Мерц собирается разрешить BND проводить диверсии за пределами Германии

Офис канцлера Германии, Фридриха Мерца, разработал законопроект, который успел вызвать широкий общественный резонанс. Согласно этому законопроекту, в Германии должно быть реализовано существенное расширение полномочия Федеральной разведывательной службы (BND).

Немецкая пресса сообщает о том, что после вступления такого закона в силу, упомянутая служба получит полномочия на проведение диверсионной деятельности за пределами Германии. Таким образом, BND, по сути, будет превращена в транстерриториальную структуру с функциями, которые у многих граждан страны вызывают вопросы.



На данный момент BND имеет возможность сбора и анализа информацию. А в будущем разведчики смогут предпринимать более активные действия для защиты страны, как это представлено в упомянутом законопроекте Мерца.

Немецкие каналы:

Расширение возможностей включает в себя проведение диверсий с целью ослабления военного потенциала противника и киберопераций для выведения из строя систем вооружений.

Кроме того, планируется разрешить тайным агентам за границей совершать определённые преступления, если это будет необходимо для выполнения их задач, опять же, «по ослаблению противника».

Напомним, что ранее Фридрих Мерц заявил о готовности отдать приказ бундесверу о нанесении ударов по российским войсками, если те «осуществят новое вторжение после договорённостей о прекращении огня». Договорённости эти, как известны, пока не достигнуты. А за прямые военные угрозы в адрес России лидер партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель назвала канцлера Мерца спятившим.
  1. Панадол Звание
    Панадол
    +1
    Сегодня, 07:11
    Наш верховный , вчера , снова изображал из нас кота Леопольда . А надо вообще так . Не то , что разрешить. А приказать устроить Варфоломеевскую ночь тем же британцам, что неспроста раньше боялись КГБ .
    И вообще , как можно даже думать о дружбе с государством , которое фактически топит наши суда ? Руководит террористическими акциями на нашей территории ?
    1. Shuman Звание
      Shuman
      +1
      Сегодня, 07:20
      Не-не, это же партнёры! Надо озабоченность выразить, глубокую. Можно ещё линию начертить красным маркером. Переговоры опять таки... А Вы тут про каких-то террористов.
    2. Татьяна Звание
      Татьяна
      +2
      Сегодня, 07:22
      Цитата: Панадол
      И вообще , как можно даже думать о дружбе с государством , которое фактически топит наши суда ? Руководит террористическими акциями на нашей территории ?

      Я тоже этому удивляюсь!
      Откуда только такая непоследовательность в защите национальных интересов и безопасности России у политического руководства РФ?!
      1. marchcat Звание
        marchcat
        0
        Сегодня, 08:06
        А вы посмотрите кто у руля, бывшие члены-перевёртыши КПСС, если они смогли такую страну угробить и всех предать, то и это им "по плечу"
        1. Татьяна Звание
          Татьяна
          0
          Сегодня, 08:08
          Мерц гробит Германию точно так же, как и Зеленский Украину!

          Стало известно, что немец Мерц был председателем наблюдательного совета BlackRock Germany. А бывших председателей совета BlackRock, как и бывших разведчиков, не бывает!

          BlackRock - это флагман ЧЕТВЁРТОЙ власти англосаксонских глобалистов т.н. "Островного клуба" (или "Клуба островов"), возглавляемого королём Великобритании Карлом III. которая практически не подчиняется президенту США Трампу.
          Отсюда и встречи Зеленского с Карлом III в Лондоне, и внезапные поездки сына Карла III в Киев на встречу с Зеленским и его окружением.
          Отсюда и разногласия между Трампом и Мерцем - экс-председателем совета BlackRock Germany!
          Отсюда и государственное ПРЕДАТЕЛЬСТВО Мерцем немецкого народа и национальных интересов Германии.

          То же самое можно сказать и о государственной измене Макрона национальным интересам Франции в пользу Великобритании, а точнее в пользу "Островного круга" Великобритании. А именно.
          Макрон тоже одна из их пешек "Островного клуба". Макрон тоже работал банкиром в Rothschild & Co., флагмане банковской группы Ротшильдов, контролируемой французским и британским отделениями семьи Ротшильдов. Отсюда мы и имеем ту агрессивно-русофобскую антироссийскую позицию Макрона, какую он неуклонно всем в мире демонстрирует.

          Именно глобалисты из "Островного клуба" отказываются заключать мирное соглашение с российским лидером, потому что "Россия – это белый кит, которого они на протяжении многих лет пытаются поймать".
          По мнению российского аналитика Даниэля Эстулина,
          "Островной клуб" владеет финансовыми активами на сумму около 10 триллионов долларов, контролирует мировые поставки нефти, золота, алмазов и многих других важных видов сырья и использует эти активы в соответствии со своей геополитической повесткой дня".
          "Джордж Сорос был публичной фигурой клуба и является частью сплоченного финансового братства, тайной группы семей, преследующих общие цели, будь то Бильдербергская группа, Совет по международным отношениям, Трехсторонняя комиссия или Римский клуб, преимущественно защищающей интересы могущественной Британской империи, при этом за кулисами действуют Ротшильды.
          См. подробно - https://dzen.ru/a/aUDMyQGQ4n2f224i
    3. Schneeberg Звание
      Schneeberg
      0
      Сегодня, 07:49
      Цитата: Панадол
      как можно даже думать о дружбе с государством , которое фактически топит наши суда ?
      А вы подождите, вот закончится СВО, опять с ними целоваться начнут и деньги, нужные здесь, хранить будут в тамошних банках. Так и хочется Сталина воскресить, да не знаю как это сделать
  2. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +3
    Сегодня, 07:16
    Не удивлюсь если Мерц переименует BND в "Абвер" ...и в структуре этой службы появится "Нахтигаль" с личным составом из СБУ и ГРУ.
  3. михаил3 Звание
    михаил3
    +2
    Сегодня, 07:23
    упомянутая служба получит полномочия на проведение диверсионной деятельности за пределами Германии.
    Неустановленные террористы тут же взорвут Мерца вместе с некоторыми, особо отличившимися, членами его правительства. Палка, она о двух концах. Европейцы упорно не понимают этого, надо обучать...
    1. Препона Звание
      Препона
      0
      Сегодня, 07:52
      Согласен, тут даже "двухконцовость" необязательно использовать - партнёры их же и подставят-сольют, либо ради провокации их же и завалят...(имхо)
  4. Дилетант Звание
    Дилетант
    +1
    Сегодня, 07:38
    на проведение диверсионной деятельности за пределами Германии.

    А он не боится, что неизвестно чьи диверсанты начнут осуществлять диверсии на территории ФРГ? Ему что, всяких исламских фанатиков-камикадзе мало? *©(С.Лавров)
  5. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 07:46
    Чем-то напоминает отказ от Версальских соглашений. И это только начало
  6. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 07:47
    Мерца надо просто убить ,что ли ?Он становиться целью ,после принятия этого закона - понеслась .У него врагов много на планете Земля.Дурдом .