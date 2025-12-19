Тем не менее, может быть, сейчас скажу вещь, которая прозвучит неожиданно. Мы готовы подумать над тем, чтобы обеспечить безопасность при выборах на Украине. Хотя бы прекратить, воздержаться от ударов вглубь территории в день голосования.

Россия может обеспечить безопасность выборов на Украине, воздержавшись от ударов вглубь страны в день голосования. Нынешние киевские власти нелегитимные. Об этом заявил Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.Власть в Киеве должна стать легитимной, но сделать это без выборов невозможно. Проведение президентских выборов на Украине гипотетически возможно, для этого нужна политическая воля западных политиков. Россия со своей стороны тоже может поспособствовать, подумав о воздержании от ударов вглубь страны в день голосования.При этом Москва не пойдет навстречу Киеву, если политическая верхушка Украины захочет использовать выборы в качестве предлога для продолжения боевых действий. Кроме того, обязательным условием будет участие в выборах украинцев, проживающих в России. Причем голосовать они должны на территории России, а не где-то на Украине, что организовать сейчас нереально.Напомним, что Кремль не видит возможности подписывать какие-либо соглашения с Зеленским, поскольку его подпись под документом не будет действительной. США также потребовали проведения выборов президента Украины.