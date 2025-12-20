Дроны ВС РФ атакуют грузовики с оружием и ГСМ у мостов в Одесской области
Российская армия плотно взялась за разрушение вражеской логистики в Одесской области. Несколько дней ракетные и дроновые удары наносятся по двум ключевым переправам — мостам через Днестр в Затоке и Маяках. Прилетают и ФАБ с УМПК. Разрушить их полностью довольно сложно, это постройки советских времен, рассчитанные в том числе на возможные военные действия.
Однако систематические удары имеют свой эффект. Из-за повреждения моста в Маяках блокирован проезд по трассе Одесса-Рени и Одесса-Кишинев. Людям рекомендуют пересекать границу через Винницкую и Черновицкую области. А в Одессу с юга области они могут попасть, перебегая через мост на свой страх и риск. Или ехать в объезд через Каменец-Подольский, что увеличивает маршрут на несколько суток из-за пробок.
Серия комбинированных ударов была нанесена по железнодорожному и автомобильному мосту через Днестровский лиман в поселке Затока. Он не разрушен, но серьезно поврежден. Его смогут отремонтировать, но «выносить» переправу ВС РФ каждый раз будет гораздо проще. Рано или поздно повреждения станут настолько критическими, что дальнейший ремонт могут признать нецелесообразным.
По этим мостам организовано основное снабжение не только юга, но практически всей Украины топливом из Румынии и Молдавии (около 60% импорта бензина и дизеля). По ним осуществлялась и поставка западной военной помощи для ВСУ.
В Маяках пытаются возвести понтонную переправу, но это непросто. Ширина реки здесь составляет 180 метров, необходимо организовать подъезды. Кроме того, разрушить понтонную переправу намного легче, чем капитальный мост. Еще парк понтонов у противника тоже не безграничен.
В этой ситуации украинцы продолжают пользоваться полуразрушенными переправами, направляя по ним грузовики с вооружениями и топливом в ночное время. Процесс непростой сам по себе с учетом повреждений дорожного полотна. Кроме того, ВС РФ активно препятствуют этому передвижению.
В украинских пабликах размещено видео ударов БПЛА «Герань» по фурам с оружием и автоцистернам на стоянке вблизи с одним из мостов. Не исключено, что их подогнали для переправы через понтонный мост. На кадрах видно, что плиты на стоянке выложены недавно.
Прилеты БПЛА пришлись по кабинам грузовиков. Судя по комментариям самих водителей, перед атаками они либо успели покинуть транспорт, либо прибежали на взрывы с мест ночного отдыха. Как минимум две фуры выгорели. Есть вторичная детонация.
Помимо прочего, такие точечные удары по грузовому автотранспорту создадут новую проблему. Теперь мало кто из водителей большегрузов, а с ними на Украине и без того дефицит («спасибо» работе ТЦК), согласится даже за большие деньги рисковать жизнью. Не исключено, что именно на такой психологический эффект и был расчет. Недаром удары «Гераней» пришлись именно по пустым кабинам грузовиков. Более чем намек получился.
Информация