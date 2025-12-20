Вооружённые силы США начали операцию «Ястребиный удар» в Сирии с целью уничтожения боевиков ИГИЛ, их инфраструктуры и оружейных складов в ответ на нападение на американские войска, произошедшее 13 декабря в сирийской Пальмире.

У Сирии много проблем, но её ждёт светлое будущее, если удастся уничтожить ИГИЛ*.