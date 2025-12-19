Подразделения 102-й бригады ТрО попали под дружественный огонь в Гуляйполе

Украинские ресурсы пишут об увеличившемся риске для ВСУ потери Гуляйполя. Так, паблик DS, связанный с Главным управлением разведки Украины, публикует материал, в котором говорится, что риски по Гуляйполю для украинской армии связаны с проблемами «внутреннего саботажа».

В материале указывается на то, что часть офицеров 102-й бригады ТрО, обращаясь к подчинённым, «склоняет их к самовольному оставлению позиций». Для чего это делается, не сообщается.



Из материала:

В подразделениях не владеют оперативной информацией об обстановке у соседей на фронте, и это приводит к дезориентации и дополнительным потерям.

В качестве примера приводится ситуация, когда украинские военные из упомянутой 102-й бригады территориальной обороны оказались под «дружественным» огнём, так как их приняли за противника (за российские войска), наведя на них артиллерию.

DS пишет, что полноценной бригады в обороне Гуляйполя нет, а вместо неё для стабилизации обстановки командование вынуждено вводить в бой штурмовиков.

Из публикации:

Также некоторые активисты распространяют фейковые видео, что способствует панике среди родственников находящихся на Гуляйпольском направлении военнослужащих.

Напомним, что, по словам президента России Владимира Путина, российские войска овладели примерно половиной территории Гуляйполя в Запорожской области. Продвижение продолжается.
  1. Михаил-Иванов Звание
    Михаил-Иванов
    +3
    Сегодня, 19:08
    У них это нормально и уже не в первой!
    Вообще, Восточный экспресс их там не первый месяц разносит. До смешного доходило, они своих солдат не могли найти, потому что их перекидывали из подразделения в подразделение...
    1. knn54 Звание
      knn54
      +2
      Сегодня, 21:53
      Разборки соседей, например между волынянами и львовянами, вышли на более качественный уровень.
      1. Михаил-Иванов Звание
        Михаил-Иванов
        0
        Сегодня, 21:56
        Там зеки! 225-е у хохла, это самые отмороженные. Их за Курск наши в плен не берут!
        А 102-е и 110-е это терпилы, которых по деревням наловили и на фронт отправили...
  2. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    +4
    Сегодня, 19:12
    Огнеметом бы этому хлопцу чуб побрить
    1. ваш вср 66-67 Звание
      ваш вср 66-67
      +3
      Сегодня, 19:25
      украинские военные из упомянутой 102-й бригады территориальной обороны оказались под «дружественным» огнём, так как их приняли за противника

      Врут они безбожно!
      Ну как такого чубатого можно принять за противника?! laughing
      1. kromer Звание
        kromer
        +3
        Сегодня, 19:39
        Цитата: ваш вср 66-67
        Ну как такого чубатого можно принять за противника?!


        В каске чуба не видно. wink
    2. Metallurg_2 Звание
      Metallurg_2
      +1
      Сегодня, 19:52
      А за что его потом таскать?
  3. Mouse Звание
    Mouse
    0
    Сегодня, 19:18
    . Подразделения 102-й бригады ТрО попали под дружественный огонь в Гуляйполе

    Поручались... так- то. .
  4. kromer Звание
    kromer
    +3
    Сегодня, 19:27
    что полноценной бригады в обороне Гуляйполя нет


    Да они вообще редко где полноценные. Подразделениями по нескольким местам размазаны. Плюс потери.
    Ну а в переносном смысле: судя по лицу на фото, там вся бригада из неполноценных.
    1. Михаил-Иванов Звание
      Михаил-Иванов
      +4
      Сегодня, 19:30
      Там ещё 110-я страдает и тоже от своих!))) они туда зеков пригнали 225-х, которые их же и молотят....
      Кстати, это же подразделение беспределило в Курской области!
      1. kromer Звание
        kromer
        +3
        Сегодня, 19:38
        Цитата: Михаил-Иванов
        Там ещё 110-я страдает


        Пусть страдает, их туда не здоровье поправлять пригнали.
        1. carpenter Звание
          carpenter
          +1
          Сегодня, 21:08
          Цитата: kromer
          их туда не здоровье поправлять пригнали

          А землю, навозом удобрять.
  5. lukash66 Звание
    lukash66
    +3
    Сегодня, 19:31
    Отрастили оселедцы и думают , что прямо запорожская Сечь. Почитали бы классика, хотя он теперь у них москалем стал. Со своими извечными врагами целуются в десна, ляхами да турками. Христопродавцы.
    1. мазута Звание
      мазута
      +1
      Сегодня, 19:40
      Какое чтение?У них своя история и литература тысячелетняя.А вообще наверное удобно с грязным чубом по окопам болтаться,ни за что не цепляется,в глаза грязный хвост не лезет...
    2. Вольноопределяющийся Марек Звание
      Вольноопределяющийся Марек
      +2
      Сегодня, 20:43
      Да-да, за эти чубы паны своих холопов и таскали. Читаем "Огнем и мечём".
    3. carpenter Звание
      carpenter
      +1
      Сегодня, 21:10
      Цитата: lukash66
      Отрастили оселедцы и думают , что прямо запорожская Сечь.

      Что те бандиты, что эти бандиты, разницы нет.
      Поле одной ягодки.
  6. михаилл Звание
    михаилл
    +2
    Сегодня, 19:41
    А вы знаете, зачем такой чуб отращивали древние кроманьонцы?
    Кстати, в этнографических экспедициях по дебрям это описывается.
  7. Обычный Звание
    Обычный
    0
    Сегодня, 21:46
    Что за обсос на фотографии?
  8. al3x Звание
    al3x
    0
    Сегодня, 21:59
    Чуб на месте. Шаровары тоже?
  9. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    0
    Сегодня, 22:00
    Цитата: knn54
    Разборки соседей, например между волынянами и львовянами, вышли на более качественный уровень.
    laughing
    Еще бы автоматы нашлись, которые в 2022 камазами раздавались. Для продолжения разборок wink