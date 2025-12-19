Путин: Москва готова подумать над обеспечением безопасности выборов на Украине

Россия может обеспечить безопасность выборов на Украине, воздержавшись от ударов вглубь страны в день голосования. Нынешние киевские власти нелегитимные. Об этом заявил Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.

Власть в Киеве должна стать легитимной, но сделать это без выборов невозможно. Проведение президентских выборов на Украине гипотетически возможно, для этого нужна политическая воля западных политиков. Россия со своей стороны тоже может поспособствовать, подумав о воздержании от ударов вглубь страны в день голосования.



Тем не менее, может быть, сейчас скажу вещь, которая прозвучит неожиданно. Мы готовы подумать над тем, чтобы обеспечить безопасность при выборах на Украине. Хотя бы прекратить, воздержаться от ударов вглубь территории в день голосования.


При этом Москва не пойдет навстречу Киеву, если политическая верхушка Украины захочет использовать выборы в качестве предлога для продолжения боевых действий. Кроме того, обязательным условием будет участие в выборах украинцев, проживающих в России. Причем голосовать они должны на территории России, а не где-то на Украине, что организовать сейчас нереально.

Напомним, что Кремль не видит возможности подписывать какие-либо соглашения с Зеленским, поскольку его подпись под документом не будет действительной. США также потребовали проведения выборов президента Украины.
  1. VictorB Звание
    VictorB
    +5
    Сегодня, 17:08
    И дались ему эти выборы. В любом случае хорошего человека не выберут. Режим не изменится.
    Своих людей поставить - вот должна быть задача.
    1. knn54 Звание
      knn54
      +3
      Сегодня, 18:37
      -прекратить, воздержаться от ударов вглубь территории в день голосования.
      А кто гарантирует отсутствие ударов по России в этот день?
    2. котик-русич Звание
      котик-русич
      +2
      Сегодня, 19:33
      Цитата: VictorB

      Своих людей поставить - вот должна быть задача.
      И кто эти "свои люди" ??...
      Медведчук ? (сын осужденного за сотрудничество с немцами...)
      Проблем в том, что на украине у России "своих людей" нет.
      Тот кто вспомнит про опыт ГДР - пусть вспомнит, где сегодня на карте ГДР... sad
      Мне лучше подходит опыт Калининградской обл... yes
  2. K._2 Звание
    K._2
    +1
    Сегодня, 17:08
    это могут воспринимать как жест доброй воли
    1. Тарелка Звание
      Тарелка
      +7
      Сегодня, 17:15
      По-моему, озвучены совершенно неприемлемые для Киева условия. По крайней мере, сейчас он такого точно не примет.
      1. ваш вср 66-67 Звание
        ваш вср 66-67
        +1
        Сегодня, 19:13
        Кроме того, обязательным условием будет участие в выборах украинцев, проживающих в России. Причем голосовать они должны на территории России, а не где-то на Украине, что организовать сейчас нереально.

        Ну уж на это зе и К° точно не согласится!
        1. 30 вис Звание
          30 вис
          0
          Сегодня, 20:55
          Цитата: ваш вср 66-67
          Кроме того, обязательным условием будет участие в выборах украинцев, проживающих в России. Причем голосовать они должны на территории России, а не где-то на Украине, что организовать сейчас нереально.

          Ну уж на это зе и К° точно не согласится!

          Поставить зелю и его ч мо шников на растяжку . Крым , Севастополь , Донецкая , Луганская , Запорожская , Херсонская области люди могут голосовать на выборах на бывшей украине . Имеют право . Бандероукры считают эти области и Крым с Севастополем украинскими . Считают . Вот и получите ! А если не считают так , то значит жидоукры признают их Россией . Тем более у большинства живущих в Новороссии и Крыму укропасторта не изымали . Десять , а возможно и больше , миллионов голосов против мерзкого бандерья .
  3. Олеся Леся Звание
    Олеся Леся
    +4
    Сегодня, 17:08
    Только
    воздержаться от ударов вглубь территории в день голосования
    . Это максимум - только 1 день. А военку долбить не прекращая.
    Тем более когда у нас были выборы, то мы не просили никаких гарантий. Просто провели.
    1. Лимон Звание
      Лимон
      0
      Сегодня, 17:14
      Что вы такое говорите,а как же стоны про то что ВВП всё ,,слил,,и что подумают парни на лбс и т.д.)))
    2. kromer Звание
      kromer
      0
      Сегодня, 18:01
      Цитата: Олеся Леся
      А военку долбить не прекращая.


      Почему только военку? Инфраструктура тоже в приоритете. wink
  4. Reindeer Звание
    Reindeer
    +3
    Сегодня, 17:13
    Хм, с учетом обязательного голосования находящихся в России жителей 404 - один из вариантов капитуляции, просто назван по другому.
    1. VictorB Звание
      VictorB
      +2
      Сегодня, 17:17
      Так они же голоса европейских украинцев учтут. А их больше.
      1. Reindeer Звание
        Reindeer
        +2
        Сегодня, 17:41
        Не, не больше; в ЕС - 5,5 миллионов, в России - по оценке ВВП сегодня - от 5 до 10. Сопоставимо вполне.
        1. VictorB Звание
          VictorB
          +3
          Сегодня, 18:10
          .
          по оценке ВВП сегодня - от 5 до 10

          Это что за оценка такая? От 5 до 10 млн. Это при регистрации, тотальной цифровизации, биометрии, фильтрации в Шереметьево?
          1. Reindeer Звание
            Reindeer
            0
            Сегодня, 18:32
            https://ria.ru/20251219/putin-2063340288.html
          2. alexoff Звание
            alexoff
            0
            Сегодня, 18:41
            Цифровизация в новых регионах пока такая себе, проверять кто оставил себе украинский паспорт нелегко
        2. Rostislav Звание
          Rostislav
          0
          Сегодня, 20:24
          Да не важно, кто как проголосует. Важно, кто считать голоса будет. А с этим в куеве все хорошо.
        3. 30 вис Звание
          30 вис
          0
          Сегодня, 20:57
          Цитата: Reindeer
          Тем более у большинства живущих в Новороссии и Крыму укропасторта не изымали . ( оставили для переоформления собственности и т.п . ) Десять , а возможно и больше , миллионов голосов против мерзкого бандерья .

          Тем более у большинства живущих в Новороссии и Крыму укропаспорта не изымали . Десять , а возможно и больше , миллионов голосов против мерзкого бандерья .Это только в новых регионах !
      2. d.zacharith Звание
        d.zacharith
        +2
        Сегодня, 17:46
        А граждане 404 в европейских странах находящиеся сомневаюсь, что на выборы пойдут. Их же там на карандаш возьмут и если что в окопы
        1. Умптек Звание
          Умптек
          +1
          Сегодня, 19:26
          а вот это действительно интересный борщ! Потенциальные призывники точно дриснут появиться на избирательных участках, разве только внедрят дистанционное, и тогда возможность приписки голосов за Зелю 100%. Тогда если надо и 100 миллионов припишут. Нет, нельзя нам признавать выборы.
  5. Vitaly.17 Звание
    Vitaly.17
    +4
    Сегодня, 17:29
    Выборы при геноциде и дискриминации русских, да еще в условиях когда "законно" за любое слово о мире с Россией любой быстро загремит в тюрьму? Да сама постановка такого вопроса полный бред. Для начала нужно обеспечить свободу слова. Не говоря уже о запрете нацистских партий и организаций.
    1. Лимон Звание
      Лимон
      +2
      Сегодня, 17:54
      Тюрьма у них сейчас благо,привелегия так сказать.Другой вариант -на фарш на лбс.)))
  6. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    0
    Сегодня, 17:30
    Да уже забил Зеленский на выборы. Вчера ему беспроцентный кредит без возврата ЕС одобрил.

    По информации источников в Генштабе ВСУ активно обсуждается формат усиления мобилизации в Украине, который должен позволить ВСУ увеличить численность резервов. На Банковой ожидали кредита от ЕС и тормозили запрос Генштаба, но теперь вопрос решен и в начале 2026 года планируется понизить мобилизационный возраст до 23 лет.

    Тикайте, хлопцы, пока можно. Иначе дальнейшая ваша судьба будет такой:


    И то если повезет. А могут вас и одичавшие свиньи сожрать.
  7. olbop Звание
    olbop
    +1
    Сегодня, 17:32
    Это заявление в русле публичной политики. Главная проблема гипотетических выборов на Украине - это процедура голосования беженцев, находящихся за рубежом, в том числе и в России, и достоверный подсчет их голосов.
  8. navigator777 Звание
    navigator777
    -3
    Сегодня, 17:34
    Ага, выборы, урны, рядом представители ТЦК laughing
    Путин этого хочет?
  9. d.zacharith Звание
    d.zacharith
    +1
    Сегодня, 17:40
    ...Причем голосовать они должны на территории России, а не где-то на Украине, что организовать сейчас нереально.....
    Очень даже реально! Российский ЦИК все организует и проведет и даже иностранных наблюдателей пригласит
    1. isv000 Звание
      isv000
      +2
      Сегодня, 17:52
      Цитата: d.zacharith
      Российский ЦИК все организует и проведет и даже иностранных наблюдателей пригласит

      Из КНДР...
      1. d.zacharith Звание
        d.zacharith
        0
        Сегодня, 18:21
        Кстати.... Голосование граждан 404 можно в посольствах и консульствах США провести. Трамп пускай лично примет участие в подсчёте голосоа
  10. isv000 Звание
    isv000
    0
    Сегодня, 17:50
    Путин: Москва готова подумать над обеспечением безопасности выборов на Украине

    Но сначала референдум о проторенной дончанами дорожке. Хватит, пошатались по сторонам пора и честь знать, до дому до хаты...
  11. Andobor Звание
    Andobor
    +2
    Сегодня, 17:53
    Никакого прекращения огня не будет - в день выборов просто не будут бить по городам, а будут просто больше долбить в районе линии фронта.
  12. DBR Звание
    DBR
    +3
    Сегодня, 18:09
    А где гарантии что выборы пройдут честно и не будут подтасованы ? Тому примеров более чем достаточно . Выборы при находящемся у власти сейчас на Украине фашистском режиме бредовая идея которая создаст только его легитимность .
  13. Вольноопределяющийся Марек Звание
    Вольноопределяющийся Марек
    0
    Сегодня, 18:33
    Хорошая идея! Россия обеспечивает безопасность на всех без исключения участках на Украине. Я думаю, что результат очень огорчит запад. По этому , все это из области фантастики.
  14. Роман Ефремов Звание
    Роман Ефремов
    +1
    Сегодня, 18:40
    Какой бред, боже мой! Не можем с фашистом Зеленским мир подписать не потому что он фашист, а потому, что он НЕЛЕГИТИМЕН!!! Вот пусть народ фашистской Украины другого фашиста выберет, легитимного - вот его в уста сахарные расцелуем и мир подпишем!
    И с этим человеком во главе Россия собирается победить в войне???……
    1. Владимир М Звание
      Владимир М
      +1
      Сегодня, 19:20
      Согласен с вами, сейчас на Украине выбрать не "фашиста-нациста-националиста" (суть у этих понятий одна) не возможно.
      Даже если и выставим "нашего дорогого кума" все равно придем к "фашисту-нацисту-националисту". Да и не проголосуют на Украине за кума ни "красные", ни "белые", ни "зеленные"....
  15. fsvlad Звание
    fsvlad
    0
    Сегодня, 19:29
    ..прекратить, воздержаться от ударов вглубь территории в день голосования.

    Нда, а если они устроят трехдневные выборы, то и перегруппировочку успеют сделать, и боезапас пополнить, и вооружения подвезти..