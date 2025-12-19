Из Турции сообщают об упавшем в сельской местности дроне с красной звездой
Из административного центра провинции Коджаэли города Измит в Турции сообщают об упавшем в сельской местности неизвестном дроне с изображенной на нем красной звездой. Эксперты изучают найденный летательный аппарат.
Его обнаружил местный крестьянин, который в момент падения БПЛА работал в поле.
Сам дрон внешне очень сильно напоминает российский «Орлан-10». После осмотра оказалось, что камера находится в рабочем состоянии, да и сам БПЛА не был существенно поврежден. Аппарат имеет размах крыльев примерно 2,5 метра и длину около 1,5 метра.
Наличие краснозвездной символики должно было бы указывать на то, что аппарат имеет отношение к России, но присутствие опознавательных знаков наводит на мысль об антироссийской провокации. Ведь если предположить, что дрон участвовал в какой-либо тайной операции российских спецслужб, вряд ли бы они так явно стали бы демонстрировать принадлежность своего БПЛА. Скорее всего, на таком аппарате отсутствовали любые опознавательные знаки, а сам бы он был иностранного производства. Наличие звезд, скорее всего указывает на «операцию под чужим флагом» и попытку «подставить» Россию.
Впрочем, турецкие специалисты наверняка все это понимают, потому местные власти и не делают никаких гневных заявлений в адрес Москвы. Они не спешат с выводами, заявляя, что о происхождении аппарата и причинах его падения сообщат после проведения тщательной технической экспертизы.
