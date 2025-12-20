Польские официальные лица заявляют о факте «нападения» на консульство Польши в Брюсселе. В сообщениях говорится о том, что неизвестные облили здание, включая входную дверь и польский герб, красной краской. Рядом были нанесены надписи «Killers».Из сообщений польской прессы:Добавляется, что неизвестные разбросали перед входной дверью собачьи экскременты.МИД Польши:В сообщении внешнеполитического ведомства говорится о том, что группа «из трёх или четырёх человек» в масках, скрывающих лица, подбежала к зданию и «совершила преступные деяния»:Сообщается об усилении патрулирования у здания консульства. Красную краску смыли, разбросанные неизвестными собачьи фекалии убрали.На данный момент никто ответственность на себя за «нападение» на консульство Польши не взял.

Один из них снимал всё на камеру мобильного телефона.

Неизвестные совершили нападение и акт вандализма в отношении польского консульства в столице Евросоюза. Они написали оскорбительные лозунги, облили стены и двери здания краской, осквернили государственные символы Польши.

