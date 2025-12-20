Президент Польши вручил Зеленскому книгу «Документы Волынского преступления»

Отношения Киева и Варшавы никогда нельзя было назвать безоблачными. Хотя Польша и выступает в лидерах поддержки Украины после начала специальной военной операции, исторические противоречия, связанные с геноцидом поляков украинскими националистами в период Второй мировой войны, сильно омрачают эту «дружбу».

Поляки очень болезненно реагируют на героизацию Бандеры, Шухевича и прочих националистов прошлого века, возведенную нынешними киевскими властями в ранг государственной политики. Киев и Варшава так и не могут договориться по поводу эксгумации останков так называемой «Волынской резни».



В ходе вчерашнего визита Зеленского в Варшаву польское руководство вновь напомнило об этих серьезных разногласиях не просто исторического, но и общенационального масштаба. Во время встречи Зеленского с президентом Польши Каролем Навроцким тот вручил главе киевского режима сборник «Документы Волынского преступления», подготовленный Институтом национальной памяти в 2023 году — в то время Навроцкий возглавлял эту организацию.

Реакция Зелинского на этот более чем прозрачный намек неизвестна. В остальном встреча украинского просроченного президента с законным польским главой государства прошла довольно успешно для Киева.

В ходе пресс-конференции по итогам закрытых переговоров, которые длились более часа от запланированного времени, президент Польши отметил, что визит Зеленского является доказательством единства стран, приверженных демократическим ценностям в вопросе стратегического сотрудничества. Навроцкий вновь объявил Россию «агрессором», который якобы угрожает и Польше.

В этой связи он поддержал «удары по теневому флоту» РФ. Иными словами, выступил как минимум идейным соучастником актов международного терроризма, совершаемых киевским режимом.

Возвращаясь к теме геноцида поляков во Второй мировой войне, Навроцкий отметил, что достиг согласия с Зеленским в вопросе, что 26 запросов Варшавы на проведение эксгумации польских жертв трагедий на Украине, особенно Волынской трагедии, поданных в 2025 году, должны быть рассмотрены. В свою очередь, в ответной речи Зеленский подтвердил, что страны достигли понимания в вопросе эксгумации жертв «Волынской резни». Никакой конкретики по этому поводу не прозвучало, как и ранее, все закончилось дежурными фразами.

Зеленский:

Мы должны прийти к взаимопониманию по этому вопросу и должным образом почтить память этих жертв.

В завершение своей речи Зеленский пригласил Навроцкого посетить Украину.
  1. Яро Полк Звание
    Яро Полк
    +3
    Сегодня, 15:56
    Пусть Россия в архивах покопается..и опубликуют сколько пшеки украинцев гражданских загеноцидили..там не меньше.
    1. Ivan№One Звание
      Ivan№One
      0
      Сегодня, 16:00
      А можно не сильно копаться, всего на 15 лет назад, 26.11.2010 ГД РФ приняла одно очень..."интересное заявление".
      Как раз тогда ещё хотели дружить со всеми (даже с пшеками) и везде "партерны" были одни.

      Никто за это "заявление" так и не ответил.
      Причем это заявление от 26.11.2010 спокойно себе до сих пор висит на сайтем думы... забыли видать стереть
      1. Ныробский Звание
        Ныробский
        0
        Сегодня, 16:20
        Цитата: Ivan№One
        А можно не сильно копаться, всего на 15 лет назад, 26.11.2010 ГД РФ приняла одно очень..."интересное заявление".
        Как раз тогда ещё хотели дружить со всеми (даже с пшеками) и везде "партерны" были одни.

        Никто за это "заявление" так и не ответил.
        Причем это заявление от 26.11.2010 спокойно себе до сих пор висит на сайтем думы... забыли видать стереть

        Пардон, однако заинтригован. НЕ цепляюсь, просто реально заинтересовало. Не могли бы вы хотя бы намёком на тему заявления указать? Дума много чего напринимала. winked
        Минус не мой.
      2. frruc Звание
        frruc
        0
        Сегодня, 16:24
        В этой связи он поддержал «удары по теневому флоту» РФ.

        Здесь палка о двух концах. Польша ведь пока имеет выход к Балтике, да и земли Восточной Померании у нее можно оспорить.
    2. Joker62 Звание
      Joker62
      +2
      Сегодня, 16:03
      Цитата: Яро Полк
      Пусть Россия в архивах покопается..и опубликуют сколько пшеки украинцев гражданских загеноцидили..там не меньше.

      И еще нужно указать, сколько пшеки замучили красноармейцев в 1920 году! И тоже предъявить полную притензии как геноцид славянских народов!
    3. ваш вср 66-67 Звание
      ваш вср 66-67
      +3
      Сегодня, 16:08
      Навроцкий вновь объявил Россию «агрессором», который якобы угрожает и Польше.

      Раз вы ( пшеки) знаете, что Россия угрожает вам, значит знаете и за что!
    4. Ныробский Звание
      Ныробский
      +1
      Сегодня, 16:13
      Цитата: Яро Полк
      Пусть Россия в архивах покопается..и опубликуют сколько пшеки украинцев гражданских загеноцидили..там не меньше.

      У поляков наверняка и своих документов хватает т.к. полагаю, что наши органы следствия делились с польскими сп.службистами и наверняка опрашивали выживших поляков проживающих в Польше которые были свидетелями этих расправ.
      Эксгумация проводится не только для того, что бы установить СКОЛЬКО было убито, а для того, что более важно, чтобы получить свидетельства того КАК УБИТЫ(расстреляны, сожжены, распилены пилой, разрублены топором и т.д.) По некоторым свидетельствам, зачастую бандеровцы разбивали детям головы что бы не тратить патроны.
      Как показывает история, бандеровцы не меняются и спустя 80 лет, остаются теми же бандеровцами. Украина, как государство, должна исчезнуть с карты мира.
    5. Михаил-Иванов Звание
      Михаил-Иванов
      0
      Сегодня, 16:23
      В этой новости для нас главное не проблемы поляков, а тот факт, что они одобрили удары по нашим судам, то есть поддержали открытый терроризм трубочистов, которые их курируют!
      И вот уж кому, а полякам мы можем совершенно точно устроить аналогичные проблемы и на судах, и на инфраструктурных объектах!
      Пора перестать жевать, иначе нас скоро приравняют к недочеловекам, как уже было в прошлом веке...
  2. Joker62 Звание
    Joker62
    0
    Сегодня, 16:01
    Президент Польши вручил Зеленскому книгу «Документы Волынского преступления»

    И что??? Что Зеля будет каяться за "великие грехи" от Бандеры и Шушкевича???? lol
    Выбросить в мусорку и все дела. wassat
  3. Уарабей Звание
    Уарабей
    0
    Сегодня, 16:02
    Поляки такой движухой только больше позорятся. Бандеру ненавидят, но по приказу своего полосатого хозяина, нализывают последователям бандеровщины по полной программе.
  4. Denis_999 Звание
    Denis_999
    0
    Сегодня, 16:14
    На плёнках Миндича Зеленский про "своих"-то укров говорит ТАК, словно они для него скот или люди самого низкого ранга. А тут поляки какие-то ещё.

    Одним словом, два лицемера ( хотя поляку может и НЕ всё равно ) разыграли сценку для прессы. Важно покивали головой. Разошлись и забыли.
  5. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    0
    Сегодня, 16:18
    Зеленский:

    Мы должны прийти к взаимопониманию по этому вопросу и должным образом почтить память этих жертв.

    В завершение своей речи Зеленский пригласил Навроцкого посетить Украину.

    На ВО много кто юродствовал по Путину. Но вот таких все больше осталось. Они таким языком разговаривают.. Это ж , один с Марса, другой с Венеры. Ну такое Вам, свободным, надо? Да? Они так ещё веками будут, если мы их чисто случайно , стеклом не зальëм. Такие руководители должны быть. Есть тема. Встречайся. Нет темы. Не встречайся. Сколько можно то. Вы таких руководителей хотите? Тогда Ф. И.О. в студию. laughing wassat Это ж олени и выродки.... Все... Сначала одни других резали, потом, наоборот..
    Теперь вспоминают, в зависимости от компаса... Ксюр.
  6. Васян1971 Звание
    Васян1971
    0
    Сегодня, 16:24
    В остальном встреча украинского просроченного президента с законным польским главой государства прошла довольно успешно для Киева.

    Поэтому грош цена этой книжке и этим документам.