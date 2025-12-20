Украинский Генштаб объявил о новых атаках на цели в Каспийском море

Киев утверждает, что Силы специальных операций (ССО) ВСУ в ночь на 19 декабря провели очередную акцию. Украинский Генштаб объявил о новых атаках на российские цели в Каспийском море.

Противник заявляет, что его беспилотники-камикадзе якобы поразили патрульный корабль проекта 22460 «Охотник», принадлежащий ВМФ России. Он выполнял поставленные перед ним задачи, находясь рядом с нефтегазовой добывающей платформой. Вражеское командование утверждает, что по кораблю было несколько прилетов дронов.

В Генштабе ВСУ добавили:

Степень повреждения и бортовой номер уточняются.

Патрульные корабли проекта «Охотник» предназначены для охраны морских границ, патрулирования и контроля обстановки в море. Чаще всего из используют в прибрежной зоне.

Кроме того, была атакована буровая платформа на месторождении имени Филановского, которая является собственностью российской компании «Лукойл».

В Генштабе ВСУ пока не располагают информацией о степени повреждения объектов и возможности их дальнейшей эксплуатации.

Российская сторона пока не сообщала об украинских атаках в Каспийском море.

Ранее украинские военные уже наносили удары по нефтегазовым объектам на Каспии, принадлежащим компании «Лукойл». О третьей подобной атаке Киев сообщал 15 декабря. По информации, полученной журналистами от сотрудников СБУ, получило повреждения оборудование на нефтегазоконденсатном месторождении имени Корчагина.
  1. overland Звание
    overland
    0
    Сегодня, 12:21
    Печальная ситуация. Наш некогда великий флот теперь все больше похож на беззащитного козла отпущения. sad
  2. Last centurion Звание
    Last centurion
    0
    Сегодня, 12:21
    Дроны перевернули шахматную доску и смахнули с нее все фигуры. Чем дольше идет эта "не война", тем понятно будут продвигаться технологии, закупаться оружие и вообще.
    А "не война" на море не закончится пока у 404-й есть выход к нему.
    Выводы делайте сами

    зы: а корабли все любые любых стран на сегодня это большие жирные баржи-цели. И теперь условные "баржи для утопления" не только лишь авианосцы. Любые хреновины и их команды в 50+ человек - это всё - из прошлого. Будущее за беспилотными модульными маленькими погружными катерами-миниподлоками (метров до 10 чтоб с поверхности не расстрелять) грузоподьемностью до тонны. А также донными минами поплавками с ИИ (чтоб всплывали по команде по тросику от дна при шуме винтов над). А также будущее за всем что летает, возможно садится на воду, заряжается солнечными батареями, а потом летает неограниченно над любым океаном или находится в дежурном режиме.
    Вот такой будет чудный новый мир. Лет через 5. С утоплением пары флотов разных стран по пути. Возможно эсминцы или фрегаты с ИИ и автоматическими пушками сколько-то еще просуществуют (чтоб хоть как-то себя защищали). Но всё что сейчас строится всеми странами уже устарело.
  3. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +2
    Сегодня, 12:22
    Наш ВГК с ними церемонится, а для бандеровцев красных линий не существует...
    1. Овсиговец Звание
      Овсиговец
      0
      Сегодня, 12:24
      ну судя по одессе не очень церемонятся
      1. ROSS 42 Звание
        ROSS 42
        +5
        Сегодня, 12:26
        Да там весь запад Украины пора было стереть - бандеровское логово.
        1. Овсиговец Звание
          Овсиговец
          -1
          Сегодня, 12:28
          батенька разделяю ваши желания но побойтесь Бога....это же сколько боеприпасов надо, а значит и денег...... украина то сама по себе по площади очень большая страна и на нее для тотального покрытия не хватает одномоментно и сразу.....
          1. Гаврило Принцип Звание
            Гаврило Принцип
            0
            Сегодня, 14:03
            Возможно вы не поверите, но начали разрушать мост через Днестр.
            1. Овсиговец Звание
              Овсиговец
              0
              Сегодня, 14:05
              один? а сколько их есть всего......не буду загадывать, буду смотреть
        2. Овсиговец Звание
          Овсиговец
          0
          Сегодня, 12:29
          и потому собаку будут рубить по частям от хвоста и по частям "есть"
          1. Гаврило Принцип Звание
            Гаврило Принцип
            0
            Сегодня, 14:01
            Да, ответ будет ошеломляющим.
            1. Овсиговец Звание
              Овсиговец
              0
              Сегодня, 14:02
              я не загадываю....я смотрю по сделанному
  4. navigator777 Звание
    navigator777
    -6
    Сегодня, 12:32
    Путинский парадный флот опять на "высоте".
    1. Овсиговец Звание
      Овсиговец
      -1
      Сегодня, 13:59
      тупейший комментарий))) по сути..... почему Путинский? это Российский флот....или когда Медведев был президентом это был Медведевский флот)))) На высоте пока болтуны украинские и дураки с тупыми комментариями.... Кстати а когда нормально отбиваются ты что пишешь? Хотя кому я это пишу)))))
    2. Гаврило Принцип Звание
      Гаврило Принцип
      0
      Сегодня, 14:05
      Вы ещё скажите что Купянск не освободили.
  5. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 12:41
    На все наши стратегические объекты " Цитаделей " не напасёшься .Цитадель артиллерийский зенитный комплекс управляемый одни оператором .Комплекс состоит из 6 отдельных пушек , калибра 30 мм, у каждой есть система обнаружения ,система классификации ,система наведения и система передачи данных на операторский пульт .Оператору остаётся проверить ИИ орудия и нажать кнопку ,открыть огонь.Цитадель замечательно проявила себя в Московской области.Сколько ещё в железе неизвестно.Но уже больше одной .
  6. ВохаАхов Звание
    ВохаАхов
    +2
    Сегодня, 13:21
    На Каспии из "Охотников" у нас есть ПСКР "Расул Гамзатов". Будем ждать подтверждения или опровержения.
    1. Маркони41 Звание
      Маркони41
      0
      Сегодня, 13:36
      Странно это. Вообще-то пскр типа Охотник это корабли пограничников. Какой ВМФ? А чекисты вряд ли поделятся своими потерями с общественностью.
  7. Ух Неухов Звание
    Ух Неухов
    0
    Сегодня, 13:37
    Что-то не так с военными учениями было. Видимо фикция, всё по сценарию отрабатывали для показухи.
    Ведь угрозы от БПЛА предвидели.

    2021 год
    "В последнее время на военных учениях часто проверяют, как защищаться от сложных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Например, на учениях «Запад-2021» этому уделили много внимания. Недавно береговые войска Каспийской флотилии провели ещё одно интересное учение.

    21 сентября 2021 г. Министерство обороны сообщило, что морская пехота Каспийской флотилии будет проводить учения. В них примут участие 500 солдат и 200 единиц техники. Одна из главных задач — научиться бороться с беспилотниками. Впервые в этих учениях будут участвовать специальные отряды, которые занимаются борьбой с БПЛА. Они должны искать, находить и подавлять беспилотники.

    Кроме того, на учениях будут работать снайперы. Они будут стрелять по беспилотникам, если те появятся в зоне их видимости. Также будут использоваться переносные зенитные комплексы, чтобы сбивать беспилотники.

    Такие учения проводятся уже несколько лет. На них участвуют не только отряды по борьбе с беспилотниками, но и другие подразделения, особенно те, которые занимаются противовоздушной обороной."
  8. ростов-папа Звание
    ростов-папа
    0
    Сегодня, 14:00
    просто интересно , с какой территории могли быть запущены эти бпла ?
  9. navigator777 Звание
    navigator777
    +1
    Сегодня, 14:01
    Цитата: Овсиговец
    тупейший комментарий))) по сути..... почему Путинский? это Российский флот....или когда Медведев был президентом это был Медведевский флот)))) На высоте пока болтуны украинские и дураки с тупыми комментариями.... Кстати а когда нормально отбиваются ты что пишешь? Хотя кому я это пишу)))))

    Да потому, что при Путине настроили кучу посудин без ПВО, вот это была тупейшая идея, из ПВО только боец с шайтан трубой. laughing Отправлять на защиту от бпла, посудину без ПВО, вот вам результат laughing
    1. Овсиговец Звание
      Овсиговец
      -2
      Сегодня, 14:05
      времена идут, прогресс не стоит на месте, кто еще 5 лет назад всерьез говорил о БПЛА? да никто.....а такие корабли.....это итог морской (а точнее ее отсутствия) доктрины развития флота ну и конечно финансирования..... я бы назвал на свой взгляд как латание прорех
    2. Овсиговец Звание
      Овсиговец
      -1
      Сегодня, 14:10
      кстати просто интересно...ххлы любят видосы выкладывать..... есть ссыль на этот видос с результатом или пока только бла бла бла в сообщениях...... я как бы не раз (и не только я) был свидетелем пустой болтовни от гш всук
  10. pexotinec Звание
    pexotinec
    0
    Сегодня, 14:18
    Один вопрос почему порты окраины до сих пор работают? 4 года сво, кому это выгодно?
  11. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 15:09
    Цитата: Last centurion
    А "не война" на море не закончится пока у 404-й есть выход к нему.
    Пока существует 404-я. Когда ее не станет совсем, вот тогда все и закончится wink
  12. navigator777 Звание
    navigator777
    0
    Сегодня, 15:18
    Цитата: Овсиговец
    времена идут, прогресс не стоит на месте, кто еще 5 лет назад всерьез говорил о БПЛА? да никто.....а такие корабли.....это итог морской (а точнее ее отсутствия) доктрины развития флота ну и конечно финансирования..... я бы назвал на свой взгляд как латание прорех

    Тут даже без бпла, такие корабли просто не в состоянии за себя постоять, ударный вертолет с ракетами типа вихрь, спокойно зависнув расстреляет такую посудину, что может сделать пзрк в таком случае... Вообще непонятно к каким войнам готовились, это регрес какой то. Разучились сами строить, ну закажите в Китае хотя бы, это не зазорно, оборона важнее понтов.
    1. СергейАлександрович Звание
      СергейАлександрович
      0
      Сегодня, 16:18
      А разве в Китае нельзя заказать такой же безоружный и беззащитный корабль. Что закажут, то и пришлют.
  13. navigator777 Звание
    navigator777
    0
    Сегодня, 15:38
    Цитата: Овсиговец
    кстати просто интересно...ххлы любят видосы выкладывать..... есть ссыль на этот видос с результатом или пока только бла бла бла в сообщениях...... я как бы не раз (и не только я) был свидетелем пустой болтовни от гш всук

    Ну наверо есть я думаю, МО естественно никак комментировать не будет.
  14. navigator777 Звание
    navigator777
    0
    Сегодня, 16:24
    Цитата: СергейАлександрович
    А разве в Китае нельзя заказать такой же безоружный и беззащитный корабль. Что закажут, то и пришлют.

    Больше чем уверен, что китайцы глядя на все это безобразие, сделали быстро выводы и внесли серьезные изменения в свои проекты, кстати заказать можно корабли под наши требования, вооружение наше, корпуса их, это было бы быстрее, но это наши фантазии .. Российская империя не справлялась с постройкой кораблей, мощностей не хватало просто и заказывала у сша.