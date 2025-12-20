От Левински к Эпштейну: Опубликованы компрометирующие Билла Клинтона фотографии

Похоже, для бывшего президента США Билла Клинтона изрядно подзабытый скандал с Моникой Левински может оказаться лишь «мелкой шалостью», не приведшей к серьезным последствиям. Теперь ситуация складывается более критическая.

Министерство юстиции США рассекретило новые файлы по скандальному делу финансиста Джеффри Эпштейна, которого обвиняли в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Файлы размещены на сайте ведомства. В них есть компромат и на 42-го президента Соединенных Штатов Билла Клинтона.



Газета The New York Post опубликовала специальную статью, посвященную этим компрометирующим фотографиям. В комментариях авторы материала не стесняются.

Бывший президент Билл Клинтон был запечатлен во время отдыха с ныне покойным педофилом Джеффри Эпштейном, его ныне осужденной сообщницей Гислен Максвелл и неизвестной женщиной.

Фотографии Клинтона, который ранее едва не лишился президентского поста из-за интимных отношений с 25-летней стажеркой Белого дома Моникой Левински, шокировали американцев. На одном из снимков, опубликованном американским Минюстом, экс-глава Белого дома резвится в бассейне с девушкой Эпштейна Гислейн Максвелл. Сейчас она отбывает 20-летний срок за торговлю людьми с целью сексуальной эксплуатации. Есть фото, на котором президент США встречается с Эпштейном и Максвелл в Белом доме в 1993 году.



Бывший помощник Клинтона, комментируя публикацию фотографий, заявил журналистам:

Это расплата. Я получил миллион сообщений по этому поводу.

По его словам, рассекреченные документы, доказывающие связь экс-главы Белого дома с Эпштейном, вероятно, повлияют на общественное мнение американцев. Более того, если сексуальная связь Клинтона с несовершеннолетними, а именно таких девушек Эпштейн чаще всего предоставлял своим высокопоставленным «друзьям», будет доказана, то ему грозит уголовное преследование.

На одном из фото Клинтон запечатлен с девушкой в компании с покойным музыкантом Майклом Джексоном, а также певицей Дайаной Росс. На другом снимке глава государства в худи с капюшоном прижимает к себе девушку. Есть снимки, на которых Клинтон запечатлен наедине с молодыми дамами. Также Минюст США показал фото экс-президента в джакузи с человеком, личность и пол которого невозможно установить. Лица предполагаемых жертв на фотографиях заретушированы, но при желании их личности вполне могут быть установлены, если этого уже не произошло.

Некоторые аналитики уже сравнили Билла Клинтона с британским принцем Эндрю, которого обвинили в интимных отношениях с несовершеннолетними и лишили всех королевских титулов, фактически сделав изгоем. О реакции самого бывшего главы Белого дома на скандальные фотографии пока ничего не известно.

  Mouse
Сегодня, 13:44
    Mouse
    +5
    Сегодня, 13:44
    Вот сфоткаться бы с мужиком и вопросов бы не возникло..... wassat
    Васян1971
Сегодня, 14:00
      Васян1971
      +2
      Сегодня, 14:00
      Цитата: Mouse
      Вот сфоткаться бы с мужиком и вопросов бы не возникло..... wassat

      Возможны варианты...
      Также Минюст США показал фото экс-президента в джакузи с человеком, личность и пол которого невозможно установить.
      Shuman
Сегодня, 14:27
        Shuman
        0
        Сегодня, 14:27
        Так то наверное серые людишки с Тау Кита, они гермафродиты (читай педерасты), им всё равно с кем спать.
      Shurik70
Сегодня, 14:30
        Shurik70
        0
        Сегодня, 14:30
        Вспомнил старый анекдот. Во времена скандала с Моникой со всех экранов шла реклама стирального отбеливателя.

        -Тётя Маша, посмотри, на моём платье пятна. - Девушка показывает платье.
        - Ничего, есть хорошее средство ... - Льёт на платье.
        - ОТБЕЛИВАТЕЛЬ ?!! НЕ-Е-ЕТ !!! - Девушка в ужасе за своё цветное платье.

        Разумеется, Монику с её пятнами на платье не могли обойти, сделав анекдот на основе этой рекламы.
        Ну а конкретно по ситуации - Трамп давит демократов.
        Давит везде, где можно и нельзя.
        Клинтон - демократ.
        Всё. Других причин нет.
  Владимир Владимирович Воронцов
Сегодня, 13:47
    Владимир Владимирович Воронцов
    +4
    Сегодня, 13:47
    ❝ От Левински к Эпштейну ❞ —

    — Я уж думал, сайтом ошибся ...
    (Не в ту дверь)
    Монтесума
Сегодня, 13:55
      Монтесума
      +1
      Сегодня, 13:55
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      Я уж думал, сайтом ошибся ...
      (Не в ту дверь)

      Сайт тот же - ВО, и дверь правильная - речь о взрыве бомбы "файлы Эпштейна". Осколков и поражающих элементов много ожидается, последствий тоже. yes
      Михаил-Иванов
Сегодня, 14:09
        Михаил-Иванов
        +8
        Сегодня, 14:09
        Файлы Эпштейна это продолжение схватки трампистов с глобалистами.
        Начали с USAID и плавно перешли к борьбе за бабло в ЕС, а теперь уже и до сексуального компромата дошло...
        Уверен, на этих фото есть практически всё представители американской элиты, как демократы, так и республиканцы.
        Из всех кто там засветился самый интересный персонаж Клинтон. Этот упырь начинал с контрабанды наркоты в Канзасе и дошёл до импичмента за секс с подчинённой. На руках этой парочки отъявленных негодяев не только кровь людей по всему миру, но и трупы американцев, которых они заставили замолчать. Там список из 28 фамилий, даже документальный фильм снят на эту тему...
        Может быть, хотя бы сейчас до них доберутся....
        В целом, от этой грызни в американских верхах нам только плюс!
        bayard
Сегодня, 14:25
          bayard
          +3
          Сегодня, 14:25
          Цитата: Михаил-Иванов
          Файлы Эпштейна это продолжение схватки трампистов с глобалистами.
          Начали с USAID и плавно перешли к борьбе за бабло в ЕС, а теперь уже и до сексуального компромата дошло...

          Трамп начал свою предвыборную компанию , теперь все его оппоненты могут очень серьёзно присесть , не говоря уже о дальнейшей политической карьере . И как раз накануне католического Рождества . Рождество в США точно будет Весёлым .
          Гюнтер
Сегодня, 15:24
            Гюнтер
            +3
            Сегодня, 15:24
            Ожидаемо, грязное бельишко штатовскрй элитки выставляют публике. Первый срок президенства вправил мозги агенту донни, понял, что надо мочить оппонентов.
            Возможно на встрече в анкоридже он получил мастер-класс по зачистке поляны.
            Ну а мы пошлём им луч добра и всепрощения - пусть он спалит всех этих уродов до тла... yes
            bayard
Сегодня, 15:52
              bayard
              0
              Сегодня, 15:52
              Цитата: Гюнтер
              Ну а мы пошлём им луч добра и всепрощения - пусть он спалит всех этих уродов до тла...

              Да . yes
    tihonmarine
Сегодня, 14:12
      tihonmarine
      +1
      Сегодня, 14:12
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      Я уж думал, сайтом ошибся ...
      (Не в ту дверь)

      Вы там поосторожнее, а то попадёте не в ту дверь.
    frruc
Сегодня, 14:15
      frruc
      +1
      Сегодня, 14:15
      ......шокировали американцев.

      Вот до чего довела ведьма Хиллари.
      уже сравнили Билла Клинтона с британским принцем Эндрю

      Педерасты, одним словом.
  Cartalon
Сегодня, 13:51
    Cartalon
    +1
    Сегодня, 13:51
    В жизни не поверю, что такого знатного тусовщика как Трамп в соседней, а скорее всего в той же комнате не было.
    Энный
Сегодня, 14:18
      Энный
      0
      Сегодня, 14:18
      Трамп там был, это давно известно. В принципе я не понимаю как так неосмотрительно люди поступают, но там были все
      Владислав_В
Сегодня, 14:28
        Владислав_В
        0
        Сегодня, 14:28
        Цитата: Энный
        В принципе я не понимаю как так неосмотрительно люди поступают, но там были все

        Просто те фотографии лежат в надёжном месте и ждут своего часа.
  tralflot1832
Сегодня, 13:51
    tralflot1832
    +6
    Сегодня, 13:51
    Иноагенты демократы требуют крови Трампа ,а не этого саксофониста.Как вам Клинтон из архива Эпштейна .Я уже подготовил подборочку . wassat
    Cartalon
Сегодня, 13:56
      Cartalon
      +7
      Сегодня, 13:56
      Деваха затусила, с Миком Джагером и Биллом Клинтоном, конечно её мама проделала бы это с большим удовольствием, но мир не совершеннен.
    2. Bazyl LIVE
      Bazyl LIVE
      +5
      Сегодня, 13:57
      Есть у меня смутные подозрения, что такое поведение своейтвенно элитам и властьимущим практически любого государства. Просто, другим хватило мозгов и изворотливости не попасть в такую ситуацию.
      1. Сердитый либерал
        Сердитый либерал
        +2
        Сегодня, 14:48
        Любезный, вспомните свою жизнь. И убедитесь, что всем девицам с кем вам удалось вступить в интимную связь, было железно больше 18 лет. По новой морали, теперь 16-17 эскортницы это "невинные дети, не осознающие", а их, такссать импрессарио Эпштейн- "страшный педофил". Так что, если вы в бурной молодости зависли с девицей о 17 годочков, то вы тоже, того, педофил!
        1. Bazyl LIVE
          Bazyl LIVE
          +1
          Сегодня, 15:15
          Насчет своей жизни, а так точно уверен - я всю жизнь с одной женой. Но с Вашими словами соглашусь частично.

          Одно дела "бывалая" 17 летняя уже "проженная" девица, которая пьет, курит и гуляет во все тяжкие, к тому выглядит на все 25. У моей соседки такая доча, к 18 годам успела забацать двух детей, от двух разных мужиков. Кинуть детей на маму и укатить в Дубаи в эскорт.

          Но совсем другая тема, когда они где то находили девок 13 -14 лет, держали как я понял изолированно и подозреваю развлечения там были весьма специфическими.

          Вот это штука меня действительно очень пугает и настораживает.

          Как я понимаю, Вы человек достаточно не глупый и разницу тоже должны увидеть.
          1. Сердитый либерал
            Сердитый либерал
            0
            Сегодня, 15:32
            Про 13-14 лолиток, которых карабас Эпштейн держал взаперти и дрессировал как цирковых зверушек для клиентов всё пока на уровне мутных сплетен и слухов. Факт только относительно "невинного ребёнка" о 17 годочков по состоянию на 2000, служившей у Эпштейна эскортницей и обслуживающего в том числе несчастного принца Эндрю, которая и рассказала об их связи с самыми печальными последствиями для прЫнца. Может он и не был самым симпатичным человеком на свете, но это новое накручивание общества с "злобным педофилом Эпштейном" и невинными лолитками, не ведавшими что творят очень дурно попахивает.
    tralflot1832
Сегодня, 14:02
      tralflot1832
      +3
      Сегодня, 14:02
      Кстати в молодости Трамп с супругой " резался" в большой теннис с супружеской парой Клинтон.Хиллари не была ещё стервой .Была весьма привлекательна.А может и нет для Билла.Фото есть в тырнете этой 4ки с ракетками для большого тенниса .( Офицерам молчать .Поручик Ржевский ). drinks
    Монтесума
Сегодня, 14:27
      Монтесума
      0
      Сегодня, 14:27
      Цитата: tralflot1832
      Иноагенты демократы требуют крови Трампа ,а не этого саксофониста

      Ага, щас, для такого случая Трамп на нужное место своего человечка поставил. smile
      Всё бы ничего, но большинство опубликованных материалов содержат обширные редакции — некоторые документы представляют собой сплошные черные прямоугольники, а один файл и вовсе закрашен полностью.

      Это постаралась ультралоялистка Трампа генеральный прокурор Пэм Бонди — по закону она имеет право скрывать чувствительную информацию, раскрытие которой может поставить под угрозу национальную безопасность США.
      ﻿
      Демократы в Конгрессе вместе с рядовыми американцами уже в бешенстве...
      tralflot1832
Сегодня, 14:35
        tralflot1832
        +2
        Сегодня, 14:35
        Александр hi Демократы в конгрессе в бешенстве на основе сообщений СМИ подконтрольных демократам . laughing Да пусть лучше аутофелляцией займутся ,со всей своей конгресменнской ненавистью.
    bayard
Сегодня, 14:35
      bayard
      +2
      Сегодня, 14:35
      Цитата: tralflot1832
      Иноагенты демократы требуют крови Трампа ,а не этого саксофониста.

      Э нет . laughing Теперь действовать и вершить Суд будет именно Трамп . В его руках достаточно материалов чтоб обезглавить всю верхушку демпартии , да и республиканскую подчистить , чтоб голосовали правильно . Теперь вершить и решить будет Он . bully Настало время Мести . angry
      И я рад за Трампа что он таки за это дело Взялся .
      Это Рождество в США будет Очень Весёлым .
      А к выборам в Конгресс Трамп придёт во всём блеске своей Праведности и Благородного Гнева . Они ему ещё за обыск в Маролаго ответят . И за угрозы семье , детям , за покушения на его жизнь ... И это - Хорошо .
      Простой
Сегодня, 15:22
        Простой
        0
        Сегодня, 15:22
        Епштейн сделал то, что не удалось Джону Макафи. Епштейн думал ширше и глубже.
      Простой
Сегодня, 15:25
        Простой
        +1
        Сегодня, 15:25
        Цитата: bayard
        Теперь действовать и вершить Суд будет именно Трамп


        Трампу власть отдавать будет нельзя, а то посадят.
        Лучше потправить чуток американскую конституцию.
        bayard
Сегодня, 15:50
          bayard
          -1
          Сегодня, 15:50
          Ему сейчас будет как два пальца об асфальт не просто обезглавить демократов , но и обвинив их в терроризме и в работе на Врага (Англию , причём на китайские деньги) , внутренний терроризм и покушение на Президента США . Т.е. сама партия может быть запрещена как экстремистская и признана иностранным агентом . После этого останется только присоединив Канаду и Гренландию провозгласить Империю и учредить пост пожизненного монарха с правом наследования (или назначения) трона .
          А англиям и европам объявить Войну .
          И снова победить Фашизм .
          Так и оставит незабываемый След в Истории .
          Простой
Сегодня, 16:17
            Простой
            0
            Сегодня, 16:17
            Элону Маску не удалось превратить американское политическое поле из двухпартийной в трехпартийную систему.
            Ещё труднее будет делать однопартийную диктатуру.
            Трамп просто пользуется моментом, топя в политическом смысле самых плоходумающих о нем демократов.
            Не надо выдумывать лишнее.
            bayard
Сегодня, 16:24
              bayard
              0
              Сегодня, 16:24
              Цитата: Простой
              Не надо выдумывать лишнее.

              Посмотрим . Мой декабрьский прогноз прошлого года насчёт действий Трампа подтвердился полностью , и тоже никто не верил . Я говорю о наиболее рациональной вероятности , но именно так Трамп и поступает - максимально рационально .
              Несмотря на весь внешний эпатаж .
  VictorB
Сегодня, 14:03
    VictorB
    +2
    Сегодня, 14:03
    Фотографии Клинтона... шокировали американцев.

    Это интересно.
    Если американцы действительно шокированы, то какие же они наивные!
    Думаю, однако, что никто на самом деле не шокирован, все и так все знали о своих лидерах. Другое дело, что непредназначенное для публики фото выплыло наружу.

    Ну и Клинтон - ну не идиот ли позировать для компромата на себя. Верил господину Эпштейну? Да ну?!

    Кстати, там и на Трампа есть компромат.
    tralflot1832
Сегодня, 14:21
      tralflot1832
      +1
      Сегодня, 14:21
      Если на Трампа было бы что то серьёзное в архиве Эпштейна ,команда Байдена за 4года сожрала бы Трампа .А так сами демократы начинают нервничать из за грязных делишек с Эпштейном .
    Azim77
Сегодня, 14:38
      Azim77
      +2
      Сегодня, 14:38
      Цитата: VictorB
      Если американцы действительно шокированы, то какие же они наивные!

      Шокированы? Не могут они быть этим шокированы уже давно, это в сравнении со всей сатанинской повесткой гендерного разнообразия, когда до связей с животными даже дошли - просто терки верхушки, которые цепляются за букву закона в свою пользу.
  Александр Х
Сегодня, 14:15
    Александр Х
    0
    Сегодня, 14:15
    С таким же успехом можно обвинять Била в связях с Джагером... Фото то невинны с точки зрения современной морали.
    1. Bazyl LIVE
      Bazyl LIVE
      +2
      Сегодня, 14:33
      У меня Джагер никогда доверия не вызывал, я подозреваю что он очень аморальный человек, скорей всего способен на очень отвратительное поведение.
  Aндрей Ко
Сегодня, 14:18
    Aндрей Ко
    0
    Сегодня, 14:18
    Какая грязь......И эти "люди" поучали Нас как правильно жить? Интересно а у нас есть "свой Эпштейн"...
    Дмитрий Иванов_1991
Сегодня, 15:02
      Дмитрий Иванов_1991
      0
      Сегодня, 15:02
      есть один... но так ли это - узнаем лет через 10-15+
  Дилетант
Сегодня, 14:24
    Дилетант
    +1
    Сегодня, 14:24
    Блин Клинтон был убежден, что секс - это то, что они делали с Хилари. А то, что ему делали Моника и все остальные - это так, "детские шалости". feel
  Denis_999
Сегодня, 14:29
    Denis_999
    0
    Сегодня, 14:29
    Ну, всё. Банкстеры-неоглобалисты-либералы ТАКОЕ "MAGA'вцам" НЕ простят.

    Эхх, Донни-Донни, мало, что ли, тебе было одного уха?:)))
  советник 2 уровня
Сегодня, 14:30
    советник 2 уровня
    0
    Сегодня, 14:30
    а в чем скандал то? ой.. они изменяли когда-то женам... айяйяй.. ну киньте камень- безгрешные... думаю на "высшем уровне" единицы - не такие...
    Phoenix Point
Сегодня, 15:05
      Phoenix Point
      0
      Сегодня, 15:05
      Ну если твои функциональные обязанности - мойка полов. То да. Но если ты лидер всего "Свободного от совести мира"? На который все и безоговорочно равняются. То возникают вопросы.
      советник 2 уровня
Сегодня, 15:28
        советник 2 уровня
        0
        Сегодня, 15:28
        Цитата: Phoenix Point
        Ну если твои функциональные обязанности - мойка полов.

        ну да.. только мойщики полов и изменяют.. Так то- Клинтон уже давно не президент... да и вообще, я не о том что нормально или нет, а о том, в чем мега крутость новости, шумиха по всем новостям, про типа который был президентом 25 лет назад и изменял? тем более, что он итак на этом спалился-будучи президентом.. hi
  Василенко Владимир
Сегодня, 14:33
    Василенко Владимир
    0
    Сегодня, 14:33
    Опубликованы компрометирующие Билла Клинтона фотографии
    да ладно!!!!
    чем его модно скомпрометировать уже, старый, драный не кому не нужный с женой лесбиянкой
  Андрей Гладких
Сегодня, 14:45
    Андрей Гладких
    +2
    Сегодня, 14:45
    Следует только отметить , что Клинтон чуть было не лишился поста президента не за связь с Левински, а за то, что под присягой врал об этой связи (отрицал эту связь). И если связь с Моникой это в большей степени семейное дело супругов Клинтон, то ложь под присягой в США дело общегосударственное.
  Incvizitor
Сегодня, 14:47
    Incvizitor
    0
    Сегодня, 14:47
    Фото байдена с чм.оникой зеленски ещё туда до кучи.
  Баюн
Сегодня, 14:58
    Баюн
    0
    Сегодня, 14:58
    С Билом Клинтоном вдвоем
    Замечательно живем!
    Глядь, на фото мы попали.
    И фотографа... "живем".
  Phoenix Point
Сегодня, 14:59
    Phoenix Point
    0
    Сегодня, 14:59
    Скоро выборы в Конгресс. А в Конгрессе помимо мумий, хватает передастов и педофилов. Просто Трамп начал борьбу за Конгресс в минуте. Жарево будет потом. ))) Классно наблюдать закат Империи на таком фоне. Кто кого трахнул и в чем одет.)))
  Schneeberg
Сегодня, 15:03
    Schneeberg
    +1
    Сегодня, 15:03
    Не президенты, а какие-то извращенцы. И эти люди учили мир как надо жить?
  Phoenix Point
Сегодня, 15:14
    Phoenix Point
    0
    Сегодня, 15:14
    И еще в силу того, борьба в "Оплоте демократии" только началась, будет интересно наблюдать за бюджетом ВС США по ходу схватки. У имбецилов в США все по округам и штатам. Все лобковые лоббисты. Коррупции нет. Нет аналу, только орал.
  tralflot1832
Сегодня, 15:18
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 15:18
    Цитата: bayard
    И это - Хорошо .

    hi Надеюсь Трамп использует на всю катушку файлы Эпштейна.Пока страдают демократы и примкнувшие к ним на обоих берегах Атлантики..Любители малолеток должны будут вымараны в СМИ и пасажены под стражу в " оригинальные " тюрьмы.С мигрантами например.
  Cap.Nemo58rus
Сегодня, 15:20
    Cap.Nemo58rus
    0
    Сегодня, 15:20
    О реакции самого бывшего главы Белого дома на скандальные фотографии пока ничего не известно.

    Некогда ему, сухари сушит. laughing Ай да Блин, ай да Клинтон. Сластник- извращенец...
  Яро Полк
Сегодня, 15:46
    Яро Полк
    0
    Сегодня, 15:46
    Мел Гибсон..вроде рассказывал..что эти сатанисты вообще пьют кровь детей-девственников..чтобы молодыми типа оставаться подольше..а семейка Клинтонов там уже вроде за сотку..не самых последних людей СШП уничтожила физически.
  alexputnik17
Сегодня, 15:54
    alexputnik17
    0
    Сегодня, 15:54
    Цитата: Михаил-Иванов
    Из всех кто там засветился самый интересный персонаж Клинтон

    Этих прекрасных оленей заслуживает два, а то и больше срока их же законодательства. Пожизненно. Хорошо бы при жизни. am