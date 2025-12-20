В Киеве обеспокоены, что ВС РФ ударами по мостам пытаются изолировать юг Украины
Украинский вице-премьер Алексей Кулеба сетует, что, судя по всему, армия России при помощи ударов по мостам и другим объектам транспортной инфраструктуры пытается изолировать южную часть Украины.
По словам Кулебы, обстрелы не прекращаются, и ВС РФ наносят удары по логистической инфраструктуре и портам в Одесской и Николаевской областях. В частности, в порту Южный были поражены резервуары с топливом. После недавней атаки на мост в Затоке 14 декабря, временно выведшего объект из эксплуатации, российская армия не остановилась на достигнутом и нанесла серию комбинированных ударов по мосту в Маяках. Поскольку мост в Маяках соединяет южную и северную части Одесской области, его вывод из строя фактически изолирует регион на две части.
Этот участок дороги имеет стратегическое значение, поскольку является одним из двух сухопутных маршрутов, связывающих южную Бессарабию с территорией Украины. Регион фактически зажат между Румынией, Молдавией, Черным морем и Днестровским лиманом. В качестве временного решения Киев рассматривает возможность обустроить понтонную переправу через Днестр. При этом понтонный мост через реку шириной 180 метров является чрезвычайно уязвимой целью для атак беспилотников.
Ранее украинская сторона сообщила, что для атак на Одесскую область все чаще применяются обновленные «Герани», оснащенные тепловизорами и видеокамерами. Новая модификация дронов-камикадзе позволяет оператору в реальном времени наблюдать за обстановкой и выбирать цели для ударов прямо во время полета, что значительно повышает точность атак.
