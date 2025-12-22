Американская компания Long Wall разрабатывает новый комплекс ПРО Cyclops
Проектный облик перехватчика системы Cyclops
К настоящему времени в США был разработан целый ряд противоракетных комплексов, предназначенных для перехвата боевых блоков баллистических ракет средней или межконтинентальной дальности. Новый проект такого рода недавно анонсировала компания Long Wall. Компания обещает, что её комплекс под названием Cyclops будет отличаться определённой простотой, а также сниженной стоимостью производства и применения.
Новое предложение
Long Wall Company начала работу в середине прошлого десятилетия. Штаб-квартира компании находится в г. Лонг-Бич (шт. Калифорния). Также у неё имеются три филиала и испытательные площадки в Калифорнии и на Аляске. С момента своего основания компания занималась различными проектами в ракетно-космической отрасли.
Как теперь известно, несколько лет назад Long Wall заинтересовалась темой противоракетной обороны. Она решила использовать имеющийся опыт и новые решения для создания нового комплекса перехвата. В первую очередь, планировалось разработать боевую ступень-перехватчик. Также следовало создать сопутствующие изделия, системы и средства.
Опытная пусковая установка CLS
15 декабря 2025 г. Long Wall впервые рассказала об этом проекте, получившем название Cyclops («Циклоп»). В официальном пресс-релизе приводятся основные данные о ходе работ, достигнутых результатах и планах на ближайшее будущее. Кроме того, опубликовали ряд интересных фотографий и иных графических материалов, показывающих основные средства будущего комплекса.
Целью проекта является создание противоракетной системы, способной перехватывать баллистические цели на средних участках траекторий. Целями для неё должны стать ракеты малой и средней дальности, а также их боевые блоки. С точки зрения решаемых задач, система от Long Wall должна стать конкурентом изделия THAAD, уже состоящего на вооружении.
Сообщается, что проект Cyclops успешно продвигается вперёд и уже прошёл значительную часть опытно-конструкторских работ. Сформированы основные положения проекта и найдены ключевые технологии. Также разработаны, изготовлены и испытываются основные агрегаты и изделия.
В виде опытных образцов уже существуют кинетический перехватчик Exoatmospheric Kill Vehicle (EKV) со всей бортовой аппаратурой, ракета-носитель RSX для него, а также оригинальная пусковая установка CLS.
Сборка агрегатов опытной техники
Сейчас эти изделия проходят наземные испытания, а также проводится компьютерное моделирование.. Однако в ближайшем будущем планируется провести первые испытательные пуски противоракеты и новой боевой ступени. Дальнейшая отработка новых изделий должна занять некоторое время. Как скоро её удастся завершить, в зависимости от разных факторов, пока неизвестно.
Long Wall Co. указывает, что система Cyclops пока разрабатывается в инициативном порядке. Компания самостоятельно оплачивает проводимые работы. Тем не менее, она планирует в будущем представить результаты проекта на один из конкурсов Пентагона. Если ей удастся получить заказ военного ведомства, все расходы удастся компенсировать и даже получить прибыль.
Проблема стоимости
В основе проекта «Циклоп» лежит достаточно простая идея, связанная с характерными особенностями существующих противоракетных систем. Комплексы этого класса, в т.ч. состоящие на вооружении, отличаются значительной сложностью, которая негативно влияет на их стоимость.
В рамках своего проекта компания Long Wall планировала пересмотреть подход к разработке боевой ступени и других элементов комплекса. Она искала новые технические решения, материалы и технологии производства. С их помощью планировалось упростить конструкцию, снизить сложность производства и уменьшить стоимость.
Тестовый стенд, задействованный в проекте
Утверждается, что такая задача была успешно решена. Была разработана ступень-перехватчик EKV с желаемым сочетанием характеристик. Его конструкция основывается на упрощённых решениях, а кроме того, в ней достаточно широко используются компоненты с коммерческого рынка.
Компания-разработчик утверждает, что ей удалось в разы удешевить и упростить производство. В этом отношении она сравнивает свой EKV с аналогичными изделиями из других проектов. Так, современные противоракеты удаётся выпускать с темпом не более нескольких десятков в год. Производство ракет Cyclops обещают довести до сотен или тысяч в год.
Кроме того, за счёт некоторого сокращения отдельных характеристик и внедрения соответствующих компонентов, планируется повысить мобильность комплекса, сократить затраты на эксплуатацию и т.д. Возможно, в проекте сразу закладывается задел для дальнейших модернизаций.
Технические особенности
Ключевым элементом комплекса «Циклоп» должна стать специальная боевая ступень с функцией кинетического перехватчика. По своей конструкции и возможностям она похожа на аналогичные американские разработки, но, как утверждается, отличается простотой и дешевизной.
Испытания двигателя для одной из ступеней противоракеты
EKV для Cyclops представляет собой компактное изделие с высокочувствительной инфракрасной головкой самонаведения, набором необходимой автоматики и средств управления и маневровыми двигателями. Боевая часть отсутствует — цель будет поражаться прямым попаданием за счёт высокой кинетической энергии. Технические характеристики такого перехватчика пока не уточняются.
Для вывода EKV на требуемую траекторию предлагается использовать ракету-носитель RSX. Это будет изделие с двумя ступенями, оснащёнными жидкостными двигателями. В конструкции ракеты будут использоваться компоненты, разработанные самой компанией Long Wall Co.
В состав комплекса в его опытной конфигурации войдёт оригинальная пусковая установка CLS. Её построили в 40-футовом контейнере и оснастили подъёмным устройством для боеприпасов. Готовый к применению боекомплект включает 6 ракет в транспортно-пусковых контейнерах. Также внутри основного корпуса размещаются системы управления.
Комплекс также получит командный пункт, под управлением которого будет работать несколько пусковых установок с новыми ракетами. Также возможно внедрение собственных средств обнаружения / целеуказания либо использование связи для получения данных от других систем.
С неясными перспективами
На вооружении США стоит несколько типов противоракетных систем для защиты от баллистических ракет и их боевых блоков. По заявлениям производителей, они обладают высокими тактико-техническими характеристиками и соответствуют ставящимся задачам. В то же время, THAAD или GBI отличаются высокой стоимостью, а кроме того, они появились достаточно давно, и в будущем потребуют замены.
Компания Long Wall Co. в инициативном порядке разрабатывает новый комплекс аналогичного класса, но имеющий ряд важных особенностей и отличий. Он строится на основе современных решений и компонентов, что должно улучшить технические, эксплуатационные и экономические параметры.
В ближайшее время компания-разработчик планирует провести испытательные пуски и определить реальный потенциал своего комплекса. Затем проект Cyclops предложат Пентагону. Возможно, он заинтересует военных и получит соответствующую поддержку. Государственное финансирование и помощь с организацией работ помогут завершить разработку и довести комплекс до серии.
Однако компания Long Wall сможет получить заказ и финансирование только в том случае, если выполнит свои обещания и подтвердит высокие характеристики комплекса Cyclops на практике. Кроме того, необходим интерес военного ведомства к обновлению противоракетных систем. К сожалению компании-разработчика, пока нет никаких гарантий, что все эти факторы сойдутся вместе и дадут желаемый результат.
