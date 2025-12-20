Президент Польши вручил Зеленскому книгу «Документы Волынского преступления»
Отношения Киева и Варшавы никогда нельзя было назвать безоблачными. Хотя Польша и выступает в лидерах поддержки Украины после начала специальной военной операции, исторические противоречия, связанные с геноцидом поляков украинскими националистами в период Второй мировой войны, сильно омрачают эту «дружбу».
Поляки очень болезненно реагируют на героизацию Бандеры, Шухевича и прочих националистов прошлого века, возведенную нынешними киевскими властями в ранг государственной политики. Киев и Варшава так и не могут договориться по поводу эксгумации останков так называемой «Волынской резни».
В ходе вчерашнего визита Зеленского в Варшаву польское руководство вновь напомнило об этих серьезных разногласиях не просто исторического, но и общенационального масштаба. Во время встречи Зеленского с президентом Польши Каролем Навроцким тот вручил главе киевского режима сборник «Документы Волынского преступления», подготовленный Институтом национальной памяти в 2023 году — в то время Навроцкий возглавлял эту организацию.
Реакция Зелинского на этот более чем прозрачный намек неизвестна. В остальном встреча украинского просроченного президента с законным польским главой государства прошла довольно успешно для Киева.
В ходе пресс-конференции по итогам закрытых переговоров, которые длились более часа от запланированного времени, президент Польши отметил, что визит Зеленского является доказательством единства стран, приверженных демократическим ценностям в вопросе стратегического сотрудничества. Навроцкий вновь объявил Россию «агрессором», который якобы угрожает и Польше.
В этой связи он поддержал «удары по теневому флоту» РФ. Иными словами, выступил как минимум идейным соучастником актов международного терроризма, совершаемых киевским режимом.
Возвращаясь к теме геноцида поляков во Второй мировой войне, Навроцкий отметил, что достиг согласия с Зеленским в вопросе, что 26 запросов Варшавы на проведение эксгумации польских жертв трагедий на Украине, особенно Волынской трагедии, поданных в 2025 году, должны быть рассмотрены. В свою очередь, в ответной речи Зеленский подтвердил, что страны достигли понимания в вопросе эксгумации жертв «Волынской резни». Никакой конкретики по этому поводу не прозвучало, как и ранее, все закончилось дежурными фразами.
Зеленский:
В завершение своей речи Зеленский пригласил Навроцкого посетить Украину.
