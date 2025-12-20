Подразделения группировки «Север» ВС России освободили Высокое в Сумской области

Подразделения группировки «Север» ВС России освободили Высокое в Сумской области

Штурмовые подразделения группировки «Север» ВС России с боями освободили населенный пункт Высокое в Сумской области. Заслуга принадлежит бойцам 34-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады.

Сообщения об этом поступают с передовой.

На данном участке фронта нашим военнослужащим противостоят подразделения украинской 119-й отдельной бригады территориальной обороны. Здесь российским бойцам, действуя активно и решительно, удалось сломить сопротивление противника вытеснить его из Высокого и разгромить.

Переход населенного пункта под контроль ВС России подтвердили и Минобороны РФ.

Освобожденное село находится в Краснопольском районе Сумской области. Его переход под контроль российских войск играет важную роль для жителей белгородского приграничья, так как в результате буферная зона у границ региона еще немного расширилась.


Действия «Северной» группировки Вооруженных сил РФ в Сумской и Харьковской областях направлены на то, чтобы население Курской и Белгородской областей чувствовало себя хоть немного в большей безопасности. Именно поэтому наши бойцы ведут ожесточенные бои и продолжают наступательные действия, освобождая один населенный пункт за другим.

При этом противник несет потери как в технике, так и в живой силе. Так, за прошедшие сутки в зоне ответственности «северян» он потерял убитыми и ранеными до 200 человек. А общие потери личного состава вооруженных формирований Украины в зоне СВО составили за этот период более 1,5 тысячи военнослужащих.
6 комментариев
  isv000
    isv000
    +1
    Сегодня, 12:40
    Хорошая работа. Случился охват Сум, Харькова, выход на Полтавское и Киевское направления. Дай Бог нашим воинам!.. hi
  alexputnik17
    alexputnik17
    +1
    Сегодня, 12:41
    Сумская область должна проводить референдум и вернуться, куда надо вернуться. laughing Парням спасибо, здоровья, удачи и береги Вас Бог!
    Лимон
      Лимон
      +2
      Сегодня, 12:47
      Всему своё время! Референдумов в 404 ,думаю будет много.
  Chersky
    Chersky
    0
    Сегодня, 12:42
    Интересно, насколько хватит украинцев, если их по всей границе начать кошмарить? Так, чтоб не знали куда шарахаться.
    kromer
      kromer
      +4
      Сегодня, 13:05
      Цитата: Chersky
      Интересно, насколько хватит украинцев, если их по всей границе начать кошмарить? Так, чтоб не знали куда шарахаться.


      А Вы уверены, чтоб кошмарить по всей линии границы у нас сейчас есть силы? Я например не уверен. Поэтому вдоль всей границы боевые действия и не идут.
  alexputnik17
    alexputnik17
    0
    Сегодня, 13:52
    Цитата: Chersky
    Интересно, насколько хватит украинцев, если их по всей границе начать кошмарить?

    Ну да это же не война, а операция.
    Вы к мобилизации готовы? И всего мужского населения родственников?
    Тогда и покашмарить можно...