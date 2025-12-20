Как утверждает британская пресса, премьер-министр Италии Мелони и «промолчавший» на недавнем саммите в Брюсселе президент Франции Макрон сыграли ключевую роль в срыве плана Евросоюза по вечному замораживанию российских активов для обеспечения так называемого «репарационного кредита» для финансирования Украины.По информации издания Financial Times, представленный на саммите ЕС план был скептически встречен прежде всего со стороны представителей Италии и Франции. Макрон в основном молчал, а Мелони в итоге стала самой настоящей «убийцей плана», оказав решающее влияние и «изменив настроение» во время переговоров.Между тем издание Euractiv пишет, что отказ стран ЕС экспроприировать российские активы для передачи их Украине стал политическим ударом для Урсулы фон дер Ляйен и Фридриха Мерца, являющихся главными сторонниками этой схемы. Мерц утверждал, что идея украсть российские активы и передать их Украине была предложена им самим, и называл «репарационный кредит» «единственным вариантом» поддержки Украины.Как отметил премьер Венгрии Виктор Орбан, внезапно выяснилось, что у Евросоюза значительно больше активов в России, чем замороженных российских денег в Европе. Таким образом, если Россия ответит зеркально, Европа неизбежно проиграет. В итоге Орбан, чешский премьер Бабиш и президент Словакии Фицо согласились поддержать выделение Евросоюзом кредита Киеву в размере 90 миллиардов евро, но при условии, что ни одна из трех вышеназванных стран не внесет своего финансового вклада в это сомнительное предприятие.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»