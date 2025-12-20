Украинское Минобороны показало «строящиеся по всей ЛБС» линии обороны ВСУ

Украинское Минобороны показало «строящиеся по всей ЛБС» линии обороны ВСУ

Глава украинского Минобороны Денис Шмыгаль опубликовал видео, на котором, как утверждается, показана одна из линий обороны ВСУ. По словам Шмыгаля, подобные оборонительные линии в настоящее время обустраиваются «по всей протяженности линии фронта».

Как утверждает украинский министр, силами специальной службы транспорта укрепления активно возводятся в Запорожской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Киевской областях и в подконтрольной Украине части ДНР. В частности, уже построено 2130 взводных опорных пунктов, более 3 тысяч километров противотанкового рва, более 1 тысячи километров заградительных пирамид, 16 тысяч километров барьерного рубежа «Егоза» и 4,3 тысячи километров малозаметного препятствия.



Ранее Шмыгаль отчитался, что пятнадцать стран объявили о новых конкретных шагах, направленных на продолжение военной и финансовой поддержки Украины. Помимо 11,5 миллиарда евро, которые пообещала выделить Киеву Германия, и 7 миллиардов, обещанных Норвегией, Великобритания направит 600 миллионов фунтов стерлингов на усиление украинской ПВО, а Нидерланды, в свою очередь, предоставят Украине 700 миллионов евро на закупку БПЛА. Кроме того, разные суммы (от 9 до 200 миллионов) пообещали выделить Украине Канада, Португалия, Люксембург и три прибалтийские республики.

Черногория, Дания и Новая Зеландия присоединятся к взносам в инициативу PURL, позволяющую союзникам США по НАТО закупать для ВСУ вооружения из американских запасов, а Польша и Чехия поставят Украине артиллерийские снаряды.

  1. Mitos Звание
    Mitos
    +16
    Сегодня, 17:17
    Война продолжиться пока копателей не упокоют.
    1. Ilya-spb Звание
      Ilya-spb
      +1
      Сегодня, 18:29
      Сколько километров уже разворовано предприимчивыми хохл.ами?
      1. Михаил-Иванов Звание
        Михаил-Иванов
        +3
        Сегодня, 19:35
        Артисты продолжают выступление! На этот раз под оборонительные линии вытянут с евро дураков очередные миллиарды. И всё было бы чинно и благородно, новость нюанс - где взять пехоту, которой уже давно не хватает.
        Сейчас иную посадку держат два штыка.
      2. Гюнтер Звание
        Гюнтер
        +3
        Сегодня, 19:38
        На фотке убогий фотошоп, будет, по моему мнению, как с "забором яйценюка". yes
        1. SAG Звание
          SAG
          +1
          Сегодня, 21:15
          Цитата: Гюнтер
          На фотке убогий фотошоп, будет, по моему мнению, как с "забором яйценюка". yes

          Оспади... А что, нормальных графических редакторов уже всех бусифицировали?!
          Ни людей, ни строительной техники... Нет ни солнца, ни облаков! Даже теней не прорисовали...
          Яйценюх хотя бы 100 метров реальной сетки рабицы поставил и траншею JCBшкой прорыл...
          Деградация request
          1. Гюнтер Звание
            Гюнтер
            0
            Сегодня, 22:29
            Цитата: SAG
            ...Деградация request

            "Таков путь!"©
            lol
    2. Слесарь Звание
      Слесарь
      +1
      Сегодня, 19:43
      " пока копателей не упокоют." - легенда о Нарайяме ... смотрите в следующем тысячилетии ...
  2. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    +4
    Сегодня, 17:21
    Про это уже говорили ,и не раз.Подобное действует,если это все насыщено пехотой,артиллерией и прочая.
    1. Ivan F Звание
      Ivan F
      -13
      Сегодня, 17:30
      Сейчас всё дронами насыщенно. Артиллерия тут уже не нужна.
    2. Alex777 Звание
      Alex777
      0
      Сегодня, 20:03
      Цитата: dmi.pris1
      Про это уже говорили ,и не раз.Подобное действует,если это все насыщено пехотой,артиллерией и прочая.

      404 страна сказочных сказочников.
      Тот же клоун - талант редкостный.
  3. kromer Звание
    kromer
    +4
    Сегодня, 17:21
    Слишком идеально ровные линии. Все симметрично. На компьютере это сделать реально, а в жизни так не бывает.
    1. алек Звание
      алек
      +6
      Сегодня, 19:32
      Ну что Вы, там рота геодезистов прошла.
    2. Гюнтер Звание
      Гюнтер
      +3
      Сегодня, 19:40
      Да, так и есть - убогий фотошоп.
  4. Ныробский Звание
    Ныробский
    +12
    Сегодня, 17:22
    Да уж. Не знаю как насчёт "выкопать море", но "закопать море" эти идиёты действительно способны, особенно если они будут твёрдо убеждены в том, что это пойдёт во вред России. Так что, как ни крути, но их надо отрезать от моря, что бы у них к нему своего выхода не было.
    И чего этим землеройкам спокойно то не жилось?. no
    1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
      Владимир Владимирович Воронцов
      -2
      Сегодня, 17:28
      ❝ Да уж. Не знаю как насчёт "выкопать море", но "закопать море" эти идиёты действительно способны ❞ —
  5. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 17:25
    От этих укреплений западнее начнётся буферная зона для ВСУ ?Непонятно. no
    1. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      0
      Сегодня, 17:33
      Эта штуковина должна быть видна из космоса. what
  6. Aerolab Звание
    Aerolab
    -3
    Сегодня, 17:26
    Явно компьютерная графика. В реалии так не бывает. Все ровно, гладко и...глупо.
    1. sdivt Звание
      sdivt
      -5
      Сегодня, 17:36
      Не похоже на графику, скорее всего - настоящее
      Но - глупо, да, абсолютно с вами согласен
      И да, очень хотелось бы услышать мнение специалистов - вот эти вот инженерные сооружения - насколько это серьёзные заслоны для наступления?
      1. kromer Звание
        kromer
        +6
        Сегодня, 17:41
        Цитата: sdivt
        Не похоже на графику, скорее всего - настоящее


        Настоящее это стена Сени Яценюка (Куля в лоб).
        1. Михаил-Иванов Звание
          Михаил-Иванов
          +5
          Сегодня, 19:45
          Я тоже его вспомнил))) Он первым стал таким образом деньги осваивать. Сейчас строит такие линии обороны на пляжах Майами)))
          1. kromer Звание
            kromer
            +1
            Сегодня, 19:47
            Цитата: Михаил-Иванов
            Я тоже его вспомнил))) Он первым стал таким образом деньги осваивать. Сейчас строит такие линии обороны на пляжах Майами)))


            Сеня Яценюк знал на чём делать деньги из воздуха. Его стену кабаны за год всю изрешетили. wink
    2. Ivan№One Звание
      Ivan№One
      -1
      Сегодня, 18:26
      Во-первых, не ровно, видно же что надолбы идут волнами
      Во-вторых, в чем проблема в поле выкопать ровную траншею?
      Это уже 5000 лет назад умели
      1. kromer Звание
        kromer
        +12
        Сегодня, 18:31
        Цитата: Ivan№One
        Во-первых, не ровно, видно же что надолбы идут волнами
        Во-вторых, в чем проблема в поле выкопать ровную траншею?
        Это уже 5000 лет назад умели


        Берем реальную автотрассу и в графическом редакторе дорабатываем и никаких проблем.
  7. Вадим С Звание
    Вадим С
    +1
    Сегодня, 17:26
    Это у них новая граница страны?
    1. Aerolab Звание
      Aerolab
      +2
      Сегодня, 17:28
      Это у них новая граница зрады. Или премоги. Как им удобней будет.
    2. kromer Звание
      kromer
      +2
      Сегодня, 17:43
      Цитата: Вадим С
      Это у них новая граница страны?


      Западная. Чтоб танкисты ВСУ вместе с танком в Польшу не свалили. laughing
  8. born007 Звание
    born007
    +1
    Сегодня, 17:30
    Гораздо интереснее смотрелся бы снимок из космоса.
    1. Starover_Z Звание
      Starover_Z
      +6
      Сегодня, 17:43
      Цитата: born007
      Гораздо интереснее смотрелся бы снимок из космоса.

      Великие украинские укрепления ? Почти как китайская стена.
      А когда это они умудрились столько сделать ? И никто не видел ?
      1. дивнаб
        дивнаб
        -3
        Сегодня, 19:28
        Они с 2014 года укрепляются. Они копали пока нам Олимпиады показывали.
        1. kromer Звание
          kromer
          +1
          Сегодня, 19:37
          Цитата: дивнаб
          Они с 2014 года укрепляются. Они копали пока нам Олимпиады показывали.


          Одна стена Яценюка чего стоит.
  9. flint Звание
    flint
    +1
    Сегодня, 17:38
    Прямо Великая китайская стена laughing
  10. Madrina Звание
    Madrina
    +5
    Сегодня, 17:41
    Building vast defense lines is very inefficient, as defence lines are always either circumvented or punctured.

    And as soon as they are punctered in an area of say 5 km then they are the defense lines of the enemy and they are your own prison walls.
    It is the Maginot line thinking that didn't work in 1940 either.
    But is is a great grift. Building and Construction are classically mafia businesses.
    You can build the same wall for 10x different prices and no one can prove anything from afar.
    If you pour 50cm of foundation instead of the planned 1m you are twice as fast and you get an extra 100% margin!!!
    This game is really fun!
  11. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    +6
    Сегодня, 17:43
    Как утверждает украинский министр, силами специальной службы транспорта укрепления активно возводятся в Запорожской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Киевской областях и в подконтрольной Украине части ДНР. В частности, уже построено 2130 взводных опорных пунктов, более 3 тысяч километров противотанкового рва, более 1 тысячи километров заградительных пирамид, 16 тысяч километров барьерного рубежа «Егоза» и 4,3 тысячи километров малозаметного препятствия.


    А личный состав для обороны всего этого есть? А то получится как под Добропольем, так там еще и река Гайчур в дополнение была, но всё осталось позади. А резервов, судя по всему, что бы купировать наш прорыв, нет, все брошены в Купянск, где они и стачиваются.
  12. Кравец Вячеслав Звание
    Кравец Вячеслав
    +2
    Сегодня, 17:45
    Как можно заметить — средства выделенные на возведение линии обороны разворованны и никакой линии нет. И вообще это всё компьютерная графика.
  13. ximkim Звание
    ximkim
    -2
    Сегодня, 17:50
    Глава украинского Минобороны Денис Шмыгаль опубликовал видео, на котором, как утверждается, показана одна из линий обороны ВСУ. По словам Шмыгаля, подобные оборонительные линии в настоящее время обустраиваются «по всей протяженности линии фронта».

    В пикселях .
  14. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    +10
    Сегодня, 17:50
    Шмыгаль, а чего у тебя машинка по воздуху едет? По другому нельзя, чернозём, он такой чернозём.
    1. Тарелка Звание
      Тарелка
      -8
      Сегодня, 17:59
      Видно же накатанную дорогу, которой и воспользовался автомобиль.
      1. Товарищ Берия Звание
        Товарищ Берия
        +6
        Сегодня, 18:01
        Только он не всегда в ноты колею попадает, как певец под фонограмму. laughing
    2. kromer Звание
      kromer
      +3
      Сегодня, 18:09
      Скажи спасибо, что машина пару раз через разградительную линию не переехала. laughing
    3. kromer Звание
      kromer
      +4
      Сегодня, 18:22
      Цитата: Товарищ Берия
      По другому нельзя, чернозём, он такой чернозём.


      И обратите внимание на то, что по всей длине не видно остатков от лесопосадок. wink
  15. ohka Звание
    ohka
    +10
    Сегодня, 18:06
    Читая про тысячи километров укреплений, я вспомнил занимательную историю. Был у нас в районе ушлый председатель колхоза по фамилии Зинченко :), орденоносец, в последствие Герой Труда. Колхоз был одним из передовых в области, как тогда любили говорить "колхоз-миллионер". Хозяйство действительно было огромным, 12 отделений, около 50 т. га пашни. И вот, во времена кукурузного бума приезжает к нам в область сам Никита Сергеевич. Законный вопрос областному начальству - ну как у вас тут обстоят дела с кукурузой? А поскольку колхоз был "выставочным" везут всю делегацию к Зинченко. А он особым фанатом кукурузы то и не был, да и растет она на богаре, без полива не очень. Держал он одно "витринное" поле, как картинку. А поскольку петлять по полевым дорогам можно очень долго и глазу у нас в степи особо зацепиться не за что... В общем исхитрился он подвозить Хрущева к одному и тому же полю четырежды. И никакой компьютерной графики.
    1. Товарищ Берия Звание
      Товарищ Берия
      +7
      Сегодня, 18:16
      Да не он один такой ушлый был. Много чего всплыло в последствии. И стада неучтённые, и гектары, что бы показатели надоев и урожаев были выше, чем у супостата.
  16. Сергей3 Звание
    Сергей3
    +6
    Сегодня, 18:10
    У меня первый вопрос, как они это безнаказанно построили прямо под носом у российской армии? Это же для дронов досягаемо!
    И второй, а где обороняющиеся?! Линия обороны без самой обороны бесполезна!
    1. Кравец Вячеслав Звание
      Кравец Вячеслав
      0
      Сегодня, 19:26
      а где обороняющиеся?!

      На той дистанции от самой линии, котороя позволяет эффективно использовать вооружение(скорее всего дроны) по наступающим. Не за пулемётом в окопе же сидеть на самой линии. Вряд ли такой сиделец там долго просидит.
      1. Сергей3 Звание
        Сергей3
        +1
        Сегодня, 19:29
        Вы внимательно смотрели видео?! Это всё в чистом поле и до естественных укрытий далеко.
        1. Кравец Вячеслав Звание
          Кравец Вячеслав
          0
          Сегодня, 19:35
          Тогда что вас смутило? Отсутсвие обороняющихся, в месте где они и не должны размещатся?
  17. LeutnantTom Звание
    LeutnantTom
    +3
    Сегодня, 18:11
    Честно говоря, какой идиот до сих пор строит оборонительные траншеи в открытом поле? Особенно в эпоху беспилотников.
    Если и строятся оборонительные траншеи, то их следует возводить в защищенных районах, лесах, горах и т. д.
    Нескольких дронов и нескольких бомб FAB должно хватить.
    Или

    Сейчас существуют превосходные буровые установки, которые работают тихо и быстро, прокладывая туннели под землей.
    1. Ghost1 Звание
      Ghost1
      0
      Сегодня, 18:27
      Это же линия от бронетехники, чтобы проехать нужна будет строительная техника.
      1. ОлегEKB Звание
        ОлегEKB
        0
        Сегодня, 20:03
        несколько подрывов стенок и техника прекрасно едет,
        вопрос просто, сейчас техника в атаках не участвует
    2. kromer Звание
      kromer
      0
      Сегодня, 18:48
      Цитата: LeutnantTom
      Сейчас существуют превосходные буровые установки, которые работают тихо и быстро, прокладывая туннели под землей.


      Не совсем понял, а зачем нужна оборонительная линия в тоннели?
      1. LeutnantTom Звание
        LeutnantTom
        0
        Сегодня, 22:10
        Пробурите туннель на глубине 10 метров под системой обороны, и вуаля, вы уже на другой стороне. Это также обеспечит хорошую защиту от дронов. Это можно сделать и с помощью других атак.
  18. Слесарь Звание
    Слесарь
    +2
    Сегодня, 18:15
    Цитата: Aerolab
    Все ровно, гладко и...глупо

    Совершенно -буквально , как говоривал мой приятель . Во первых - количество "зубов дракона " просто не поддается исчислению - "Где деньги Зин ??" т Во вторых КАКОЙ БЛЯТ ТРАКТОР СУМЕЕТ ТАК ПРОКОПАТЬ ??!!
  19. AK-1945 Звание
    AK-1945
    +6
    Сегодня, 18:16
    Как то скромно для тех кто выкопал Чёрное море.
  20. С.Викторович Звание
    С.Викторович
    +1
    Сегодня, 18:17
    Никакая "линия Мажино" никому еще не помогла.
  21. Russia2014 Звание
    Russia2014
    -3
    Сегодня, 18:25
    ..как можно было позволить соорудить такую линию обороны , для чего генштаб закрывает на это глаза, чтоб больше солдат наших там положить........или это очередной "договорняк"........
  22. Бан Зай Звание
    Бан Зай
    +2
    Сегодня, 18:27
    взводных опорных пунктов щас нет, вопрос кто врет?
    1. Стас1973 Звание
      Стас1973
      +1
      Сегодня, 19:43
      Мне вот тоже интересно, ни вопов, ни ропов, просто все в линеечку
  23. Michelangelo Звание
    Michelangelo
    +1
    Сегодня, 18:42
    You can build defensive lines being kilometers deep/long, but……as soon as one or more spots are being ‘torn apart’, columns of military material can go through it and continue their offensive. After breakthrough’s bombardments will enlarge the ‘gaps’ in the allready broken defencive walls.
  24. Техник_Харлан Звание
    Техник_Харлан
    +1
    Сегодня, 18:57
    Вот пойдем в наступление и там станет ясно фейковая это линия обороны или реальная. А если реальная, то какого качества. Другой проверки в современном Мире нет.
  25. убей фашиста Звание
    убей фашиста
    +3
    Сегодня, 19:06
    Похоже на компьютерную графику. Даже если и возведут вдоль всей ЛБС такие укрепления швайнерейху это мало чем поможет. Опорники, пункты операторов БПЛА вычисляются и выносятся артой и фабами. Не хватит бандерогеям в первую очередь людского ресурса чтобы эффективно удерживать эту протяженную ЛБС.
  26. Стас1973 Звание
    Стас1973
    +1
    Сегодня, 19:40
    Окопы на всем протяжении в одну линию??? Ходы сообщения - нет. Перекрытия и блиндажи - нафиг не надо??? Пункты боепитания и, СССка, отхожие места - нет. Сколько же денег на этом отмыть. И не стыдятся же это показывать.
  27. lukash66 Звание
    lukash66
    0
    Сегодня, 19:45
    Ей богу, как дети. Вся эта "красота" очень быстро ровняется. А уж про инженерные войска они наверное вообще не слышали. Проскакали все на свете.
  28. BAI Звание
    BAI
    -3
    Сегодня, 19:57
    Раз продвижение по нескольку метров в день, конечно могут строить.
    Тем более, им никто не мешает- ни одной ворнки на фото нет
  29. ОлегEKB Звание
    ОлегEKB
    +1
    Сегодня, 20:10
    какая то показуха
    окопы в чистом поле, бойцы будут как на ладони у наших дронов
    все подходы к окопам также открыты и прекрасно просматриваются с воздуха
    сами по себе линии обороны защищаться не умеют, туда надо бойцов еще сажать
    1. kromer Звание
      kromer
      0
      Сегодня, 20:44
      Цитата: ОлегEKB
      сами по себе линии обороны защищаться не умеют, туда надо бойцов еще сажать


      Так вон справа на машине бойцы едут. Причем, судя по стилю вождения, укуренные вхлам.
  30. blackbeard Звание
    blackbeard
    0
    Сегодня, 21:20
    толку от этих укреплений не будет, если не останется желающих их защищать