Армия РФ использует для ударов модернизированные «Герани» с тепловизорами

Украинские военные внимательно изучили один из перехваченных российских дронов камикадзе, который участвовал в атаке на объекты Одесской области. В результате они удостоверились, что армия РФ использует для ударов модернизированные «Герани» с тепловизорами и другим оборудованием.

Об этом сообщает ряд украинских пабликов.

При осмотре аппарата вражеские эксперты обнаружили на нем дополнительные антенны и тепловизионную камеру. Также беспилотник был оснащен модемом для ретрансляции. Используя его, оператор получает возможность осуществлять поиск подходящих объектов и атаковать их.

О глубокой модернизации дронов типа «Герань» писал ранее украинский эксперт в области средств связи Сергей «Флэш» Бескрестнов. Он обратил внимание, что на Украине за этими аппаратами закрепилось название «шахед», хотя современные российские дроны уже имеют очень мало общего с иранскими Shahed-136. Точно так же все копировальные аппараты принято называть «ксероксами», даже если они выпускаются другими производителями. Все это прекрасно понимают, но используют привычные названия.

Собственно, сообщения о том, что российские «Герани» из-за применения тепловизионных камер превратились в настоящих ночных ведьм, стали поступать еще как минимум полгода назад. В частности, об этом в июне писало издание Bulgarian Military. В его публикации говорилось, что теперь российским военным стало проще обнаруживать и уничтожать живую силу и технику независимо от применяемой маскировки и времени суток.
  1. Васян1971 Звание
    Васян1971
    0
    Сегодня, 16:37
    Точно так же все копировальные аппараты принято называть «ксероксами», даже если они выпускаются другими производителями. Все это прекрасно понимают, но используют привычные названия.

    У нас на стройке все эл.перфораторы называли "МакитРами"... feel
    1. Nikolaevich I Звание
      Nikolaevich I
      +1
      Сегодня, 18:15
      Цитата: Васян1971
      У нас на стройке все эл.перфораторы называли "МакитРами".

      А почему не "бошами", не "перфиками" ? what
      1. Васян1971 Звание
        Васян1971
        0
        Сегодня, 19:10
        Цитата: Nikolaevich I
        А почему не "бошами", не "перфиками" ?

        Тайна сия велика есть... Как-то так сложилось и прижилось. request
  2. Лимон Звание
    Лимон
    +5
    Сегодня, 16:49
    ,,Герани,,не только с тепловизорами,но уже и с ракетами ,,воздух-воздух,,. Сбит им свинолет-винтокрылый ми-24.Экипаж к бандере.)))
    1. Юрий_Я Звание
      Юрий_Я
      +1
      Сегодня, 17:15
      уже и с ракетами ,,воздух-воздух,,. Сбит им свинолет-винтокрылый ми-24.

      Свинокрыл )))) или свинокоптер...
      1. ВадимЖивов Звание
        ВадимЖивов
        0
        Сегодня, 17:53
        А Герани они обзывают, чтоб подчеркнуть нашу отсталость от мира сего. Типа мы воюем не своим оружием, а иранским.. Типа Свинляндия лучше всех, а мы так... Где-то внизу. hi
  3. Cats Звание
    Cats
    +2
    Сегодня, 17:32
    армия РФ использует для ударов модернизированные «Герани» с тепловизорами и другим оборудованием

    Когда уже на новые и модернизированные образцы вооружения типа ракет, БПЛА, бомб с УПМК и т.п. будут устанавливать самоликвидаторы? Сколько ещё надо подарить врагу нового вооружения?
    1. nik-mazur Звание
      nik-mazur
      0
      Сегодня, 22:04
      Цитата: Cats
      Когда уже на новые и модернизированные образцы вооружения типа ракет, БПЛА, бомб с УПМК и т.п. будут устанавливать самоликвидаторы

      Что вы подразумеваете под самоликвидатором применительно к оружию, несущему от 50 кг до полутора тонн взрывчатки?
  4. IGOR GORDEEV Звание
    IGOR GORDEEV
    +1
    Сегодня, 18:04
    ...Прошло 5 лет. В обломках "герани" обнаружен плазмаган неустановленной мощности. Украинские эксперты ломают голову над источником энергии плазмагана, который позволяет сбивать f-35 с дистанции 15 км.
    1. Nikolaevich I Звание
      Nikolaevich I
      0
      Сегодня, 18:33
      Цитата: IGOR GORDEEV
      Украинские эксперты ломают голову над источником энергии плазмагана, который позволяет сбивать f-35 с дистанции 15 км.

      Ну F-35 Украине не катит !"Реальнее" (и нужнее!) ...:Укро-эксперты ломают головы над источником энергии ЭМИ-бластера,позволяющего сбивать "Старлинки" ! yes
  5. ideo098 Звание
    ideo098
    -1
    Сегодня, 18:15
    Не понимаю, почему блока самоуничтожения нет до сих пор?
    1. Glock-17 Звание
      Glock-17
      +1
      Сегодня, 18:51
      Может и есть, да не сработал. От осечек никто не застрахован.
    2. nik-mazur Звание
      nik-mazur
      0
      Сегодня, 22:05
      Цитата: ideo098
      почему блока самоуничтожения нет до сих пор

      И как же, по-вашему, должен выглядеть блок самоуничтожения на дроне, несущем от 50 до 100 кг взрывчатки?
  6. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    -1
    Сегодня, 18:26
    Украинские военные внимательно изучили один из перехваченных российских дронов камикадзе, который участвовал в атаке на объекты Одесской области.


    Самоликвидатор где?
    1. Sky Strike fighter Звание
      Sky Strike fighter
      +2
      Сегодня, 19:10
      Видеообзор попавшей к ВСУ Герани с тепловизором по ссылке ниже.

      . Противник, обследуя одну из сбитых им "Гераней" находит очень много интересного. И в первую очередь "прицельный комплекс". Который подтверждает мою догадку, что секретом точного поражения переправ на Днестре является "оптическая" система наведения, оснащенная к тому же тепловизором. То есть точно поражать цели эти новые российские БПЛА могут и ночью.И похоже, что ведет беспилотник к цели оператор, сидящий от нее за многие многие сотни километров.


      https://t.me/yurasumy/26142
    2. nik-mazur Звание
      nik-mazur
      0
      Сегодня, 22:07
      Цитата: Товарищ Берия
      Самоликвидатор где

      Какой ещё нужен самоликвидатор, если там штатные 100 кило взрывчатки со взрывателем?
      1. Glock-17 Звание
        Glock-17
        0
        Сегодня, 22:55
        Я думаю, что если там нет само ликвидатора, то скорее всего ничего секретного там нет. Никто в своем уме не будет использовать самые современные разработки в конфликте такого формата.
  7. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 19:36
    Цитата: Лимон
    ми-24.Экипаж к бандере.)))
    У него в полку прибыло!