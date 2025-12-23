Зенитные ракетные комплексы С-75 и их иностранные клоны на спутниковых снимках
После развёртывания во второй половине 1950-х в Советском Союзе объектовых зенитных ракетных комплексов их огневые позиции стали предметом пристального внимания американской разведки, для чего задействовались разведывательные самолёты и космические аппараты. В настоящее время благодаря развитию сервисов, публикующих достаточно качественные изображения земной поверхности, сделанные с коммерческих спутников, при наличии персонального компьютера или даже смартфона каждый желающий может легко найти действующие или заброшенные позиции ЗРК. Современные технологии позволяют рядовому пользователю достаточно легко самостоятельно проверить материалы, касающиеся сферы ПВО, опубликованные в новостной ленте.
Некоторое время назад у меня состоялась дискуссия с одним из посетителей сайта Военное обозрение относительно возможностей идентификации на спутниковых снимках различных зенитных ракетных систем и особенностей их размещения. Будучи впечатлённым категоричностью высказываний и глубиной знаний оппонента, я решил сделать цикл статей, посвященных этой теме, рассмотреть объектовые ЗРК первого поколения, войсковые комплексы, а также современные системы противовоздушной и противоракетной обороны. Сегодня речь пойдёт о наиболее известном советском ЗРК первого поколения С-75 и его иностранных копиях. С учётом того, что «семьдесятпятки» и их китайские клоны всё ещё остаются на вооружении войск ПВО ряда государств – это до сих пор актуально.
Зенитные ракетные комплексы семейства С-75
В 1957 году в Войска ПВО СССР начали поступать ЗРК СА-75 «Двина». Новый объектовый комплекс мог бороться с фронтовыми и стратегическими бомбардировщиками и разведывательными самолётами, летящими с дозвуковой или умеренной сверхзвуковой скоростью на средних и больших высотах. В 1957 году промышленности удалось изготовить 30 зенитных ракетных комплексов и 621 ракету.
До этого вокруг Москвы было развёрнуто двойное кольцо, состоящее из стационарных комплексов С-25 «Беркут». Но именно СА-75 стал первым советским ЗРК, который обладал возможностью перебазирования, и «семьдесятпятки» до появления специализированных мобильных ЗРК помимо ПВО СССР использовались в Войсковой ПВО.
В ракетной батарее имелось шесть пусковых установок и до 12 транспортно-заряжающих машин со средствами их буксировки. Шесть пусковых установок располагались на удалении 50-75 м от станции наведения ракет. Между пусковыми установками прокладывались дороги для транспортно-заряжающих машин.
Зенитная ракета В-759 ЗРК С-75М3 на пусковой установке СМ-90. На заднем плане видна станция наведения СНР-75М3
В режиме кругового или секторного обзора станция наведения ракет могла осуществлять самостоятельный поиск цели, но скорость сканирования воздушного пространства была низкой. В связи с этим при работе в составе централизованной системы ПВО внешнее целеуказание осуществлялось с КП полка или бригады. При ведении дивизионом самостоятельных боевых действий ему придавались РЛС разведки и целеуказания П-12 «Енисей» (на поздних 6-см вариантах – РЛС П-18 «Терек») и радиовысотомер ПРВ-10.
Такая же или несколько упрощённая схема построения огневой позиции впоследствии применялась на комплексах поздних модификаций, что позволяло легко идентифицировать ЗРК семейства С-75 на аэрофотоснимках и изображениях, полученных с разведывательных спутников. В большинстве случаев пусковые установки располагались вокруг станции наведения. Иногда на позиции дороги прокладывались так, что она приобретала форму «Звезды Давида».
Спутниковый снимок Google Earth: бутафорская позиция ЗРК С-75 на полигоне вблизи авиабазы Воздушной национальной гвардии США Форт-Смит в Арканзасе. Снимок сделан в январе 2006 года
Основываясь на изображениях, добытых разведкой, в США на ряде авиационных полигонов возвели бутафорские позиции советских противовоздушных комплексов, которые к ходе учений регулярно уничтожались ракетно-бомбовыми ударами, но впоследствии опять восстанавливались.
Спутниковый снимок Google Earth: бутафорская позиция ЗРК С-75 на полигоне Эйвон Парк во Флориде. Снимок сделан в феврале 2024 года
После ликвидации Организации Варшавского договора и развала СССР в распоряжении американцев оказались станции наведения СНР-75, зенитные ракеты поздних модификаций и обзорные РЛС метрового диапазона П-18, которые были тщательно изучены и протестированы в полигонных условиях, после чего применялись для повышения реализма учений и отработки систем радиоэлектронной борьбы.
Спутниковый снимок Google Earth: ракета из состава ЗРК С-75 на ТЗМ, находящаяся на базе хранения иностранной военной техники на полигоне авиабазы Эглин. Снимок сделан в марте 2013 года
В связи с тем, что учения с использованием СНР-75 проводились достаточно часто, у операторов, их эксплуатировавших, очень много времени и сил уходило на поддержание станций наведения ракет в рабочем состоянии. Читатели, служившие в войсках ПВО, наверняка помнят, насколько трудоёмким являлось регламентное техническое обслуживание зенитно-ракетных комплексов первого поколения, радиолокаторов и радиовысотомеров. Аппаратная часть станций, построенная в основном на электровакуумных элементах, требовала постоянного внимания: точной настройки, регулировки, прогрева и комплектовалась ЗИП с впечатляющим запасом электронных ламп, поскольку они в процессе работы быстро теряют свои характеристики и фактически являются расходным материалом. Помимо приобретения запчастей, американцам было необходимо перевести горы технической литературы или привлекать иностранных специалистов, работавших ранее на советской технике, что являлось нежелательным, так как могло привести к утечке конфиденциальной информации. В связи с этим на первом этапе было решено частично перевести имеющиеся СНР-75 на новую твердотельную элементную базу, с сохранением рабочих частот и боевых режимов.
Специалисты компании AHNTECH Inc., специализирующейся в сфере создания телекоммуникационных систем и аппаратуры спутниковой связи, по контракту с Пентагоном на базе СНР-75М3 создали радиолокационный имитатор AN/MPS-T1, который, помимо боевых режимов ЗРК С-75, смог воспроизводить другие угрозы.
Радиолокационный имитатор AN/MPS-T1, предназначенный для воспроизведения режимов работы советских ЗРК
Аппаратный фургон станции наведения перевели на другую буксируемую платформу, и полной переработке подверглась электронная часть. Из-за изменений, внесённых в расположение антенн, внешний вид антенного поста изменился. После перехода на современную элементную базу удалось существенно снизить энергопотребление и многократно увеличить время наработки на отказ. Задача облегчалась тем, что аппаратура должна была только воспроизводить режимы работы СНР-75, осуществлять реальное наведение ракет не требовалось. Также модифицированная станция получила новые возможности в части имитации других советских ЗРК.
Первый центр, симулирующий работу советских радаров и станций наведения ЗУР, начал работу на аэродроме Уинстон Фильд в штате Техас в 2002 году. Исходя из анализа спутниковых снимков, можно сделать вывод, что этот центр функционирует до сих пор.
Спутниковый снимок Google Earth: площадка компании AHNTECH Inc. на аэродроме Уинстон Фильд в Техасе. Рядом со зданиями расположены буксируемые радиолокационные имитаторы, в 30 м к северо-востоку от бетонированной площадки пусковая установка ЗРК С-75. Снимок сделан в ноябре 2022 года
На первом этапе командование ВВС США осуществляло здесь тренировки экипажей бомбардировщиков В-52Н и В-1В. Впоследствии компания AHNTECH Inc. создала имитаторы, воспроизводящие излучение станций наведения ЗРК: С-125, С-200, С-300П/В, «Оса», «Куб» и «Бук», а также бортовых радаров истребителей советского и российского производства. После установки дополнительных излучателей и расширения списка воспроизводимых угроз к тренировочным полётам в этом районе подключились самолёты тактической авиации ВВС США, а также АС-130 и МС-130 авиации специального назначения.
Однако компания AHNTECH Inc. в силу скромных производственных возможностей оказалась неспособна удовлетворить возросший спрос на станции, воспроизводящие режимы работы советских и российских противовоздушных систем, и некоторое время назад корпорация Northrop Grumman разработала с нуля и запустила в производство буксируемый универсальный имитатор ARTS-V1. В составе аппаратуры ARTS-V1 имеются собственные радиолокационные и оптоэлектронные средства, способные самостоятельно обнаруживать и сопровождать летательные аппараты. Всего американское военное ведомство приобрело 23 комплекта аппаратуры общей стоимостью $75 млн, что позволяет задействовать её в ходе учений не только на американской территории, но и за рубежом. Ещё 7 комплектов было поставлено иностранным заказчикам.
Зенитные ракетные комплексы СА-75М/МК (10-см диапазона) и С-75/М/М3 (6-см диапазона) стали самыми воюющими противовоздушными системами, эксплуатировались более чем в трёх десятках государств и участвовали во множестве локальных конфликтах. В ряде государств «семьдесятпятки» и их китайские копии служат до сих пор. В общей сложности до 1988 года было экспортировано более 400 ЗРК семейства С-75, что в несколько раз больше, чем в КНР выпустили их клонов, известных под обозначением HQ-2.
Абсолютным рекордсменом по количеству полученных ЗРК этого типа стала Сирия, к 1987 году получившая 52 дивизионных комплекта С-75М/М3. Несколько сирийских «семьдесятпяток» уцелело в гражданской войне (в окрестностях Дамаска и неподалёку от авиабазы Хмеймим) и находилось в работоспособном состоянии на начало декабря 2024 года.
Спутниковый снимок Google Earth: позиция сирийского ЗРК С-75М3 в двух километрах западней авиабазы Хмеймим. Снимок сделан в июле 2023 года
В середине 2025 года три действующие позиции ЗРК С-75М3 всё ещё имелись во Вьетнаме. Одна из них расположена на побережье в 50 км южней Хошимина.
Спутниковый снимок Google Earth: позиция ЗРК С-75М3 в 50 км южней Хошимина. Снимок сделан в июне 2025 года
На этом снимке видно, что на стационарной, хорошо оборудованной в инженерном отношении позиции имеется бетонированные площадки только для четырёх пусковых установок. Нетипичное для ПВО СССР построение огневых позиций С-75 свойственно для вьетнамской системы ПВО и прослеживается со времён, когда комплексы данного семейства использовались для отражения налётов американской авиации.
Спутниковый снимок Google Earth: позиция ЗРК С-75М3 в окрестностях Хайфона. Снимок сделан в марте 2024 года
Также в окрестностях Хайфона можно наблюдать позицию С-75М3, на которой развёрнуто четыре пусковых установки, из которых только одна снаряжена зенитной ракетой. По всей видимости, во Вьетнаме за счёт сокращения числа ЗУР на «пушках» пытаются снизить эксплуатационные затраты и продлить ресурс ракет. Стоит признать, что подготовка к боевому дежурству, заправка ЗУР жидким горючим и окислителем является непростой и трудоёмкой процедурой, требующей повышенного внимания и соблюдения специальных мер безопасности.
Еще одним государством, где на вооружении остаются ЗРК С-75, является Египет. В 2024 году в «Стране пирамид» на позициях оставалось примерно полтора десятка таких комплексов. По состоянию на 1973 год включительно в Египет было поставлено сорок ЗРК С-75 «Десна» и С-75М «Волга» со станциями наведения 6-см диапазона. По меркам 1970-х годов это были вполне современные и эффективные объектовые комплексы средней дальности, и ими до сих пор прикрыты крупные авиабазы, а также стратегически важные административно-промышленные и транспортные центры.
Спутниковый снимок Google Earth: позиция ЗРК С-75 в окрестностях авиабазы Сиди Баррани на юго-западе Египта. Снимок сделан в июне 2023 года
Однако после прекращения в 1973 году военно-технического сотрудничества с СССР возникли большие сложности с обслуживанием и модернизацией противовоздушных систем, имеющихся в египетских вооружённых силах.
Но египетское руководство после заключения в 1974 году мирного договора с Израилем стало активно сотрудничать с США и Китаем. Американские специалисты получили доступ к египетским С-75М и как минимум один комплекс вывезли в США. Также аппаратуру СНР-75М и ЗУР В-755 подробно изучили в КНР, что позволило усовершенствовать ЗРК HQ-2. В ответ американцы стали поставлять египтянам собственное оружие и разрешили западным компаниям заниматься модернизацией комплексов ПВО советского производства, а выпуск зенитных ракет в Египте помог наладить Китай. При этом в составе модернизированных ЗРК использовалось советское оборудование.
С использованием китайских и западных технических решений в Египте в середине 1980-х советские ЗРК С-75 «Десна» и С-75М «Волга» стали конвертировать в модификацию Tayir as Sabah («Утренняя птица»). По основным характеристикам данный комплекс примерно соответствует С-75М3, но не имеет телевизионно-оптического визира и несколько уступает по дальности поражения дозвуковых целей на больших и средних высотах.
Силы ПВО Египта учли опыт противостояния с израильской авиацией, и все египетские конвертированные «семьдесятпятки» базируются на хорошо подготовленных и укреплённых стационарных позициях.
Их кабины управления, дизель-генераторы, транспортно-заряжающие машины с запасными ракетами и вспомогательная техника укрыты под толстым слоем бетона и песка. На поверхности остались только обвалованные пусковые установки и антенный пост станции наведения.
На свежих спутниковых снимках видно, что в силах ПВО Египта нет дефицита ракет для ЗРК Tayir as Sabah и все пусковые установки заряжены.
Спутниковый снимок Google Earth: позиция ЗРК С-75 недалеко от побережья в западной части города Мерса-Матрух. Снимок сделан в марте 2025 года
На представленном выше снимке видно, что рядом с одной из пусковых стоит транспортно-заряжающая машина, и это значит, что в Египте производится регулярная ротация ракет и ведётся их плановое техническое обслуживание.
Для продления сроков эксплуатации в первое десятилетие XXI века египетские «семьдесятпятки» прошли восстановительный ремонт, и часть комплексов получила новую китайскую многофункциональную РЛС с АФАР Н-200, разработанную для зенитного ракетного комплекса НQ-12. Эта станция по сравнению с СНР-75М имеет увеличенную дальность взятия на сопровождение, лучшую помехозащищённость и позволяет одновременно обстреливать три цели, наводя на них шесть ракет. Таким образом комплекс, ведущий свою родословную с 1950-х годов, стал многоканальным, но в то же время никуда не делся один из основных недостатков – громоздкие ЗУР с двигателем на жидком топливе, и стоит ожидать, что вслед за другими странами Египет вскоре откажется от С-75.
В Африке по состоянию на 2025 год два ЗРК С-75М3 эксплуатировалось в Эфиопии. В рамках военной помощи от СССР эта страна в 1978 году получила четыре ЗРК С-75М, и в 1985 году было дополнительно поставлено три комплекса модификации С-75М3.
Спутниковый снимок Google Earth: полевая позиция ЗРК С-75М3 в 25 км юго-восточней Аддис-Абебы. На позиции развернуто только четыре пусковые установки. Снимок сделан в апреле 2025 года
Эфиопские комплексы С-75М3 регулярно перебрасываются на новые позиции. Одни дивизион прикрывает столицу – Аддис-Абебу, а другой развёрнут на севере страны и контролирует районы, граничащие с Эритреей.
Несколько лет назад в СМИ появилась информация, что Эфиопия при иностранной поддержке модернизирует свои «семьдесятпятки» и силами местной компании Gafat Armament Industry поставила пусковые установки и станцию СНР-75М3 на шасси Т-55. Однако размещение ракет с ЖРД на гусеничном шасси вызывает ряд вопросов. Те, кому довелось эксплуатировать ЗРК семейства С-75, знают, насколько хлопотными процедурами является заправка, доставка и установка ракет на пушки.
Ракета, заправленная жидким топливом и едким окислителем, весьма нежное изделие, требующее очень аккуратного обращения с ним. При транспортировке ракет на транспортно-заряжающей машине накладываются серьёзные ограничения по скорости движения и ударным нагрузкам. Нет никакого сомнения, что при движении по пересечённой местности гусеничной машине с установленной на ней заправленной ракетой в связи с высокой вибрацией уложиться в эти ограничения не удастся, что, безусловно, отрицательно скажется на надежности ЗУР и представляет большую опасность для расчёта в случае утечки топлива и окислителя.
С учётом того, что элементная база станции наведения в значительной мере построена на хрупких электровакуумных приборах, а центр тяжести станции наведения в этом случае размещён очень высоко, остаётся только догадываться, с какой скоростью эта самоходка без потери работоспособности может передвигаться. Работы по размещению элементов объектовых ЗРК на базе танков Т-55 примерно 20 лет назад велись на Кубе, и даже некоторое количество таких машин продемонстрировали на параде. С учётом давних оборонных связей с Эфиопией есть вероятность, что Куба передала эти самоходные ЗРК или поделилась наработками.
На постсоветском пространстве ЗРК С-75М3 дольше всего несли боевое дежурство в Казахстане и Кыргызстане.
Спутниковый снимок Google Earth: позиция ЗРК С-75М3 под Карагандой. Снимок сделан в июне 2022 года
В Казахстане под Карагандой «семьдесятпятка» служила до июля 2022 года, и сейчас на этом месте развёрнут дивизион С-300ПС.
До конца 2023 года один ЗРК С-75М3 имел постоянную позицию восточней Бишкека, и этот комплекс участвовал в учениях сил ПВО ОДКБ.
Спутниковый снимок Google Earth: позиция ЗРК С-75М3 под Бишкеком. Снимок сделан в июне 2023 года
Однако за несколько лет до вывода из эксплуатации на спутниковых снимках было видно, что пусковые установки единственного киргизского ЗРК С-75М3 ракетами не снаряжались.
Зарубежные копии ЗРК С-75
Отдельного рассказа заслуживают созданные в КНР ЗРК семейства HQ-2, которые фактически являются параллельной линией развития С-75. История этих клонов началась в 1960-е годы, после того как китайские специалисты методом копирования советского ЗРК СА-75 «Двина» создали противовоздушный комплекс НQ-1, также со станцией наведения, работавшей в 10-см диапазоне. Но социально-политические изменения, происходившие в Китае в 1960-е годы, и разрыв военно-технического сотрудничества с СССР сделали невозможным выпуск заметных объёмов высокотехнологичной продукции, не позволили добиться приемлемого уровня надёжности и боевой эффективности ЗРК НQ-1, и фактически первый китайский зенитный ракетный комплекс остался опытным.
Новый толчок в развитии китайских объектовых средств ПВО произошел в конце 1960-х, после того как через китайскую территорию в ДРВ начали доставлять советские грузы оборонного назначения, среди которых были комплексы СА-75М «Двина». В ходе транспортировки по китайской железной дороге часть важных элементов этих ЗРК «потерялась».
Понимая, что существует риск утраты критически важных оборонных технологий, советское руководство не поставляло во Вьетнам ЗРК С-75М «Волга» с СНР 6-см диапазона. Тем не менее китайцам удалось существенно продвинуться в части совершенствования собственных систем, скопировав ряд элементов новой для них ЗУР В-750В, и создать новый ЗРК HQ-2.
Однако из-за низкого качества сборки и огрехов в технологии изготовления китайские комплексы поначалу имели неудовлетворительный коэффициент боевой готовности. По данным американской разведки, приблизительно четверть от общего количества ЗРК HQ-2, находившихся в войсках, была неисправна и не могла выполнять боевую задачу.
В 1978 году в КНР был принят на вооружение ЗРК HQ-2А. Помимо повышения надёжности, дальность стрельбы удалось довести до 34 км, а потолок – до 27 км. Фактически ЗРК HQ-2А соответствовал «семьдесятпяткам», созданным в СССР в начале 1960-х. Можно напомнить, что ЗРК С-75М3 «Волхов» с ЗУР В-759 (5Я23), принятый на вооружение в 1975 году, имел максимальную дальность стрельбы более 50 км и досягаемость по высоте 30 км.
Испытания ЗРК HQ-2A, как и большей части других китайских систем ПВО средней и большой дальности, велись на полигоне, известном как Площадка № 72, в провинции Ганьсу.
Спутниковый снимок Google Earth: современный вид части испытательного комплекса китайских систем ПВО в провинции Ганьсу. Снимок сделан в июле 2025 года
Всего было изготовлено около двух десятков HQ-2А, и три комплекса этого типа даже экспортировали в Албанию, где они формально числились на вооружении до 2013 года, но фактическое несение боевого дежурства был прекращено во второй половине 1990-х.
Спутниковый снимок Google Earth: позиция ЗРК HQ-2А на вершине горы в 5 км южней Тираны. Видно, что на пусковых установках зенитных ракет нет. Снимок сделан в сентябре 2012 года
В первой половине 1980-х в связи с выработкой ресурса часть китайских зенитных ракет, использовавшихся в составе ранних модификаций ЗРК HQ-2 переделали в оперативно-тактические баллистические ракеты DF-7 с дальностью стрельбы до 200 км. За счёт использования компактной инерциальной системы наведения удалось освободить дополнительный внутренний объём и установить более мощную осколочно-фугасную боевую часть. Разгонные характеристики ракеты возросли за счёт применения мощного твердотопливного ускорителя первой ступени. Судя по всему, ОТР DF-7 в очень незначительном количестве использовались в НОАК, а большая часть устаревших ракет была расстреляна на полигонах во время контрольно-учебных пусков или переоборудована в воздушные мишени.
Во второй половине 1970-х стало очевидно, что развитие ЗРК семейства HQ-2 в КНР забуксовало. У китайских специалистов имелось понимание, как можно повысить лётные характеристики ракеты и улучшить эффективность комплекса в целом. Однако недостаточно развитая конструкторская школа, отсутствие необходимого опыта, а также слабая научная, лабораторная и производственная база препятствовали быстрому прогрессу в этой области, и для сохранения необходимых темпов совершенствования китайских систем ПВО был продолжен путь воровства советских секретов.
После того как Египет заключил мирный договор с Израилем и произошло военно-политическое сближение между Пекином и Вашингтоном, китайская разведка получила доступ к египетским С-75М «Волга» с ракетами В-755 и к подробной технической документации, имевшейся на ремонтном предприятии в Каире. После досконального изучения ЗРК С-75М развитие китайских систем противовоздушной обороны получило новый импульс. В середине 1980-х в войска ПВО НОАК начали поступать ЗРК HQ-2В. Во многом этот комплекс создан с опорой на технические решения советского С-75М. Для данной модификации была разработана новая более помехозащищённая станция наведения, а дальность стрельбы удалось довести до 40 км.
Во второй половине 1980-х был успешно испытан и запущен в серийное производство ЗРК HQ-2J. Согласно информации, озвученной на международных выставках вооружений, вероятность поражения одной ЗУР, при отсутствии организованных помех, у этого комплекса составляет 92 %. Благодаря внедрению в состав СНР SJ-202В дополнительного целевого канала, в рабочем секторе радиолокатора наведения появилась возможность одновременно производить обстрел двух целей с наведением на них четырех ракет.
Позже с целью повышения боевых возможностей в состав некоторых ЗРК HQ-2В/J была введена многофункциональная станция боевого режима Н-200 с фазированной антенной решеткой. РЛС Н-200 изначально предназначалась для ЗРК КС-1A, который в свою очередь с середины 1980-х разрабатывался для замены комплексов семейства HQ-2. Для применения в составе ЗРК HQ-2В/J в аппаратную часть РЛС Н-200 вводится аппаратура радиокомандного наведения зенитных ракет. Такая модернизация позволила существенно повысить боевые возможности стремительно устаревающих ЗРК первого поколения, и большая часть ЗРК, доработанных для совместного использования с РЛС Н-200, размещалась в окрестностях китайской столицы. Благодаря внедрению новых радиолокаторов число каналов наведения возросло, но по дальности стрельбы к советской ЗУР В-759, использовавшейся в составе ЗРК С-75М3, приблизиться не удалось.
Спутниковый снимок Google Earth: авиалайнер пролетает над позицией ЗРК HQ-2, расположенной в окрестностях административного центра Урумчи, в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Снимок сделан в августе 2014 года
Согласно сведениям, опубликованным в западных справочных изданиях, до 1993 года в КНР было построено более 130 ЗРК НQ-2 различных модификаций и около 5000 зенитных ракет. Примерно три десятка зенитных комплексов экспортировали в Албанию, Иран, Северную Корею и Пакистан. Во вьетнамских источниках упоминается, что два дивизиона ранней модификации в рамках китайской военной помощи в начале 1970-х были отправлены в ДРВ. Однако после включения СНР из-за низкой помехозащищённости они были быстро подавлены средствами РЭБ и уничтожены американской авиацией. По состоянию на середину 1990-х на территории КНР имелось примерно семьдесят ЗРК, несущих боевое дежурство, и в основном это были комплексы модификаций НQ-2В и НQ-2J.
Спутниковый снимок Google Earth: позиция ЗРК НQ-2 на восточной окраине Пекина. Снимок сделан в апреле 2020 года
Наибольшее число ЗРК НQ-2 было развёрнуто на подступах к Пекину. По состоянию на 2012 год столицу КНР прикрывало более двух десятков комплексов этого типа. Наибольшая плотность зенитных позиций располагалась с северо-западного направления, на пути наиболее вероятного прорыва советских дальних бомбардировщиков. К 2018 году большая часть устаревающих ЗРК HQ-2, развернутых ранее вокруг столицы КНР, была заменена современными дальнобойными многоканальными ЗРС российского и китайского производства: С-300ПМУ1/2, С-400 и HQ-9.
На побережье Формозского пролива к середине 1990-х было построено больше десяти капитальных бетонированных позиций. Но в течение длительного периода времени ЗРК НQ-2 на них не базировались.
Спутниковый снимок Google Earth: позиция ЗРК НQ-2 неподалеку от побережья Формозского пролива. Снимок сделан в декабре 2010 года
После несения дежурства продолжительностью 2-3 недели дивизионы перевозились на новое место. Сейчас на этих площадках по той же методике разворачиваются ЗРК нового поколения НQ-9 и HQ-16.
Где-то с 2012 года на спутниковых снимках стало видно, что ЗРК НQ-2 активно вытесняются современными многоканальными зенитными системами средней и большой дальности с твердотопливными ЗУР. В 2018 году в официальных печатных изданиях НОАК появились заметки, где говорилось о снятии с боевого дежурства устаревших комплексов НQ-2.
При этом были представлены фотографии, на которых китайские военнослужащие готовят к вывозу с позиции зенитные ракеты и станцию наведения. Судя по всему, эксплуатация ЗРК с жидкостными ЗУР в войсках ПВО НОАК завершилась в 2020 году.
На вооружении войск ПВО Северной Кореи китайские ЗРК НQ-2 появились в середине 1980-х. В разных источниках говорится, что их было от 6 до 12 дивизионов. Также имеются разночтения по типам – это могли быть НQ-2А (принят на вооружение в 1978 году) и НQ-2В (принят на вооружение в 1984 году). В 1986 году Советский Союз поставил в КНДР три огневых дивизиона С-75М3 «Волга», и они до сих пор эксплуатируются параллельно с китайскими комплексами.
Стоит отдельно отметить, что ЗРК С-75М3 превосходит немодернизированные китайские НQ-2А/В не только по дальности поражения воздушных целей, но также по точности наведения и помехозащищённости. Наличие на СНР-75М3 телевизионно-оптического визира позволяет сопровождать цель без включения радиолокационного канала, что делает комплекс невидимым для средств радиотехнической разведки вплоть до пуска ракеты.
Спутниковый снимок Google Earth: позиция ЗРК С-75М3 или НQ-2 северней Чхонджина. Снимок сделан в сентябре 2025 года
Однако на имеющихся спутниковых снимках нет никакой возможности визуально различить зенитные ракетные комплексы советского и китайского производства. В то же время видно, что на четырёх пусковых установках зенитных ракет не имеется, а две ПУ укрыты брезентом.
В справочниках говорится, что Северная Корея располагает четырьмя десятками ЗРК С-75М3 и НQ-2, но это число, безусловно, является завышенным более чем в два раза. В то же время мне удалось обнаружить более чем тридцать позиций характерной для семейства «семьдесятпяток» конфигурации. Скорее всего, дело в том, что в КНДР до сих пор в качестве «пугала» сохраняются в развёрнутом виде безнадёжно устаревшие и полностью выработавшие эксплуатационный ресурс ЗРК СА-75М «Двина», которые в количестве 38 единиц были переданы в период с 1970 по 1976 год.
Пакистан получил три ЗРК НQ-2В в конце 1980-х и использовал их для прикрытия Исламабада и Карачи.
Спутниковый снимок Google Earth: позиция ЗРК НQ-2В восточней Исламабада. Снимок сделан в апреле 2019 года
По состоянию на декабрь 2022 года один дивизион НQ-2В всё ещё был развёрнут в 20 км восточней Исламабада. На спутниковых снимках, сделанных в октябре 2024 года, видно, что НQ-2В в этом месте уже нет, а сама позиция перестроена для размещения ЗРК LY-80 (экспортный вариант НQ-16).
Самым крупным эксплуатантом ЗРК НQ-2 за пределами КНР являлся Иран. В 1980-е годы в эту страну было поставлено 14 дивизионов ЗРК средней дальности HQ-2А/В. По иранским данным, расчётам комплексов китайского производства удалось сбить несколько иракских МиГ-23Б и Су-22. Пару раз огонь безуспешно открывался по иракским сверхзвуковым разведчикам-бомбардировщикам МиГ-25РБ, которые также привлекались к бомбардировкам нефтепромыслов.
После окончания Ирано-иракской войны военно-техническое сотрудничество ИРИ с КНР продолжилось, и при китайской поддержке во второй половине 1990-х в Иране было освоено собственное производство зенитных ракет Sayyad-1, предназначенных для использования в составе китайских ЗРК HQ-2.
Спутниковый снимок Google Earth: позиция ЗРК НQ-2 на восточной окраине Тегерана. Снимок сделан в апреле 2024 года
Хотя иранские власти заявляли о том, что им удалось создать улучшенные модификации ЗУР с комбинированной системой наведения и повысить эффективность китайских комплексов в несколько раз, начиная уже с 2010 года начался постепенный вывод ЗРК НQ-2 из эксплуатации, а многие комплексы, остававшиеся на огневых позициях, имели сокращённое в два раза число пусковых установок.
Иранцы постепенно выводили из эксплуатации устаревшие китайские ЗРК, а зенитные ракеты переделывали в тактические Tondar-69 и передавали их своим прокси – йеменским хуситам.
Спутниковый снимок Google Earth: позиция ЗРК НQ-2 к северо-западу от города Кашан в провинции Исфахан. Снимок сделан в ноябре 2022 года
Уничтоженные ЗРК С-75М3 в Ливии и Йемене
Примером того, насколько «семьдесятпятки» могли быть неэффективны и уязвимы при неграмотном применении, являются комплексы, поставленные в Ливию. Эта страна с 1975 по 1985 год получила 32 ЗРК С-75М и 7 ЗРК С-75М3. Однако формально достаточно мощная ливийская группировка ПВО не смогла отразить американский авианалёт в ночь с 14 на 15 апреля 1986 года.
Спутниковый снимок Google Earth: позиция ЗРК С-75 южнее Триполи. Снимок сделан в октябре 2010 года
После начала гражданской войны в 2011 году и последовавшего вмешательства в неё западных стран вся ливийская система ПВО была сначала дезорганизована, а затем полностью уничтожена, не сумев оказать какого-либо сопротивления средствам воздушного нападения стран НАТО.
Спутниковый снимок Google Earth: эта же самая уничтоженная позиция ЗРК С-75 южнее Триполи. Снимок сделан в июле 2011 года
Спутниковый снимок Google Earth: ещё одна позиция ЗРК С-75 на восточной окраине Триполи, полностью уничтоженная в результате авиаудара. Снимок сделан в августе 2011 года
Такая же участь постигла ЗРК С-75М3, доставшиеся йеменским хуситам. В 1984 году войска ПВО Северного Йемена эксплуатировали пятнадцать ЗРК С-75М3. В 1987 году Южный Йемен приобрел три ЗРК С-75М3. История боевого применения этих комплексов была яркой, но не продолжительной.
Спутниковый снимок Google Earth: позиция ЗРК С-75М3 в окрестностях Саны. Снимок сделан в декабре 2014 года
По состоянию на 2014 год в объединенном Йемене на позициях было развёрнуто 16 ЗРК С-75М3. Ещё несколько комплексов этого типа находилось на хранении. Движение «Ансар Аллах», установившее контроль над значительной частью территории страны, захватило семь зенитных ракетных дивизионов, материальная часть которых находилась в не очень хорошем техническом состоянии.
После того как «Арабская коалиция» под предводительством Саудовской Аравии стала наносить авиационные удары, и при отражении авианалётов в 2015 году расчёты С-75М3 запустили приблизительно 40 зенитных ракет. При этом хуситы заявили, что было сбито два саудовских истребителя F-15SA, два эмиратских F-16E и один суданский фронтовой бомбардировщик Су-24М. На самом деле успехи оказались намного скромней – расчётам «семьдесятпяток» удалось поразить несколько разведывательно-ударных беспилотников среднего класса.
Спутниковый снимок Google Earth: эта же самая позиция ЗРК С-75М3 в окрестностях Саны. В местах, где раньше находились пусковые установки и станция наведения, видны следы взрывов и пожаров. Снимок сделан в январе 2025 года
В итоге позиции громоздких объектовых комплексов подверглись тщательной обработке кассетными бомбами и противорадиолокационными ракетами и были уничтожены. Хуситы, получив от Ирана советующую документацию и необходимые комплектующие, переделали не менее шести десятков оставшихся ЗУР В-759 в оперативно-тактические ракеты, которыми обстреливались объекты в Саудовской Аравии.
