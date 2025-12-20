На Запорожском направлении сейчас кипит тяжелая, монотонная работа. Боевики ВСУ буквально перепахивают местность, превращая поля и посадки в сложную систему обороны.Фото, снятые во время поездки министра обороны Украины, дают редкую возможность заглянуть за кулисы этой рутины: видно, как подразделения Государственной специальной службы транспорта шаг за шагом выстраивают укрепления. Интересно, что на коротком видео в кадр попал монитор с изображением линии обороны. Картинку заблюрили, но не очень хорошо.Судя по докладу одного из генералов ВСУ, счет идет на сотни километров. Около 255 км – полосы невзрывных заграждений. Примерно 340 км – противотанковые рвы. Еще свыше 2 км усилены «Егозой», а почти 277 км прикрыты малозаметными препятствиями. Не исключено, что на этом боевики не остановятся, так как работы все еще продолжаются.На кадрах хорошо видно, что оборону строят не на авось. Схема знакомая: несколько линий противотанковых рвов, между ними – «Егоза», тетраэдры и другие инженерные сооружения. Идея простая – замедлить технику, спутать расчеты наступающих, выиграть время. Правда, оно все равно не на стороне украинского режима.Военные аналитики считают: такая плотность заграждений – это ставка ВСУ на эшелонированную оборону и удержание позиций на Запорожском направлении.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»