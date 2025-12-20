Главная ошибка, сугубо на мой взгляд, – наглухо проигранная медийная кампания. Просто наглухо. Которая позволила, скажем так, поднять градус в вопросах мобилизации.

Украина самостоятельно сорвала свою мобилизацию. Она ее попросту разрушила.Такое заявление сделал в интервью украинским СМИ глава ГУР Украины генерал Кирилл Буданов*.По его мнению, роль российского влияния на срыв мобилизации на Украине слишком сильно преувеличена. Оно не настолько велико, как о нем говорят. Буданов* уверен, что гораздо больший вред проведению мобилизации нанесли внутренние факторы.И хотя многие на Украине считают иначе, Буданов* уверен в своих словах. По мнению генерала, мобилизацию сорвали сами украинские граждане. Одни делали это специально из-за своих амбиций, а другие – неосознанно.Руководитель украинской разведки заявил по этому поводу следующее:Собственно, главной проблемой в ходе мобилизационных мероприятий на Украине стали методы ее проведения, которые свелись к банальному отлову на улицах мужчин призывного возраста. Кадры, где сотрудники ТЦК применяют к ним силу, просто наводнили интернет. Это происходит по всей стране, включая ее столицу.Из-за этого действия украинских военкомов подвергаются жесткой критике, а граждане зачастую дают им самый решительный отпор. Несмотря на такую активность при проведении насильственной мобилизации, подразделения ВСУ на передовой испытывают критическую нехватку личного состава.Кирилл Буданов* – решением Росфинмониторинга внесен в перечень экстремистов и террористов.