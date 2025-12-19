Повреждение моста в Маяках может лишить Украину 60 процентов импорта топлива

На Украине крайне озадачены нанесением ударов Вооружёнными силами России по мосту в районе населённого пункта Маяки Одесской области. Это мост через реку Днестр, находящихся на автомобильной дороге, соединяющей города Рени и Одесса.

Озадаченность, переходящая в озабоченность и даже определённую панику, связана для противника с тем, что российские войска «нащупали» крайне болезненную точку на юге Украины. Дело в том, что по дороге через Маяки в Одессу, как выясняется, идёт крупный трафик топлива, в том числе моторного, используемого в интересах ВСУ.





Украинский топливный эксперт Дмитрий Лёушкин заявил о том, что «значительное повреждение» моста через Днестр в Маяках может блокировать около 60 процентов объёмов импорта топлива на Украину. Это огромные цифры.

Лёушкин:

Это приведёт к нехватке топлива и росту цен на него. А если мост окажется полностью разрушенным, что попасть в Измаил из «материковой» части Одесской области можно будет только через Румынию.

Он отмечает, что даже наведение понтонов не решит проблему, так как ВС РФ «будут их сносить»:

Не знаю, как там по другим рынкам, но топливный быстро схлопнется.

Украинский эксперт заявляет, что дополнительно придётся договариваться с Кишинёвом и Бухарестом, что дополнительно взвинтит цены на ДТ и бензин.

Сейчас в Одесской области начали публиковаться предложения о перевозке через Днестр на лодках и плотах. Стоимость для одного человека – от 10 тысяч гривен (почти 20 тысяч рублей), А если кому-то нужно ехать из Измаила в Одессу (или обратно) на автомобиле, то предлагается использовать «объездной» вариант через сопредельные государства с увеличение времени пути от нескольких часов до нескольких суток с учётом прохождения границ.
  1. михаилл Звание
    михаилл
    +2
    Сегодня, 21:18
    Сейчас в Одесской области начали публиковаться предложения о перевозке через Днестр на лодках и плотах.

    Кстати, про Харона.
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      -1
      Сегодня, 21:39
      Цитата: михаилл
      Сейчас в Одесской области начали публиковаться предложения о перевозке через Днестр на лодках и плотах.

      ТГ-канал"Два майора" даёт такую информацию:
      Враг констатирует, что мост в н.п. Маяки под ударами уже 8 дней. Если мост будет разрушен, то юг Одесской области будет отрезан.

      ГПС Украины (прикордонники) сообщает, что затруднен доезд до ряда пунктов пропуска: Паланка — Маяки — Удобное; Рени — Джурджулешты; Табаки — Мирное; Виноградовка — Вулканешты; Старокозачье — Тудора; Новые Трояны — Чадыр-Лунга; Орловка — Исакча; Долинское; Железнодорожное; Лесное; Серпневое; Малоярославец.

      ▪️"Уже сейчас у людей по ту сторона моста началась паника. Люди скупают топливо и продукты" - пишут вражеские каналы. Объездные пути занимают много времени.

      Люди делают правильно. Мост уже полгода используется как военный логистический коридор, вообще непонятно, чего так долго тянули.

      Пусть закупаются, скоро холода, а мост будет добит.

      Два майора (https://t.me/dva_majors)
      1. Михаил-Иванов Звание
        Михаил-Иванов
        -3
        Сегодня, 21:52
        Нам же рассказывали что мосты Оочень сложная цель... При этом на Украине, по данным на прошлый год, работало около 2000 предприятий с российским капиталом!
        И вишня на этом дурном пироге - топливо идёт из Румынии, а туда идёт из Новороссийска... Основной поставщик Лукойл и казахи (матрасы)!
        Так что, кому война, а кому деньги...
        1. Монтесума Звание
          Монтесума
          -2
          Сегодня, 22:01
          Цитата: Михаил-Иванов
          При этом на Украине, по данным на прошлый год, работало около 2000 предприятий с российским капиталом!

          А можно на эти данные посмотреть? Интересно будет ознакомиться.
          1. Михаил-Иванов Звание
            Михаил-Иванов
            0
            Сегодня, 22:03
            Поискать надо... Там, если не ошибаюсь, было 1978 таких предприятий. Причём в разных сферах, от сельского хозяйства до переработки нефти (татары).
          2. Михаил-Иванов Звание
            Михаил-Иванов
            0
            Сегодня, 22:09
            https://www.kommersant.ru/doc/356890?ysclid=mjd8ppzng915525331
            Для начала надо тут посмотреть. Это отсылает к истокам совместных дел. Отдельный момент это торговля углем, никогда не прекращалась...
  2. carpenter Звание
    carpenter
    +3
    Сегодня, 21:18
    Это мост через реку Днестр, находящихся на автомобильной дороге, соединяющей города Рени и Одесса

    Ну ребята !
    География ясна, бить нужно было, каждый день с начала СВО ( или войны ).

    Это стратегия, а не тактика !!" Не уж то не понятно.
    1. частное лицо Звание
      частное лицо
      -2
      Сегодня, 22:03
      Повреждение моста в Маяках может лишить Украину 60 процентов импорта топлива

      Может это нужно было сделать ещё вчера ? В 2022 году ?
      1. carpenter Звание
        carpenter
        0
        Сегодня, 22:05
        Цитата: частное лицо
        Может это нужно было сделать ещё вчера ? В 2022 году

        Я это понял тогда, а в верхах - нет. Теперь имеем всё ....
  3. ростов-папа Звание
    ростов-папа
    -1
    Сегодня, 21:19
    " а у нас в России газ , а у вас ? "
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +2
      Сегодня, 21:20
      Цитата: ростов-папа
      а у нас в России газ , а у вас ? "

      А у нас бить врага.
    2. Младший рядовой Звание
      Младший рядовой
      -3
      Сегодня, 21:26
      А из нашего окна площадь Красная видна.
      А из нашего окошка Колыму видать немножко.
  4. Sovetskiy Звание
    Sovetskiy
    +1
    Сегодня, 21:22
    российские войска «нащупали» крайне болезненную точку на юге Украины. Дело в том, что по дороге через Маяки в Одессу, как выясняется, идёт крупный трафик топлива, в том числе моторного, используемого в интересах ВСУ.

    О как!
    Шёл четвертый год СВО, а наши то и не знали! Или всё проще и Лукойл кто то украинской кормушки лишил?belay lol
    1. мазута Звание
      мазута
      0
      Сегодня, 21:27
      Санкции "другана"Трампа начали творить чудеса!Мосты,железные дороги питающие логистику врага начали принимать на себя удары!
  5. Andobor Звание
    Andobor
    0
    Сегодня, 21:27
    И вообще рубит Буджак (подбрюшье Одесской области) от прямого сообщения с остальной территорией пока ещё Украины, теперь только в объезд через Румынию.
    1. Eugen 62 Звание
      Eugen 62
      0
      Сегодня, 21:43
      теперь только в объезд через Румынию.
      Так весь вопрос в том, что Румыния это заграница. А туда выпускают "не только всех" - (с). recourse Так что этот маршрут отпадает.
  6. Andobor Звание
    Andobor
    0
    Сегодня, 21:31
    Есть видео прилётов кассетами, похоже это уже наведение понтонов наши долбят.
    1. Комментарий был удален.
  7. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    +1
    Сегодня, 21:42
    Сейчас в Одесской области начали публиковаться предложения о перевозке через Днестр на лодках и плотах

    Прекрасная новость. А не братья все-таки прекрасные предприниматели. Быстро реагируют на изменения рынка и логистики. laughing
  8. Вольноопределяющийся Марек Звание
    Вольноопределяющийся Марек
    0
    Сегодня, 21:56
    Очень хорошее дело! Доброе дело! Так держать!
  9. VicVic Звание
    VicVic
    -1
    Сегодня, 22:05
    "Озадаченность, переходящая в озабоченность и даже определённую панику, связана для противника с тем, что российские войска «нащупали» крайне болезненную точку на юге Украины"
    Не прошло и четырёх лет ... Щупали мы щупали, наконец нащупали...
    А первые 2-3 года мы видимо только удивлялись и недоумевали, откуда же там топливо берётся? Какими неведомыми путями попадает?
    Или того хуже. Вообще вопросом уничтожения логистики врага не интересовались.
    Или совсем плохой вариант. Всё знали, но по некоторым причинам, которые не оправдали себя, ничего не предпринимали.
  10. alexoff Звание
    alexoff
    0
    Сегодня, 22:13
    Ну и?Доламывать будем или снова будем заигрывать с западом? Уже в наглую показывают, как наши суда в средиземном море атакуют, а мы все мосты щупаем парой гераней