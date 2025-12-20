Украинский Генштаб объявил о новых атаках на цели в Каспийском море
Киев утверждает, что Силы специальных операций (ССО) ВСУ в ночь на 19 декабря провели очередную акцию. Украинский Генштаб объявил о новых атаках на российские цели в Каспийском море.
Противник заявляет, что его беспилотники-камикадзе якобы поразили патрульный корабль проекта 22460 «Охотник», принадлежащий ВМФ России. Он выполнял поставленные перед ним задачи, находясь рядом с нефтегазовой добывающей платформой. Вражеское командование утверждает, что по кораблю было несколько прилетов дронов.
В Генштабе ВСУ добавили:
Патрульные корабли проекта «Охотник» предназначены для охраны морских границ, патрулирования и контроля обстановки в море. Чаще всего из используют в прибрежной зоне.
Кроме того, была атакована буровая платформа на месторождении имени Филановского, которая является собственностью российской компании «Лукойл».
В Генштабе ВСУ пока не располагают информацией о степени повреждения объектов и возможности их дальнейшей эксплуатации.
Российская сторона пока не сообщала об украинских атаках в Каспийском море.
Ранее украинские военные уже наносили удары по нефтегазовым объектам на Каспии, принадлежащим компании «Лукойл». О третьей подобной атаке Киев сообщал 15 декабря. По информации, полученной журналистами от сотрудников СБУ, получило повреждения оборудование на нефтегазоконденсатном месторождении имени Корчагина.
