Зенитные ракетные комплексы С-75 и их иностранные клоны на спутниковых снимках

Зенитные ракетные комплексы семейства С-75



Зенитная ракета В-759 ЗРК С-75М3 на пусковой установке СМ-90. На заднем плане видна станция наведения СНР-75М3



Спутниковый снимок Google Earth: бутафорская позиция ЗРК С-75 на полигоне вблизи авиабазы Воздушной национальной гвардии США Форт-Смит в Арканзасе. Снимок сделан в январе 2006 года



Спутниковый снимок Google Earth: бутафорская позиция ЗРК С-75 на полигоне Эйвон Парк во Флориде. Снимок сделан в феврале 2024 года



Спутниковый снимок Google Earth: ракета из состава ЗРК С-75 на ТЗМ, находящаяся на базе хранения иностранной военной техники на полигоне авиабазы Эглин. Снимок сделан в марте 2013 года



Радиолокационный имитатор AN/MPS-T1, предназначенный для воспроизведения режимов работы советских ЗРК



Спутниковый снимок Google Earth: площадка компании AHNTECH Inc. на аэродроме Уинстон Фильд в Техасе. Рядом со зданиями расположены буксируемые радиолокационные имитаторы, в 30 м к северо-востоку от бетонированной площадки пусковая установка ЗРК С-75. Снимок сделан в ноябре 2022 года



Спутниковый снимок Google Earth: позиция сирийского ЗРК С-75М3 в двух километрах западней авиабазы Хмеймим. Снимок сделан в июле 2023 года



Спутниковый снимок Google Earth: позиция ЗРК С-75М3 в 50 км южней Хошимина. Снимок сделан в июне 2025 года



Спутниковый снимок Google Earth: позиция ЗРК С-75М3 в окрестностях Хайфона. Снимок сделан в марте 2024 года



Спутниковый снимок Google Earth: позиция ЗРК С-75 в окрестностях авиабазы Сиди Баррани на юго-западе Египта. Снимок сделан в июне 2023 года



Спутниковый снимок Google Earth: позиция ЗРК С-75 недалеко от побережья в западной части города Мерса-Матрух. Снимок сделан в марте 2025 года



Спутниковый снимок Google Earth: полевая позиция ЗРК С-75М3 в 25 км юго-восточней Аддис-Абебы. На позиции развернуто только четыре пусковые установки. Снимок сделан в апреле 2025 года



Спутниковый снимок Google Earth: позиция ЗРК С-75М3 под Карагандой. Снимок сделан в июне 2022 года



Спутниковый снимок Google Earth: позиция ЗРК С-75М3 под Бишкеком. Снимок сделан в июне 2023 года

Зарубежные копии ЗРК С-75



Спутниковый снимок Google Earth: современный вид части испытательного комплекса китайских систем ПВО в провинции Ганьсу. Снимок сделан в июле 2025 года



Спутниковый снимок Google Earth: позиция ЗРК HQ-2А на вершине горы в 5 км южней Тираны. Видно, что на пусковых установках зенитных ракет нет. Снимок сделан в сентябре 2012 года



Спутниковый снимок Google Earth: авиалайнер пролетает над позицией ЗРК HQ-2, расположенной в окрестностях административного центра Урумчи, в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Снимок сделан в августе 2014 года



Спутниковый снимок Google Earth: позиция ЗРК НQ-2 на восточной окраине Пекина. Снимок сделан в апреле 2020 года



Спутниковый снимок Google Earth: позиция ЗРК НQ-2 неподалеку от побережья Формозского пролива. Снимок сделан в декабре 2010 года



Спутниковый снимок Google Earth: позиция ЗРК С-75М3 или НQ-2 северней Чхонджина. Снимок сделан в сентябре 2025 года



Спутниковый снимок Google Earth: позиция ЗРК НQ-2В восточней Исламабада. Снимок сделан в апреле 2019 года



Спутниковый снимок Google Earth: позиция ЗРК НQ-2 на восточной окраине Тегерана. Снимок сделан в апреле 2024 года



Спутниковый снимок Google Earth: позиция ЗРК НQ-2 к северо-западу от города Кашан в провинции Исфахан. Снимок сделан в ноябре 2022 года

Уничтоженные ЗРК С-75М3 в Ливии и Йемене



Спутниковый снимок Google Earth: позиция ЗРК С-75 южнее Триполи. Снимок сделан в октябре 2010 года



Спутниковый снимок Google Earth: эта же самая уничтоженная позиция ЗРК С-75 южнее Триполи. Снимок сделан в июле 2011 года



Спутниковый снимок Google Earth: ещё одна позиция ЗРК С-75 на восточной окраине Триполи, полностью уничтоженная в результате авиаудара. Снимок сделан в августе 2011 года



Спутниковый снимок Google Earth: позиция ЗРК С-75М3 в окрестностях Саны. Снимок сделан в декабре 2014 года



Спутниковый снимок Google Earth: эта же самая позиция ЗРК С-75М3 в окрестностях Саны. В местах, где раньше находились пусковые установки и станция наведения, видны следы взрывов и пожаров. Снимок сделан в январе 2025 года