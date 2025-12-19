Это приведёт к нехватке топлива и росту цен на него. А если мост окажется полностью разрушенным, что попасть в Измаил из «материковой» части Одесской области можно будет только через Румынию.

Не знаю, как там по другим рынкам, но топливный быстро схлопнется.

На Украине крайне озадачены нанесением ударов Вооружёнными силами России по мосту в районе населённого пункта Маяки Одесской области. Это мост через реку Днестр, находящихся на автомобильной дороге, соединяющей города Рени и Одесса.Озадаченность, переходящая в озабоченность и даже определённую панику, связана для противника с тем, что российские войска «нащупали» крайне болезненную точку на юге Украины. Дело в том, что по дороге через Маяки в Одессу, как выясняется, идёт крупный трафик топлива, в том числе моторного, используемого в интересах ВСУ.Украинский топливный эксперт Дмитрий Лёушкин заявил о том, что «значительное повреждение» моста через Днестр в Маяках может блокировать около 60 процентов объёмов импорта топлива на Украину. Это огромные цифры.Лёушкин:Он отмечает, что даже наведение понтонов не решит проблему, так как ВС РФ «будут их сносить»:Украинский эксперт заявляет, что дополнительно придётся договариваться с Кишинёвом и Бухарестом, что дополнительно взвинтит цены на ДТ и бензин.Сейчас в Одесской области начали публиковаться предложения о перевозке через Днестр на лодках и плотах. Стоимость для одного человека – от 10 тысяч гривен (почти 20 тысяч рублей), А если кому-то нужно ехать из Измаила в Одессу (или обратно) на автомобиле, то предлагается использовать «объездной» вариант через сопредельные государства с увеличение времени пути от нескольких часов до нескольких суток с учётом прохождения границ.