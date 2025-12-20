Президент Колумбии советует Трампу вернуть «украденные» южные штаты

Незаконный режим Мадуро использует нефть с этих украденных месторождений для финансирования себя, наркотерроризма, торговли людьми, убийств и похищений.

Президент США Дональд Трамп ищет все новые поводы для свержения режима Мадуро в Венесуэле, в том числе, возможно, военным путем. Одного обвинения в контрабанде наркотиков, очевидно, для этого недостаточно.Привыкший выставлять себя расчетливым бизнесменом, радеющим за экономические интересы страны, Трамп ранее потребовал от Каракаса «вернуть Соединенным Штатам всю нефть, землю и другие активы, которые они ранее у нас украли». Под предлогом обвинений в «краже» президент США ввел морскую блокаду Венесуэлы. В своем аккаунте соцсети глава Белого дома написал:Венесуэла обладает самыми крупными в мире разведанными запасами нефти. В прошлом веке практически вся добыча в стране велась иностранными, в основном британскими и американскими, компаниями. Они получали и доходы с углеводородов, фактически, Венесуэла была всего лишь колонией. В 1998 году на волне народного недовольства к власти в стране пришел Уго Чавес.В президентскую программу Чавеса входила национализация зарубежных компаний и перераспределение нефтяных доходов в пользу народа. Программа была реализована в первом десятилетии XXI века. Специальным указом Чавес заставил компании из США и других западных стран отдать контрольные пакеты акций в нефтяных месторождениях венесуэльской государственной корпорации PDVSA.Именно эту национализацию Трамп называет «кражей». С точки зрения международного права, суверенное государство имеет право национализировать иностранную собственность на своей территории — при условии выплаты справедливой компенсации. В данное время по этим вопросам продолжаются судебные процессы.Венесуэла считает, что выполнила свои обязательства. США придерживаются иной точки зрения. Вместо того, чтобы дождаться решения арбитража, Трамп решил применить авианосную группу, действуя методом шантажа и угроз.Своеобразно отреагировал на обвинения Трампа в «краже» американских активов венесуэльским руководством президент Колумбии Густаво Петро. Фактически, он призвал американского лидера быть последовательным в понимании справедливости и идти до конца.Президент Колумбии заявил, что коли Трамп хочет вернуть «украденную» венесуэльскую нефть, ему следует сначала вернуть «украденные» южные штаты США. По его мнению, Техас, Калифорния и весь юг Соединенных Штатов являются территориями, захваченными силой, а не законно проданными или переданными американскому государству.К слову, с колумбийским лидером в этом вопросе солидарен президент России Владимир Путин. Еще в конце 2021 года российский лидер в ходе ежегодной большой пресс-конференции напомнил, что американские штаты Калифорния и Техас раньше принадлежали Мексике. Так Путин прокомментировал отрицательную реакцию Вашингтона на возврат Крыма в состав России.