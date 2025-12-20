На Украине широкий резонанс вызвала публикация «свежей» карты от информационного ресурса DS, аффилированного с ГУР. Привлекла к себе эта карта особое внимание в связи с тем, как на ней отображён Мирноград (Димитров).На фрагменте украинской карты можно видеть, что зона контроля ВСУ в этом городе исчезла. Вместо неё на месте того, что ранее было «котлом», теперь обозначена «серая зона», на границе с которой – красный цвет, то есть контролируемые Вооружёнными силами России территории.Таким образом, уже и украинские ресурсы косвенно подтверждают ликвидацию остатков гарнизона ВСУ, остававшихся до последнего времени в северной части Мирнограда (Димитрова).Напомним, что накануне с фронта стали поступать сводки об освобождении города. Однако во время Прямой линии президент Владимир Путин об этом не сказал. То есть, официальных данных с российской стороны пока нет.Но если потеря ВСУ Мирнограда стала свершившимся фактом, то это означает потерю фактически всей Покровско-Мирноградской агломерации, причём с уничтожением значительных сил украинской армии, которые там российским войскам противостояли.В украинском генеральном штабе эти сведения не комментируют. Хотя там обычно ограничиваются заявлениями о том, что «оборона держится», после чего название города просто исчезает из сводок.

