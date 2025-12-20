Разбросали собачьи фекалии: «нападение» на консульство Польши в Брюсселе

4 489 54
Разбросали собачьи фекалии: «нападение» на консульство Польши в Брюсселе

Польские официальные лица заявляют о факте «нападения» на консульство Польши в Брюсселе. В сообщениях говорится о том, что неизвестные облили здание, включая входную дверь и польский герб, красной краской. Рядом были нанесены надписи «Killers».

Из сообщений польской прессы:

Неизвестные совершили нападение и акт вандализма в отношении польского консульства в столице Евросоюза. Они написали оскорбительные лозунги, облили стены и двери здания краской, осквернили государственные символы Польши.

Добавляется, что неизвестные разбросали перед входной дверью собачьи экскременты.

МИД Польши:

Бельгийская полиция начала расследование инцидента. Сотрудники консульства проверяют записи с камер видеонаблюдения.

В сообщении внешнеполитического ведомства говорится о том, что группа «из трёх или четырёх человек» в масках, скрывающих лица, подбежала к зданию и «совершила преступные деяния»:

Один из них снимал всё на камеру мобильного телефона.

Сообщается об усилении патрулирования у здания консульства. Красную краску смыли, разбросанные неизвестными собачьи фекалии убрали.

На данный момент никто ответственность на себя за «нападение» на консульство Польши не взял.
54 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +5
    Сегодня, 11:34
    группа «из трёх или четырёх человек» в масках, скрывающих лица, подбежала к зданию и «совершила преступные деяния»...

    Украсили польский свинарник собачьими «какашками»?! А чего подсвинки ожидали, что им бисер метать будут? lol
    1. Сабуров_Александр53 Звание
      Сабуров_Александр53
      0
      Сегодня, 11:48
      А чего подсвинки ожидали,

      Я следил, как в наших СМИ угарали от попыток перевода на Западе термина "подсвинки". Похоже. так и не подобрали точного по смыслу перевода.
      Но я всё ждал, кто и когда встрепенётся и прикинет - А кого же имел ввиду Путин в качестве свиньи в компании с этими подсвинками? Ведь по всему выходит это Трамп.... А то, как дойдёт через несколько дней до тупых амеров, кто же в этом определении свинья. Не случится ли казус в отношениях с Путиным? fellow lol
      1. Путник_2 Звание
        Путник_2
        -1
        Сегодня, 11:56
        Пу просто неудачно выразился. Видимо, в голове у него крутилось "подхрюкивают" и "подпевалы". В итоге получилось "подсвинки". А это слово как то не вписывается в контекст. Причем тут подсвинки? Оттого и западные СМИ не могли точно передать смысл этого слова. Ну, а наши СМИ верноподданно кинулись, как всегда, восторгаться.
      2. Бывший солдат Звание
        Бывший солдат
        +4
        Сегодня, 12:12
        А кого же имел ввиду Путин в качестве свиньи в компании с этими подсвинками? Ведь по всему выходит это Трамп....


        Предлагаю свиньей называть Британию, ну а остальные желающие войны с Россией соответственно подсвинки. Сделаем старцу Трампу рождественский презент. Тем более, что Британия за вековые козни против России действительно матерая свинья. laughing
        1. Сабуров_Александр53 Звание
          Сабуров_Александр53
          0
          Сегодня, 12:15
          Предлагаю свиньей называть Британию

          А Мерц с Макроном не обидятся за такую иерархию во главе со Стармером? laughing lol
          1. Бывший солдат Звание
            Бывший солдат
            0
            Сегодня, 13:22
            А Мерц с Макроном не обидятся за такую иерархию во главе со Стармером? laughing lol


            Эти поросята братья молочные, да громко визжат, но недолго. Потом выборы и они уже на столе с корочкой и петрушкой во рту. А Британия свинья матерая для всех уже
            долгие годы пакостит где может.
      3. Ныробский Звание
        Ныробский
        +2
        Сегодня, 12:20
        Цитата: Сабуров_Александр53
        А чего подсвинки ожидали,

        Я следил, как в наших СМИ угарали от попыток перевода на Западе термина "подсвинки". Похоже. так и не подобрали точного по смыслу перевода.
        Но я всё ждал, кто и когда встрепенётся и прикинет - А кого же имел ввиду Путин в качестве свиньи в компании с этими подсвинками? Ведь по всему выходит это Трамп.... А то, как дойдёт через несколько дней до тупых амеров, кто же в этом определении свинья. Не случится ли казус в отношениях с Путиным? fellow lol

        Видимо Вы не внимательно прослушали то, что сказал ВВП о подсвинках в связке с США, поскольку он таки акцентировал внимание на том, что "европейские подсвинки, в надежде поживиться за счёт России, поддержали ПРЕДЫДУЩУЮ АДМИНИСТРАЦИЮ" т.е. администрацию Байдена. yes
        1. Сабуров_Александр53 Звание
          Сабуров_Александр53
          +3
          Сегодня, 12:24
          Дмитрий, спасибо! Вы спасли репутацию Путина в моих подозрениях, а значит и Трампу должно очень понравиться такое сравнение. У него свои тёрки с Байденом.
          1. Ныробский Звание
            Ныробский
            +2
            Сегодня, 12:42
            Цитата: Сабуров_Александр53
            Дмитрий, спасибо! Вы спасли репутацию Путина в моих подозрениях, а значит и Трампу должно очень понравиться такое сравнение. У него свои тёрки с Байденом.

            Не стоит благодарности.
            Поправка не репутации ради, а истины для hi
      4. tihonmarine Звание
        tihonmarine
        0
        Сегодня, 13:17
        Цитата: Сабуров_Александр53
        А то, как дойдёт через несколько дней до тупых амеров, кто же в этом определении свинья.

        Дошло. Трамп за хряка, а все севки из Европы - подсвинки ( кто в деревне жил, тот знает, что такое подсвинок).
    2. knn54 Звание
      knn54
      +1
      Сегодня, 11:54
      Полонофобы всех стран, объединяйтесь.
      1. Теренин Звание
        Теренин
        +2
        Сегодня, 12:26
        неизвестные разбросали перед входной дверью собачьи экскременты.
        МИД Польши: Бельгийская полиция начала расследование инцидента.

        Интересно, а допрос собак будут снимать на видео? winked
        1. Reptiloid Звание
          Reptiloid
          +2
          Сегодня, 13:13
          Они будут в микроскоп разглядывать и на зуб пробовать sad sad , что бы мгновенно найти преступников.
          1. Теренин Звание
            Теренин
            +1
            Сегодня, 13:15
            Цитата: Reptiloid
            Они будут в микроскоп разглядывать и на зуб пробовать sad sad , что бы мгновенно найти преступников.

            Интересно, а где у них находится база образцов? winked
            1. Reptiloid Звание
              Reptiloid
              +2
              Сегодня, 13:19
              На кухне в холодильнике, конечно.Где же ещё : request
              1. Теренин Звание
                Теренин
                +1
                Сегодня, 13:23
                Цитата: Reptiloid
                На кухне в холодильнике, конечно.Где же ещё : request

                Мышь, в этом холодильники точно повесится yes
                1. Reptiloid Звание
                  Reptiloid
                  +1
                  Сегодня, 13:30
                  Цитата: Теренин
                  ..... Мышь, в этом холодильники точно повесится yes
                  recourse это очень сложный научный вопрос для польских учёных
                  1. Теренин Звание
                    Теренин
                    +1
                    Сегодня, 13:34
                    Цитата: Reptiloid
                    Цитата: Теренин
                    ..... Мышь, в этом холодильники точно повесится yes
                    recourse это очень сложный научный вопрос для польских учёных

                    Британские ученые им в помощь winked
                    Кстати, это британские ученые открыли почему говно не тонет. Потому что оно плывет по течению.
                    laughing
                    1. Reptiloid Звание
                      Reptiloid
                      +1
                      Сегодня, 13:43
                      Я иногда думаю, что может это сказочка про недалёких учёных нужна для чего-то? Такие недалёкие старикашки! А ведь бритты с какой жестокостью проникали в другие страны! Что к нам на Север, в Архангельскую область. Первый концлагерь, именно они. или завоевание Тасмании.
                      1. Теренин Звание
                        Теренин
                        +1
                        Сегодня, 13:51
                        Цитата: Reptiloid
                        Я иногда думаю, что может это сказочка про недалёких учёных нужна для чего-то? Такие недалёкие старикашки! А ведь бритты с какой жестокостью проникали в другие страны! Что к нам на Север, в Архангельскую область. Первый концлагерь, именно они. или завоевание Тасмании.

                        Жестокость и научность разные вещи. Вопрос - выполнение цели (поставленной задачи) любой ценой не предполагают знание например, дифференциальное и интегральное исчисление.
                        Примеры, в нашей истории простые - Чингиз-Хан, Иван Грозный, Петр Первый, Сталин..., попробовал кто-то в их время не выполнить их поручения.
                        Вон, как бодаются в Мирнограде обреченные всушники, а почему? За отказ выполнить приказ сразу свои же задвухсотят.
                      2. Reptiloid Звание
                        Reptiloid
                        0
                        Сегодня, 14:02
                        Я о другом. Создаётся образ неудачников науки. Может и так. Может и нет. Но то,что не изобретут сами ---- вполне успешно украдут своей старейший шпионский сетью. При СССР сформировали образ "доброй старой Англии " выпустив сериал о Шерлоке Холмсе. А в то время уж какая там доброта была? И что у Англии в мире тогда происходило.Также и с учёными. Что там на самом деле ----- неизвестно
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +3
    Сегодня, 11:35
    Это креативные европейские фермеры ,мстя за демпинговые цены сельхозпрлдукции из Польши и Украины . bully
    1. Теренин Звание
      Теренин
      +3
      Сегодня, 12:27
      Цитата: tralflot1832
      Это креативные европейские фермеры ,мстя за демпинговые цены сельхозпрлдукции из Польши и Украины . bully

      Обычно, потом, причины начало драки никто не вспоминает.
  3. Pharmacist Звание
    Pharmacist
    +3
    Сегодня, 11:35
    Бандеровцы, что ли, в Бельгии активизировались? Решили польско-украинскую дружбу опорочить.
    1. Теренин Звание
      Теренин
      +1
      Сегодня, 12:29
      Цитата: Pharmacist
      Решили польско-украинскую дружбу опорочить.

      Дружбы между ними никогда и не было. Объединяла их только совместная злоба.
      1. Reptiloid Звание
        Reptiloid
        +1
        Сегодня, 13:17
        Цитата: Теренин
        ..... Дружбы между ними никогда и не было. Объединяла их только совместная злоба.
        Да, русофобия их объединила. СОВРАЖЕСТВО --- объединение врагов России
        1. Теренин Звание
          Теренин
          +1
          Сегодня, 13:20
          Цитата: Reptiloid
          Цитата: Теренин
          ..... Дружбы между ними никогда и не было. Объединяла их только совместная злоба.
          Да, русофобия их объединила. СОВРАЖЕСТВО --- объединение врагов России

          Совражество евро-зависимых государств. yes
          1. Reptiloid Звание
            Reptiloid
            +1
            Сегодня, 13:25
            Интересно, всё простое население также ненавидит Россию, как их чиновники? Или в своей массе индиферентно? recourse Хотя есть пример Украины ---- накрутили многих
            1. Теренин Звание
              Теренин
              +1
              Сегодня, 13:30
              Цитата: Reptiloid
              Интересно, всё простое население также ненавидит Россию, как их чиновники? Или в своей массе индиферентно? recourse Хотя есть пример Украины ---- накрутили многих

              Вот парадокс, мои знакомые с оконного бизнеса рассказывают, что при поездках в Польшу и Германию их коллеги, со среднего бизнеса, очень доброжелательно относятся к русским и ругают свое правительство. Говорят, что без русского рынка им хреново.
              1. Reptiloid Звание
                Reptiloid
                +1
                Сегодня, 13:35
                Чиновничьими воплями нельзя призвать население к войне и ненависти. Должна быть программа, вложены средства немалые. На укре это было, а в гейропе чиновники ради откатов стараются
                1. Теренин Звание
                  Теренин
                  +1
                  Сегодня, 13:37
                  Цитата: Reptiloid
                  Должна быть программа, вложены средства немалые.

                  Ооо, в этом англосаксы собаку съели. Работают против России системно и в долгую.
  4. Уарабей Звание
    Уарабей
    +2
    Сегодня, 11:37
    ""Добавляется, что неизвестные разбросали перед входной дверью собачьи экскременты."""

    Укровский почерк. Они помешаны на "собачьих экскрементах" laughing
    1. Теренин Звание
      Теренин
      +2
      Сегодня, 12:30
      Цитата: Уарабей
      ""Добавляется, что неизвестные разбросали перед входной дверью собачьи экскременты."""

      Укровский почерк. Они помешаны на "собачьих экскрементах" laughing

      Помешаны еще на сжигании покрышек и всего прочего, что горит и дымит.
    2. SEVERIN Звание
      SEVERIN
      0
      Сегодня, 15:11
      Надо было свиной навоз разбросать - было бы точнее, ну и так не плохо.
  5. Илия Звание
    Илия
    +2
    Сегодня, 11:38
    А точно
    собачьи экскременты.
    ?
    Не гиены?
    1. Теренин Звание
      Теренин
      +1
      Сегодня, 13:02
      Цитата: Илия
      А точно
      собачьи экскременты.
      ?
      Не гиены?

      Если, по "каталогу" Черчилля, то - да, гиены. yes
  6. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 11:39
    ❝Неизвестные разбросали перед входной дверью собачьи экскременты ❞ —

    — Почему-то никто не рассматривает версию, что собаки могли разбросать экскременты естественным образом ...
    (Хорошо быть кисою, хорошо собакою)
    1. ankir13 Звание
      ankir13
      +1
      Сегодня, 11:50
      И даже кисы, и даже собаки, там где надо писаю, там где хоца - какаю..
  7. убей фашиста Звание
    убей фашиста
    +3
    Сегодня, 11:39
    Если что, то у Путина алиби - он был на прямой линии :)
    1. ankir13 Звание
      ankir13
      +1
      Сегодня, 11:58
      То Петров с Башировым размножаются. Упущение, что без радиации исполнили. Их стало больще...
    2. Теренин Звание
      Теренин
      +1
      Сегодня, 13:06
      Цитата: убей фашиста
      Если что, то у Путина алиби - он был на прямой линии :)

      Все равно ща скажут, что тянется след прямо в Кремль к Путину am
  8. Zoldat_A Звание
    Zoldat_A
    +2
    Сегодня, 11:41
    На данный момент никто ответственность на себя за «нападение» на консульство Польши не взял.
    Теряюсь в догадках, кого они в этом обвинят... laughing laughing laughing
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +1
      Сегодня, 12:06
      Цитата: Zoldat_A
      Теряюсь в догадках, кого они в этом обвинят.

      Можно предположить, что проведённая компетентными органами копрограмма экскрементов выяснит кличку собаки - Шарик. smile
      1. Теренин Звание
        Теренин
        +1
        Сегодня, 13:10
        Цитата: Монтесума
        выяснит кличку собаки - Шарик.

        winked Зачем анализы, достаточно песни...

        Эх, Шарик, я как и ты был на цепи
        Шарик, рубал хозяйские харчи
        Шарик, и по ночам я видел сны
        Все как и ты, все как и ты ...

        Олег Симонов — автор слов песни «Шарик» группы «Бутырка».
  9. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    +4
    Сегодня, 11:44
    Собачьи фекалии, красная краска. . .на что, интересно,неизвестные намекают . . .на пся крев. . . request
    1. Теренин Звание
      Теренин
      0
      Сегодня, 13:12
      Цитата: андрей мартов
      намекают . . .на пся крев. . .

      А, куда денешься от польских традиций request
  10. HAM Звание
    HAM
    +1
    Сегодня, 11:50
    Даже если и установят,что это кохлы,то всё равно на Петрова с Башировым свернут...
    А надпись "убийцы" и экскременты собак указывают что именно кохлы в теме.
  11. 1944-1989 Звание
    1944-1989
    0
    Сегодня, 12:17
    Вполне вероятно, что пограничники и военные убили нескольких мигрантов, не оказав им помощи в трудную минуту. Речь идёт не об агрессивных мужчинах, штурмующих границу, а о семьях с детьми. Вот как выглядит католическое милосердие.
  12. Васян1971 Звание
    Васян1971
    +1
    Сегодня, 12:17
    .

    В сообщении внешнеполитического ведомства говорится о том, что группа «из трёх или четырёх человек» в масках, скрывающих лица, подбежала к зданию и «совершила преступные деяния»

    Петров с Башировым принимают экзамен у стажёров. Конец полугодия. Сессия...request
  13. Теренин Звание
    Теренин
    +1
    Сегодня, 13:18
    Сообщается об усилении патрулирования у здания консульства.

    Неужели усилили патрули - собаками!? belay
  14. Николай А. Шадов Звание
    Николай А. Шадов
    0
    Сегодня, 13:27
    Да, Петров с Башировым уже не те... Измельчали... Или тут другое: каждому по достоинствам его?
  15. Самоед Звание
    Самоед
    0
    Сегодня, 13:36
    Кто-то уже предлагал, не умалять богатства русского языка. Извините, не могу сослаться на автора идеи. Задорнов вам в "коучи":)) "Недоперепил!" Ведь могут быть и надсвинки, засвинки, отсвинки, пересвинки, нюсвинки, блясвинки, шлюсвинки, гейсвинки.... Аналогично и клоны "свиньи".
  16. pexotinec Звание
    pexotinec
    0
    Сегодня, 14:12
    Одно интересно, как ну как они определили что они собачьи? laughing
  17. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 15:11
    неизвестные разбросали перед входной дверью собачьи экскременты.
    Лучше бы они накормили ими польского президента!