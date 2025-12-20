Из новой операции США в Сирии стало ясно, что в Пальмире - американцы
Американские войска возобновили нанесение ударов по территории Сирии. Заявленные Пентагоном цели – боевики ИГИЛ (*террористическая группировка, запрещённая в России).
Пресс-служба американского военного ведомства сообщает о том, что авиационные удары являются ответом на те атаки, которые были совершены ИГИЛ* на прошлой неделе. В результате нападения игиловцев* погибли, по последним сведениям, трое американцев. Это двое военнослужащих армии США и переводчик.
Причём нападение на американцев произошло в городе Пальмира. Таким образом, становится ясно, что в Пальмире находятся американцы. Это подтверждает и глава Пентагона Пит Хегсет:
А когда-то, как хорошо известно, Пальмиру освобождали наши ребята.
Трамп подтвердил нанесение американскими ВВС ударов по игиловским* базам, написав в социальной сети о том, что «это очень серьёзный удар возмездия для террористов».
По последним данным, США задействовали штурмовики A-10, истребители F-16, а также вертолёты Apache. При этом есть информация, что использовалась и наземная техника – универсальные ракетные установки HIMARS. Также поддержку в проведении операции оказывали ВВС Иордании.
Трамп:
Таким образом, президент США фактически подтверждает, что ИГИЛ в Сирии не уничтожено до сих пор, хотя об уничтожении этой террористической группировки заявлялось ещё несколько лет назад – на первом президентском сроке Трампа.
Напомним, что ИГИЛ* взяло на себя ответственность и за недавнее нападение в австралийском Сиднее – во время празднования на местном пляже еврейского праздника Ханука.
