Глава ГУР Буданов: Украина самостоятельно сорвала свою мобилизацию

Украина самостоятельно сорвала свою мобилизацию. Она ее попросту разрушила.

Такое заявление сделал в интервью украинским СМИ глава ГУР Украины генерал Кирилл Буданов*.

По его мнению, роль российского влияния на срыв мобилизации на Украине слишком сильно преувеличена. Оно не настолько велико, как о нем говорят. Буданов* уверен, что гораздо больший вред проведению мобилизации нанесли внутренние факторы.

И хотя многие на Украине считают иначе, Буданов* уверен в своих словах. По мнению генерала, мобилизацию сорвали сами украинские граждане. Одни делали это специально из-за своих амбиций, а другие – неосознанно.

Руководитель украинской разведки заявил по этому поводу следующее:

Главная ошибка, сугубо на мой взгляд, – наглухо проигранная медийная кампания. Просто наглухо. Которая позволила, скажем так, поднять градус в вопросах мобилизации.

Собственно, главной проблемой в ходе мобилизационных мероприятий на Украине стали методы ее проведения, которые свелись к банальному отлову на улицах мужчин призывного возраста. Кадры, где сотрудники ТЦК применяют к ним силу, просто наводнили интернет. Это происходит по всей стране, включая ее столицу.

Из-за этого действия украинских военкомов подвергаются жесткой критике, а граждане зачастую дают им самый решительный отпор. Несмотря на такую активность при проведении насильственной мобилизации, подразделения ВСУ на передовой испытывают критическую нехватку личного состава.


Кирилл Буданов* – решением Росфинмониторинга внесен в перечень экстремистов и террористов.
  1. Иван Кузьмич Звание
    Иван Кузьмич
    +2
    Сегодня, 15:06
    здравствуйте мои дорогие братья и сестры
    Отловить бы этого Экстремиста и террориста Буданова и тут вон воображение выдает три варианта
    1 на Лобном месте посадить его на кол
    2 пожизненное в Белом. лебеде
    3 в прямом эфире в телеграмм канале полосануть от уха до уха
    1. Aken Звание
      Aken
      0
      Сегодня, 16:14
      4. Продать в рабство в Африку
      5. Урановые рудники
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 15:08
    Мы первый раз выиграли медийную компанию у противника ?" Работа ТЦК на Украине " снято на Мосфильме .Оскара в студию . wassat drinks good
  3. Владислав_В Звание
    Владислав_В
    +1
    Сегодня, 15:09
    Походу "не умные" люди на Украине заканчиваются..А тех что поймали не хватает чтобы все дыры заткнуть..
  4. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Сегодня, 15:10
    ❝ Украина самостоятельно сорвала свою мобилизацию ❞ —

    — Доказала свою «самостійність» ...
  5. Антоний Звание
    Антоний
    0
    Сегодня, 15:15
    Цитата: Иван Кузьмич
    здравствуйте мои дорогие братья и сестры
    Отловить бы этого Экстремиста и террориста Буданова и тут вон воображение выдает три варианта
    1 на Лобном месте посадить его на кол
    2 пожизненное в Белом. лебеде
    3 в прямом эфире в телеграмм канале полосануть от уха до уха

    При попытке к бегству лучший выход laughing
  6. бухач Звание
    бухач
    +2
    Сегодня, 15:17
    Вот интересно,по последним опросам украинцы в подавляющем большинстве ненавидят русских и против каких-либо уступок России,но позвольте,почто тогда этот чирь говорит о провале мобилизации,ведь исходя из выше сказанного укры в едином порыве должны ломиться на фронт!А тут ролики мрачные,понимаешь,бегуны всякие,дезертиры...
    1. Aken Звание
      Aken
      0
      Сегодня, 16:17
      Это третья категория населения.
      Такие с радостью воспользуются результатом, добытым в бою пассионариями, но так чтобы самим не страдать. Мечтают, чтобы всё принесли на блюдечке.
  7. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    +1
    Сегодня, 15:39
    Болтун находка для шпиона.
    А для кого находка болтун-шпион? wassat
    1. Aken Звание
      Aken
      0
      Сегодня, 16:18
      А для кого находка болтун-шпион?

      Для вражеской контрразведки.
  8. severok1979 Звание
    severok1979
    +2
    Сегодня, 15:45
    Буданов - лицо фирмы и говорящая голова. Всё планирует британская разведка, возможно, при участии ЦРУ, а сам Буданов просто толковый исполнитель, не более того.
  9. Madrina Звание
    Madrina
    0
    Сегодня, 16:22
    Budanov, Zelensky's top terrorist seems to be packing his bags, too. Good!

    When you are in a top leadership position and you talk about failed recruiting then you have prepared your exit and are executing the exit narrative.


    In the last days of the war in April 1945, Adolf Hitler accused his people and the Wehrmacht of cowardice and betrayal, but also saw the defeat as confirmation of his ideology that the "weaker people" should not live, and finally committed suicide to avoid capture and avoid the "shame" of surrender, while at the same time issuing the order for the total destruction of Germany ("Nero Order") : Source Google AI Summary