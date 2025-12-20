Борис Джонсон: Лондон мог бы возглавить кампанию по изъятию активов России
Лондон мог бы возглавить кампанию по изъятию активов России. И хотя на территории Британии находится 15 миллиардов фунтов стерлингов, принадлежащих РФ, британский премьер-министр Кир Стармер не стал действовать.
Об этом заявил бывший глава правительства Великобритании Борис Джонсон на своей странице в соцсети.
Политик считает, что президент РФ Владимир Путин будет «тихо доволен» решением Евросоюза не изымать замороженные российские средства. По мнению Джонсона, российскому лидеру удалось запугать европейцев, включая и британского премьера. Поэтому, предполагает политик, они отказались от «отличного» плана конфискации активов РФ в пользу Киева.
Джонсон уверен, что так называемый «репарационный кредит» дал бы возможность высвободить серьезные средства, которые принадлежат России и заблокированы на территории Евросоюза. При этом такие действия европейцев, которые в Москве справедливо и логично назвали бы кражей, экс-премьер Великобритании характеризует как «морально и юридически безупречные». По его мнению, на эти деньги Украина могла бы поддерживать боеспособность своих Вооруженных сил в течение многих лет.
Впрочем, отмечает Джонсон, договоренность о предоставлении Киеву 90 миллиардов евро – это лучше, чем ничего.
Ранее страны Евросоюза на своем саммите отказались экспроприировать замороженные российские активы. Как сообщает британская газета The Financial Times, в свете этого решения таким же образом поступят и власти Британии, на территории которой тоже есть заблокированные средства, принадлежащие РФ.
Информация