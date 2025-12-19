Повреждение моста в Маяках может лишить Украину 60 процентов импорта топлива
На Украине крайне озадачены нанесением ударов Вооружёнными силами России по мосту в районе населённого пункта Маяки Одесской области. Это мост через реку Днестр, находящихся на автомобильной дороге, соединяющей города Рени и Одесса.
Озадаченность, переходящая в озабоченность и даже определённую панику, связана для противника с тем, что российские войска «нащупали» крайне болезненную точку на юге Украины. Дело в том, что по дороге через Маяки в Одессу, как выясняется, идёт крупный трафик топлива, в том числе моторного, используемого в интересах ВСУ.
Украинский топливный эксперт Дмитрий Лёушкин заявил о том, что «значительное повреждение» моста через Днестр в Маяках может блокировать около 60 процентов объёмов импорта топлива на Украину. Это огромные цифры.
Лёушкин:
Он отмечает, что даже наведение понтонов не решит проблему, так как ВС РФ «будут их сносить»:
Украинский эксперт заявляет, что дополнительно придётся договариваться с Кишинёвом и Бухарестом, что дополнительно взвинтит цены на ДТ и бензин.
Сейчас в Одесской области начали публиковаться предложения о перевозке через Днестр на лодках и плотах. Стоимость для одного человека – от 10 тысяч гривен (почти 20 тысяч рублей), А если кому-то нужно ехать из Измаила в Одессу (или обратно) на автомобиле, то предлагается использовать «объездной» вариант через сопредельные государства с увеличение времени пути от нескольких часов до нескольких суток с учётом прохождения границ.
Информация