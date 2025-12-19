Путин отреагировал на слова о «надоевших передачах про Украину»

Сегодня в телеэфире проходит Прямой эфир с российским президентом. Он отвечает на различные вопросы, и они не застают его врасплох.К примеру, на экране появилось следующее сообщение, которое один из граждан страны прислал главе государства:Ответ президента последовал незамедлительно. Путин со свойственным ему чувством юмора отреагировал на слова о «надоевших передачах про Украину», заявив, что совершенно с этим согласен и «пора заканчивать».Вряд ли он имел в виду телепрограммы, посвященные украинской тематике. Похоже, Путин подразумевал специальную военную операцию на Украине, к достижению целей которой мы движемся.Президент также в ходе Прямой линии упомянул сегодняшнее нападение на танкер в Средиземном море. Он ясно дал понять, что подобные террористические акты не останутся без внимания:По мнению главы государства, одной из целей организаторов атаки является поднятие стоимости страховки. Президент добавил, что подобные деяния не остановят экспорт нефти из России.Произошедшей сегодня атаке предшествовала серия нападений на гражданские суда в Черном море, организованная киевскими властями.Сегодняшний прямой эфир главы государства посвящен итогам уходящего 2025 года. На передаче «Итоги года с Владимиром Путиным» президент страны отвечает на вопросы граждан и представителей СМИ.Прием вопросов начался 4 декабря и продолжился в ходе эфира. Их уже поступило более трех миллионов.

