Из Турции сообщают об упавшем в сельской местности дроне с красной звездой

Из административного центра провинции Коджаэли города Измит в Турции сообщают об упавшем в сельской местности неизвестном дроне с изображенной на нем красной звездой. Эксперты изучают найденный летательный аппарат.

Его обнаружил местный крестьянин, который в момент падения БПЛА работал в поле.

Сам дрон внешне очень сильно напоминает российский «Орлан-10». После осмотра оказалось, что камера находится в рабочем состоянии, да и сам БПЛА не был существенно поврежден. Аппарат имеет размах крыльев примерно 2,5 метра и длину около 1,5 метра.


Наличие краснозвездной символики должно было бы указывать на то, что аппарат имеет отношение к России, но присутствие опознавательных знаков наводит на мысль об антироссийской провокации. Ведь если предположить, что дрон участвовал в какой-либо тайной операции российских спецслужб, вряд ли бы они так явно стали бы демонстрировать принадлежность своего БПЛА. Скорее всего, на таком аппарате отсутствовали любые опознавательные знаки, а сам бы он был иностранного производства. Наличие звезд, скорее всего указывает на «операцию под чужим флагом» и попытку «подставить» Россию.

Впрочем, турецкие специалисты наверняка все это понимают, потому местные власти и не делают никаких гневных заявлений в адрес Москвы. Они не спешат с выводами, заявляя, что о происхождении аппарата и причинах его падения сообщат после проведения тщательной технической экспертизы.
28 комментариев
  1. Eugen 62 Звание
    Eugen 62
    +17
    Сегодня, 18:57
    Чем-то напоминает недавний инцидент в Молдавии. Там дрон с буквой "Z" упал на крышу какого-то сарая. И так удачно, что даже шифер на крыше остался цел. Видимо, организаторы в обоих местах одни и те же. Или такие же бестолковые.
    1. knn54 Звание
      knn54
      +7
      Сегодня, 19:32
      А там ли он "упал", где его нашли?
    2. Монтесума Звание
      Монтесума
      +4
      Сегодня, 19:32
      Цитата: Eugen 62
      Чем-то напоминает недавний инцидент в Молдавии. Там дрон с буквой "Z" упал на крышу какого-то сарая.

      Это точно, без букв "Z" в комплекте с "Ы", не считается. smile
      1. Сергей3 Звание
        Сергей3
        +8
        Сегодня, 19:40
        Это точно, без букв "Z" в комплекте с "Ы", не считается.

        А рядом должен был бродить медведь с балалайкой и бутылкой водки)))
      2. carpenter Звание
        carpenter
        0
        Сегодня, 21:02
        Цитата: Монтесума
        Это точно, без букв "Z" в комплекте с "Ы", не считается.

        Да наши не пишут на дронах, а просто бьют хозлов без надписей.
    3. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +2
      Сегодня, 20:36
      Цитата: Eugen 62
      Видимо, организаторы в обоих местах одни и те же. Или такие же бестолковые.

      В серийном номере дрона нет "ЫЫ", а на звёздах - серпа и молота.
      Не, не наш.
      laughing

      А серьёзно - организаторы и исполнители всё те же - селюки. Если бы бритты организовали, то уж всяко "отцы провокации" что-то поумнее придумали бы.
      Не понимаю я киевских селюков... Ну не умеешь - так не смеши народ! Неужели сами не понимают, какую шнягу лепят?
      Им кажется, что они хитрее всех, а получается, что все, кроме них, видят всю кривизну провокации.
      Селюки и есть...

      И ещё.
      Думаю, что Эрдоган ничего бы не потерял в Европе и много чего приобрёл в Москве, если бы сейчас на пальцах доказал, что дрон с Украины приехал. Именно приехал, а не прилетел.
  3. 1944-1989 Звание
    1944-1989
    +3
    Сегодня, 19:08
    Существует также вероятность, что оно принадлежало членам Коммунистической партии.
  4. дядя влад Звание
    дядя влад
    +1
    Сегодня, 19:10
    Ничто не выдовало Штирлица, когда он шёл по Рейхстага.
  5. мазута Звание
    мазута
    +6
    Сегодня, 19:12
    Паспорт надо искать Путина или Медведева приклеенный скотчем к крыльям.Либо автограф Герасимова на хвосте.
  6. Дедрусав Звание
    Дедрусав
    +15
    Сегодня, 19:14
    Прилетел из СССР, запущен пионерами в 1987-м в честь юбилея ВОСР. Планировал на восходящих потоках. Вот качество!..))
  7. Грац Звание
    Грац
    +1
    Сегодня, 19:17
    а там внутри фото нет, где рядом с этим бпла Путин стоит и большой палец вверх у него направлен на руке?
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +5
      Сегодня, 20:38
      Цитата: Грац
      а там внутри фото нет, где рядом с этим бпла Путин стоит и большой палец вверх у него направлен на руке?
      Средний... feel
  8. Карельский Звание
    Карельский
    +5
    Сегодня, 19:24
    Там рядом должен пилот в будённовке скрываться
  9. МятныйПряник Звание
    МятныйПряник
    +2
    Сегодня, 19:28
    А чего не серп и молот? На хвосте портрет Сталина бы налепили, чтобы наверняка. Клоуны. laughing
    1. kromer Звание
      kromer
      +3
      Сегодня, 19:52
      Цитата: МятныйПряник
      А чего не серп и молот?


      Серп и молот как опознавательный знак не использовался. Да и такой использовался с 1918 по 1943. Далее 2 раза менялся.
      1. мазута Звание
        мазута
        +2
        Сегодня, 19:59
        Значит живы моделисты из 43 го.Помнят руки то,помнят.
      2. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        +1
        Сегодня, 20:42
        Цитата: kromer
        Цитата: МятныйПряник
        А чего не серп и молот?


        Серп и молот как опознавательный знак не использовался. Да и такой использовался с 1918 по 1943. Далее 2 раза менялся.

        Это в ВВС не использовался. В головах селюков в Киеве используется до сих пор.
        1. kromer Звание
          kromer
          +1
          Сегодня, 20:44
          Цитата: Zoldat_A
          В головах селюков в Киеве используется до сих пор.


          Ну если только такой расклад. laughing
  10. rosomaha Звание
    rosomaha
    +4
    Сегодня, 19:47
    пашиняновы бесята? или бакинского?
  11. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    +4
    Сегодня, 20:14
    Ну это точно не наш. На всех наших написано "ЫЫ" или другие буквы славянского алфавита. Типа "Б", "Л", "Я", "Ь" и так далее. А символ красной звезды заводит в тупик. Может китайские коммунисты замутили через местных курдов?
  12. Лимрак Звание
    Лимрак
    +1
    Сегодня, 20:20
    Как в лучших традЫцЫях холливуда в стиле клюквы когда всех русских показывают в шапках-ушанках с большой красной звездой во лбу..при чем матерчатой пришитой...даже несмотря на 90-е годы когда уже давно капитализм..но им там пофиг..у них искалеченное сознание..Так что почерк один в один. Надо было еще сымитировать пасспорт Путина и его отпечатки когда он своим благословением перед запуском якобы дал добро на запуск. ..и забыл свой пасспорт ..на крыле...случайно прилепившийся калом птиц.
  13. К-50 Звание
    К-50
    +3
    Сегодня, 20:28
    Из административного центра провинции Коджаэли города Измит в Турции сообщают об упавшем в сельской местности неизвестном дроне с изображенной на нем красной звездой.

    Предки умели раньше делать достойные вещи.
    Союза уже 35 лет нет, а дрон только приземлился.
    Достойно! yes good laughing
  14. Вольноопределяющийся Марек Звание
    Вольноопределяющийся Марек
    +1
    Сегодня, 20:35
    Какя прелесть! Но, тут главный вопрос, какая реакция будет у турок. Если сдержанная- то дрон наш, российский. Если глухая, или никакая- украинский. Если вопли до небес и истерика- классическая провокация .
  15. Fangaro Звание
    Fangaro
    0
    Сегодня, 21:01
    Орлан родом разве не из времён СССР?
    Утрирую.
    А ФИО на каждом элементе чернилами под лаком не прописаны?
    Иван Севастополевич Москвин.
    Или Рус Ленинградцевич Пензенков.
  16. isv000 Звание
    isv000
    +2
    Сегодня, 21:05
    Дрон с красной звездой. И надписью: зроблено у Московiи, а к хвосту бутылка привязана, пустая...
  17. faiver Звание
    faiver
    0
    Сегодня, 21:18
    А в поле работал мужик с тростью..... bully
  18. Sergey39 Звание
    Sergey39
    0
    Сегодня, 21:43
    Однозначно, провокация!
  19. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    0
    Сегодня, 22:04
    Цитата: Сергей3
    А рядом должен был бродить медведь с балалайкой и бутылкой водки)))

    Ещё цыгане и Михалков. laughing