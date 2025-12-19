Посол США в НАТО: ЕС даёт Киеву кредит на условиях продолжения военных действий

4 789 21
Посол США в НАТО: ЕС даёт Киеву кредит на условиях продолжения военных действий

ЕС дает Киеву кредит в размере 105 миллиардов долларов (90 миллиардов евро) на условиях продолжения военных действий. Поэтому ей, скорее всего, предстоит повоевать еще и в следующем году.

Такой прозрачный намек сделал посол США в НАТО Мэтт Уитакер, комментируя вероятное урегулирование украинского конфликта.

По его словам, в самое ближайшее время будет понятно, готова ли Москва к подписанию мирного соглашения с Киевом. Дипломат отметил, что проект сделки уже удалось согласовать между Соединенными Штатами, Украиной и европейцами. Следующим шагом должны стать российско-американские переговоры в Майами, которые окончательно прояснят ситуацию.

При этом посол отметил, что Киеву не стоит слишком сильно надеяться на урегулирование конфликта дипломатическим путем. Ему следует быть готовым к продолжению боевых действий, ведь именно на эти цели им и одобрили кредит европейцы.

Уитакер также напомнил, что Соединенные Штаты продолжают поставки оружия для ВСУ, продавая его европейским союзникам Украины, которые затем отправляют его украинской армии. Он добавил, что американцы предоставляют Киеву такое вооружение, которое они не могут получить из других источников.

Похоже, представители Вашингтона даже не скрывают, что их гарантии безопасности для Украины ничего не стоят.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский поблагодарил европейских партнеров за выделение многомиллиардного кредита. Он назвал получение Киевом этих денег крупным успехом.
21 комментарий
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Mitka Звание
    Mitka
    0
    Сегодня, 20:03
    Зря рыжему икру передали!
    1. kromer Звание
      kromer
      +4
      Сегодня, 20:05
      Цитата: Mitka
      Зря рыжему икру передали!


      Да путь ест, может подавится.
      1. Андрей Николаевич Звание
        Андрей Николаевич
        0
        Сегодня, 21:31
        Ну или хотя бы,обдрищется...
    2. михаилл Звание
      михаилл
      0
      Сегодня, 20:20
      Цитата: Mitka
      Зря рыжему икру передали!
    3. Михаил-Иванов Звание
      Михаил-Иванов
      0
      Сегодня, 22:01
      Вот что интересно, никаких денег никто никому пока не дал и не факт что даст!
      При этом глобалистские СМИ уже объявили это свершившимся фактом.
      Что бы эти деньги физически появились, надо их провести через парламенты, а это не быстро и в целом маловероятно. Так что пока не стоит гнать оленей. Тут ещё большой вопрос, сколько шут проживёт и что будет с 404...
  2. михаилл Звание
    михаилл
    +1
    Сегодня, 20:03
    ЕС дает Киеву......

    Вот и вся новость.
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +6
    Сегодня, 20:08
    Договор о намерениях дать кредит .Дальше посмотрим .Только тирбалты готовы выдать дать кредит ,прям сразу - но отдавать им самим .Понедельник покажет.РS Запад в сми врубил марафон подсвинок и главный подсвинок наркоман .Несут понос каждые 10- 20 минут .Чтобы замылить выступление Путина,дергая его цитаты из текста. bully
    1. михаилл Звание
      михаилл
      +2
      Сегодня, 20:38
      Цитата: tralflot1832
      Чтобы замылить выступление Путина,дергая его цитаты из текста. bully

      Адекватно перевести "подсвинок" просто не захотели.
    2. Младший рядовой Звание
      Младший рядовой
      0
      Сегодня, 20:46
      Но англосаксы платят сдельно. Как только "до последнего украинца" станет не выгодным, сразу включат заднюю и в миротворцев себя запишут. Кредиты дают с целью заработать, а если не с кого их будет брать?
  4. alexoff Звание
    alexoff
    -5
    Сегодня, 20:14
    Похоже представители Вашингтона не скрывают, что дух Анкориджа и договорнячок ничего не стоят
    1. kromer Звание
      kromer
      +2
      Сегодня, 20:26
      Цитата: alexoff
      что дух Анкориджа и договорнячок ничего не стоят


      А был он договорнячок? Не, они договорились договариваться от том, что и дальше будут пытаться договорится. Но это не в счёт.
      1. alexoff Звание
        alexoff
        -1
        Сегодня, 21:02
        Возможно там договорились как Сухов с Гюльчатай договорился. Та решила что она любимая жена теперь, а у нас часть башен решила что мы теперь будем снова лучшими друзьями, как в начале девяностых, тоннель пора копать на Аляску
  5. Zoldat_A Звание
    Zoldat_A
    +2
    Сегодня, 20:53
    По его словам, в самое ближайшее время будет понятно, готова ли Москва к подписанию мирного соглашения с Киевом.
    Некогда нам мирные договоры подписывать - нужно уничтожать то, что американцы продают Европе для передачи Киеву.
    И хоть бы втихаря делали - нет же... Тут миротворцы, тут не миротворцы, тут рыбу заворачивали...

    А с Европой пора эту лавочку прикрывать. Знаю, тут много любителей говорить про "ответку", которую нужно бояться, но всё равно считаю, что один хороший удар по Жешуву отрезвил бы Европу основательно.
    А про "ответку"... А вот посмотрим - готовы ли американцы разменять Нью-Йорк или Лос-Анджелес на Жешув?
    1. Николай А. Шадов Звание
      Николай А. Шадов
      +2
      Сегодня, 21:18
      Игорь, у американцев для "ответок" холуи есть. И судьба последних звездно-полосатых панов не шибко волнует. А вот нам с их холуями меряться, у кого перец ядернее, не выгодно ни с какой стороны. Было бы иначе - уже давно пресловутый Жешув соревновался бы с киевскими военными базами за звание самого лунного пейзажа.
  6. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 21:02
    Богатеи станут ещё богаче, а народец... будет загибатся там, сям, везде...
  7. Sovetskiy Звание
    Sovetskiy
    0
    Сегодня, 21:12
    Следующим шагом должны стать российско-американские переговоры в Майами, которые окончательно прояснят ситуацию.

    А что, ракеты РФ уже стоят на Кубе, Венесуэле и далее по списку или будем исходить из Ельцинских реалий: " Господи, благослови Америку!"? wink
    1. Андрей Николаевич Звание
      Андрей Николаевич
      0
      Сегодня, 21:34
      Стоять то они,стоят. Да кто же их на Америку направит?.. Это так... Для устрашения. Которого уже,не боятся.
  8. carpenter Звание
    carpenter
    +2
    Сегодня, 21:14
    Дипломат отметил, что проект сделки уже удалось согласовать между Соединенными Штатами, Украиной и европейцами.


    А тех кто бьёт сейчас бандеровцев, даже и не спросили - "бить их иди не бить"

    Ясно, что только бить..
  9. мазута Звание
    мазута
    +2
    Сегодня, 21:22
    Кредит это что то возвратное,с процентами.Тут скорее продажа на корню всего:недр,поверхности и населения.
  10. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    0
    Сегодня, 21:53
    Такой прозрачный намек сделал посол США в НАТО Мэтт Уитакер, комментируя вероятное урегулирование украинского конфликта

    Да кто бы сомневался.
    Бриты, на последних секундах сольются и переобуются. Причем премьер другой будет.
    А матрасы вообще не при делах. Продаем, кто берёт, а потом, все на 404 оказывается. Миротворцы, блин. am
  11. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    0
    Сегодня, 21:57
    Цитата: мазута
    Тут скорее продажа на корню всего:недр,поверхности

    Да уже по два раза продали. laughing wink Минимум.
    Остались юниты с промытыми мозгами.