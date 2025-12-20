Американская разведка считает, что цели Кремля выходят за рамки Украины

4 693 17
Американская разведка считает, что цели Кремля выходят за рамки Украины

Западная пресса продолжает нагнетать истерию в Европе, публикуя отчеты американской разведки, согласно которым не исключается, что в планы России якобы входит не только полный контроль над всей территорией Украины, но и распространение своего влияния на некоторые европейские страны, ранее входившие в орбиту Советского Союза.

Как пишет информационное агентство Reuters, по оценкам спецслужб США, несмотря на объявленные Кремлем цели спецоперации на Украине, Россия, вместо того чтобы заключить мир, основанный на предложенном Трампом плане, якобы планирует захватить всю территорию бывшей УССР.



Источники издания в американской разведке при этом убеждены, что Россия не намерена ограничиться западными границами Украины, рассчитывая по итогам вооруженного конфликта сформировать буферную зону с НАТО, для этого вернув себе контроль по меньшей мере над Прибалтикой и частью Польши.

Стоит отметить, что эти сомнительные тезисы вслед за своими западными кураторами покорно повторяет Зеленский. Украинский диктатор пытается заверить своих европейских «союзников», что, если те прекратят спонсировать Киев, под угрозой окажутся уже страны Европы, в которые якобы планирует зачем-то вторгнуться Россия.

Между тем постпред США при НАТО Уитакер заявил, что Украине следует готовиться к тому, что боевые действия продолжатся в следующем, 2026 году, если до конца уходящего года не будет заключено мирное соглашение.
17 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Лимон Звание
    Лимон
    +1
    Сегодня, 13:30
    Только вот один вопрос,зачем России это??
    1. Mouse Звание
      Mouse
      +5
      Сегодня, 13:32
      Дрищут мягчее... wink ....... Как по маслу......
      1. Татьяна Звание
        Татьяна
        -1
        Сегодня, 15:08
        Американская разведка считает, что цели Кремля выходят за рамки Украины

        Ну если ВСУ будут обстреливать российские территории с территорий соседних с Украиной государств, то да - цели Кремля выйдут за рамки Украины! am
        Ну а как же при этом может быть иначе-то?! soldier
    2. Andobor Звание
      Andobor
      +1
      Сегодня, 13:51
      Цитата: Лимон
      Только вот один вопрос,зачем России это??

      Как зачем, для безопасности, Путин ещё в 21 году требовал иностранные войска убрать из новых стран НАТО, и никогда от этих требований не отказывался.
      Потому США предусмотрительно отползают.
    3. tihonmarine Звание
      tihonmarine
      +1
      Сегодня, 14:20
      Цитата: Лимон
      Только вот один вопрос,зачем России это?

      Россия ещё при Союзе, по горло наелась этой Восточной Европой. Да и у Российской империи с 1772 года изжога от Польши была.
      Второй раз наступать на эти грабли не захочет.
    4. FoBoss_VM Звание
      FoBoss_VM
      +1
      Сегодня, 15:15
      Именно . Русские земли , незаконно доставшиеся недоразумению под названием Украина вернем домой . А остальной навоз нам не нужен
  2. usr01 Звание
    usr01
    +3
    Сегодня, 13:31
    Ну да.. ну да.... Не допустить НАТО к границам России - "выходит за рамки украины"... fellow
    Да чё там!!!! вообще за все рамки выходит!! что они там возомнили!!!! laughing
  3. Обычный Звание
    Обычный
    +2
    Сегодня, 13:45
    урина в НАТО - это как мужские яички: участвуют в половом акте, но не входят.
    1. Васян1971 Звание
      Васян1971
      +2
      Сегодня, 13:56
      Цитата: Обычный
      участвуют в половом акте, но не входят.

      Так и тянет сказать что нибудь типа: "только по губам шлёпают", но не буду во избежание...
    2. кот Краш Звание
      кот Краш
      +2
      Сегодня, 14:08
      Всё участие Украины - сотни тысяч могил.
  4. Степняк Звание
    Степняк
    +1
    Сегодня, 13:54
    Хорошо бы, конечно, но глядя на хронологию событий, как-то фантастично. Есть необходимость, есть ресурсы. Нет чего-то ещё. Как соли в борще не хватает.
    1. tihonmarine Звание
      tihonmarine
      +1
      Сегодня, 14:23
      Цитата: Степняк
      Как соли в борще не хватает.

      И сопли в борще, тоже не хватает.
  5. Васян1971 Звание
    Васян1971
    0
    Сегодня, 13:54
    отчеты американской разведки, согласно которым не исключается...

    Мощщщная "аналитика". Полностью отвечающая текущей повестке.
  6. Villy-V Звание
    Villy-V
    +3
    Сегодня, 13:54
    Поддерживают евроистерию. Это им выгодно. А может и создают. Оружие само себя не продаст.
  7. olbop Звание
    olbop
    +1
    Сегодня, 14:15
    В полку сумашедших провокаторов прибыло
  8. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 15:40
    мир, основанный на предложенном Трампом плане, якобы планирует захватить всю территорию бывшей УССР.
    . Это стоит обсуждать?
    Делаем то, что важно, нужно для нашей страны и... все недовольные могут идти.... лесом. soldier
  9. Бан Зай
    Бан Зай
    -1
    Сегодня, 15:48
    Сколько платят за такие статьи?, всего один вопрос