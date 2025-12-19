В Днепропетровске люди напали на электриков за попытку отключить им свет

В Днепропетровске (укр. Днепр) жители нескольких домов на улице Академика Янгеля вступили в схватку с электромонтерами местной Центральной энергетической компании (ЧАО «ПЭЭМ ЦЭК»), когда те пытались отключить их от электроснабжения. Все дело в том, что данные дома находятся вблизи с критически важными объектами. По этой причине они оказались в привилегированном положении, для данных потребителей не действовали графики и аварийные отключения, как для остальных граждан.

Власти решили нивелировать эту несправедливость. Сотрудники ЧАО «ПЭЭМ ЦЭК» отправились обесточить дома в ручном режиме. Однако это сильно не понравилось их жителям, что вполне объяснимо. Всё началось со словесной перебранки, однако электрики не отступили, тогда люди набросились на них с кулаками, а может с чем-то и поувесистее.

Схватка, причем не первая, похоже, вышла нешуточная. Как минимум один из электромонтеров получил серьезные телесные повреждения и был госпитализирован. Сообщается о повреждениях имущества сотрудников ЧАО. В энергокомпании заявили, что все равно обесточат физически дома. А на нападавших подали заявление в полицию для возбуждения уголовного дела.

Сообщаем жителям этих домов, что пребывание их домов на линиях с критической инфраструктурой не предоставляет им какое-то привилегированное положение, поэтому ЧАО «ПЭЭМ ЦЭК» будет осуществлять все необходимые меры, чтобы отключать эти дома на равных условиях с другими жителями города.




С каждым днем жизнь украинцев не становится лучше, зато веселее для тех, кто наблюдает за ними со стороны. К примеру, накануне хор исполнил украинскую новогоднюю (у них теперь она «рождественская») народную песню «Щедрик» («Щедрый вечер»). Главное, где: в машинном зале ТЭС ДТЭК, разрушенной в результате ударов ВС РФ. Хору в полутьме подпевали бывшие работники станции в касках. Все действо записали на видео и выложили в сеть, снабдив комментарием:

Самая популярная в мире рождественская мелодия — среди бетона, металла и раскуроченного оборудования. Это должны услышать все. Особенно на Западе.






А Зеленскому и прочим «ермакам» да «миндичам» показать не догадались? Им намного полезнее было бы. Хотя толку от этого никакого, киевские власти предержащие воры в темноте точно не сидят. Да и прямого эфира от Зеленского украинцы точно не дождутся. Только и остается, что жалобно петь в полутьме в разрушенной ТЭС, да драться с электриками за доступ к простейшим в современном мире благам, как свет, вода и отопление.
  VictorB
    VictorB
    +1
    Сегодня, 17:12
    Кредо подсвинков Зеленского:
    Show must go on!
    Шоу должно продолжаться!
  kromer
    kromer
    +3
    Сегодня, 17:17
    Только и остается, что жалобно петь в полутьме в разрушенной ТЭС,


    Не Евровидение конечно, но тоже сойдет. laughing
    paul3390
      paul3390
      +1
      Сегодня, 17:28
      Для евровидения трансгендеров и прочих альтернативно-сексуальных не хватает. Там без таких не считается. Хотя - если брать чисто моральные аспекты, мож и правда подойдут.
      kromer
        kromer
        0
        Сегодня, 17:48
        Цитата: paul3390
        Для евровидения трансгендеров и прочих альтернативно-сексуальных не хватает.


        Ну а с чего Вы взяли, что среди поющих таких нет? laughing Они просто так чтоль в Евросоюз то засобирались? wink
  Лимон
    Лимон
    0
    Сегодня, 17:18
    Толи еще будет!Чем дальше,ткм ,,веселья,,у чубатых будет всё больше и больше.
  Mouse
    Mouse
    +3
    Сегодня, 17:32
    . В энергокомпании заявили, что все равно обесточат физически дома.

    Так не доставался же, ты, никому.....
  cpls22
    cpls22
    +7
    Сегодня, 17:35
    вот же ж, менталитет - у всех отключили, а этим повезло , на линии оказались - так ведь кто-то спать есть не будет, но сделает, чтобы "везунчикам" тоже отключили sad
    Mouse
      Mouse
      +1
      Сегодня, 18:15
      Не фиг жировать..... wink .........
      cpls22
        cpls22
        +2
        Сегодня, 18:24
        Могли бы у них аккумы заряжать. Хотя, при таком менталитете "везунчики" их к розеткам не подпустят. То для сэбэ.. Потому, наверное, и следят зорко, чтоб у других лучше не было.
        Mouse
          Mouse
          +1
          Сегодня, 18:30
          Да все для мене.... Я себя не обделил? wassat
    kromer
      kromer
      +1
      Сегодня, 20:20
      Цитата: cpls22
      вот же ж, менталитет - у всех отключили, а этим повезло , на линии оказались - так ведь кто-то спать есть не будет, но сделает, чтобы "везунчикам" тоже отключили sad


      А как же. Пускай у меня хата сгорела, зато у соседа корова сдохла. laughing
  isv000
    isv000
    +1
    Сегодня, 17:41
    поэтому ЧАО «ПЭЭМ ЦЭК» будет осуществлять все необходимые меры, чтобы отключать эти дома на равных условиях с другими жителями города.

    Сдаётся мне что розданные в 2022-м калаши скоро начнут свою службу на благо населения Залежалой и полетят обугленные тушки с высоковольтных проводов...
    kromer
      kromer
      0
      Сегодня, 18:24
      Цитата: isv000
      Сдаётся мне что розданные в 2022-м калаши скоро начнут свою службу


      Да их уже давно на сало поменяли или продали кому.
  злой партизан
    злой партизан
    +1
    Сегодня, 17:44
    В Днепропетровске люди напали на электриков за попытку отключить им свет

    Не люди, а хахлы, и не "напали", а просто лишили мобильности, и на на электриков, а на рабов режима. А в остальном-всё правильно.
  Путник_2
    Путник_2
    +1
    Сегодня, 17:46
    Суровые годы уходят
    Борьбы ща свободу страны
    За ними другие приходят
    Они будут тоже трудны
    Вольноопределяющийся Марек
      Вольноопределяющийся Марек
      +1
      Сегодня, 18:22
      В точку! Точно по Булгакову! Певуны на развалинах и разруха в головах.
  Ivan_Sergeev
    Ivan_Sergeev
    0
    Сегодня, 17:47
    Вот под фото из развалин ТЭЦ прям напрашивается:
    "Суровые годы уходят
    Борьбы за свободу страны,
    За ними другие приходят -
    Они будут тоже трудны."
  lukash66
    lukash66
    0
    Сегодня, 17:53
    Мне нравится, хор им. Веревки.😀😀 Но честно говоря, я бы наших тоже , в частности из Ярэнергосбыта и Россетей тоже нахлобучил. Я на дачке в Яробласти живу. Все лето фигней занимались, пришла зима/холода, понеслась. То там что нить упадет на ЛЭП, то там что нить обледенеет. Но при этом денежку с народа собирать не забывают. Хотя надо признать, в том году частично местных начальников пересажали.
    dmi.pris1
      dmi.pris1
      0
      Сегодня, 19:11
      Ну,обледенение,непогоду,никто не отменял.Обиднее всего,что летом,без предупреждения отключают часов до 17.Но они работы проводят,а в сельской местности байпасных линий нет
  rocket757
    rocket757
    0
    Сегодня, 17:54
    должны услышать все. Особенно на Западе.
    . Ау у у, заграница вас услышит и... да кого волнует, чего там поют "полезные дурни"? А за других, их там на западе, никто и не воспринимает.
    А вот когда поют РУССКИЕ СОЛДАТЫ, на западе сразу слышат и... да по разному бывает, могут и через форточку выйти на улицу, этажа так... с нанадцатого! soldier
  Обычный
    Обычный
    0
    Сегодня, 18:08
    Все верно, она для вас нигде не закончится.
    Mouse
      Mouse
      +1
      Сегодня, 18:52
      Начиналось с кондиционеров... Теперь в ход генераторы пошли...
      winked
  Грац
    Грац
    0
    Сегодня, 18:23
    ЧАО «ПЭЭМ ЦЭК» пусть передадут данные ВС РФ , эти дома вместе с критической инфраструктурой отключат операторы гераней дистанционно smile
  Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек
    +1
    Сегодня, 18:30
    Эх, не получается вставить фото хора под управлением Швондера , где они со свечами поют!
  ДАА УЖ
    ДАА УЖ
    +2
    Сегодня, 18:40
    Снег там выпал?Могли бы вытоптать самый большой в мире трезуб
  МятныйПряник
    МятныйПряник
    0
    Сегодня, 19:31
    Похоже следом за ТЦК, будут электриков гонять ещё. Весело в ещё невмершей живётся. laughing
  AK-1945
    AK-1945
    +1
    Сегодня, 19:36
    Знаете Уважаемые, мне вот почему то никого из них не жаль... Прискорбно конечно, но вот нет к ним чувства сострадания.
  Mitka
    Mitka
    0
    Сегодня, 20:31
    А что там за "критическая инфраструктура" на этой улице?! Поподробнее.
  Виктор Сергеев
    Виктор Сергеев
    0
    Сегодня, 20:48
    Даешь адреса критически важных объектов, так и быть ВС РФ помогут отключить.
  Maluck
    Maluck
    0
    Сегодня, 20:49
    Ну тогда жителям надо действовать как в "Бесприданнице" - не доставайся же ты никому и резануть всю линию нахрен.
  Fangaro
    Fangaro
    0
    Сегодня, 20:53
    Как их правильно называть то? Электромонтеры? Электросетевики? Электромонтажники-высотники?
    Не пойдешь резать провода - пойдешь в окоп.
    Пойдешь резать провода - получишь от подобных же рабочих.
    А что можно резать провода критической инфраструктуре... И бригадира, который скажет "ну тут как получилось... на схемах вроде к домам, а мы по схеме... а кто это такие схемы в мыньске в 89 рисовал, с того и спрашивайте..."
    Вот не хватило настоящего "Мы то тут при чем?"
  alexputnik17
    alexputnik17
    0
    Сегодня, 22:10

    В Днепропетровске (укр. Днепр) жители нескольких домов на улице Академика Янгеля вступили в схватку с электромонтерами местной Центральной энергетической компании (ЧАО «ПЭЭМ ЦЭК»), когда те пытались отключить их от электроснабжения

    Вот ведь "демократия" во всей своей красе. И да, "территория права". laughing
    Одни, просто с кусачками пришли, потому, что, как у всех. Другие их просто положили. Молодцы, так держать. Боротьба ведь за это была в 2014? yes