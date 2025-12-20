Атомный рывок Пекина: Китай поставил рекорд мира по генерации электроэнергии

Пока другие страны скромно планируют энергетические проекты, Китай наращивает мощности. На сегодня установленная генерация электроэнергии в стране дошла до рекордных 3,75 тераватта. Всего за восемь лет этот объем почти удвоился. Как итог, у Китая сейчас крупнейшая энергосистема на планете, и разрыв только растет.

Для ориентира возьмем США. У них суммарная установленная мощность около 1,3 тераватта. Разница почти втрое. И это не про разовый рывок, а про устойчивый тренд: Китай вкладывается в генерацию и сети так, будто вопрос энергии для него – дело принципа.

Отдельная история – атом. Прямо сейчас в КНР строятся 34 ядерных реактора. Для понимания масштаба: это больше, чем у всех остальных девяти стран из мировой атомной десятки вместе взятых. И это еще не все. Еще почти 200 реакторов либо запланированы, либо официально предложены к строительству.



На этом фоне американская картина выглядит совсем иначе. Сейчас в США не строят крупных коммерческих ядерных реакторов. Ни одного. Причины разные – от регуляторных сложностей до стоимости проектов. Можно спорить, оправдано ли это, но факт остается фактом: подходы разошлись кардинально.

К чему это приведет – вопрос открытый. Энергия сегодня – это не только лампочки в домах. Это заводы, технологии, автономность экономики. Китай явно делает ставку на масштаб и запас прочности. США выбирают альтернативный путь.
  1. Azim77 Звание
    Azim77
    0
    Сегодня, 13:33
    Часто задумывался, какой язык будет общемировым через 200-300 лет. Немного чаша начала смещаться к иероглифам..
  2. Михаил-Иванов Звание
    Михаил-Иванов
    +2
    Сегодня, 13:34
    У Китая темпы прироста энергомощностей самые высокие в мире. Нам вообще свою энерго программу стыдно показывать по сравнению с ними...
    1. Лимон Звание
      Лимон
      +2
      Сегодня, 13:48
      Вообще то РФ экспортирует эл.энергию в Китай,а вот не наоборот.
      1. Кулл90
        Кулл90
        +4
        Сегодня, 13:59
        выработка энергии кнр 10000 терават в год, Россия 1200 терават и растет, япония 1000, германия 500
        а если еще знать что население России меньше населения кнр в 10 раз
        и электроэнергию вырабатывают не ради рекордов, а для населения и промышленности(проблем с электричеством нет)
        1. Staff Звание
          Staff
          -2
          Сегодня, 14:12
          А нельзя нам быстро наражать пг 5..7 детей и догнать Китай.. И быстро построить 500+ атомных электростанцмй?... Можно, а зачем.. Ответил начальник из автоваз)
          1. Кулл90
            Кулл90
            -1
            Сегодня, 14:23
            без обид, но комментарий как буд-то написан под запрещенными веществами
        2. Peter1First Звание
          Peter1First
          +1
          Сегодня, 14:26
          Был недавно на одном крупном кабельном заводе. Кабель разный -от тонкого бытового до толстого для ЛЭП, медь, алюминий. Поговорил с работниками. Ещё 10 лет назад завод работал чуть ли не с колес, едва успевал за спросом на кабель. Сейчас затоварены склады, из всего цеха работает 1 установка. Зато цена для населения на разрешение подключения дома/дачи к электричеству выросла до 30 т р...
          1. Кулл90
            Кулл90
            -2
            Сегодня, 14:31
            выросла зарплата у электриков выросла и плата за подключение=логика
            и к чему ваш комментарий к статье о выработке энергии, проблем с электричеством нет, кабелей значит хватает
            1. Peter1First Звание
              Peter1First
              +1
              Сегодня, 14:56
              Цена за разрешение не включает оплату работ по подведению и обустройству ввода. А цена электроэнергии такая, что не пошикуешь. Спрос придушили. Значит новая генерация уже не нужна, существующей хватает, и новых ЛЭП не надо! Но формально всё вроде-бы правильно:
              проблем с электричеством нет, кабелей значит хватает
            2. rocket757 Звание
              rocket757
              0
              Сегодня, 15:56
              Выросла зарплата у электриков... ну да, выросла, больше уровня инфляции или нет?
              Есть проблемы в энергетике... вопрос за генерацию или электроснабжение пром предприятий, населения???
              Население... особенно занимательно это будет обсуждать тем, кто за двое суток без централизованное снабжения потратил столько бензина бензо генератором, что хватило б оплатить обычный счет ЗА МЕСЯЦ!!!
  3. Cartograf Звание
    Cartograf
    +2
    Сегодня, 13:45
    Цитата: Михаил-Иванов
    У Китая темпы прироста энергомощностей самые высокие в мире. Нам вообще свою энерго программу стыдно показывать по сравнению с ними...

    У нас ПАО Т Плюс закрыаает ТЭЦ. Не рентабильно.
  4. Villy-V Звание
    Villy-V
    0
    Сегодня, 13:48
    Электроэнергия самый скоропортящейся продукт. Она необходима, лишь когда есть спрос. Нет промышлености - нет генерации. Запасать - сложно, не рентабельно.
    1. voyaka uh Звание
      voyaka uh
      0
      Сегодня, 16:08
      "Электроэнергия самый скоропортящейся продукт"///
      -----
      Уже нет.
      С тех пор, как Илон Маск изобрел и начал массово строить "хранилища электро-энергии" - огромные здания с тысячами литиевых батарей.
  5. olbop Звание
    olbop
    +1
    Сегодня, 14:13
    Да, серьезно у них. Хотя сегодня более 60% электроэнергии Китая вырабатывается на угольных станциях, видимо скоро эта цифра будет серьезна сокращена на пользу мировой экологии.
  6. Aндрей Ко Звание
    Aндрей Ко
    +1
    Сегодня, 14:22
    Электростанций ровно столько сколько нужно у нас , наличие избыточных мощностей - дороже электричество
    1. Тестов Звание
      Тестов
      +2
      Сегодня, 15:34
      Aндрей Ко (Андрей),уважаемый, "Электростанций ровно столько сколько нужно у нас"- "у нас"-это у кого? С работниками акционерного общества «Системный оператор Единой энергетической системы», пожалуйста, пообщайтесь. Они Вам расскажут про веерные отключения электричества на Северном Кавказе, в Краснодарском крае, про то что экспорт нашей электроэнергии в КНР сокращается, так как Забайкалью и Дальнему Востоку электроэнергии не хватает. С энергетиками Донбасса пообщайтесь. С теми, кто на Запорожской АЭС работает и,вроде, совсем не давно, со станции электроэнергию выдавал потребителям. А строители крупных ГЭС расскажут, что сидят без работы, так как проектирование ГЭС на притоках Амура не вписывается в плановые сроки. Эти ГЭС - это не только очень нужная на Дальнем Востоке электроэнергия, но и уменьшение катастрофических последствий почти ежегодных наводнений, за счёт накопления паводковых вод летом в водохранилищах...
  7. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +1
    Сегодня, 15:06
    Цитата: Михаил-Иванов
    Нам вообще свою энерго программу стыдно показывать по сравнению с ними
    А у нас она есть, эта энергопрограмма?