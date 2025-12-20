Армия РФ использует для ударов модернизированные «Герани» с тепловизорами
Украинские военные внимательно изучили один из перехваченных российских дронов камикадзе, который участвовал в атаке на объекты Одесской области. В результате они удостоверились, что армия РФ использует для ударов модернизированные «Герани» с тепловизорами и другим оборудованием.
Об этом сообщает ряд украинских пабликов.
При осмотре аппарата вражеские эксперты обнаружили на нем дополнительные антенны и тепловизионную камеру. Также беспилотник был оснащен модемом для ретрансляции. Используя его, оператор получает возможность осуществлять поиск подходящих объектов и атаковать их.
О глубокой модернизации дронов типа «Герань» писал ранее украинский эксперт в области средств связи Сергей «Флэш» Бескрестнов. Он обратил внимание, что на Украине за этими аппаратами закрепилось название «шахед», хотя современные российские дроны уже имеют очень мало общего с иранскими Shahed-136. Точно так же все копировальные аппараты принято называть «ксероксами», даже если они выпускаются другими производителями. Все это прекрасно понимают, но используют привычные названия.
Собственно, сообщения о том, что российские «Герани» из-за применения тепловизионных камер превратились в настоящих ночных ведьм, стали поступать еще как минимум полгода назад. В частности, об этом в июне писало издание Bulgarian Military. В его публикации говорилось, что теперь российским военным стало проще обнаруживать и уничтожать живую силу и технику независимо от применяемой маскировки и времени суток.
