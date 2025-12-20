Расширение возможностей включает в себя проведение диверсий с целью ослабления военного потенциала противника и киберопераций для выведения из строя систем вооружений.

Офис канцлера Германии, Фридриха Мерца, разработал законопроект, который успел вызвать широкий общественный резонанс. Согласно этому законопроекту, в Германии должно быть реализовано существенное расширение полномочия Федеральной разведывательной службы (BND).Немецкая пресса сообщает о том, что после вступления такого закона в силу, упомянутая служба получит полномочия на проведение диверсионной деятельности за пределами Германии. Таким образом, BND, по сути, будет превращена в транстерриториальную структуру с функциями, которые у многих граждан страны вызывают вопросы.На данный момент BND имеет возможность сбора и анализа информацию. А в будущем разведчики смогут предпринимать более активные действия для защиты страны, как это представлено в упомянутом законопроекте Мерца.Немецкие каналы:Кроме того, планируется разрешить тайным агентам за границей совершать определённые преступления, если это будет необходимо для выполнения их задач, опять же, «по ослаблению противника».Напомним, что ранее Фридрих Мерц заявил о готовности отдать приказ бундесверу о нанесении ударов по российским войсками, если те «осуществят новое вторжение после договорённостей о прекращении огня». Договорённости эти, как известны, пока не достигнуты. А за прямые военные угрозы в адрес России лидер партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель назвала канцлера Мерца спятившим.