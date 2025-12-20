У ВСУ не вышло скрыть схему оборонительных заграждений в Запорожской области

У ВСУ не вышло скрыть схему оборонительных заграждений в Запорожской области

На Запорожском направлении сейчас кипит тяжелая, монотонная работа. Боевики ВСУ буквально перепахивают местность, превращая поля и посадки в сложную систему обороны.

Фото, снятые во время поездки министра обороны Украины, дают редкую возможность заглянуть за кулисы этой рутины: видно, как подразделения Государственной специальной службы транспорта шаг за шагом выстраивают укрепления. Интересно, что на коротком видео в кадр попал монитор с изображением линии обороны. Картинку заблюрили, но не очень хорошо.




Судя по докладу одного из генералов ВСУ, счет идет на сотни километров. Около 255 км – полосы невзрывных заграждений. Примерно 340 км – противотанковые рвы. Еще свыше 2 км усилены «Егозой», а почти 277 км прикрыты малозаметными препятствиями. Не исключено, что на этом боевики не остановятся, так как работы все еще продолжаются.

На кадрах хорошо видно, что оборону строят не на авось. Схема знакомая: несколько линий противотанковых рвов, между ними – «Егоза», тетраэдры и другие инженерные сооружения. Идея простая – замедлить технику, спутать расчеты наступающих, выиграть время. Правда, оно все равно не на стороне украинского режима.

Военные аналитики считают: такая плотность заграждений – это ставка ВСУ на эшелонированную оборону и удержание позиций на Запорожском направлении.
15 комментариев
  1. Мини Мокик Звание
    Мини Мокик
    0
    Сегодня, 10:42
    Фабами разнести за неделю - другую.
    1. knn54 Звание
      knn54
      +3
      Сегодня, 10:58
      -так как работы все еще продолжаются.
      Благо, что НИКТО не "мешает".
    2. скептик Звание
      скептик
      +6
      Сегодня, 11:18
      Цитата: Мини Мокик
      Фабами разнести за неделю - другую.

      "Егозу"? Может лучше сейчас, дронами строителей?
  2. navigator777 Звание
    navigator777
    +2
    Сегодня, 10:53
    При нехватке людей никакие линии не спасут, сильно помогли линии обороны под Курском, если там пехоты не было.
  3. rocket757 Звание
    rocket757
    +3
    Сегодня, 11:04
    Чем разрушают подготовленную оборону, оборонительные позиции противника... да по разному происходит... от о лика с мешком золота, до применения неимоверно плотности огня с целью все разрушить, уничтожить!
  4. panzerfaust Звание
    panzerfaust
    +3
    Сегодня, 11:05
    Линия Маннергейма была с дотами из высокопрочного бетона, а это просто полоса препятствий, машины разграждения справятся, плюс авиация, солнцепёки....
    1. Михаил Гудков Звание
      Михаил Гудков
      +2
      Сегодня, 11:51
      Ага! Я посмотрю как ты пройдешь эту полосу препятствий под постоянными ударами дронов!
      1. tihonmarine Звание
        tihonmarine
        -1
        Сегодня, 12:52
        Цитата: Михаил Гудков
        Я посмотрю как ты пройдешь эту полосу препятствий под постоянными ударами дронов!

        Одни дроны, без пехоты не эффективны.
  5. ТермиНахТер Звание
    ТермиНахТер
    0
    Сегодня, 11:10
    Один из древних, сказал : "Город защищают не стены, а люди на них". Если вся эта фортификация не наполнена л/с - это очень не надолго.
    1. kromer Звание
      kromer
      +2
      Сегодня, 11:16
      Цитата: ТермиНахТер
      Один из древних, сказал : "Город защищают не стены, а люди на них". Если вся эта фортификация не наполнена л/с - это очень не надолго.


      Если за фортификацией нет личного состава, то тогда это полная фигня. Саперам работы минут на 30.
  6. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +3
    Сегодня, 11:14
    Несмотря на это, Запорожская область уже вошла в состав России, а своё мы обязательно вернём.
    1. Гений Ё Звание
      Гений Ё
      +2
      Сегодня, 12:11
      Вернём, конечно, но пока это один из штатов США! И "Мать городов Русских" там столицей.
      Берегите Киевщину, Мать вашу!!!
      1. Самоед Звание
        Самоед
        +1
        Сегодня, 14:05
        Киевская область, Курская область.... Курщина-ну скажут же!
  7. sirGarry Звание
    sirGarry
    0
    Сегодня, 15:16
    Цитата: Самоед
    Курщина-ну скажут же!

    А что Вас смущает? Смоленщина, Рязанщина....Курщина. Нормальный русский язык!
    1. Olegi1 Звание
      Olegi1
      0
      Сегодня, 16:13
      А что Вас смущает? Смоленщина, Рязанщина....Курщина. Нормальный русский язык!

      Мне, как Курянину, слово Курщина реально режет слух. Может, оно конечно и русский язык, но вот Смоленщина, Рязанщина - слышал давно. А вот Курщина услышал только когда начались известные события в Курской области.