Ажиотаж «мексиканских шильдиков»: Европа и Азия озабочены намерениями Мехико

Европейские и азиатские компании выражают крайнюю обеспокоенность намерениями Мексики ввести 50-процентные пошлины на целый ряд товаров. Мексиканское правительство планирует обложить столь высокими пошлинами такие зарубежные товары как продукция химической индустрии, транспортные средства, продукция сферы машиностроения, электроника.

Почему Европа и Азия переполошились из-за намерения Мехико ввести 50-процентные пошлины с 1 января 2026 года?

Дело в том, что после подписания Дональдом Трампом указа о новых тарифах в отношении целого ряда стран мира Мексика стала, по большому счёту, «очагом» параллельного импорта. Через Мексику товары на десятки, если не сотни, миллиардов долларов пошли в Соединённые Штаты, часто под мексиканскими «шильдиками».

Теперь эпопея с мексиканскими «шильдиками» может закончиться после того, как Трамп «предметно» обсудил ситуацию с президентом Мексики Клаудией Шейнбаум. Американского президента беспокоило то, что товары из ряда стран, в отношении которых США ввели свои новые тарифы, попадали в Штаты через Мексику, планка тарифов для которой была ниже. Судя по всему, американский президент выступил с угрозами, после чего Шейнбаум и решила санкционировать рост тарифов для существенной группы иностранной продукции.

Официальное заявление мексиканского правительства звучит так:

Новые меры будут применены с 1 января для защиты мексиканской промышленности и решения проблемы растущего торгового дисбаланса.

Сколько прибыли потеряют от такого решения те мексиканские компании, которые научились крупными объёмами «перепоставлять» товары из Европы и Азии в США, пока не говорят. В любом случае, это огромная сумма. Но давление Вашингтона, надо полагать, оказалось невыносимым.
  1. Fangaro Звание
    Fangaro
    +2
    Сегодня, 10:37
    На своих шильдиках поднять много денег из экономики можно. Но недолго. Потом подниматели экономики могут отправиться шильдикозамещением заниматься. В особую экономическую зону.
  2. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 10:40
    Все происходит именно так, как кому то конкретному нужно....
    Ах да, КОНКРЕТНЫЙ, это не кто то один всемогущий, конечно... группа лиц обьединенных одной идеей, целями, сговорились и никак иначе...
  3. михаил3 Звание
    михаил3
    -1
    Сегодня, 11:22
    Западное доминирование рушится на глазах. Раньше какая то там Мексика и помыслить бы не смогла обложить налогом продукцию стран Большой Семерки. Мир меняется все быстрее...
  4. Васян1971 Звание
    Васян1971
    0
    Сегодня, 12:44
    Судя по всему, американский президент выступил с угрозами

    Если инструмент рабочий, то почему бы его и не использовать раз за разом?
  5. Дост Звание
    Дост
    0
    Сегодня, 14:43
    А мексиканские креветки и сыр тоже так же проходят через границу? С минимум пошлин.
  6. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    0
    Сегодня, 15:37
    Обычная практика в мировой торговле.