Сообщаем жителям этих домов, что пребывание их домов на линиях с критической инфраструктурой не предоставляет им какое-то привилегированное положение, поэтому ЧАО «ПЭЭМ ЦЭК» будет осуществлять все необходимые меры, чтобы отключать эти дома на равных условиях с другими жителями города.

Самая популярная в мире рождественская мелодия — среди бетона, металла и раскуроченного оборудования. Это должны услышать все. Особенно на Западе.







В Днепропетровске (укр. Днепр) жители нескольких домов на улице Академика Янгеля вступили в схватку с электромонтерами местной Центральной энергетической компании (ЧАО «ПЭЭМ ЦЭК»), когда те пытались отключить их от электроснабжения. Все дело в том, что данные дома находятся вблизи с критически важными объектами. По этой причине они оказались в привилегированном положении, для данных потребителей не действовали графики и аварийные отключения, как для остальных граждан.Власти решили нивелировать эту несправедливость. Сотрудники ЧАО «ПЭЭМ ЦЭК» отправились обесточить дома в ручном режиме. Однако это сильно не понравилось их жителям, что вполне объяснимо. Всё началось со словесной перебранки, однако электрики не отступили, тогда люди набросились на них с кулаками, а может с чем-то и поувесистее.Схватка, причем не первая, похоже, вышла нешуточная. Как минимум один из электромонтеров получил серьезные телесные повреждения и был госпитализирован. Сообщается о повреждениях имущества сотрудников ЧАО. В энергокомпании заявили, что все равно обесточат физически дома. А на нападавших подали заявление в полицию для возбуждения уголовного дела.С каждым днем жизнь украинцев не становится лучше, зато веселее для тех, кто наблюдает за ними со стороны. К примеру, накануне хор исполнил украинскую новогоднюю (у них теперь она «рождественская») народную песню «Щедрик» («Щедрый вечер»). Главное, где: в машинном зале ТЭС ДТЭК, разрушенной в результате ударов ВС РФ. Хору в полутьме подпевали бывшие работники станции в касках. Все действо записали на видео и выложили в сеть, снабдив комментарием:А Зеленскому и прочим «ермакам» да «миндичам» показать не догадались? Им намного полезнее было бы. Хотя толку от этого никакого, киевские власти предержащие воры в темноте точно не сидят. Да и прямого эфира от Зеленского украинцы точно не дождутся. Только и остается, что жалобно петь в полутьме в разрушенной ТЭС, да драться с электриками за доступ к простейшим в современном мире благам, как свет, вода и отопление.