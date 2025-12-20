На защите Отечества и граждан РФ: День работника органов безопасности России
Сегодня в России свой профессиональный праздник отмечают военнослужащие и сотрудники специальных служб, работа которых очень редко становится достоянием общественности, хотя интерес СМИ и граждан к ней высокий. Некоторые операции спецслужб становятся известны лишь спустя десятилетия. Однако их вклад в обеспечение общегосударственной безопасности и спокойной жизни миллионов граждан РФ переоценить невозможно.
День работника органов безопасности России установлен указом № 1280 от 20 декабря 1995 года президентом РФ. До этого времени, в течение многих десятилетий, день 20 декабря отмечался советскими органами госбезопасности неофициально как «День чекиста».
Дата проведения праздника 20 декабря была выбрана в связи с тем, что в 1917 году в этот день Совет народных комиссаров РСФСР издал Декрет об образовании Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК) по борьбе с контрреволюцией и саботажем при СНК РСФСР (предшественника современных органов безопасности). Инициатором создания ВЧК был В. И. Ленин. Первым председателем ВЧК стал Ф. Э. Дзержинский.
Это профессиональный праздник для сотрудников Федеральной службы безопасности (ФСБ), Службы внешней разведки (СВР), Федеральной службы охраны (ФСО), Главного управления специальных программ президента РФ (ГУСП) и, конечно, ветеранов КГБ СССР. В некоторых источниках к органам безопасности относят также и другие ведомства, такие как: Федеральная служба РФ по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН), Федеральная служба по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) и другие. Несомненно, достоин каждый.
После начала специальной военной операции нагрузка на российские спецслужбы выросла кратно. Киевский режим очень быстро для нанесения максимального ущерба нашей стране, подрывной идеологической деятельности начал применять откровенно террористические методы.
Часто с этой целью происходит вербовка граждан РФ, в том числе несовершеннолетних. Украинским спецслужбам всестороннюю помощь в планировании и совершении враждебных акций оказывают западные специальные структуры. Не чураются СБУ и ГУР МО Украины напрямую сотрудничать с международными террористическими организациями.
Не углубляясь в детали, все россияне наверняка видят, насколько вырос объем работы сотрудников Федеральной службы безопасности. Сообщения в прессе о предотвращенных и раскрытых диверсионных, террористических акциях появляются практически каждый день. К слову, в структуре ФСБ не только Погранслужба, но и Департамент военной контрразведки (ДВКР), который отмечал свой профессиональный праздник вчера.
Помимо видимой части результатов оперативной работы российских служб безопасности самое важное в том, чтобы показать реальным и потенциальным преступникам, что они либо уже «под колпаком» и просто не успеют совершить запланированные общественно опасные деяния, либо неизбежно понесут наказание. А оно в нынешних условиях в РФ не только неотвратимое, но и постоянно ужесточается. Это и есть та самая превентивная идеологическая работа, которая выходит на поверхность очень редко, но не менее, а скорее более важна, чем громкие задержания и судебные процессы.
В качестве примера того, как «изящно» работают с врагом сотрудники российских спецслужб, можно привести такую операцию, проведенную ФСБ России в начале этого года на одном из важнейших на тот момент участков СВО.
Представители ГУР МО Украины обещали российским военнослужащим миллион долларов США за оставление позиций в городе Горловка (ДНР). Это так называемые терриконы — господствующие высоты над городом, отбитые ранее нашими бойцами у врага. Наш офицер тут же обратился в органы ДВКР ФСБ, и началась оперативная игра. В ходе неё «предатель» запросил задаток, получил 100 тысяч долларов и договорился с врагом о «сдаче» позиций.
Помимо разводки врага, который клюнул на приманку, в ходе проведения оперативных мероприятий были вскрыты районы сосредоточения частей ВСУ. Подразделениями ВС России были нанесены мощные ракетно-артиллерийские удары по выявленным маршрутам передвижения противника к нашим позициям. В результате сложной комбинации противник нарвался на собственную «хитрость».
Ну а полученные за «предательство» деньги, что важно, были направлены на закупку материально-технических средств в интересах подразделений, принимающих участие в СВО. Вот такой вполне материальный ущерб был нанесен противнику, помимо всего прочего.
Если ФСБ в сотрудничестве с другими силовыми структурами ведёт работу в основном внутри страны, то Служба внешней разведки, говоря достаточно условно, решает «противоположные» задачи за рубежом. Деятельность СВР вообще тайна за семью печатями. Достоянием общественности становятся ее результаты, связанные с публичными заявлениями, которые позволяют загодя раскрыть преступные, в основном масштабные, намерения наших врагов.
Это и создание биологического оружия на территории Украины, но не только, провокационные планы врага с «грязными» радиоактивными бомбами, теракты на АЭС, причем и на своей территории, и так далее. Своевременное публичное раскрытие таких планов часто позволяет предотвратить масштабные катастрофы и провокации.
При этом, несмотря на острое противостояние, российские спецслужбы сотрудничают не только с коллегами из т. н. дружественных стран, но и государств условно недружественного лагеря. Есть наши общие враги, с которыми бороться следует совместно, даже в нынешних очень непростых геополитических условиях. Кроме того, сохранение контактов по линиям спецслужб позволяет избежать недопонимания в вопросах, касающихся международной безопасности. Вражда враждой, но и на Западе разумные люди не хотят Третьей мировой войны.
Обывателя более интересует шпионская и самая секретная деятельность внешней разведки за пределами страны. Конечно, таковая ведется, это норма для всех спецслужб мира. Но разглашению такие операции по понятным причинам не подлежат, о них можно лишь догадываться по косвенным признакам. Правда, свою оценку дают наши реальные и потенциальные враги.
Так, в сентябре этого года директор Федерального бюро расследования США Кашьяп Прамод Винод (Каш) Патель заявил, что с января 2025-го зафиксировано 30%-е увеличение только выявленных по линии американской контрразведки («лучшей в мире» — Трамп) действий, связанных с КНДР, Россией, Ираном и Китаем. Это кибератаки, разведывательная деятельность, вербовка и прочее, прочее. Глава ФБР призвал сотрудников возглавляемого им ведомства не расслабляться и усилить свою работу. Обращение Пателя к Конгрессу звучит открыто и привычно: дайте больше денег, угрозы возросли. Достойная оценка от врага.
Можно лишь предполагать, но ликвидация в Испании предателя Кузьминова, угнавшего за вознаграждение $500 тысяч на Украину вертолет ВКС РФ и убившего своих сослуживцев, мало похожа на бандитскую разборку или ограбление. Всё обустроено столь профессионально, что сразу возникает мысль о причастности (наших) спецслужб. В конечном итоге испанские правоохранители вообще прекратили расследование этого дела. О неотвратимости наказания каждую секунду должны помнить все враги России, где бы они ни находились.
Редакция «Военного обозрения» поздравляет всех причастных к обеспечению безопасности нашего государства и граждан. Ваши профессиональные успехи в большинстве случаев неизвестны обществу напрямую, что абсолютно не умаляет, скорее наоборот, их значимость.
