В Киеве обеспокоены, что ВС РФ ударами по мостам пытаются изолировать юг Украины

2 043 10
Украинский вице-премьер Алексей Кулеба сетует, что, судя по всему, армия России при помощи ударов по мостам и другим объектам транспортной инфраструктуры пытается изолировать южную часть Украины.

По словам Кулебы, обстрелы не прекращаются, и ВС РФ наносят удары по логистической инфраструктуре и портам в Одесской и Николаевской областях. В частности, в порту Южный были поражены резервуары с топливом. После недавней атаки на мост в Затоке 14 декабря, временно выведшего объект из эксплуатации, российская армия не остановилась на достигнутом и нанесла серию комбинированных ударов по мосту в Маяках. Поскольку мост в Маяках соединяет южную и северную части Одесской области, его вывод из строя фактически изолирует регион на две части.



Этот участок дороги имеет стратегическое значение, поскольку является одним из двух сухопутных маршрутов, связывающих южную Бессарабию с территорией Украины. Регион фактически зажат между Румынией, Молдавией, Черным морем и Днестровским лиманом. В качестве временного решения Киев рассматривает возможность обустроить понтонную переправу через Днестр. При этом понтонный мост через реку шириной 180 метров является чрезвычайно уязвимой целью для атак беспилотников.

Ранее украинская сторона сообщила, что для атак на Одесскую область все чаще применяются обновленные «Герани», оснащенные тепловизорами и видеокамерами. Новая модификация дронов-камикадзе позволяет оператору в реальном времени наблюдать за обстановкой и выбирать цели для ударов прямо во время полета, что значительно повышает точность атак.
  1. Яро Полк Звание
    Яро Полк
    -1
    Сегодня, 15:59
    ну..что они все не могут его обрушить..матрасники 10-ки мостов обрушивали в Югославии как-то..которые по ГОСТам СССР были небось построены..
    1. Уарабей Звание
      Уарабей
      +3
      Сегодня, 16:06
      А Югославии тоже вся НАТО помогала матрасникам противостоять и средсвами ПВО их обеспечивали?
    2. Sevastiec Звание
      Sevastiec
      -1
      Сегодня, 16:11
      Да... не прошло и 4 лет войны, как начали "изолировать". Я, конечно, умом понимаю, насколько обрушить мост, но, с другой стороны, понимаю так же, что это наверняка можно сделать, если долбить по нему днём и ночью, хоть недели, хоть месяцы. Учитывая, сколько средств поражения потрачено в этой войне, думаю, могли бы себе позволить. А важнее мостов, целей мало. Например, когда Искандер прилетает по построению наёмников, это конечно хорошо. Но если убить их даже с полсотни, на ход боевых действий, это повлияет практически никак. А вот остановка снабжения, может повлиять на всю фронтовую ситуацию. Изучаем опыт Старинова.
  2. Orso Звание
    Orso
    +5
    Сегодня, 15:59
    Ну и правильно, что беспокоятся. Дрейф юга бывшей Украины к нашему берегу начался.
  3. убей фашиста Звание
    убей фашиста
    +3
    Сегодня, 16:07
    Не надо беспокоится - все идет по плану.
  4. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    -3
    Сегодня, 16:08
    Замечательно.Что до ВПР дошло наконец,что надо рушить логистические цепочки
    1. ваш вср 66-67 Звание
      ваш вср 66-67
      +1
      Сегодня, 16:11
      Цитата: dmi.pris1
      дошло наконец,что надо рушить логистические цепочки

      Лучше поздно - чем никогда!
  5. C-Real Звание
    C-Real
    -1
    Сегодня, 16:10
    Почему они не были обеспокоены, когда в 2014 случился переворот?
    Уже тогда было понятно, что ничем хорошим это не закончится.
  6. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 16:13
    404 не надо так переживать за это,за какую то Затоку,за Южную часть Одесской области. .А у нас Бензин 92 вчера почему-то подешевел на на нефтебирже СПБ до 53 тысяч рублей за тонну.Ho y нас осадочек остался,с этим ничего не сделать.
    Не переживайте ,готовьесь к рождеству 25 декабря.Всё будет хорошо . laughing drinks Вчера прямой эфир с Путиным смотрели? Конспектировали?
  7. severok1979 Звание
    severok1979
    -3
    Сегодня, 16:14
    Этот участок дороги имеет стратегическое значение, поскольку является одним из двух сухопутных маршрутов, связывающих южную Бессарабию с территорией Украины

    Это только сейчас стало известно?