В Купянске ВСУ зацепились за улицу Харьковская, под Волчанском - успех у ВС РФ

368 0
В Купянске ВСУ зацепились за улицу Харьковская, под Волчанском - успех у ВС РФ

Ситуация в Харьковской области развивается динамично.

Российские войска развивают успех в окрестностях ранее освобождённого Волчанска. Сегодня появляются сообщения о том, что армия России завершает освобождение села Вильча. ВС РФ достигли южных окраин населённого пункта. Остатки гарнизона противника остаются на юго-западе Вильчи, причём контроль этот уже, по большому счёту, формален.



Ещё около 3 квадратных километров территории Харьковской области наши бойцы перевели под свой контроль северо-восточнее Вильчи, в том числе в западной части села Волчанские Хутора. По сути, это часть Волчанской агломерации.

Тем временем в Купянске противник продолжает попытки потеснить наши войска. В результате серии атак ВСУ удалось зацепиться за улицу Харьковская. Командование явно поставило перед ВСУ задачу полностью вернуть контроль над этой улицей, так как к западу от Купянска она переходит (ясно уже из названия) в дорогу на областной центр, Харьков, которая ранее являлась главной артерией снабжения купянского гарнизона.



Для развития успеха противник бросает в бой всё новые и новые подразделения, в том числе снимая их из-под Волчанска и из Сумской области. При этом в Сумской области, как уже сообщало «Военное обозрение», противник потерял село Высокое, что у границы с Белгородской областью РФ.

Это свидетельствует о том, что ставка украинского командования сделана именно на Купянск. Сработает ли она, покажет уже ближайшее время.