Экс-консультант Трампа: тоннель между США и Россией построить реально

Экс-консультант Трампа: тоннель между США и Россией построить реально

Идея тоннеля между США и Россией звучит как сюжет из фантастики, но, по словам людей изнутри системы, это вполне реальный сценарий. Экс-консультант президента США Джордж Пападопулос заявил: с точки зрения технологий такой проект реален, а выгоды могут оказаться вполне осязаемыми для обеих сторон.

Речь идет о тоннеле между Аляской и Чукотским автономным округом. По оценке Пападопулоса, стройка не потребует заоблачных затрат и может дать толчок тому, чего сегодня всем не хватает – живым экономическим и социальным связям.



По его мнению, такой коридор способен связать крупнейшие экономики мира – США и Россию. Торговля, инвестиции, энергетика – все это получит новый короткий маршрут. А там, возможно, и разговоры о безопасности станут чуть более предметными.

Подобные идеи поднимались уже не раз. Ранее о тоннеле через Берингов пролив говорил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Он называл вполне конкретные ориентиры: срок – меньше восьми лет, стоимость – до 8 млрд долларов. Не копейки, конечно, но и не уровень «стройки века» с бесконечным бюджетом.

Сам Дональд Трамп относился к инициативе с интересом и говорил, что идею стоит еще раз рассмотреть без лишних эмоций. А вот реакция в мире оказалась разной, в Европе выступили против такого строительства.
  1. isv000 Звание
    isv000
    -1
    Сегодня, 12:43
    С мериканами каши не сваришь: обязательно закладки сделают в тоннеле, на всякий случай, а он у них всегда вонючий...
    1. Mitos Звание
      Mitos
      +4
      Сегодня, 12:46
      Если это так надо пусть США и строют за свои средства. Как мы строили северные потоки...
      1. VictorB Звание
        VictorB
        +5
        Сегодня, 12:57
        Если это так надо пусть США и строют за свои средства.

        Но этот прожект наш Дмитриев предложил. Вот где собака порылась.
        1. самый главный Звание
          самый главный
          +1
          Сегодня, 16:11
          Если это так надо пусть США и строют за свои средства.
          Но этот прожект наш Дмитриев предложил. Вот где собака порылась.
          Вот бы Дмитриев на свои и строил если ему так надо. Лучше 10 гидростанций построить в Сибири и жилья на 10 миллионов граждан, чем никому не нужный туннель.
          1. VictorB Звание
            VictorB
            +1
            Сегодня, 16:13
            Вот бы Дмитриев на свои и строил

            На свои... Нет, он немножечко еще и у вас откусит. И у меня. И у всех дорогих россиян.
      2. tihonmarine Звание
        tihonmarine
        0
        Сегодня, 14:26
        Цитата: Mitos
        Если это так надо пусть США и строют за свои средства. Как мы строили северные потоки...

        В любом случае, железные дороги придётся строить России.
      3. topol717 Звание
        topol717
        0
        Сегодня, 15:01
        Цитата: Mitos
        Как мы строили северные потоки...
        Вообще то наша доля там была 50%
        1. частное лицо Звание
          частное лицо
          0
          Сегодня, 15:50
          Как мы строили северные потоки...
          Вообще то наша доля там была 50%

          И что ? Газ в трубе был наш российский и сколько его мы потеряли в результате подрыва молчок.
    2. knn54 Звание
      knn54
      -9
      Сегодня, 12:50
      Сидит чукча на льдине и вздыхает, плохой русский царь был,
      однако. - Аляску продал Америке, а нашу Чукотку - нет!
    3. свой1970 Звание
      свой1970
      +2
      Сегодня, 12:59
      Цитата: isv000
      С мериканами каши не сваришь: обязательно закладки сделают в тоннеле, на всякий случай, а он у них всегда вонючий...

      Можно подумать - мы закладки не сделаем feel lol lol
    4. Монтесума Звание
      Монтесума
      0
      Сегодня, 13:43
      Цитата: isv000
      С мериканами каши не сваришь: обязательно закладки сделают в тоннеле, на всякий случай

      Это работает в обе стороны.
  2. overland Звание
    overland
    +8
    Сегодня, 12:44
    С таким интеллектом его статус бывшего советника неудивителен... Конечно, тратить миллиарды на соединение наименее развитой территории Соединенных Штатов с наименее развитой территорией России вполне логично. Особенно учитывая, что там уже есть океан для перевозки товаров гораздо дешевле, чем по суше, и при этом объем торговли между Россией и США практически равен нулю. request
    1. isv000 Звание
      isv000
      +1
      Сегодня, 12:48
      Цитата: overland
      и при этом объем торговли между Россией и США практически равен нулю.

      Заметьте - не мы в том виновны, кабы ковбойцы поменьше быковали то сейчас наступил бы уже золотой век, но...
      1. overland Звание
        overland
        +1
        Сегодня, 12:57
        Просто в России практически нет товаров, которые США уже не производили бы в достаточном количестве. Основной экспорт России — углеводороды и продукты питания, которые США уже производят в огромных количествах и даже экспортируют. Также экспортируются руды и металлы, часть которых необходима США, но, безусловно, не Аляске. Там просто нет развитой тяжелой промышленности.
    2. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +2
      Сегодня, 12:56
      Цитата: overland
      тратить миллиарды на соединение наименее развитой территории Соединенных Штатов с наименее развитой территорией России вполне логично.
      Советник, конечно бывший. Но он указал на один из путей, на котором Трамп может потратить наши украденные в Европе деньги. Трамп ведь не говорил, что их нужно нам вернуть? Он сказал, что 100 лярдов на "восстановление Украины" (восстановление КЕМ и какой именно части Украины?) и 200 лярдов на "российско-американские проекты".
      Пусть не этот тоннель, пусть что-то другое - но теперь точно ясно, за чей счёт будут эти "проекты". По крайней мере, как Америке это представляется.

      Пы.Сы. Про "восстановление Украины". Уверен - доверь деньги Америке, так они цемент из Канзаса привезут на Украину...
      1. kromer Звание
        kromer
        +3
        Сегодня, 13:21
        Цитата: Zoldat_A
        Пы.Сы. Про "восстановление Украины". Уверен - доверь деньги Америке, так они цемент из Канзаса привезут на Украину...


        Естественно из Канзаса. Они дают работать своей экономике.
        1. Zoldat_A Звание
          Zoldat_A
          +3
          Сегодня, 13:30
          Цитата: kromer
          Цитата: Zoldat_A
          Пы.Сы. Про "восстановление Украины". Уверен - доверь деньги Америке, так они цемент из Канзаса привезут на Украину...

          Естественно из Канзаса. Они дают работать своей экономике.
          Я видел своих, местных, которые тротуарные плиты из гранита на Волгу возили из Финляндии. Ясное дело-то... При распиле муниципальных денег Уральские горы становятся невообразимо далеко.
          Ну и цемент из Канзаса для американцев на Украину возить удобнее будет.
          1. dmi.pris1 Звание
            dmi.pris1
            +1
            Сегодня, 14:20
            Главное,что бы этот канзасский цемент не попер к нам,в Россию.Найдутся советчики.Мы же сможем купить,зачем нам промышленность.. am
    3. Пионер1984 Звание
      Пионер1984
      -1
      Сегодня, 13:36
      Такие проекты и способствуют развитию территорий.Хотя в данном случае я бы тоже 100 раз подумал.
      1. Кармела Звание
        Кармела
        +2
        Сегодня, 13:54
        Цитата: Пионер1984
        Такие проекты и способствуют развитию территорий.Хотя в данном случае я бы тоже 100 раз подумал.

        На кой чёрт нужен этот тоннель??? При минус 40 градусах и снеге будет там что-то работать? И если устроить терракт в тоннеле, то восстановить его будет уже невозможно. Мост на Сахалин не стали строить, потому что средств не хватило и дорогу на материке надо прокладывать через те места, где на сотнях километров нет людей, никто там не живёт, а тут им занадобилась Чукотка и Аляска...
      2. Zyablicev43 Звание
        Zyablicev43
        0
        Сегодня, 14:20
        При развитии территорий многое упирается в дефицит эл.энергии. Поддержал бы того Дмитриева,предложь он проект строительства Приливной эл. станции в Гижигинской бухте,гле высота прилива до 12 метров. Еще в детстве в журнале "Техника-Молодежи" был такой проект с красочными рисунками. Да,далеко,да,трудоемко,но кол. дешевой энергии просто поражало,хватило бы на развитие всего ДВ-региона и Восточной Сибири.
  3. Лимон Звание
    Лимон
    0
    Сегодня, 12:45
    в Европе выступили против такого строительства.

    гомосеков из ЕС вообще кто то спрашивать будет?)))
    1. Azim77 Звание
      Azim77
      0
      Сегодня, 13:25
      Цитата: Лимон
      в Европе выступили против такого строительства.

      Если этот проект реализуется и откроется путь, по которому товары через Россию из Азии будут в Северную Америку поступать через жд и обратно, то Европа действительно превратится в "опу" мира. В проект и Китай мог бы вложиться, для них выгода в быстрой логистике большая.
  4. Артём1979 Звание
    Артём1979
    +7
    Сегодня, 12:46
    Там помимо тоннеля, нужно еще до него дорогу построить, со всей инфраструктурой, причем с обеих сторон, так что стоимость вырастит в разы. Но в целом это простимулирует экономику и оживит эти регионы. И самое главное чем прочнее экономические связи, тем меньше желания воевать.
    1. VictorB Звание
      VictorB
      +7
      Сегодня, 13:00
      чем прочнее экономические связи, тем меньше желания воевать.

      В теории - да.
      Но с Европой вроде экономические связи были, сотрудничество в гуманитарной сфере было, разоружение было, но вот воюют же.
      1. Артём1979 Звание
        Артём1979
        0
        Сегодня, 13:12
        Ни Европа, ни 404 не определяю сами, что им делать. США самостоятельны в своих решениях и если им выгоднее торговать, а не воевать, они будут торговать, но это не значит, что они не будут гадить потихоньку. Они хотели 404 использовать как таран против России, а Европа как спонсор всего этого, чтобы потом, когда мы сдуемся поиметь профит. Но что-то пошло не так. Как говорится не прокатило с наездом, значит придется договариваться.
        1. Кармела Звание
          Кармела
          0
          Сегодня, 13:57
          Цитата: Артём1979
          США самостоятельны в своих решениях и если им выгоднее торговать, а не воевать, они будут торговать

          Вы думаете, что государство штатовское так уж самостоятельно в своих решениях? И никто им не указ?
    2. Кармела Звание
      Кармела
      +1
      Сегодня, 13:55
      Цитата: Артём1979
      И самое главное чем прочнее экономические связи, тем меньше желания воевать.

      Перед Первой мировой войной тоже такие аргументы приводили. И чем дело кончилось?
    3. Xenofont Звание
      Xenofont
      +1
      Сегодня, 15:27
      Если взглянуть на карту Аляски, то обнаружатся сплошные горные массивы и пара речных долин, не совпадающих с направлением предполагаемого пути. Дальше север Канады: опять горы! Там проходческих работ на десятилетия. А доляров то...
  5. Chersky Звание
    Chersky
    +4
    Сегодня, 12:48
    Бред какой! Кому и, главное, зачем этот тоннель нужен?
    1. свой1970 Звание
      свой1970
      +1
      Сегодня, 13:06
      Цитата: Chersky
      Бред какой! Кому и, главное, зачем этот тоннель нужен?

      Нам например - дорога до него от Владивостока со всей дорожной инфраструктурой 1)сильно оживит жизнь в регионе, 2)упростит снабжение отдаленных уголков, включая дальние гарнизоны, 3) увеличит мобильность населения, 4)населенные пункты получат возможность не зависить от вертолетов/ авиации, 5) товарооборот, 6) снижение напряженности с США, 7) и еще куча плюсов
      1. Лимон Звание
        Лимон
        -1
        Сегодня, 13:25
        Забыли вы еще про самые мозные и наводящие ужас на врагов ,,тонельные войска РФ,,.)))
        1. Mouse Звание
          Mouse
          +4
          Сегодня, 13:34
          А санкции? Делись уже куда-то?
          Я все проспал?
    2. частное лицо Звание
      частное лицо
      0
      Сегодня, 15:55
      Бред какой! Кому и, главное, зачем этот тоннель нужен?

      Это же такая "кормушка", туда столько бабла будет поступать, столько можно будет украсть и списать.
  6. Дилетант Звание
    Дилетант
    -2
    Сегодня, 13:01
    По оценке Пападопулоса, стройка не потребует заоблачных затрат и может дать толчок тому, чего сегодня всем не хватает – живым экономическим и социальным связям.

    Строить тоннель можно и нужно! А грузы до портала на российской стороне от ближдайшей ж/д в Комсомольске на Амуре возить на оленях, потому что других дорог там нет.
    Паровоз — хорошо,
    Пароход — хорошо,
    Самолёт — ничего,
    А олени лучше!
    (Кола Бельды)

    wassat lol
    1. Кулл90
      Кулл90
      +1
      Сегодня, 14:08
      так и грузы до портала на амриканской стороне от ближайшей ж/д тоже возить на оленях
      1. Дилетант Звание
        Дилетант
        0
        Сегодня, 14:13
        Возможно. Это наверняка знает Глава фонда К.Дмитриев и те, кто наставили мне "-".
        1. Кулл90
          Кулл90
          0
          Сегодня, 14:26
          причем сдесь Дмитриев и те кто наставил минусы, это можно узнать из яндекса
          в пустоту никто не строит ж/д, если будут строить туннель(не будут в реальности), то построят и дороги и ж/д
  7. Пленник Звание
    Пленник
    +3
    Сегодня, 13:04
    Ладно построить реально. Но зачем? sad
  8. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +3
    Сегодня, 13:05
    Интересно ,Ромуальд продал тоннельные горнопроходческие комбайны которые когда-то грызли тоннели под Ла Маншем ,Краснополянские Олимпийские тоннели .
    Счас Дмитриев под " Трамповку " обсудят с Уиткоффом и Рубио Бернговский тоннель .Может и Трамп заявится : Кирилл " Трамповку " привёз? drinksЗачем ,зачем это операция " Дыра" ,а почему " Дыра" .Чтобы никто не догадался!!! Что обсуждали ,Украину ? Нет - дыру. wassat
  9. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    -1
    Сегодня, 13:08
    Главное чтоб габариты тоннеля позволяли легко проезжать танкам Т-90М,а вот танки Абрамс в тоннель проехать не могли. . . winked
  10. Тарелка Звание
    Тарелка
    +1
    Сегодня, 13:09
    На самом деле, если думать в контексте возможной будущей войны США и Китая, которая сделает невозможной транспортную коммуникацию по Тихому Океану на какой-то срок, такой тоннель становится интересным проектом.
    1. Кармела Звание
      Кармела
      0
      Сегодня, 13:59
      Цитата: Тарелка
      На самом деле, если думать в контексте возможной будущей войны США и Китая, которая сделает невозможной транспортную коммуникацию по Тихому Океану на какой-то срок, такой тоннель становится интересным проектом.

      И оплатить его предлагают России.
      1. Тарелка Звание
        Тарелка
        0
        Сегодня, 14:38
        Если и прибыль от эксплуатации будет распределена соответствующе распределению затрат и если проект обещает быть прибыльным, то почему бы и нет. А если нет, то пусть и правда идут куда подальше.
  11. opuonmed Звание
    opuonmed
    0
    Сегодня, 13:54
    А зачем туннель продавать напрямую ресы или для чего ?
  12. Грица Звание
    Грица
    +2
    Сегодня, 13:56
    Для начала надо потренироваться на Сахалине. А если тренировка пройдет успешно, то вторым этапом японцы сами к нам прибегут с идей и с проектом моста с Хоккайдо на Сахалин. А там уже можно и про Берингов пролив думать. А пока - глупо и дорого
  13. Кармела Звание
    Кармела
    +1
    Сегодня, 14:02
    "срок – меньше восьми лет, стоимость – до 8 млрд долларов. Не копейки, конечно, но и не уровень «стройки века» с бесконечным бюджетом"
    Да, и каждый раз на деле оказывается, что и срок гораздо больше, и денег надо в несколько раз больше.
    Вы ремонты в своей квартире когда-нибудь делали? Так и тут.
  14. olbop Звание
    olbop
    +4
    Сегодня, 14:09
    Через этот прожектерский тоннель нет и не может быть ни сколько-нибудь заметного грузопотока, ни пассажиропотока. Разве что туда возить снега Чукотки, а оттуда льды Аляски. Да еще чукчам ездить на сабантуй к эскимосам и обратно. Говоря серьезно, между восточной Азией и западной Америкой эффективность морского транспорта будет на порядок, если не на два, выше этой "железки". Прикиньте длину ЖД пути от, скажем Якутска (будем считать, что до него ЖД, пусть хилая, дотянулась) до Сиэтла - более 12 000 км, причем почти вся трасса пройдет по труднодоступной и практически не населенной местности с вечной мерзлотой. А железную дорогу в отличие от морского пути нужно еще и обслуживать. Не забудем, что современный океанский контейнеровоз в 20 000 TEU перевозит столько, сколько 200 ЖД составов. И пока еще нет и вряд ли будут ЖД с пропускной способностью 200 пар поездов в сутки.
    Вот и приехали.
  15. podval57 Звание
    podval57
    +1
    Сегодня, 14:15
    Однажды построили газопроводы Северные потоки и что с ними случилось? Тоже будет и с тоннелем.
  16. Александр Х Звание
    Александр Х
    +1
    Сегодня, 14:17
    Построить можно. Только зачем?
  17. hohol95 Звание
    hohol95
    +1
    Сегодня, 14:33
    Казанцев А. П.
    "Мост дружбы"
    Советский инженер Андрей Корнев выдвигает идею строительства огромного подводного туннеля из Мурманска через Северный полюс на Аляску. Туннель предполагается использовать для сверхскоростного сообщения между СССР и США, он призван способствовать этим улучшению международных отношений. Проект Корнева получает одобрение и поддержку в СССР, а в США он становится картой в игре политиков и крупных капиталистов. Трудности начавшегося строительства велики, и немало находится у него могущественных и коварных противников. Но создатели Арктического моста твердо верят в успех своего предприятия.
  18. вертухай 2003 Звание
    вертухай 2003
    0
    Сегодня, 14:55
    А строить подрядите китайцев...
  19. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 15:08
    Объем торговли между нашими странами невелик. Он себя не окупит и за тысячу лет
  20. Яро Полк Звание
    Яро Полк
    0
    Сегодня, 15:49
    нахрен он нужен..США потом всех бомжей и нарков сольют в Россию через эту трубу..Владик..Камчатку без войны заселят.
  21. МятныйПряник Звание
    МятныйПряник
    0
    Сегодня, 16:01
    Бесполезный проект. Зачем и для чего?
  22. SEVERIN Звание
    SEVERIN
    0
    Сегодня, 16:22
    Для того чтобы начать строительство тоннеля или моста через Берингов пролив нужно построить железную дорогу на Чукотку, до этого момента считаю строительство подобного пути не целесообразным.