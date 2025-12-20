Президент Колумбии советует Трампу вернуть «украденные» южные штаты

Президент Колумбии советует Трампу вернуть «украденные» южные штаты

Президент США Дональд Трамп ищет все новые поводы для свержения режима Мадуро в Венесуэле, в том числе, возможно, военным путем. Одного обвинения в контрабанде наркотиков, очевидно, для этого недостаточно.

Привыкший выставлять себя расчетливым бизнесменом, радеющим за экономические интересы страны, Трамп ранее потребовал от Каракаса «вернуть Соединенным Штатам всю нефть, землю и другие активы, которые они ранее у нас украли». Под предлогом обвинений в «краже» президент США ввел морскую блокаду Венесуэлы. В своем аккаунте соцсети глава Белого дома написал:



Незаконный режим Мадуро использует нефть с этих украденных месторождений для финансирования себя, наркотерроризма, торговли людьми, убийств и похищений.

Венесуэла обладает самыми крупными в мире разведанными запасами нефти. В прошлом веке практически вся добыча в стране велась иностранными, в основном британскими и американскими, компаниями. Они получали и доходы с углеводородов, фактически, Венесуэла была всего лишь колонией. В 1998 году на волне народного недовольства к власти в стране пришел Уго Чавес.

В президентскую программу Чавеса входила национализация зарубежных компаний и перераспределение нефтяных доходов в пользу народа. Программа была реализована в первом десятилетии XXI века. Специальным указом Чавес заставил компании из США и других западных стран отдать контрольные пакеты акций в нефтяных месторождениях венесуэльской государственной корпорации PDVSA.

Именно эту национализацию Трамп называет «кражей». С точки зрения международного права, суверенное государство имеет право национализировать иностранную собственность на своей территории — при условии выплаты справедливой компенсации. В данное время по этим вопросам продолжаются судебные процессы.

Венесуэла считает, что выполнила свои обязательства. США придерживаются иной точки зрения. Вместо того, чтобы дождаться решения арбитража, Трамп решил применить авианосную группу, действуя методом шантажа и угроз.

Своеобразно отреагировал на обвинения Трампа в «краже» американских активов венесуэльским руководством президент Колумбии Густаво Петро. Фактически, он призвал американского лидера быть последовательным в понимании справедливости и идти до конца.

Президент Колумбии заявил, что коли Трамп хочет вернуть «украденную» венесуэльскую нефть, ему следует сначала вернуть «украденные» южные штаты США. По его мнению, Техас, Калифорния и весь юг Соединенных Штатов являются территориями, захваченными силой, а не законно проданными или переданными американскому государству.

К слову, с колумбийским лидером в этом вопросе солидарен президент России Владимир Путин. Еще в конце 2021 года российский лидер в ходе ежегодной большой пресс-конференции напомнил, что американские штаты Калифорния и Техас раньше принадлежали Мексике. Так Путин прокомментировал отрицательную реакцию Вашингтона на возврат Крыма в состав России.
  Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов
    0
    Сегодня, 14:44
    Ну всё, теперь Техас наконец-то станет свободным!))) laughing
  Denis_999
    Denis_999
    +1
    Сегодня, 14:45
    Чавес - мужик был, С ПРИНЦИПАМИ, потому и отравили.
    А эти нынешние, так, седьмая вода на киселе.
  Geosun
    Geosun
    +5
    Сегодня, 14:51
    Вообще-то вся Северная, да и Южная Америки были отобраны у местного населения, причем почти с полным уничтожением этого населения.
    Баюн
      Баюн
      +3
      Сегодня, 15:03
      И белые за это ОТВЕТЯТ! Черно-желтое рабовладение не за горами на чисто животном механизме. Белые перестали размножаться, им кирдык на этой планете. Сгинут в сказки и мифы, как гипербореи с атлантами.
    Aken
      Aken
      0
      Сегодня, 15:43
      Ничего, скоро негры всё вернут индейцам.
    Ivan№One
      Ivan№One
      0
      Сегодня, 16:06
      Так можно про что угодно написать.
      Почти любая территория сейчас населена не автохотонным населением.
  Hitriy Zhuk
    Hitriy Zhuk
    0
    Сегодня, 14:52
    Почему в кавычках?
    Техас и Нью-Мексико таки мексиканский(второй может ваще испанский).
    Калифорния тоже русско-испанская.
    Луизиана французская...
    И так далее.
    Ivan№One
      Ivan№One
      0
      Сегодня, 16:15
      Форт-росс существовал вроде бы 30 лет всего. 1 форт в огромной калифорнии. И был продан прежпренимателю Джону Саттеру.
      Основываясь на этих данных, поясните какое отношение наша страна может иметь к Калифорнии?
      Или это такая шутка для первого канала?
  tralflot1832
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 14:54
    Наверно ни чего не будет в ближайшее время.Мадуро не убил ещё ни одного морпеха .
    А вот в Сирии ???? Министр аойны Хегсет обьявил о начале операции " Хокай" с целью уничтожения боевиов ИГ *,инфраструктуры и объектов по размещения оружия..
    " Сегодня мы выслеживали и убивали своих врагов .Многих.И мы будем продолжать." Хегсет .Смотрим и не мешаем.
    Простой
      Простой
      +2
      Сегодня, 15:34
      Одна из целей "стояния у берегов Венесуэлы" является скупка подешевевших активов в Венесуэле.
  Владислав_В
    Владислав_В
    0
    Сегодня, 14:54
    Да, большие яйца у Мадуро, раз он у главного мирового бандита своё забрал!Хотя момент он, конечно, выбрал удачный. Pax Americana шатается и вот-вот упадёт.
    Aken
      Aken
      0
      Сегодня, 15:45
      Чавес забирал........
  Schneeberg
    Schneeberg
    +1
    Сегодня, 14:57
    Если они раздадут все, то останется кусочек Новой Англии. Да и тот принадлежит индейцам wink
  HAM
    HAM
    +1
    Сегодня, 15:03
    Теперь у "миротворца" Трампа другая задача: вместо нобелевской премии- попасть своим портретом на 10000 долларовую купюру....или другую,помельче.
  AK-1945
    AK-1945
    0
    Сегодня, 15:09
    Нам мой взгляд Уважаемые это очень здравая мысль! 🤣
  Гюнтер
    Гюнтер
    +2
    Сегодня, 15:16
    Цитата: агент донни
    Незаконный режим Мадуро использует нефть с этих украденных месторождений...

    fellow

    Прям по басне Крылова:
    "Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать. Сказал и в темный лес ягненка поволок."
    Явно берёт пример с пирата генри моргана, родимые пятна кэпитализма.