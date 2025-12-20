США не опасаются ухудшения отношений с Россией из-за ситуации в Венесуэле

По словам главы американского Госдепа Марко Рубио, Вашингтон не опасается эскалации напряженности в отношениях с Москвой на фоне обострения ситуации вокруг Венесуэлы.

По словам Рубио, изначально в США ожидали, что Россия ограничится лишь риторической поддержкой Каракаса, что никак не повлияет на решения американского правительства. Глава Госдепа США при этом отмечает, что в Вашингтоне убеждены, что у Москвы в настоящее время слишком много собственных проблем, связанных с украинским кризисом, чтобы вмешиваться в конфликт в Латинской Америке.



При этом стоит отметить, что, несмотря на крайне агрессивную риторику Трампа, руководство Венесуэлы, судя по всему, не верит, что США пойдут дальше и начнут непосредственное вторжение в боливарианскую республику. Максимум, на что может решиться в данной ситуации Трамп, — это отдельные ограниченные операции силами специальных подразделений.

Очевидно, что целью эскалации вокруг Венесуэлы, начатой американцами под явно надуманным предлогом «борьбы с наркоторговлей», является стремление Вашингтона обеспечить контроль над максимально возможным числом источников поставок нефти. Особое внимание уделяется запасам углеводородов в «ближнем контуре» — в случае геополитического кризиса выгоднее, если можно достать нефть с «заднего двора», чем тащить через океаны. В этом случае венесуэльские месторождения окажутся наиболее подходящими для США.
  1. Сердитый либерал
    Сердитый либерал
    +1
    Сегодня, 14:50
    Помогли Асаду, поможем и Мадуро!
    1. частное лицо Звание
      частное лицо
      +1
      Сегодня, 15:11
      Помогли Асаду, поможем и Мадуро!

      Ага Россия всех бывших принимает с распростёртыми объятьями. Янукович с Асадом не дадут соврать.
  2. BAI Звание
    BAI
    0
    Сегодня, 14:59
    Да мы там все равно ничего сделать не можем. Только озабочнность в Твиттере
  3. Denis_999 Звание
    Denis_999
    +2
    Сегодня, 15:01
    Москва, может, и промолчит ( впрочем, подозреваю, поставив Венесуэле необходимое для обороны ), а вот Китаю отмалчиваться в этой ситуации - смерти подобно. Малайзия - ТРЕТИЙ ПО ОБЪЁМАМ поставщик нефти в КНР, это как раз иранская и венесуэльская нефть, поставляемая сторонним промежуточным пунктом. Если Китай "проглотит" такое один раз - будет "сглатывать" ВСЁ ВРЕМЯ.
    1. частное лицо Звание
      частное лицо
      -2
      Сегодня, 15:14
      Малайзия - ТРЕТИЙ ПО ОБЪЁМАМ поставщик нефти в КНР

      А российская всё равно дешевле обходится.
    2. Сердитый либерал
      Сердитый либерал
      0
      Сегодня, 15:26
      Китай выразит свое двухтысячное предупреждение и фирменный лозунг китайской внешней политики "мирись-мирись-мирись и больше не дерись. За всё хорошее, против всего плохого".
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    -1
    Сегодня, 15:01
    Венесуэльцы это не сирийцы ,нам ничего делать не надо. Венесуэла не наша вотчина, а китайская .Кто хочет повеовать за китайские интересы- марш в Венесуэлу ,диванные герои .Мадуро ещё тот многостаночник.
  5. Владислав_В Звание
    Владислав_В
    -2
    Сегодня, 15:02
    У Ирана вдруг откуда ни возьмись появился гиперзвук.Почему то мне кажется что в Венесуэле он тоже присутствует.Иначе Трамп не прыгал бы вокруг с барабаном и бубном, пытаясь изнутри разорвать Венесуэлу.
    1. zvezdochet200
      zvezdochet200
      0
      Сегодня, 16:17
      А вы все радуетесь вундервафлям, гиперпукам, ротешникам. Бесполезная в реальных боевых действиях оружие. Ну вот зачем Лукашенко Орешник или ядерка? Надеяться, что гейропка выстроится в каре и в лобовую попрет на Белорусия и тут батька ВСЕХ накроет орешником?
      Сегодня грозное оружие - хорошо мотивированые пропагандой, лапшой и баблом нищие верствы населения, с копеечными дронами. Этого русурса вегда будет хватать.

      Кстати, че там, помог гиперпук Ирану?
  6. SEVERIN Звание
    SEVERIN
    +1
    Сегодня, 15:17
    При этом стоит отметить, что, несмотря на крайне агрессивную риторику Трампа, руководство Венесуэлы, судя по всему, не верит, что США пойдут дальше и начнут непосредственное вторжение в боливарианскую республику. Максимум, на что может решиться в данной ситуации Трамп, — это отдельные ограниченные операции силами специальных подразделений.
    - как бы то ни было - Трамп действительно медлит, медлит и с Венесуэлой, и с Канадой, и с Гренландией, и с Мексикой, и с Панамским каналом - выводы делать будем?
  7. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 15:32
    Что обсуждать, зачем???
    Полосатики сделают так, как хотят... нам придётся на это смотреть со стороны и... а вот за И, все очень неопределённо. soldier
  8. severok1979 Звание
    severok1979
    +2
    Сегодня, 15:47
    Глава Госдепа США при этом отмечает, что в Вашингтоне убеждены, что у Москвы в настоящее время слишком много собственных проблем, связанных с украинским кризисом, чтобы вмешиваться в конфликт в Латинской Америке

    Т.е. на мнение России открыто кладут болт.
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      0
      Сегодня, 16:03
      Цитата: severok1979
      Т.е. на мнение России открыто кладут болт.

      Ваши конкретные предложения какие будут? Прямое военное вмешательство договором с Венесуэлой не предусмотрено, это не КНДР.
      1. severok1979 Звание
        severok1979
        0
        Сегодня, 16:09
        Не надо мне пересказывать очевидные вещи. Я указал на уровень ценности мнения России по данном вопросу.
  9. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    -1
    Сегодня, 15:52
    США - Венесуэла,КНР - Тайвань,Япония ,Россия- Европа и Украина .Ничего себе сколько ящиков Пандоры .Теперь понятно почему Европа против Трампа ,и за Мадуро.
  10. красноярск Звание
    красноярск
    0
    Сегодня, 16:13
    [/quote]США не опасаются ухудшения отношений с Россией из-за ситуации в Венесуэле[quote]

    А с чего бы ей опасаться? Они прекрасно знают, что такое русские - "красные линии"