Ажиотаж «мексиканских шильдиков»: Европа и Азия озабочены намерениями Мехико
Европейские и азиатские компании выражают крайнюю обеспокоенность намерениями Мексики ввести 50-процентные пошлины на целый ряд товаров. Мексиканское правительство планирует обложить столь высокими пошлинами такие зарубежные товары как продукция химической индустрии, транспортные средства, продукция сферы машиностроения, электроника.
Почему Европа и Азия переполошились из-за намерения Мехико ввести 50-процентные пошлины с 1 января 2026 года?
Дело в том, что после подписания Дональдом Трампом указа о новых тарифах в отношении целого ряда стран мира Мексика стала, по большому счёту, «очагом» параллельного импорта. Через Мексику товары на десятки, если не сотни, миллиардов долларов пошли в Соединённые Штаты, часто под мексиканскими «шильдиками».
Теперь эпопея с мексиканскими «шильдиками» может закончиться после того, как Трамп «предметно» обсудил ситуацию с президентом Мексики Клаудией Шейнбаум. Американского президента беспокоило то, что товары из ряда стран, в отношении которых США ввели свои новые тарифы, попадали в Штаты через Мексику, планка тарифов для которой была ниже. Судя по всему, американский президент выступил с угрозами, после чего Шейнбаум и решила санкционировать рост тарифов для существенной группы иностранной продукции.
Официальное заявление мексиканского правительства звучит так:
Сколько прибыли потеряют от такого решения те мексиканские компании, которые научились крупными объёмами «перепоставлять» товары из Европы и Азии в США, пока не говорят. В любом случае, это огромная сумма. Но давление Вашингтона, надо полагать, оказалось невыносимым.
