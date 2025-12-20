Дроны ВС РФ атакуют грузовики с оружием и ГСМ у мостов в Одесской области

Дроны ВС РФ атакуют грузовики с оружием и ГСМ у мостов в Одесской области

Российская армия плотно взялась за разрушение вражеской логистики в Одесской области. Несколько дней ракетные и дроновые удары наносятся по двум ключевым переправам — мостам через Днестр в Затоке и Маяках. Прилетают и ФАБ с УМПК. Разрушить их полностью довольно сложно, это постройки советских времен, рассчитанные в том числе на возможные военные действия.

Однако систематические удары имеют свой эффект. Из-за повреждения моста в Маяках блокирован проезд по трассе Одесса-Рени и Одесса-Кишинев. Людям рекомендуют пересекать границу через Винницкую и Черновицкую области. А в Одессу с юга области они могут попасть, перебегая через мост на свой страх и риск. Или ехать в объезд через Каменец-Подольский, что увеличивает маршрут на несколько суток из-за пробок.



Серия комбинированных ударов была нанесена по железнодорожному и автомобильному мосту через Днестровский лиман в поселке Затока. Он не разрушен, но серьезно поврежден. Его смогут отремонтировать, но «выносить» переправу ВС РФ каждый раз будет гораздо проще. Рано или поздно повреждения станут настолько критическими, что дальнейший ремонт могут признать нецелесообразным.

По этим мостам организовано основное снабжение не только юга, но практически всей Украины топливом из Румынии и Молдавии (около 60% импорта бензина и дизеля). По ним осуществлялась и поставка западной военной помощи для ВСУ.

В Маяках пытаются возвести понтонную переправу, но это непросто. Ширина реки здесь составляет 180 метров, необходимо организовать подъезды. Кроме того, разрушить понтонную переправу намного легче, чем капитальный мост. Еще парк понтонов у противника тоже не безграничен.

В этой ситуации украинцы продолжают пользоваться полуразрушенными переправами, направляя по ним грузовики с вооружениями и топливом в ночное время. Процесс непростой сам по себе с учетом повреждений дорожного полотна. Кроме того, ВС РФ активно препятствуют этому передвижению.

В украинских пабликах размещено видео ударов БПЛА «Герань» по фурам с оружием и автоцистернам на стоянке вблизи с одним из мостов. Не исключено, что их подогнали для переправы через понтонный мост. На кадрах видно, что плиты на стоянке выложены недавно.

Прилеты БПЛА пришлись по кабинам грузовиков. Судя по комментариям самих водителей, перед атаками они либо успели покинуть транспорт, либо прибежали на взрывы с мест ночного отдыха. Как минимум две фуры выгорели. Есть вторичная детонация.

Помимо прочего, такие точечные удары по грузовому автотранспорту создадут новую проблему. Теперь мало кто из водителей большегрузов, а с ними на Украине и без того дефицит («спасибо» работе ТЦК), согласится даже за большие деньги рисковать жизнью. Не исключено, что именно на такой психологический эффект и был расчет. Недаром удары «Гераней» пришлись именно по пустым кабинам грузовиков. Более чем намек получился.
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Сегодня, 12:24
    ❝ Российская армия плотно взялась за разрушение вражеской логистики в Одесской области ❞ —

    — Время пришло ...
    (Значит нам туда дорога)
    1. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +2
      Сегодня, 12:49
      Ничего себе..Шло четыре года,почти.. belay
      1. tihonmarine Звание
        tihonmarine
        +1
        Сегодня, 13:21
        Цитата: dmi.pris1
        Ничего себе..Шло четыре года,почти..

        Хоть мы и "диванные", но об этом пишем уже с 2022 года.
      2. Грица Звание
        Грица
        +1
        Сегодня, 14:11
        Над эстонцами смеёмся. Оказывается главный эстонец у нас - Герасимов
      3. Михаил-Иванов Звание
        Михаил-Иванов
        0
        Сегодня, 14:33
        Ну нам же говорили что мосты сложная цель, оказывается опять надули...
        1. Incvizitor Звание
          Incvizitor
          0
          Сегодня, 14:54
          Ну если геранями долбить конечно сложная а если фабами то было бы проще.
          1. griboedov09 Звание
            griboedov09
            0
            Сегодня, 16:03
            Есть кстати такие бомбы как РБК-500У Бетаб М, это кассетные бетонобойные бомбы. Интересно можно ли эти суббоеприпасы приладить к гераням?
        2. частное лицо Звание
          частное лицо
          0
          Сегодня, 15:19
          Ну нам же говорили что мосты сложная цель, оказывается опять надули...

          Вы статью внимательно читали. Мосты строили ещё при Союзе . Разрушить их полностью довольно сложно, это постройки советских времен, рассчитанные в том числе на возможные военные действия. хотя нет ни чего невозможного.
    2. Сабуров_Александр53 Звание
      Сабуров_Александр53
      +4
      Сегодня, 12:50
      У нас пока не пишут, позволяет ли Молдова транзит военных грузов на Украину или пока воздерживается. Ещё интереснее, проводится ли контроль и досмотр авто-фур или грузовых поездов, следующих транзитом через Приднестровье? Или там действует соглашение сторон о беспрепятственном движении транспорта по мостам и далее сквозь Приднестровье?
      Не любят наши СМИ писать про такие вещи.
      1. Тот же ЛЕХА Звание
        Тот же ЛЕХА
        +1
        Сегодня, 13:05
        Говорят из Австралии в Киев привезли партию танков Абрамс...возможно через Румынию и Молдову...сейчас их австралийские военные готовят к передаче ВСУ.
        1. maximkrivihin Звание
          maximkrivihin
          0
          Сегодня, 14:12
          Значит будет пополнение российских музеев новыми экспонатами.."Даешь каждому музею по Абрамсу !".
      2. Варяжко Звание
        Варяжко
        +5
        Сегодня, 13:33
        Какой транзит через Приднестровье? КПП на украинско-приднестровской границе с 2022 года закрыты. Транзит есть через Север Республики Молдовы, в объезд Приднестровья.
        1. Теренин Звание
          Теренин
          +3
          Сегодня, 13:40
          По этим мостам организовано основное снабжение не только юга, но практически всей Украины топливом из Румынии и Молдавии (около 60% импорта бензина и дизеля). По ним осуществлялась и поставка западной военной помощи для ВСУ.

          Мне ничего, кроме этого старого анекдота в ум не приходит request
          «И только на третий день Зоркий Сокол заметил, что в камере тюрьмы нет четвертой стены»
          1. Варяжко Звание
            Варяжко
            +1
            Сегодня, 15:42
            Через Приднестровье был до декабря 2024 года только транзит газа из России, да и того сейчас нет, его гонят из Румынии в Молдову через турецкий поток. А ключевой КПП Кучургуан на трассе Тирасполь - Одесса был еще в 2022 заблокирован украинцам, а ж/д мост тоже пограничный рядом с этим КПП взорван еще в 2022 году украинцами. Они вначале войны боялись удара со стороны Приднестровья на Одессу.
    3. Теренин Звание
      Теренин
      +1
      Сегодня, 13:43
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      ❝ Российская армия плотно взялась за разрушение вражеской логистики в Одесской области ❞ —

      — Время пришло ...
      (Значит нам туда дорога)

      Наш вождь все от ЕС отворачивался, отворачивался, называл их то партнерами, то коллегами, но вот пришлось назвать шакала шакалом.
  2. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    +12
    Сегодня, 12:25
    В Маяках пытаются возвести понтонную переправу, но это непросто. Ширина реки здесь составляет 180 метров, необходимо организовать подъезды. Кроме того, разрушить понтонную переправу намного легче, чем капитальный мост. Еще парк понтонов у противника тоже не безграничен.




    Сегодня ночью Герани уничтожили понтонную переправу ВСУ в нп. Маяки Одесской области.
    Шесть точных попаданий. А так же по стоянкам терминалов в Затоке и порту Одессы.
    1. Mitos Звание
      Mitos
      +3
      Сегодня, 12:52
      От гераний не скрыться. Пусть знают что снесем всю их логистику.
      1. Лимон Звание
        Лимон
        +5
        Сегодня, 13:05
        ,,герани,,это вообще кара божья 404.Сейчас уже и на вертушки охотятся,свинолеты об них убивались тоже.
        1. maximkrivihin Звание
          maximkrivihin
          0
          Сегодня, 14:15
          Укры их "шахедами" называют . Видимо когда их "шахеды" а не "герани" кошмарят , Тарасам и Миколам не так обидно становится.
          1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
            Владимир Владимирович Воронцов
            +1
            Сегодня, 14:37
            ❝ Укры их "шахедами" называют . Видимо когда их "шахеды" а не "герани" кошмарят , Тарасам и Миколам не так обидно становится ❞ —
    2. Victor19 Звание
      Victor19
      +1
      Сегодня, 13:38
      Бальзам на душу. На четвертый год! Но лучше поздно, чем никогда.
    3. Михаил-Иванов Звание
      Михаил-Иванов
      0
      Сегодня, 14:36
      Интересный момент, молдаване тоже за хохла впряглись...
  3. rocket757 Звание
    rocket757
    +8
    Сегодня, 12:30
    Системное разрушение коммуникаций противника, путей доставки грузов, то что доктор прописал..
  4. мазута Звание
    мазута
    +2
    Сегодня, 12:34
    Где в комментах любители объяснить несведущим о неважности уничтожения логистики врага?
    1. К_4 Звание
      К_4
      +2
      Сегодня, 12:41
      Ну вы прям неудобные вопросы задаёте. Хотя тут они, минусят и спешно переобуваются.
      1. мазута Звание
        мазута
        +2
        Сегодня, 12:45
        Да,вижу.Ну отлично,на посту значит, дежурят.
    2. р_у_с_с_к_и_й Звание
      р_у_с_с_к_и_й
      +4
      Сегодня, 12:51
      Тут могут быть только комментарии, почему ждали четыре года? Что раньше мешало вынести все эти мосты?
      1. Монтесума Звание
        Монтесума
        +4
        Сегодня, 13:39
        Цитата: р_у_с_с_к_и_й
        Тут могут быть только комментарии, почему ждали четыре года? Что раньше мешало вынести все эти мосты?

        Герани стали летать дальше и точней, нарастили их количество. Если кто-то потрудился читать внимательно информацию об ударах по логистике в Одесской области, то увидел, что речь идёт о комбинированных ударах - баллистика плюс много Гераней. Раньше пытались только Искандерами, причём неоднократно, но эффект был кратковременный.
        1. Доработали наш двигатель. Теперь «Герани» проходят ЛБС на высоте 3 км со скоростью свыше 200 км/ч. Гудбай, мобильные огневые группы, гудбай, вертолеты-перехватчики (но можем и внезапно снизиться до 50 м, чтобы не расслаблялись).
        Противник вынужден рисковать F-16 и терять их.

        2. Доработали наш планер. Теперь «Герани» пикируют с высоты 2 км со скоростью 400 км/ч, преодолевая объектовую ПВО.

        3. Доработали нашу микроэлектронику. РЭБ, поставленный в рамках американской помощи, раньше работал. Больше не работает.

        4. Доработали антиспуфинговый алгоритм. Лучший в мире.

        5. Увеличили могущество боевой части с 50 до 90 кг.

        6. Доработали тактику применения. Без комментариев.

        Приготовили для фашистов еще много новинок!

        Сегодня "Герань" – это уже не просто камикадзе, а полноценный элемент военной стратегии. Она видоизменяется, совершенствуется, усложняется. Ближайший шаг – интеграция с ПЗРК, и тогда охота начнётся уже в обратную сторону. Сценарий, в котором "Герань" сбивает вертолёт – это уже не фантастика, а вопрос времени.
    3. Тарелка Звание
      Тарелка
      +2
      Сегодня, 13:40
      Я лично любитель объяснять, что у нас боезапаса не хватит всю логистику надёжно снести, и текущая это подтверждает. У моста повреждено полотно, но сам он стоит. Починить за неделю-две можно, если пинков давать кому надо. А понтонные переправы вообще легко возобновимый ресурс. Я уж не говорю о том, что один мост погоды не сделает в условиях плотной инфраструктуры.
      1. Кармела Звание
        Кармела
        0
        Сегодня, 14:11
        Цитата: Тарелка
        Починить за неделю-две можно, если пинков давать кому надо.

        Вот так и работает схема уничтожения ресурсов противника. Разбили, починили, снова разбили, снова починили, снова разбили... Ресурсы не бесконечны.
        1. Тарелка Звание
          Тарелка
          -1
          Сегодня, 14:28
          Цитата: Кармела
          Ресурсы не бесконечны.

          К сожалению, произнося это, первым делом приходится вспоминать про ресурсы России. А Украине денег и прочего на текущие нужды завсегда отсыпят.
      2. мазута Звание
        мазута
        +1
        Сегодня, 14:22
        Хорошо.Принято.Что скажете про один единственный антоновский мост,в условиях плотной инфраструктуры?Он сделал погоду?
        1. Тарелка Звание
          Тарелка
          0
          Сегодня, 14:27
          Во-первых, напомню, что Антоновский мост до конца так и не был разрушен. Как и сейчас, повреждено полотно.
          Во-вторых, он был близко к ЛБС, и в таких условиях наладить альтернативные переправы действительно трудно. Мосты в Одессе (и на Днепре) далеко от ЛБС. Когда ВС РФ приближаются к какому-то району, они уничтожают инфраструктуру противника тоже.
          В-третьих, несмотря на пункт 2, глобальную погоду удары по Антоновскому мосту не сделали. У ВСУ было численное превосходство за счёт мобилизации, которое они ещё до отступления из Херсона продемонстрировали под Харьковом, выбив ВС РФ с больших территорий. А там наши силы от отдельных мостов не зависели. Возможно, что и в Херсоне они бы сделали то же самое, будь там хоть 500 мостов.
          1. мазута Звание
            мазута
            0
            Сегодня, 14:48
            Противник осуществляет переброску значительных сил в том числе и по мостам через Днепр.Там же проходят и составы с техникой,б\к и топливом.За почти четыре года все переправы должны были быть разрушены.Увеличение плеча переброски это лишние затраты,потеря времени,нагрузка на дорожные артерии,плюс возможность в ограниченном пространстве более точнее выбирать цели для поражения.Страна обладающая "самолетами-невидимками"не могла расчистить путь бомбардировщикам для нанесения хирургических ударов в критические точки конструкций?Проблема всё же не в расстоянии от ЛБС,проблема в подготовке всей операции на Украине.
            1. Тарелка Звание
              Тарелка
              -1
              Сегодня, 14:52
              Цитата: мазута
              Проблема всё же не в расстоянии от ЛБС,проблема в подготовке всей операции на Украине.

              В этом соглашусь. Я же не пытаюсь высказать мысль, что мосты вдалеке от ЛБС не надо разрушать. Я считаю, что у России просто нет ресурсов на то, чтоб надёжно и долгосрочно вывести их из игры, не просев серьёзно с ударами по другим целям. Всё это от плохого состояния нашей промышленности даже, а не от плохой подготовки к СВО. Последнее как раз уже исправили, и результат виден всему миру - медленно, но ВС РФ продвигаются везде. А вот промышленность, экономику, науку так и не починили. Да и не починишь это за 4 года. Тут надо десятилетиями вести работу. А она, как мы прекрасно знаем... Отсюда все проблемы. Мало бомб, мало ракет, мало самолётов, мало спутников, мало прочей современной техники...
              1. мазута Звание
                мазута
                -1
                Сегодня, 15:01
                Ну как мало.Сейчас порой проходит информация выпускаем за ночь 400-500 гераней вместе с обманками,размазывая по всему полю военной деятельности.Если 200-300 за ночь прилетит в один мост наверное эффект появится.Через неделю в другой,потом поменяться местами и повторить.Как только интересы ну например ЛУКОЙЛа катастрофически снизились,одесские областные мосты заиграли новыми красками.
                1. Тарелка Звание
                  Тарелка
                  -1
                  Сегодня, 15:09
                  Если измерять через несомое Геранями ВВ, то всё ещё маловато. Ну полотно так надолго можно повредить, соглашусь. Но честно - сомневаюсь, что на основную конструкцию хватит. Вот если каждый день будет по десяток прилетать, то, наверное, и правда можно долгосрочно не давать восстановить проход. До размещения поблизости украинских зенитчиков. Мало силёнок у нас. Мало.
                  1. мазута Звание
                    мазута
                    -1
                    Сегодня, 15:29
                    Ну уж если ракеты к геранькам прикрутили и есть вроде бы первые успехи на этом поприще в виде поражённого ми-24,то и на зенитчиков тоже управа вполне может найтись в виде допиленной например "мухи" для работы по этим зенитчикам.Когда летит стая гераней,фиг его знает какая из них чем оснащена.Тем более в одесским мостам вообще работают комбинашки:гераньки,искандеры с кассетами для "меломанов".
  5. Лимон Звание
    Лимон
    +10
    Сегодня, 12:42
    Да ужж. Плотно взялись за Одессу и область! К чему бы это?))Вой стоит на укросайтах,что русские готовят десант...
  6. Самоед Звание
    Самоед
    +2
    Сегодня, 13:06
    Может, кто объяснит, почему мост в Затоке не уничтожен? Ссылка на советское качество, не убедительна. Если сотни килограммов тротила. Может, подождать, пока на мосту не окажутся грузовики с БК и "помочь" с вторичной детонацией.
    "Меня терзают смутные сомнения!" ИМХО, ессссно.
    1. Andobor Звание
      Andobor
      +4
      Сегодня, 13:18
      Цитата: Самоед
      Может, кто объяснит, почему мост в Затоке не уничтожен?

      Просто не смогли, десятки дорогущих ракет потратили, точности не хватает, еденичные попадания вывели на время из строя. Сейчас бьют новыми Геранями с "глазами" но Герани не могут его обрушить, опять выводят из строя.
      1. Самоед Звание
        Самоед
        +1
        Сегодня, 13:27
        Спасибо. Это мне понятнее.
        1. Andobor Звание
          Andobor
          +1
          Сегодня, 13:31
          Цитата: Самоед
          Спасибо. Это мне понятнее.

          У меня были аналогичные вопросы, про десятки ракет не знал, Юрий Подоляка в своих обзорах про них рассказал.
    2. Podvodnik Звание
      Podvodnik
      +2
      Сегодня, 13:36
      . Может, подождать, пока на мосту не окажутся грузовики с БК и "помочь" с вторичной детонацией.


      Как Вы себе это представляете? Подождать?! Для этого нужна ДРГ в пределах видимости и заложенный заряд непосредственно в конструкции моста. Или ракетная установка в распоряжении вышеупомянутой ДРГ и информация о содержимом конкретных грузовиков. Слишком много переменных. Вероятности разных событий перемножаются и стремятся к мизеру. Невозможно практически.
      Остаётся только долбить в одно место периодически.
      1. мазута Звание
        мазута
        +1
        Сегодня, 14:28
        Отлично.В грузовиках конечно мы не видим,что везут.Как быть с железнодорожными составами с топливом?1-2,5 цистерн перегонять невыгодно.Значит гонят только составами.Огонь такая вещь он пожирает всё,меняет структуру и несущих конструкций и опор,на которые эти конструкции опираются.Это тоже было невозможно сделать?
        1. Podvodnik Звание
          Podvodnik
          +1
          Сегодня, 15:13
          . Огонь такая вещь он пожирает всё,меняет


          Ну да, всё правильно. Остаётся дело за малым. Заложить взрывчатку в состав/полотно моста, выставить ДРГ в пределах видимости или подвесить бпла в пределах видимости и ждать. В нужный момент бабах.
          ПВО подавлено? Охрана моста/состава отсутствует? Служба не несётся? Тогда получится. 404-е ведь смогли в ВМБ дрон протащить. Наверняка "у них" служба поставлена как "у нас". Должно получиться.
    3. Лимон Звание
      Лимон
      +2
      Сегодня, 13:44
      Этот мост под ударами с 2022г. били,,калибрами,,выведен из строя около полугода ремон,взрывали БЭКом(очень эффектно было) опять долгий ремонт,прилетала пара ,,искандеров,,-ремонт,думаю и сейчас его рушить не будут.выведут из эусплуации просто. Пригодится еще нам.
  7. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +3
    Сегодня, 13:09
    Дожились, Гераньки за грузовиками гоняются .
    1. maximkrivihin Звание
      maximkrivihin
      +3
      Сегодня, 14:21
      Ну так Вы посчитайте цену Герани и цену грузовика , тем более , здесь важно не столько уничтожение грузовика , сколько психологический , парализующий эффект , что бы ни кому не хотелось за рулем грузовика в по данному маршруту проехать.
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        +3
        Сегодня, 14:23
        Всу досих пор называют Герани Шахедами ? laughing
        1. maximkrivihin Звание
          maximkrivihin
          +3
          Сегодня, 14:27
          Да , до сих пор - типа русские сами ни чего не могут , потому иранскую зброю используют. Это у них , типа , психологическая перемога такая.
          1. tralflot1832 Звание
            tralflot1832
            +3
            Сегодня, 14:29
            Под иранским Шахедом умерать потужней ,чем под русской Геранью ?
            1. maximkrivihin Звание
              maximkrivihin
              +2
              Сегодня, 14:36
              Не то что бы потужней. .. не так зрадно , вообщем.