ВС РФ продвинулись в Гуляйполе и заняли новые позиции в центре города

Штурмовые подразделения армии России продолжают продвигаться в Гуляйполе и занимать новые позиции в квартале многоэтажной жилой застройки в центральной части города. В течение прошедших суток наши бойцы продвинулись в Гуляйполе на более 500 метров, выбив противника из занимаемых им многоэтажек.

Кроме того, российская армия продолжает теснить украинских боевиков в южной части Гуляйполя, где происходит закрепление на улице Кооперативной. В восточной части города наши войска достигли центра, установив контроль над оставшимися строениями к востоку от улицы Мира, включая ряд складов. На западе Гуляйполя начат штурм района Цветной с большим количеством многоэтажек.




Также сообщается, что нашими бойцами уже установлен контроль над перекрестком Вишневой улицы и Пологовским Шляхом — главной автомагистралью Гуляйполя. В данный момент бои сместились к школе, которая находится прямо напротив жилых домов и используется противником в качестве одного из ключевых опорных пунктов.

Между тем украинские ресурсы отмечают, что офицеры 102-й бригады ТРО агитируют личный состав дезертировать с позиций в Гуляйполе, что грозит противнику окончательной потерей населенного пункта. Как заявляет противник, в бригаде не знают обстановку у соседних батальонов, а ситуация доходит до попыток наведения артиллерии на собственную пехоту, принятую за российских штурмовиков.


  Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов
    -1
    Сегодня, 12:11
    ВС РФ продвинулись в Гуляйполе и заняли новые позиции в центре города

    — «Любо, братцы, любо» © ...
  2. Лимон Звание
    Лимон
    +1
    Сегодня, 12:51
    Начинается неразбериха и хаос в частях у чубатых,несмотря на ,,волшебный,,старлинк .Главное без спешки давить ахломонов и давить!))