года. На передаче «Итоги года с Владимиром Путиным» президент страны отвечает на вопросы граждан и представителей СМИ.

Прием вопросов начался 4 декабря и продолжился в ходе эфира. Их уже поступило более трех миллионов.
  1. ZovSailor Звание
    ZovSailor
    +1
    Сегодня, 16:53
    Необходимо превентивно жёстко отвечать кукловодам, не дожидаясь ударов бандеронацистов, провоцирующих ТМВ и рост стоимости фрахта вместе с увеличением дисконта на российскую нефть, а следовательно и уменьшением доходов от экспорта нефти Urals.
  2. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    0
    Сегодня, 16:56
    Есть цитатник Мао.И даже есть цитатник Кличко.Где цитатник Владимир Владимировича можно приобрести. . . hi
    1. Товарищ Берия Звание
      Товарищ Берия
      +9
      Сегодня, 17:07
      А самому издать слабо? Это будет бестселлер. Бабла можно поднять. Есть, правда, проблемы с авторским правом. но это всё потом будет. главное - вовремя смыться laughing
      1. Ракитин Звание
        Ракитин
        0
        Сегодня, 18:47
        Если выбрать мягкую бумагу и с перфорацией - можно и поднять, а так - вряд ли :-)
    2. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +4
      Сегодня, 17:08
      Цитата: андрей мартов
      Где цитатник Владимир Владимировича можно приобрести. . .
      https://ru.wikiquote.org/wiki/Владимир_Владимирович_Путин
      Не благодарите... laughing
  3. Danil Timoshenko Звание
    Danil Timoshenko
    0
    Сегодня, 17:18
    Я спросил, почему в нашей стране 1,2 миллиона человек с ВИЧ/СПИДом (+- 1% населения, самый высокий показатель в Европе, наравне с беднейшими странами Африки) и что делается для остановки эпидемии ВИЧ в России. Как отец двоих детей, я обеспокоен этим. К сожалению, похоже, организаторы прямой линии не проявили интереса к этому вопросу.
    1. nik-mazur Звание
      nik-mazur
      -11
      Сегодня, 17:35
      Цитата: Danil Timoshenko
      Я спросил, почему в нашей стране 1,2 миллиона человек с ВИЧ/СПИДом ... организаторы прямой линии не проявили интереса к этому вопросу

      Может потому, что вы не уточнили, откуда дровишки и какая страна ваша?
      1. Danil Timoshenko Звание
        Danil Timoshenko
        +5
        Сегодня, 17:38
        Данные относятся к Российской Федерации и публикуются профильными медицинскими ведомствами. Вопрос касается государственной политики в сфере здравоохранения.
      2. ASSAD1 Звание
        ASSAD1
        0
        Сегодня, 17:43
        В Яндексе забанили навечно? Не говоря о богомерзком Гугле.
  4. newtc7 Звание
    newtc7
    +2
    Сегодня, 17:48
    Ответы на это последуют обязательно - бу бу бу, ага верим да. Красные, ответы, все это мы уж знаем и слышали. А надо всего то потопить 2-3 корабля идущих в Одессу. Да это остановить движение по черному морю и у некоторых бизнесменов будут потери, но у России как бы еще 4 моря и 1 океан для экспорта остаются а вот у украины только ж/д пути (которые тоже можно повредить) да обычная дорога. Казалось бы если хочешь победить в войне решение очевидно, но походу не так уж сильно хочет
    1. Волхов М3 Звание
      Волхов М3
      -2
      Сегодня, 18:48
      Дай таким власть,так потом замучаешься их откачивать в реанимации. От усердия сами себе годаны отрежут.
  5. Дилетант Звание
    Дилетант
    +1
    Сегодня, 18:06
    Вряд ли он имел в виду телепрограммы, посвященные украинской тематике.

    Именно телепрограммы. А то в них слишком много и часто поднимают вопрос под провокационным названием "коррупция".
  6. Грац Звание
    Грац
    +3
    Сегодня, 18:15
    реально надоели с утра до вечера про Украину из дня в день 4 год подряд, уже включать тв не хочется
    1. Ghost1 Звание
      Ghost1
      +1
      Сегодня, 21:29
      Так у нас СВО идёт вообще, а вы что хотите про бомонд и гламур рассказывали?
      1. guest Звание
        guest
        0
        Сегодня, 21:51
        Цитата: Ghost1
        Так у нас СВО идёт вообще, а вы что хотите про бомонд и гламур рассказывали?

        А как же без этого. laughing hi
  7. Minus Звание
    Minus
    +4
    Сегодня, 18:46
    Долго думал.... Смотреть ли прямую линию или нет.... Любопытство пересилило..... Такой бездарно спланированной я не видел за все время!Допускались тупые вопросы, а ответы..... А большинство вопросов не получили ответа!!!! Перевод стрелок и ....
  8. Minus Звание
    Minus
    +4
    Сегодня, 18:47
    Наверное самая бездарно срежиссированная прямая линия!
  9. Minus Звание
    Minus
    +3
    Сегодня, 18:49
    Фактически на 80 процентов вопросов не была не дано ответов ! Вообще никаких! Увод от темы вопроса!
  10. Minus Звание
    Minus
    +2
    Сегодня, 18:50
    Мне особенно запал вопрос про ипотеку- ну вот на Кавказе.... Ну вот сынуля .... Вот Адамка рано женился....
  11. Minus Звание
    Minus
    +4
    Сегодня, 18:53
    Ииии? Если первыйх орденоносец на всю Россию, которых назначен на должности, на которые он не может претендовать..... Ну просто в силу возраста..... И ? И первое лицо государства нам приводит в пример это тело? Ага... Ещё и дипломированного чтеца Корана.... И говорит ... Да на....
  12. Minus Звание
    Minus
    +3
    Сегодня, 18:55
    Это ....Это просто П И Н ДЕЦ!!!! Россию уничтожают! И это инициатива сверху! Проводит эту политику АП, дума, СФ.... И сам 146 процентов!!!!
  13. котик-русич Звание
    котик-русич
    +2
    Сегодня, 19:38
    Не будет украины - не будет передач про украину...
    fellow
  14. fsvlad Звание
    fsvlad
    0
    Сегодня, 21:02
    .. Путин.. согласен и «пора заканчивать».

    Так мы ж еще и не начинали ;)