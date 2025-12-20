Удары по югу Украины: дроны и ФАБы с УПМК в Одесской и Николаевской областях
По данным из открытых источников, около 13:00 взрывы прогремели в Южном Одесской области. По предварительным оценкам, в атаке применены ударные беспилотники типа «Герань» или «Гербера». В этот момент по всей Одесской области уже действовала воздушная тревога.
Прошло всего несколько минут – и примерно в 13:05 сообщения о взрывах начали приходить уже из Снигиревки Николаевской области. Предварительная информация говорит о применении здесь ФАБ с УПМК (унифицированными модулями планирования и коррекции).
На момент публикации официальные власти Украины не сообщали, по каким именно целям были нанесены удары и к чему это привело. Данных о разрушениях пока нет.
Ранее южные районы Одесской области фактически оказались отрезаны от Одессы. Эффективные удары по мосту в Маяках на трассах Одесса-Рени и Одесса-Кишинев сделали свое дело. После финального удара «Искандером» минувшей ночью мост стал непригоден для движения транспорта. Сейчас по нему можно пройти только пешком, обходя дыры в дорожном полотне.
Грузовой транспорт из Румынии и Молдавии теперь вынужден заезжать на Украину через Винницкую и Черновицкую области. Это серьезный удар по военной логистике украинского режима.
