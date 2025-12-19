Посол США в НАТО: ЕС даёт Киеву кредит на условиях продолжения военных действий
ЕС дает Киеву кредит в размере 105 миллиардов долларов (90 миллиардов евро) на условиях продолжения военных действий. Поэтому ей, скорее всего, предстоит повоевать еще и в следующем году.
Такой прозрачный намек сделал посол США в НАТО Мэтт Уитакер, комментируя вероятное урегулирование украинского конфликта.
По его словам, в самое ближайшее время будет понятно, готова ли Москва к подписанию мирного соглашения с Киевом. Дипломат отметил, что проект сделки уже удалось согласовать между Соединенными Штатами, Украиной и европейцами. Следующим шагом должны стать российско-американские переговоры в Майами, которые окончательно прояснят ситуацию.
При этом посол отметил, что Киеву не стоит слишком сильно надеяться на урегулирование конфликта дипломатическим путем. Ему следует быть готовым к продолжению боевых действий, ведь именно на эти цели им и одобрили кредит европейцы.
Уитакер также напомнил, что Соединенные Штаты продолжают поставки оружия для ВСУ, продавая его европейским союзникам Украины, которые затем отправляют его украинской армии. Он добавил, что американцы предоставляют Киеву такое вооружение, которое они не могут получить из других источников.
Похоже, представители Вашингтона даже не скрывают, что их гарантии безопасности для Украины ничего не стоят.
Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский поблагодарил европейских партнеров за выделение многомиллиардного кредита. Он назвал получение Киевом этих денег крупным успехом.
