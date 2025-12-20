Мелони и Макрон сыграли ключевую роль в отказе ЕС от воровства российских денег

Как утверждает британская пресса, премьер-министр Италии Мелони и «промолчавший» на недавнем саммите в Брюсселе президент Франции Макрон сыграли ключевую роль в срыве плана Евросоюза по вечному замораживанию российских активов для обеспечения так называемого «репарационного кредита» для финансирования Украины.

По информации издания Financial Times, представленный на саммите ЕС план был скептически встречен прежде всего со стороны представителей Италии и Франции. Макрон в основном молчал, а Мелони в итоге стала самой настоящей «убийцей плана», оказав решающее влияние и «изменив настроение» во время переговоров.



Между тем издание Euractiv пишет, что отказ стран ЕС экспроприировать российские активы для передачи их Украине стал политическим ударом для Урсулы фон дер Ляйен и Фридриха Мерца, являющихся главными сторонниками этой схемы. Мерц утверждал, что идея украсть российские активы и передать их Украине была предложена им самим, и называл «репарационный кредит» «единственным вариантом» поддержки Украины.

Как отметил премьер Венгрии Виктор Орбан, внезапно выяснилось, что у Евросоюза значительно больше активов в России, чем замороженных российских денег в Европе. Таким образом, если Россия ответит зеркально, Европа неизбежно проиграет. В итоге Орбан, чешский премьер Бабиш и президент Словакии Фицо согласились поддержать выделение Евросоюзом кредита Киеву в размере 90 миллиардов евро, но при условии, что ни одна из трех вышеназванных стран не внесет своего финансового вклада в это сомнительное предприятие.
  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +4
    Сегодня, 11:02
    У меня подозрение что у этих подсвинков огромные активы в России.Своим решением проявив волю + характер вчера ,.нас принуждает выполнению международного праау ( если оно существует) , вы можете конфисковать у нас только упущение выгоду ,а основное тело их инвестиций не трогать.В Евроклире за 4 года мы потеряли дохода 18 млрд €.
    1. dnestr74 Звание
      dnestr74
      +3
      Сегодня, 11:06
      Да, у итальянцев много денег вложено, и сейчас даже не очень то и сворачивают, хотят работать у нас
      1. dmi.pris1 Звание
        dmi.pris1
        0
        Сегодня, 11:49
        Итальянка тоже наверное под Питер решила перебраться на ПМЖ.Бельгиец уже тропку протоптал... laughing
    2. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +4
      Сегодня, 11:06
      Андрей, hi!
      Цитата: tralflot1832
      В Евроклире за 4 года мы потеряли дохода 18 млрд €.
      Надеюсь. на память не рассчитываем - записываем?
      1. kromer Звание
        kromer
        +2
        Сегодня, 11:19
        Цитата: Zoldat_A
        Андрей, hi!
        Цитата: tralflot1832
        В Евроклире за 4 года мы потеряли дохода 18 млрд €.
        Надеюсь. на память не рассчитываем - записываем?


        Те кому положено естественно записывают. Бухгалтерский учет никто не отменял. wink
        1. Zoldat_A Звание
          Zoldat_A
          +2
          Сегодня, 11:25
          Цитата: kromer
          Те кому положено естественно записывают. Бухгалтерский учет никто не отменял.
          Главное - чтобы не ЦБ РФ записывал...
      2. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        +3
        Сегодня, 11:20
        Игорь hi мне совершенно не нравиться глаз за глаз ,18= 18 ! Я не очень кровожадеый ,для начала им надо выбить два глаза ( пусть играют " Чикаго ") 18 = 36 .А потом взяться за чопики в одно место,до 300= 300.А их оставшиеся средства у нас оставить под репорации нам.( по двойной цене пусть выкупают наши обязательства, которые они купили.,Бред .Нет drinks это не бред ,это они нам хотели предложить( втюхать) ).
        1. Zoldat_A Звание
          Zoldat_A
          +2
          Сегодня, 11:32
          Цитата: tralflot1832
          мне совершенно не нравиться глаз за глаз ,18= 18 ! Я не очень кровожадеый ,для начала им надо выбить два глаза ( пусть играют " Чикаго ") 18 = 36 .
          good
          Я всю жизнь помню, как в армии нас инструктор по "рукопашке" учил: "Забудьте про "джентльменство" и правила! Противнику нужно наносить максимальный урон за минимальное время. Так, чтобы не пришлось добивать, если он встанет и снова пойдёт на вас".
          Поэтому 18=36 - я только "за". drinks
      3. Andobor Звание
        Andobor
        +5
        Сегодня, 11:27
        Цитата: Zoldat_A
        В Евроклире за 4 года мы потеряли дохода 18 млрд €.

        Их активы тоже доходы приносят, и они остаются в России, и их больше.
        1. Zoldat_A Звание
          Zoldat_A
          +1
          Сегодня, 11:35
          Цитата: Andobor
          Цитата: Zoldat_A
          В Евроклире за 4 года мы потеряли дохода 18 млрд €.

          Их активы тоже доходы приносят, и они остаются в России, и их больше.
          Потому лично я не за "в ответ", а "всё на всё".
          "Махнём не глядя, как на фронте говорят" (с)
          1. Andobor Звание
            Andobor
            +1
            Сегодня, 11:41
            Цитата: Zoldat_A
            Махнём не глядя,

            Так и будет, если Европа капитуляцию подписывать откажется, в виде признания новых российских регионов, которых вероятно будет больше, и выполнять другие российские требования, но у них есть ещё шанс стать перед Россией на колени и спасти свои денежки.
            1. Zoldat_A Звание
              Zoldat_A
              +2
              Сегодня, 11:43
              Цитата: Andobor
              но у них есть ещё шанс стать перед Россией на колени
              Собственно, Европу и спрашивать никто особо не собирается. Сами не встанут - поставим.
      4. tihonmarine Звание
        tihonmarine
        +1
        Сегодня, 13:12
        Цитата: Zoldat_A
        Надеюсь. на память не рассчитываем - записываем?

        "Мы ведь не победили русских, мы их обманули. И когда, наконец, они поймут, что их обманули, мы пржалеем об этом. ".
        1. Zoldat_A Звание
          Zoldat_A
          +1
          Сегодня, 13:14
          Цитата: tihonmarine
          "Мы ведь не победили русских, мы их обманули. И когда, наконец, они поймут, что их обманули, мы пожалеем об этом. ".

          "Мёртвые срама не имут..."
    3. Овсиговец Звание
      Овсиговец
      +1
      Сегодня, 12:14
      примерно на такую же сумму (чуть больше) было заморожено дивидендов за 9 месяцев 2023 года иностранных инвесторов в РФ.........из озвученного официально.... и даже стало интересно тело (сумма) основных инвестиций от них к нам, что на такую сумму там дивидендов накапало.....Так что еще есть 24 и 25 года и я думаю упущенную выгоду они тоже компенсируют по итогам
    4. Владислав_В Звание
      Владислав_В
      +2
      Сегодня, 12:17
      Макрон из банковской вагины выдавлен, а там давно просчитали все риски и последствия, как финансовые, так и репутационные.
    5. Михаил-Иванов Звание
      Михаил-Иванов
      +1
      Сегодня, 13:24
      Ну тут же всё очевидно. Наши компании набрали кредитов в их банках под гарантии государства. И это деньги западных банков, а не ЕС. А банки не собираются ничего терять, а также имеют большое влияние на политиков.
      Второй аспект, прямые инвестиции в российские предприятия и ценные бумаги. Тот же французский Рено имеет всё шансы вернуться на российский рынок.
      Кто отказался конфисковывать наши активы? Англия, Франция, Германия, Италия, то есть крупнейшие экономики Европы. Также против выступили Чехия, Словакия и Венгрия, где к власти пришли правые политики. Но, у этих стран Восточной Европы свой интерес, они зависят от энергоносителей из России. Сюда же можно отнести и Австрию.
      Подводя итог шабашу, можно констатировать, что либералы и глобалисты проиграли банкирам и прагматикам. И лично мне это говорит об одном, правлению кретинов в ЕС приходит конец. Стоит ожидать победы правых партий по всей Европе. В частности в Англии, в лице Фараджа, Германии (АДГ) и Франции. Весь вопрос в том, что глобалисты будут пытаться повторить Молдавский и Румынский сценарии...
      И последний момент, выделенные якобы для хохла деньги, пойдут на борьбу с Трампом, которого попытаются отодвинуть после выборов в Конгресс 26-го года. Это и есть главная цель. Интересы простых европейцев никто учитывать не собирается. А украинец нужен только в качестве прачечной!
    6. Hagen Звание
      Hagen
      0
      Сегодня, 13:45
      Цитата: tralflot1832
      В Евроклире за 4 года мы потеряли дохода 18 млрд €.

      На основании этих цифирей можно посчитать доходность наших бумаг в Евроклире за период с конца СССР и наконец ответить некоторым на вопрос - что наши активы делали там и на сколько "глупое" было решение их там разместить... Ответ очевиден.
  2. Zoldat_A Звание
    Zoldat_A
    +3
    Сегодня, 11:04
    И тут Макрон пролез...
    Неужели нос по ветру повернул? Если не как Де Голль, если не в "победители", то, хотя бы, чтобы потом не побили...
    1. Попуас Звание
      Попуас
      +5
      Сегодня, 11:10
      Да ничего он не пролез lol
      Макрон в основном молчал,
      ...сыграл ключевую роль bully..Светлышев как завернет заголовок, хоть стой ,хоть падай fool
      1. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        +1
        Сегодня, 11:14
        Цитата: Попуас
        Да ничего он не пролез lol
        Макрон в основном молчал,
        ...сыграл ключевую роль bully..Светлышев как завернет заголовок, хоть стой ,хоть падай fool
        Ну, иногда промолчать - тоже много стоит. Можно, например, кофе пойти в коридор попить...
  3. убей фашиста Звание
    убей фашиста
    +4
    Сегодня, 11:09
    Я так думаю, что ключевую роль сыграли ребята сидящие за лужей. Мелони вроде как раз более под влиянием америки и Дони, я не старой кошелки фондерляйн.
  4. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +3
    Сегодня, 11:10
    Мелони и Макрон сыграли ключевую роль в отказе ЕС от воровства российских денег

    Крысы - весьма сообразительные животные. Они способны выживать в самых сложных условиях, неприхотливы и всеядны, но они первыми покидают тонущий корабль...
    Может быть, из чувства самосохранения? feel
  5. Уарабей Звание
    Уарабей
    -2
    Сегодня, 11:12
    Это что получается, Макрон и Мелони наши слоны? laughing
    1. Andobor Звание
      Andobor
      +3
      Сегодня, 11:24
      Цитата: Уарабей
      наши слоны?

      Не слоны, а подсвинки, не наши а свои,
      их активов у нас больше, чем наших там.
      - Вот зассали.
      1. Уарабей Звание
        Уарабей
        +2
        Сегодня, 11:27
        Вот в этом вся их сущность. Балаболят одно, а делают другое.))
  6. HAM Звание
    HAM
    0
    Сегодня, 11:12
    Микрон хоть за руку женщины подержался,а то всё старушки да бесполые фондерляйны с каями.. laughing
  7. михаил3 Звание
    михаил3
    +5
    Сегодня, 11:16
    Макрон - собственность Ротшильдов. Вот уж кто-кто, а Ротшильды понимают, какой удар по мировой банковской системе будет нанесен публичным решением такого масштаба. Так что языком болтать - пожалуйста. Реально действовать... да его на мелкие куски разорвут)
    1. Тарелка Звание
      Тарелка
      0
      Сегодня, 13:31
      Однако, Мерц и (кто там премьер у Британии?) за этот план выступают. Они кому принадлежат?
  8. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Сегодня, 11:20
    Своя рубашка ближе к телу, да ещё и табачек врозь...
    Всё по фэнШую...
    1. vladcub Звание
      vladcub
      +1
      Сегодня, 12:01
      Все претензии к фен шуй.. А с него как с гуся вода
  9. Виктор Сергеев Звание
    Виктор Сергеев
    +5
    Сегодня, 11:23
    Им было обидно, воровать будет Гинеколог, откаты получать Гинеколог, а отвечать они, а оно им надо? Где их законные 20% откатов?
  10. Ирек Звание
    Ирек
    +1
    Сегодня, 11:26
    Вота почему Макрон такой злой , у них теперь с женой три яйца...
  11. AK-1945 Звание
    AK-1945
    +2
    Сегодня, 11:32
    Видимо им местная буржуазия популярно объяснила что с ними сделает, если мы в ответ их активы отожмёт.
  12. vladcub Звание
    vladcub
    +1
    Сегодня, 11:58
    *не внесёт своего финансового вклада". Хорошо быть добрым за чужой счёт
  13. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    +1
    Сегодня, 12:01
    Как утверждает британская пресса, премьер-министр Италии Мелони и «промолчавший» на недавнем саммите в Брюсселе президент Франции Макрон сыграли ключевую роль в срыве плана Евросоюза по вечному замораживанию российских активов

    Бриты, как всегда молодцы. Именно мнение протащить через какую то СМИшную помойку. Какое вообще они имеют отношение к ЕС? Они ЕС долг выплатили за свой выход из него? ЕС, под мнением, уже многих стран, просто обделался. Просто потому, что Макрон был за грабеж Евроклина, но до сих пор не раскрыл инфы по долгам РФ, арестованным во Франции. laughing
    Цитата: tralflot1832
    У меня подозрение что у этих подсвинков огромные активы в России.Своим решением проявив волю + характер вчера ,.нас принуждает выполнению международного праау ( если оно существует) , вы можете конфисковать у нас только упущение выгоду ,а основное тело их инвестиций не трогать.В

    Так сейчас и предъявлены убытки+упущенная выгода. Хотя, масло масляной. Убытки=ущерб+упущенная выгода. Тем более, я думаю там в Арбитраже будет не только упущенная выгода по отжатому у РФ, а и то, что РФ не могла получить после, от оборота всего этого спекулятивного хозяйства. laughing
    И да, многие фирмы типа уходили с РФ с правом обратного выкупа... Это же рынок, который нам засаживали с 1991, начиная с ножек Буша. wink
  14. Гений Ё Звание
    Гений Ё
    0
    Сегодня, 12:12
    Не воровства, но ГРАБЕЖА!!!
    1. Васян1971 Звание
      Васян1971
      0
      Сегодня, 12:27
      Цитата: Гений Ё
      Не воровства, но ГРАБЕЖА!!!

      В особо крупном размере, с особым цЫнизмом, группой лиц, с заранее обдуманными намерениями...
      По совокупности на сколько потянет?
  15. Овсиговец Звание
    Овсиговец
    0
    Сегодня, 12:22
    В итоге даже с условием что эти страны (Венгрия, Чехия и Словакия) не будут давать деньги от них потребовалось согласие на решение выделить кредит))))) а чего бы не согласиться и не дать панское "довзволям", особенно если ты за это не платишь
  16. Васян1971 Звание
    Васян1971
    +1
    Сегодня, 12:24
    Орбан, чешский премьер Бабиш и президент Словакии Фицо согласились поддержать выделение Евросоюзом кредита Киеву в размере 90 миллиардов евро, но при условии, что ни одна из трех вышеназванных стран не внесет своего финансового вклада в это сомнительное предприятие.

    Ловко! wassat
  17. Владимир-78 Звание
    Владимир-78
    0
    Сегодня, 12:24
    Вскоре выяснится, что Макрон, "засланный казачок" wink
  18. Капитан Пушкин Звание
    Капитан Пушкин
    +1
    Сегодня, 12:58
    Мелони и Макрон сыграли ключевую роль в отказе ЕС от воровства российских денег

    Это автор не успел ознакомиться со свежайшей информацией - какой-то знаток сути вещей на днях статьей разродился, что ключевую роль в отказе ЕС от воровства российских денег играет .... Набиулина!!!
    Благодаря её стараниям, денежки ещё не своровали.
    Не удивлюсь, если окажется, что восход Солнца и его движение в зенит осуществляются благодаря, в основном, титаническим трудам Набиулиной. Ну, ещё малость Силуанов помогает.
  19. Самоед Звание
    Самоед
    0
    Сегодня, 13:49
    Вот у мены есть пять млн . рублей. И многого чего не хватает...Бытовой техники, игрушек\подарков детям , шубы жене...Машины приличной, тоже нет. .А я беру эти деньги и отдаю соседу, с которым мы в контрах?
    Это же сколько злейших врагов(по результатам действий) сейчас во властных коридорах России?
  20. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    0
    Сегодня, 14:03
    Цитата: Гений Ё
    Не воровства, но ГРАБЕЖА!!

    Так я так тут ещё до товарища Путина описывал. laughing что это не кража.
    Цитата: Васян1971

    В особо крупном размере, с особым цЫнизмом, группой лиц, с заранее обдуманными намерениями...
    По совокупности на сколько потянет

    Есть в российском интересном кодексе 210 ст. УК РФ организация преступного сообщества... Там много интересного. И в особо крупном и не очень... Там до + 20 доходит... Еë у нас боятся когда за мошенничество можно получить не 5, а выйти через 2,5, а 25. laughing Бандитизм и грабеж с ОПС, это серьёзнее. Мафия.))
  21. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    0
    Сегодня, 14:14
    Про терроризм вообще можно тихо курить... Я полагаю, что если он намеренный, а не подставной. Как, например, Крокус. Вышка должна быть. Она у нас Кодексом предусмотрена. Мы же в Европу рвались. Мораторий. Совет Европы и все такое. А теперь, зачем этих уродов кормить.
    Можно например, ещё год человека проволандать после апелляции, чтобы помучался или судебной ошибки не было. И расстрелять к чертям. Ну если откровенно, человек людей мочил и издевался, зачем ему исправления? Ведь ФСИН - это исправительное учреждение. Как можно исправить террориста или массового убийцу? Чем? Контрольный в голову или верёвка. Я не понимаю, чего буробят Председатели ВС и КС РФ.