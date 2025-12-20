Штурмовые подразделения группировки «Север» ВС России с боями освободили населенный пункт Высокое в Сумской области. Заслуга принадлежит бойцам 34-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады.Сообщения об этом поступают с передовой.На данном участке фронта нашим военнослужащим противостоят подразделения украинской 119-й отдельной бригады территориальной обороны. Здесь российским бойцам, действуя активно и решительно, удалось сломить сопротивление противника вытеснить его из Высокого и разгромить.Переход населенного пункта под контроль ВС России подтвердили и Минобороны РФ.Освобожденное село находится в Краснопольском районе Сумской области. Его переход под контроль российских войск играет важную роль для жителей белгородского приграничья, так как в результате буферная зона у границ региона еще немного расширилась.Действия «Северной» группировки Вооруженных сил РФ в Сумской и Харьковской областях направлены на то, чтобы население Курской и Белгородской областей чувствовало себя хоть немного в большей безопасности. Именно поэтому наши бойцы ведут ожесточенные бои и продолжают наступательные действия, освобождая один населенный пункт за другим.При этом противник несет потери как в технике, так и в живой силе. Так, за прошедшие сутки в зоне ответственности «северян» он потерял убитыми и ранеными до 200 человек. А общие потери личного состава вооруженных формирований Украины в зоне СВО составили за этот период более 1,5 тысячи военнослужащих.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»