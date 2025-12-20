От Левински к Эпштейну: Опубликованы компрометирующие Билла Клинтона фотографии

Бывший президент Билл Клинтон был запечатлен во время отдыха с ныне покойным педофилом Джеффри Эпштейном, его ныне осужденной сообщницей Гислен Максвелл и неизвестной женщиной.

Это расплата. Я получил миллион сообщений по этому поводу.

Похоже, для бывшего президента США Билла Клинтона изрядно подзабытый скандал с Моникой Левински может оказаться лишь «мелкой шалостью», не приведшей к серьезным последствиям. Теперь ситуация складывается более критическая.Министерство юстиции США рассекретило новые файлы по скандальному делу финансиста Джеффри Эпштейна, которого обвиняли в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Файлы размещены на сайте ведомства. В них есть компромат и на 42-го президента Соединенных Штатов Билла Клинтона.Газета The New York Post опубликовала специальную статью, посвященную этим компрометирующим фотографиям. В комментариях авторы материала не стесняются.Фотографии Клинтона, который ранее едва не лишился президентского поста из-за интимных отношений с 25-летней стажеркой Белого дома Моникой Левински, шокировали американцев. На одном из снимков, опубликованном американским Минюстом, экс-глава Белого дома резвится в бассейне с девушкой Эпштейна Гислейн Максвелл. Сейчас она отбывает 20-летний срок за торговлю людьми с целью сексуальной эксплуатации. Есть фото, на котором президент США встречается с Эпштейном и Максвелл в Белом доме в 1993 году.Бывший помощник Клинтона, комментируя публикацию фотографий, заявил журналистам:По его словам, рассекреченные документы, доказывающие связь экс-главы Белого дома с Эпштейном, вероятно, повлияют на общественное мнение американцев. Более того, если сексуальная связь Клинтона с несовершеннолетними, а именно таких девушек Эпштейн чаще всего предоставлял своим высокопоставленным «друзьям», будет доказана, то ему грозит уголовное преследование.На одном из фото Клинтон запечатлен с девушкой в компании с покойным музыкантом Майклом Джексоном, а также певицей Дайаной Росс. На другом снимке глава государства в худи с капюшоном прижимает к себе девушку. Есть снимки, на которых Клинтон запечатлен наедине с молодыми дамами. Также Минюст США показал фото экс-президента в джакузи с человеком, личность и пол которого невозможно установить. Лица предполагаемых жертв на фотографиях заретушированы, но при желании их личности вполне могут быть установлены, если этого уже не произошло.Некоторые аналитики уже сравнили Билла Клинтона с британским принцем Эндрю, которого обвинили в интимных отношениях с несовершеннолетними и лишили всех королевских титулов, фактически сделав изгоем. О реакции самого бывшего главы Белого дома на скандальные фотографии пока ничего не известно.