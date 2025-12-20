Американская разведка считает, что цели Кремля выходят за рамки Украины
Западная пресса продолжает нагнетать истерию в Европе, публикуя отчеты американской разведки, согласно которым не исключается, что в планы России якобы входит не только полный контроль над всей территорией Украины, но и распространение своего влияния на некоторые европейские страны, ранее входившие в орбиту Советского Союза.
Как пишет информационное агентство Reuters, по оценкам спецслужб США, несмотря на объявленные Кремлем цели спецоперации на Украине, Россия, вместо того чтобы заключить мир, основанный на предложенном Трампом плане, якобы планирует захватить всю территорию бывшей УССР.
Источники издания в американской разведке при этом убеждены, что Россия не намерена ограничиться западными границами Украины, рассчитывая по итогам вооруженного конфликта сформировать буферную зону с НАТО, для этого вернув себе контроль по меньшей мере над Прибалтикой и частью Польши.
Стоит отметить, что эти сомнительные тезисы вслед за своими западными кураторами покорно повторяет Зеленский. Украинский диктатор пытается заверить своих европейских «союзников», что, если те прекратят спонсировать Киев, под угрозой окажутся уже страны Европы, в которые якобы планирует зачем-то вторгнуться Россия.
Между тем постпред США при НАТО Уитакер заявил, что Украине следует готовиться к тому, что боевые действия продолжатся в следующем, 2026 году, если до конца уходящего года не будет заключено мирное соглашение.
