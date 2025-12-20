Украинское Минобороны показало «строящиеся по всей ЛБС» линии обороны ВСУ
Глава украинского Минобороны Денис Шмыгаль опубликовал видео, на котором, как утверждается, показана одна из линий обороны ВСУ. По словам Шмыгаля, подобные оборонительные линии в настоящее время обустраиваются «по всей протяженности линии фронта».
Как утверждает украинский министр, силами специальной службы транспорта укрепления активно возводятся в Запорожской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Киевской областях и в подконтрольной Украине части ДНР. В частности, уже построено 2130 взводных опорных пунктов, более 3 тысяч километров противотанкового рва, более 1 тысячи километров заградительных пирамид, 16 тысяч километров барьерного рубежа «Егоза» и 4,3 тысячи километров малозаметного препятствия.
Ранее Шмыгаль отчитался, что пятнадцать стран объявили о новых конкретных шагах, направленных на продолжение военной и финансовой поддержки Украины. Помимо 11,5 миллиарда евро, которые пообещала выделить Киеву Германия, и 7 миллиардов, обещанных Норвегией, Великобритания направит 600 миллионов фунтов стерлингов на усиление украинской ПВО, а Нидерланды, в свою очередь, предоставят Украине 700 миллионов евро на закупку БПЛА. Кроме того, разные суммы (от 9 до 200 миллионов) пообещали выделить Украине Канада, Португалия, Люксембург и три прибалтийские республики.
Черногория, Дания и Новая Зеландия присоединятся к взносам в инициативу PURL, позволяющую союзникам США по НАТО закупать для ВСУ вооружения из американских запасов, а Польша и Чехия поставят Украине артиллерийские снаряды.
