Удары по югу Украины: дроны и ФАБы с УПМК в Одесской и Николаевской областях

6 253 28
Удары по югу Украины: дроны и ФАБы с УПМК в Одесской и Николаевской областях

По данным из открытых источников, около 13:00 взрывы прогремели в Южном Одесской области. По предварительным оценкам, в атаке применены ударные беспилотники типа «Герань» или «Гербера». В этот момент по всей Одесской области уже действовала воздушная тревога.

Прошло всего несколько минут – и примерно в 13:05 сообщения о взрывах начали приходить уже из Снигиревки Николаевской области. Предварительная информация говорит о применении здесь ФАБ с УПМК (унифицированными модулями планирования и коррекции).



На момент публикации официальные власти Украины не сообщали, по каким именно целям были нанесены удары и к чему это привело. Данных о разрушениях пока нет.

Ранее южные районы Одесской области фактически оказались отрезаны от Одессы. Эффективные удары по мосту в Маяках на трассах Одесса-Рени и Одесса-Кишинев сделали свое дело. После финального удара «Искандером» минувшей ночью мост стал непригоден для движения транспорта. Сейчас по нему можно пройти только пешком, обходя дыры в дорожном полотне.

Грузовой транспорт из Румынии и Молдавии теперь вынужден заезжать на Украину через Винницкую и Черновицкую области. Это серьезный удар по военной логистике украинского режима.
28 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Лимон Звание
    Лимон
    +13
    Сегодня, 14:09
    Хорошо утюжат! Марки почтовые своих разрушеных объктов чубатые не торопятся выпускать?!)))
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +6
      Сегодня, 14:14
      Цитата: Лимон
      Марки почтовые своих разрушеных объктов чубатые не торопятся выпускать?!)))

      Ответ "чубатого" - не сыпь мне соль на рану. (с) smile
      1. Joker62 Звание
        Joker62
        +1
        Сегодня, 15:10
        Цитата: Монтесума
        Цитата: Лимон
        Марки почтовые своих разрушеных объктов чубатые не торопятся выпускать?!)))

        Ответ "чубатого" - не сыпь мне соль на рану. (с) smile

        Болит Душа нэжалежное... crying
    2. frruc Звание
      frruc
      +1
      Сегодня, 15:37
      Лимон
      Марки почтовые своих разрушеных объктов чубатые не торопятся выпускать?!)))

      Была бы уникальная серия для коллекционеров
  2. Михаил-Иванов Звание
    Михаил-Иванов
    +2
    Сегодня, 14:15
    Война перешла в другое измерение. Раньше по ночам друг друга лупили, теперь и днём лупят. География тоже расширилась, мы бьём мосты в Одесской области, украинец запускает дроны по Каспию...
    Мирные переговоры живут только в голове Рыжего Бардака...
    1. Лимон Звание
      Лимон
      0
      Сегодня, 14:22
      Это по какому Каспию они бьют? Это про вы фэйк сляпаный сбу.?)))
      1. Михаил-Иванов Звание
        Михаил-Иванов
        0
        Сегодня, 15:46
        Какой фейк, они по нефтяной платформе нанесли удар, по кораблю на днях ударили, сегодня по катеру...
        Это уже реальность...
  3. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    +11
    Сегодня, 14:17
    Крепкий мост. Советский народ его строил,надёжно. А не какое то вонючее и дебиловатое,украинство.
    1. ростов-папа Звание
      ростов-папа
      +3
      Сегодня, 14:20
      а они вообще хоть что нибудь построили ?
      1. maximkrivihin Звание
        maximkrivihin
        +4
        Сегодня, 14:25
        Огромное , великое , украинское "ни..чего"(материться нельзя на этом сайте).
        1. Егоза Звание
          Егоза
          +2
          Сегодня, 14:39
          Цитата: maximkrivihin
          Огромное , великое , украинское "ни..чего"(материться нельзя на этом сайте).

          Остап Вишня - "Велика самостийна дирка". Интересно, а его памятник, как и другие памятники украинских советских писателе, тоже снесут?
      2. Андрей Николаевич Звание
        Андрей Николаевич
        +4
        Сегодня, 14:50
        Построили. Баррикады из покрышек на майдане.
      3. topol717 Звание
        topol717
        +1
        Сегодня, 15:07
        Цитата: ростов-папа
        а они вообще хоть что нибудь построили ?
        А вы не знаете? Целое Черное море руками сотворили. Неужели этого мало?
        1. кот Краш Звание
          кот Краш
          +1
          Сегодня, 15:26
          После такой "стройки" можно пару-тройку тыщ лет только пот утирать.
        2. Михаил-Иванов Звание
          Михаил-Иванов
          0
          Сегодня, 15:47
          Там есть один непонятный вопрос, кто им лопаты сделал)))
  4. sgrabik Звание
    sgrabik
    0
    Сегодня, 14:25
    Не плохо бы по этому мосту ещё раз хорошенько шарахнуть, контрольный выстрел так сказать, чтобы они его в ближайшие месяцы не смогли восстановить.
    1. ростов-папа Звание
      ростов-папа
      +1
      Сегодня, 14:34
      ну наверное можно было бы , но скорее всего есть такая вероятность что эти территории по результатам референдума , или ещё каких событий могут перейти к нам , и этот же мост нам придётся восстанавливать , а так он не разрушен , а просто выведен из строя на время ,
  5. Андрей Гладких Звание
    Андрей Гладких
    +6
    Сегодня, 14:28
    Это все, конечно, хорошо, но главное не останавливаться. Мосты у Затоки и в Маяках должны быть не повреждены, а уничтожены. Или хотя бы повреждены так, что их восстановление до возможности движения по ним, по крайней мере, до окончания СВО стало бы невозможным. Есть ещё мосты на западной Украине, обеспечивающие перемещение военных грузов из Польши Их тоже нельзя оставлять без "внимания". Тем болеет учитывая, что Герани в состоянии долететь до них. И Гераней у нас много.Про мосты через Днепр, которые вэсэушники при отступлении все равно подорвут, я уж и не говорю, так как про них уже всё в течении почти четырех лет сказано многими.
  6. Mouse Звание
    Mouse
    0
    Сегодня, 14:36
    Кто не спрятался, я не виноват...... yes
  7. Hitriy Zhuk Звание
    Hitriy Zhuk
    0
    Сегодня, 14:49
    А можно сделать Герань-УМПК?
    Тяжелую(БЧ-бомба) и бросаемую с самолета.
    1. 30 вис Звание
      30 вис
      0
      Сегодня, 16:02
      Цитата: Hitriy Zhuk
      А можно сделать Герань-УМПК?
      Тяжелую(БЧ-бомба) и бросаемую с самолета.

      Резиновую , что бы прыгала до бесконечности !
  8. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 14:51
    Цитата: Андрей Николаевич
    Советский народ его строил,надёжно. А не какое то вонючее и дебиловатое,украинство

    Украинство, оно все больше по разрушению. Ну и попрыгать с кастрюлей на голове тоже wink
  9. BrTurin Звание
    BrTurin
    +2
    Сегодня, 14:53
    Это серьезный удар по военной логистике украинского режима.

    кроме военной логистики это удар по экспортному потенциалу Украины, а значит и по бюджету в котором и так большая дыра - через придунайские порты Рени, Измаил шел экспорт той же пшеницы, кукурузы, масел пр., Одесса, Николаев с этим одни не справятся (да и там перебои с электроэнергией) - меньше экспорта, меньше доходов - налоги, оплата перевозок и т.д. Да и удорожание логистики бьет
  10. Joker62 Звание
    Joker62
    0
    Сегодня, 15:13
    Грузовой транспорт из Румынии и Молдавии теперь вынужден заезжать на Украину через Винницкую и Черновицкую области.

    Не плохо и там разрушить эту дорожную логистику так, чтоб им жизнь адом показалось, а не малина! good
  11. severok1979 Звание
    severok1979
    -1
    Сегодня, 15:51
    По факту, пробили гераньками несколько дырочек в дорожном полотне - слишком мало, слишком поздно(((
    1. 30 вис Звание
      30 вис
      0
      Сегодня, 16:04
      Цитата: severok1979
      По факту, пробили гераньками несколько дырочек в дорожном полотне - слишком мало, слишком поздно(((

      Дырочки у проституток . И да , лучше поздно , чем ни когда .
      1. severok1979 Звание
        severok1979
        0
        Сегодня, 16:11
        Вы эксперт по дырочкам и проституткам?
        1. 30 вис Звание
          30 вис
          0
          Сегодня, 16:22
          Цитата: severok1979
          Вы эксперт по дырочкам и проституткам?

          А вы не видели этих самых дырочек и проституток ? Здесь не надо быть экспертом .