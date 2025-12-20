Борис Джонсон: Лондон мог бы возглавить кампанию по изъятию активов России

Борис Джонсон: Лондон мог бы возглавить кампанию по изъятию активов России

Лондон мог бы возглавить кампанию по изъятию активов России. И хотя на территории Британии находится 15 миллиардов фунтов стерлингов, принадлежащих РФ, британский премьер-министр Кир Стармер не стал действовать.

Об этом заявил бывший глава правительства Великобритании Борис Джонсон на своей странице в соцсети.

Политик считает, что президент РФ Владимир Путин будет «тихо доволен» решением Евросоюза не изымать замороженные российские средства. По мнению Джонсона, российскому лидеру удалось запугать европейцев, включая и британского премьера. Поэтому, предполагает политик, они отказались от «отличного» плана конфискации активов РФ в пользу Киева.

Джонсон уверен, что так называемый «репарационный кредит» дал бы возможность высвободить серьезные средства, которые принадлежат России и заблокированы на территории Евросоюза. При этом такие действия европейцев, которые в Москве справедливо и логично назвали бы кражей, экс-премьер Великобритании характеризует как «морально и юридически безупречные». По его мнению, на эти деньги Украина могла бы поддерживать боеспособность своих Вооруженных сил в течение многих лет.

Впрочем, отмечает Джонсон, договоренность о предоставлении Киеву 90 миллиардов евро – это лучше, чем ничего.

Ранее страны Евросоюза на своем саммите отказались экспроприировать замороженные российские активы. Как сообщает британская газета The Financial Times, в свете этого решения таким же образом поступят и власти Британии, на территории которой тоже есть заблокированные средства, принадлежащие РФ.
  1. Zoldat_A Звание
    Zoldat_A
    +6
    Сегодня, 10:38
    Лондон мог бы возглавить кампанию по изъятию активов России.

    Об этом заявил бывший глава правительства Великобритании Борис Джонсон на своей странице в соцсети.

    Ты уже одну "кампанию" возглавил. Тебе мало?

    Интересно - когда Европа таки, как обычно, получит по шее - Джонсона посадят?
    Он и сейчас-то никто, а ведь потом, когда все "внезапно" поумнеют, и посадить могут... "Смерть причину найдёт" - или коррупцию какую-нибудь "вспомнят", или "горничную изнасилует". Найдут крайнего. Хотя, по-хорошему, они там все на одном краю стоят - на том, про который им Путин открытым текстом сказал - на котором сажать будет некого и некому.
    1. knn54 Звание
      knn54
      +2
      Сегодня, 10:53
      Вот только Украине они не достанутся,
      1. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        +4
        Сегодня, 11:00
        Цитата: knn54
        Вот только Украине они не достанутся,
        Только Зеленскому это пофигу. Пообещали ему 90 лярдов на два года - и какая ему разница, откуда Европа их возьмёт? Он счастлив. А откуда их Европа будет брать - скидываться или наши деньги воровать - да какая его забота?... Про то пусть сама Европа и думает.
        Вот только плохо будет для него, если наличкой не дадут, а всё с дикими накрутками будут в Америке закупать. А ему только "вещами". Да и то выкрутится как нибудь - в Африке воевать прекращать никто не собирается, оружие им ещё пригодится.
        1. ТермиНахТер Звание
          ТермиНахТер
          +1
          Сегодня, 11:05
          Вопрос - откуда возьмутся эти 90 лярдов? Состояние экономики ЕС, сейчас очень грустное и 5 % ВВП на НАТО - тоже надо отдать, Трамп не шутит.
          1. Zoldat_A Звание
            Zoldat_A
            0
            Сегодня, 11:12
            hi!
            Цитата: ТермиНахТер
            Вопрос - откуда возьмутся эти 90 лярдов?
            Зеленскому этот вопрос не интересен. Мало того, он рассчитывает, что теперь не он будет попрошайничать по всей Европе, а Урсула - пообещала ведь... Да и надавить Урсула, пока Европа не одумается и эту брюссельскую банду не разгонит, может посильнее, чем Зеленский.
            Пока впереди паровоза бежит только Трибалтика - вон, Литва на следующий год пообещала 220 лямов... На общем фоне, конечно, слёзы. Но ведь главное - нАчать, а потом можно и углУбить.
            1. ТермиНахТер Звание
              ТермиНахТер
              +1
              Сегодня, 11:15
              У Урсулы своих денег нет. Она их не зарабатывает, она тратит, то, что дают страны доноры, а таковых не много. Как говорила моя первая жена : "Обещать - не значит жениться")))
              1. Zoldat_A Звание
                Zoldat_A
                0
                Сегодня, 11:23
                Цитата: ТермиНахТер
                У Урсулы своих денег нет. Она их не зарабатывает, она тратит, то, что дают страны доноры, а таковых не много.
                Своих-то нет, но административный ресурс для выбивания какой-никакой есть. А уж что по крохам насобирает - то и решит, куда потратить.

                Убейте меня лаптем, не пойму - зачем Европе эта бесполезная административная надстройка? Люди к самостоятельности, независимости, суверенитету стремятся - а эти сами себе начальников выдумывают.
          2. Azim77 Звание
            Azim77
            0
            Сегодня, 11:56
            Цитата: ТермиНахТер
            Вопрос - откуда возьмутся эти 90 лярдов? Состояние экономики ЕС, сейчас очень грустное

            Они сами виноваты, что так высоко подняли ставки и начали проигрывать. Теперь их цель продержаться, растянуть время, а там неугодные "политики уходят или умирают". Вот и в долги уходят, чтобы не выйти из игры. Чем больше ставка на кону, тем больше азарт и желание отыграться. Если нужно с себя снимут, что есть. И часто это потом заканчивается самоубийством. Если не физическим, то политическим. Отсюда это упрямство и злоба.
          3. VictorB Звание
            VictorB
            0
            Сегодня, 12:26
            Состояние экономики ЕС, сейчас очень грустное

            Да не такое оно уж и грустное. Не блестящее - наверно. Но жирок все еще имеется и я бы за экономику Европы сильно не переживал.
            1. ТермиНахТер Звание
              ТермиНахТер
              0
              Сегодня, 12:28
              Я не про официальную статистику, а про простых людей, которые там живут. Кто же спорит, что у тех, кто заседает в Бундестаге и совете гейропы все хорошо?)))
              1. VictorB Звание
                VictorB
                0
                Сегодня, 12:33
                Да и я про простых людей.
                Вот несколько миллионов(!) украинцев прибежали в Европу и им выделили жилье (т.е. есть резерв жилплощади), дали пособие, иногда весьма неплохое - в Германии (т.е. деньги есть). И это после нескольких волн миграции с Ближнего Востока и Северной Африки.
                Никто (почти) не голодает. У всех (почти) смартфоны...
                1. ТермиНахТер Звание
                  ТермиНахТер
                  0
                  Сегодня, 12:40
                  По поводу жилья, прежде чем получить голые стены - без ничего. Ламинат, обои, унитаз, раковина - все покупали и устанавливали сами. Полгода жили почти что в концлагере - в спортзале, вместе с мигрантами с БВ - масса не забываемых впечатлений. Пока не голодают, но многого уже позволить себе не могут. Смартфоны сейчас есть у бомжей)))
                  1. VictorB Звание
                    VictorB
                    0
                    Сегодня, 12:54
                    Полгода жили почти что в концлагере - в спортзале

                    Неудобно. Но не Терезин и не Талергоф.
                    Пока не голодают, но многого уже позволить себе не могут.

                    В России тоже кто-то раньше менял авто каждые два года, а теперь ездит на старом уже 6 лет. Недоволен. Но ведь не смертельно. Беда. Но не катастрофа.

                    Но нас-то интересует потенциал Евроэкономики с точки зрения продолжения войны на Украине. И тут даже не деньги важны - их можно напечатать. Герр Мерц так и сделал. Важнее наличие производственных мощностей, рабочей силы, материалов. Все это есть и наращивается.
                    1. ТермиНахТер Звание
                      ТермиНахТер
                      0
                      Сегодня, 13:02
                      Печатать деньги - не выход, посмотрите госдолг Германии, Франции, Голландии и Италии. Остальных можно не смотреть, там брать нечего.
                      1. VictorB Звание
                        VictorB
                        0
                        Сегодня, 13:15
                        посмотрите госдолг Германии, Франции, Голландии и Италии.

                        Ну и что?

                        Многие страны имеют большие долги и это не мешает им хорошо жить. В современной мировой экономической системе они могут жить долго-долго и счастливо.
                      2. ТермиНахТер Звание
                        ТермиНахТер
                        0
                        Сегодня, 13:19
                        Ага, но немногие имеют печатный станок, рисующий доллары))) а евро - это сильно не доллар.
                      3. VictorB Звание
                        VictorB
                        0
                        Сегодня, 13:23
                        Да и без печатного станка можно обойтись вполне.
                        Долг это же просто запись на счетах бухучета. Никто его не требует выплатить одномоментно. В этом фишка. Важно лишь долг обслуживать - платить небольшой процент. Там создана мощная инфраструктура для этого, деривативы всякие, теперь еще криптоактивы.

                        Пока все там нормально.
                      4. ТермиНахТер Звание
                        ТермиНахТер
                        0
                        Сегодня, 16:11
                        Ага, выплаты % по госдолгу, превышают расходы на оборону, а так все хорошо, прекрасная маркиза)))
                2. Grencer81 Звание
                  Grencer81
                  +1
                  Сегодня, 13:22
                  Давно пора бы на "бедных" украинцев направить взоры "бедных" арабов и объяснить арабам,что они бы жили лучше, если бы не понаехавшие из Украины.
                3. Кулл90
                  Кулл90
                  0
                  Сегодня, 14:37
                  вот несколько милионов мигрантов прибежали в Россию и у них у всех есть жилье
                  ну так и в России никто(почти) не голодает, у всех(почти) смартфоны...
                  но в России все хуже и хуже
                  1. VictorB Звание
                    VictorB
                    0
                    Сегодня, 14:45
                    В России мигрантов никто централизовано не принимает и власти расселением не занимаются.
                    В Европе расселением укробеженцев занимаются власти (центральные, региональные, местные). Пусть в спортзал - но поселили туда именно власти.
                    но в России все хуже и хуже

                    Я бы не преувеличивал, но такой феномен встречается. А что вы хотели в воюющей стране?
        2. sgrabik Звание
          sgrabik
          +1
          Сегодня, 11:17
          Пообещать, ещё не значит - жениться, тем более что даже если что то из объявленной суммы европейцы в ущерб себе всё таки и выделят, то значительную часть из этих денег обязательно разворуют, по другому на Украине просто не бывает.
          1. ТермиНахТер Звание
            ТермиНахТер
            0
            Сегодня, 12:42
            Сильно сомневаюсь, что они вообще будут. Сейчас начнутся торги - кто сколько должен дать и все будут кивать на Венгрию и других))
        3. ZovSailor Звание
          ZovSailor
          +1
          Сегодня, 11:28
          Zoldat_A
          Сегодня, 11:00
          Пообещали ему 90 лярдов на два года - и какая ему разница, откуда Европа их возьмёт?

          hi Есть мнение - Обещать, не значит жениться.
          Гинекологу - дама фюреру необходимо было выбить хоть какое-то решение от гейропы, чтобы вконец политически не опростоволоситься потерей власти гопников над ЕС.
          Когда начнутся рейдерские призывы по выколачиванию обещанного кредита с каждой из согласившихся стран гейропы, могут возникнуть масса сложностей, тому как в каждой стране выделение кредита необходимо одобрение парламентом и ряд других процедур, что растянется по времени, не исключая народных волнений и отставки правительств.
          Лучшим аргументом для отказа в кредите будет успешное наступление ВС РФ в СВО с освобождением новых российских земель.
          1. Zoldat_A Звание
            Zoldat_A
            +1
            Сегодня, 11:39
            Цитата: ZovSailor
            Когда начнутся рейдерские призывы по выколачиванию обещанного кредита с каждой из согласившихся стран гейропы, могут возникнуть масса сложностей
            Наверное, Урсуле приятно было где-то в глубине души понимать, что те, кто сейчас согласился, потом используют ЛЮБЫЕ "отмазки", чтобы не платить. laughing Но это ж потом...
            Или она этого даже в глубине души не понимает? Ну, тогда это случай для врачей-специалистов в области клинической психиатрии...
    2. kromer Звание
      kromer
      +1
      Сегодня, 11:12
      Цитата: Zoldat_A
      Он и сейчас-то никто, а ведь потом, когда все "внезапно" поумнеют, и посадить могут...


      hi
      Так это всех премьер-министров Британии (те которые еще живы) сажать надо. Кого не возьми - причины есть. wink
      1. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        +1
        Сегодня, 11:18
        hi!
        Цитата: kromer
        Так это всех премьер-министров Британии (те которые еще живы) сажать надо. Кого не возьми - причины есть.
        А с учётом преступлений, которые бритты натворили за последние лет 800 - стереть их с карты вместе с могилами и премьер-министров, и королей. Не выкапывать же - всё сгорит...
  2. Ivan№One Звание
    Ivan№One
    0
    Сегодня, 10:39
    И хотя на территории Британии находится 15 миллиардов фунтов стерлингов, принадлежащих РФ

    Ну окей с Бельгией, даже окей с Германией (ны с ними еще не так давно партнеры ого-го были) или с Францией или Швейцарией (вот про этих что-то тихо, у горцев что-то хранили?)
    Блин, но англия?! Минимум с 14 года отношения полувражеские
    Кто додумался туда деньги посылать на хранение (и прибыли для их экономики)? Имя-фамилия этого гения будет когда-то озвучена? (Риторический вопрос)
    1. kromer Звание
      kromer
      +1
      Сегодня, 11:09
      Цитата: Ivan№One
      Блин, но англия?! Минимум с 14 года отношения полувражеские


      Вы забыли указать век говоря про 14-й год. Англия всегда была врагом России. Минимум со времен Петра 1.
      1. oldzek Звание
        oldzek
        +1
        Сегодня, 11:50
        могу ошибаться,но по моему со времен Ивана Васильевича 4 Грозного.попробуйте оспорить.
  3. ZovSailor Звание
    ZovSailor
    +1
    Сегодня, 10:39
    Борис Джонсон: Лондон мог бы возглавить кампанию по изъятию активов России

    Лохматому приходится кукарекать для пополнения личного кошелька.
    По слухам, он как жыдо наркофюрер побирается, путешествуя по миру.
    Журналист Такер Карлсон сообщил в 2024 г., что рыжий наглосакс после потери кресла на Даунинг стрит, 10 требовал за интервью 1 лимон зелени, которых у журналиста по понятным причинам не было.
    1. Винни76 Звание
      Винни76
      +2
      Сегодня, 10:49
      Цитата: ZovSailor
      1 лимон зелени, которых у журналиста по понятным причинам не было.

      Карлсон мужик отнюдь не бедный. Думаю было. Тут вопрос принципа. Кто кому должен платить.
  4. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 10:48
    ❝ Об этом заявил бывший глава правительства Великобритании Борис Джонсон ❞ —

    — «Вдруг, откуда ни возьмись, появился» ...
  5. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 10:49
    Я так понял ЕС выпускает бумагу ( долговые обязательства ) ,а остальные должны будут её покупать .А живые деньги возможно пойдут на Украину. А не очень желающих будут пытать? Пока не купят !?
    1. алек Звание
      алек
      +1
      Сегодня, 11:28
      . А не очень желающих будут пытать? Пока не купят !?

      Конечно будут. Мыши, кактус, слёзы.
    2. Монтесума Звание
      Монтесума
      0
      Сегодня, 11:49
      Цитата: tralflot1832
      А не очень желающих будут пытать? Пока не купят !?

      Андрей, возможен испытанный вариант шантажа: вы можете отказаться, но учтите - у нас длинные руки. (с)
      У Остапа Ибрагимовича получалось. smile
  6. AK-1945 Звание
    AK-1945
    +1
    Сегодня, 10:50
    Помнится Путин еще до начала СВО признал олигархов переводить деньги с Запада под Российскую юрисдикцию, что ж деньги государства с Запада не вывели тогда. Хотя это риторический вопрос.
  7. HAM Звание
    HAM
    0
    Сегодня, 11:03
    Джонсон дотрындится как его "земляк" и тёзка Березовский до шарфика в ванной...
    Всё зло от островитян и в частности от Борьки... wassat
  8. убей фашиста Звание
    убей фашиста
    +1
    Сегодня, 11:03
    Жирдяй один из главных виновников гибели 1,5 миллиона бандерлогов, но не рефлексирует по этому поводу и судя по упитанному рылу с аппетитом у него все хорошо.
  9. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    0
    Сегодня, 11:03
    Борис Джонсон: Лондон мог бы возглавить кампанию по изъятию активов России

    Такое впечатление, что этот растрёпанный клон (Трампа) уже примерил на себя роль унитаза (слишком широко раскрывал свой поганый рот)... Лондон пока ещё стоит только потому, что у русских более сильно развито человеколюбие и они не считают, что вина прогнившей верхушки GB должна лечь на плечи рядовых британцев. А выпячивать свои бандитские навыки и грабительские замашки и демонстрировать это перед нами — потомками победителей гитлеровского нацизма — глупо и опрометчиво... Особенно сидя посреди моря на островах...
  10. Антоний Звание
    Антоний
    -1
    Сегодня, 11:18
    Денег не дают, потому, что разворуют. На войну против РФ денег европе не жалко, и если бы их не воровали, то европа бы дала денег (именно на войну), но европа понимает, что их разворуют. Поэтому и все эти тяни-толкай.
  11. faiver Звание
    faiver
    0
    Сегодня, 11:21
    почему он еще заочно не осужден и не находится в розыске?
  12. Виктор Сергеев Звание
    Виктор Сергеев
    0
    Сегодня, 11:24
    Мог бы, да почему то никто не хочет откаты давать, хочет только себе брать, вот жеж гадина Гинеколог ЕС.
  13. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 11:26
    Борька, у Сечина на 28 млрд $ активов англичан.Тебя английские инвесторы в Теме утопят ,воскресив для этого Лондонского Потрошителя. laughing Твои последние слова будут буль.- буль .
    1. oldzek Звание
      oldzek
      +1
      Сегодня, 11:55
      его дело(как экс-премьера)петушиное.прокукарекал...и там хоть не рассветай.
  14. Овсиговец Звание
    Овсиговец
    0
    Сегодня, 12:05
    Действительно....чего бы мелкобритам не возглавить и не начать сие воровство...тем более только у БП доля в Роснефти оценивается в 11,5 ярдов.... быстро бы и взаиморасчет получили бы наглядный))))
    1. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      0
      Сегодня, 12:33
      Ещё два года назад Сечин подколол ВР,,я рад что ВР пресмотрело свою капитализация в Роснефти до 28 млрд $.Да за такую сумму ...
      1. Овсиговец Звание
        Овсиговец
        0
        Сегодня, 12:33
        какие британцы молодцы))))) прям спасибо))))
  15. Николай А. Шадов Звание
    Николай А. Шадов
    0
    Сегодня, 12:19
    Дяденьки на фото парикмахерскую ищут? Или тот самый «деревянный домик»?
  16. Васян1971 Звание
    Васян1971
    0
    Сегодня, 12:36
    Поэтому, предполагает политик, они отказались от «отличного» плана конфискации активов РФ в пользу Киева.

    Да! План - отличный. Что могло пойти не так? what
    такие действия европейцев, которые в Москве справедливо и логично назвали бы кражей, экс-премьер Великобритании характеризует как «морально и юридически безупречные».

    Что в очередной раз говорит о морали англосаксов...request
  17. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 15:16
    Лондон мог бы возглавить кампанию по изъятию активов России
    Надо туда опять Петрова с Башироввм посылать. А то они стали уже забывать