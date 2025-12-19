Подразделения 102-й бригады ТрО попали под дружественный огонь в Гуляйполе
Украинские ресурсы пишут об увеличившемся риске для ВСУ потери Гуляйполя. Так, паблик DS, связанный с Главным управлением разведки Украины, публикует материал, в котором говорится, что риски по Гуляйполю для украинской армии связаны с проблемами «внутреннего саботажа».
В материале указывается на то, что часть офицеров 102-й бригады ТрО, обращаясь к подчинённым, «склоняет их к самовольному оставлению позиций». Для чего это делается, не сообщается.
Из материала:
В качестве примера приводится ситуация, когда украинские военные из упомянутой 102-й бригады территориальной обороны оказались под «дружественным» огнём, так как их приняли за противника (за российские войска), наведя на них артиллерию.
DS пишет, что полноценной бригады в обороне Гуляйполя нет, а вместо неё для стабилизации обстановки командование вынуждено вводить в бой штурмовиков.
Из публикации:
Напомним, что, по словам президента России Владимира Путина, российские войска овладели примерно половиной территории Гуляйполя в Запорожской области. Продвижение продолжается.
