Противник заявляет о частично восстановленном движении по мосту через Днестр
Офис президента Украины опубликовал сообщение о том, что автомобильное движение по мосту через Днестр в районе одесского села Маяки частично восстановлено.
В сообщении говорится, что по мосту уже могут передвигаться легковые автомобили, «бусики» и небольшие грузовики.
Из сообщения:
Напомним, что после удара по мосту в районе Маяков возник транспортный коллапс, который привёл к значительным трудностям при перевозке противником военных грузов и грузов двойного назначения, включая топливо. Дорога Одесса-Рени оказалась перерезанной. На подъездах к мосту скопилось большое число автоцистерн с топливом и фур с оружием, по которым российские войска нанесли несколько результативных ударов дронами.
После сообщений «официального Киева» о частичном восстановлении движения по мосту через Днестр одесские паблики начали писать о новых ударах в области. Утверждается, что российские БПЛА направлены на Затоку, где располагается другой мост. По нему за всё время СВО наносились десятки ударов, однако противник после некоторых восстановительных пауз возвращал его в строй. То есть, фронт работы для средств огневого поражения в Одесской области по-прежнему широкий. Логистика противника, пусть и «со скрипом», но функционировать продолжает.
Тем временем в соседней с Одесской, Николаевской области, блэкаут. Сообщается о том, что в большей части Николаева отсутствует электричество. Там же несколько минут назад объявлена очередная с начала суток воздушная тревога.
