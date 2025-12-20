Противник заявляет о частично восстановленном движении по мосту через Днестр

Офис президента Украины опубликовал сообщение о том, что автомобильное движение по мосту через Днестр в районе одесского села Маяки частично восстановлено.

В сообщении говорится, что по мосту уже могут передвигаться легковые автомобили, «бусики» и небольшие грузовики.



Из сообщения:

В ближайшие 48 часов будут дополнительно улучшены условия передвижения по привычным маршрутам. Возобновлена постоянная работа финансовых учреждений. Банки работают в штатном режиме, все банкоматы обеспечены наличными деньгами.

Напомним, что после удара по мосту в районе Маяков возник транспортный коллапс, который привёл к значительным трудностям при перевозке противником военных грузов и грузов двойного назначения, включая топливо. Дорога Одесса-Рени оказалась перерезанной. На подъездах к мосту скопилось большое число автоцистерн с топливом и фур с оружием, по которым российские войска нанесли несколько результативных ударов дронами.

После сообщений «официального Киева» о частичном восстановлении движения по мосту через Днестр одесские паблики начали писать о новых ударах в области. Утверждается, что российские БПЛА направлены на Затоку, где располагается другой мост. По нему за всё время СВО наносились десятки ударов, однако противник после некоторых восстановительных пауз возвращал его в строй. То есть, фронт работы для средств огневого поражения в Одесской области по-прежнему широкий. Логистика противника, пусть и «со скрипом», но функционировать продолжает.

Тем временем в соседней с Одесской, Николаевской области, блэкаут. Сообщается о том, что в большей части Николаева отсутствует электричество. Там же несколько минут назад объявлена очередная с начала суток воздушная тревога.
  1. Piramidon Звание
    Piramidon
    +7
    Сегодня, 18:10
    Крепкие мосты в советское время строили.
    1. Ilya-spb Звание
      Ilya-spb
      -16
      Сегодня, 18:31
      Надо было ядеркой... Тактическим боезарядом.
      1. Wratch Звание
        Wratch
        +7
        Сегодня, 18:52
        Да что всех так к ядерному оружию то тянет?? А что потом делать с загаженной территорией и морем? Или одесситы всем так надоели?
        1. Mitos Звание
          Mitos
          0
          Сегодня, 19:18
          Именно, яо это уже последняя мера на случай активного участия нато и им подобных. Сейчас туда достают более простые средства поражения.
          1. invisible_man Звание
            invisible_man
            +2
            Сегодня, 19:46
            то уже последняя мера на случай активного участия нато

            Бить ЯО по своей территории, или по сопредельной территории, откуда всю заразу понесет обратно - это вообще не мера, а безумие.
        2. Кравец Вячеслав Звание
          Кравец Вячеслав
          +1
          Сегодня, 19:20
          Ну как будто бы люди, которые пишут в интернете о необходимости ядернорго удара, обладают полномочиями для его санкционирования. Так какая разница что они советуют.
        3. Piramidon Звание
          Piramidon
          +6
          Сегодня, 20:08
          Цитата: Wratch
          Да что всех так к ядерному оружию то тянет?

          Есть здесь секта "свидетелей ядрен-батона". Постоянно призывают всё вокруг закидать.
          1. Villy-V Звание
            Villy-V
            +2
            Сегодня, 20:24
            Бить ядеркой - это провокаторы. Надо просто игнорировать.
    2. isv000 Звание
      isv000
      0
      Сегодня, 19:49
      Цитата: Piramidon
      Крепкие мосты в советское время строили.

      Строили крепко, факт, но! Знаем ведь про качество и, значит, надо и прикладываться соответственно, наглухо. Потом отстроим...
    3. дивнаб
      дивнаб
      -3
      Сегодня, 19:51
      Да. Но, тогда не было "Орешника". Один удар "орешником" и мост в труху. Неужели Путину жалко одного Орешника?
      1. kromer Звание
        kromer
        +1
        Сегодня, 21:03
        Цитата: дивнаб
        Да. Но, тогда не было "Орешника". Один удар "орешником" и мост в труху. Неужели Путину жалко одного Орешника?


        Вы хоть представляете количество таких мостов на Украине, которые надо в труху. Никаких Орешников не хватит.
      2. Tagan Звание
        Tagan
        -1
        Сегодня, 21:19
        Неужели Путину жалко одного Орешника?

        Пусть Батька потренируется. Надо ж опробовать подарочек.
  2. Mouse Звание
    Mouse
    +1
    Сегодня, 18:15
    Повторенье- мать ученья! yes
    Просят таки....
    1. Лимон Звание
      Лимон
      +11
      Сегодня, 18:20
      Прошла инфа,что ,,искандеры,,вылетели посмотреть как чубатые брехуны востановили.)))
      1. Монтесума Звание
        Монтесума
        +5
        Сегодня, 18:41
        Цитата: Лимон
        как чубатые брехуны восстановили

        Понравилось заявление офиса Зе:
        В ближайшие 48 часов будут дополнительно улучшены условия передвижения по привычным маршрутам.

        Ага, ждите и надейтесь изо всех сил, что за эти 48 часов ничего не прилетит по "привычным маршрутам". Привыкайте отвыкать, ВС РФ явно намерены не дать вам такую возможность.
        1. Михаил-Иванов Звание
          Михаил-Иванов
          +5
          Сегодня, 19:26
          Не важно что там украинец заявляет. Судя по видео, мост был только повреждён. Удар Герани, который также есть в доступе, не может разрушить такое сооружение. Антоновский мост били Хаймарсами и били точно, но результат там был аналогичный.
          Бить придеться ракетами и бить надо до тех пор, пока не развалим как следует.
          Дорого? Да, дорого. Но грузы, идущие по этим двум мостам, каждый день убивают наших бойцов. Так что цена тут на втором месте должна быть!
          1. Piramidon Звание
            Piramidon
            +1
            Сегодня, 20:14
            Цитата: Михаил-Иванов
            Бить придеться ракетами и бить надо до тех пор, пока не развалим как следует.

            Вроде бы уже могут новые ФАБы с УМПК и движками достать.
            1. Михаил-Иванов Звание
              Михаил-Иванов
              0
              Сегодня, 23:09
              С бомбами, конечно, намного эффективнее. Но всё же эта местность достаточно удалена и попасть точно в мост будет крайне сложно. При этом и бить бомбу шансов почти ноль...
      2. Piramidon Звание
        Piramidon
        +2
        Сегодня, 20:11
        Цитата: Лимон
        Прошла инфа,что ,,искандеры,,вылетели посмотреть как чубатые брехуны востановили.)))

        По последней инфе, прилетел Искандер с кассетной БЧ - разгоняют желающих ремонтом заняться.
    2. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +1
      Сегодня, 23:04
      Цитата: Mouse
      Повторенье- мать ученья! yes
      Просят таки....
      Опять таки -
      На подъездах к мосту скопилось большое число автоцистерн с топливом и фур с оружием, по которым российские войска нанесли несколько результативных ударов дронами.
      А если не только дронами? И не несколько?
      1. Михаил-Иванов Звание
        Михаил-Иванов
        0
        Сегодня, 23:07
        Не думаю что украинцы до такой степени идиоты, чтобы на одиннадцатый год войны ставить фуры с БК на переправе, да ещё и в кучу...
  3. kromer Звание
    kromer
    +7
    Сегодня, 18:15
    автомобильное движение по мосту через Днестр в районе одесского села Маяки частично восстановлено.


    Значит бить надо каждый день, пока мост в щебень не превратится.
  4. Дмитрий Михайлович Серегин Звание
    Дмитрий Михайлович Серегин
    +5
    Сегодня, 18:15
    Аналогичная ситуация была на Антоновском мосту. Главное не прекращать удары.
  5. Горный стрелок Звание
    Горный стрелок
    +7
    Сегодня, 18:17
    Надо продолжать. Методично, до результата. И понтонные переправы тоже. Благо, есть чем. Не надо оставлять противнику эти мосты действующими.
  6. Victor19 Звание
    Victor19
    +3
    Сегодня, 18:17
    Да бить регулярно. В этом и весь вопрос.
  7. Lako Звание
    Lako
    -2
    Сегодня, 18:19
    Мост дронами, так просто разрушить не получится. Здесь нужно что то "поувесистее".
    1. Лимон Звание
      Лимон
      +1
      Сегодня, 19:12
      А ,,химерой,,разрушить?
      У ,,гераней,,вв поболее будет...
      1. Lako Звание
        Lako
        -4
        Сегодня, 19:25
        Да ну? У "Герань 2",масса боевой части 50 кг, а у Хаймарса в зависимости от модификации ракеты, от 160 до 340кг. Но там ещё попасть нужно. Разброс около ста метров.
        1. Лимон Звание
          Лимон
          +4
          Сегодня, 19:36
          пишут,что 23кг. Куда вы там в227мм.собрались затолкать 300кг.?)))
        2. nik-mazur Звание
          nik-mazur
          -1
          Сегодня, 21:47
          Цитата: Lako
          у Хаймарса в зависимости от модификации ракеты, от 160 до 340кг

          Осетра-то урежьте – у Химарса вся ракета весит 302 кг. Масса фугасно-осколочной боеголовки – от 65 до 90 кг. Масса взрывчатого вещества – 23 кг.
  8. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    0
    Сегодня, 18:23
    Вот тут показано, как
    что по мосту уже могут передвигаться легковые автомобили, «бусики» и небольшие грузовики.

    Смотрим на дату и время.
    https://ok.ru/video/10419861916288
  9. Xenofont Звание
    Xenofont
    +2
    Сегодня, 18:28
    В Затоке били и по башням с разводными механизмами и, следовательно. судоходство сильно ограничено. Интересно, насколько пострадали автомобильная и жд части моста в районе разведения?
    1. Михаил Нашарашев Звание
      Михаил Нашарашев
      +1
      Сегодня, 19:00
      надо для обследования повреждений и составления акта дефектации послать искандер с фугасной бч
  10. Владислав_В Звание
    Владислав_В
    -1
    Сегодня, 18:29
    Мост разрушится только при сносе опор. Для этого необходимо ювелирно попасть бомбой ФАБ-3000. А так они его быстро будут восстанавливать.Жаль авиация не достаёт, иначе бы уже снесли.
    1. Ablet Звание
      Ablet
      -2
      Сегодня, 18:52
      Для этого надо было делать беспилотники, например, из су-24. Все равно когда нибудь просто распилят или продадут за копейки. За 4 года можно было бы и сделвть.
      1. Михаил Нашарашев Звание
        Михаил Нашарашев
        +1
        Сегодня, 18:57
        да, это отличная идея из списанных самолетов делать беспилотники, китайцы уже сделали
      2. Владислав_В Звание
        Владислав_В
        -1
        Сегодня, 19:43
        Цитата: Ablet
        Для этого надо было делать беспилотники, например, из су-24.

        Разве это не лёгкая цель для ПВО противника?
      3. Dart2027 Звание
        Dart2027
        0
        Сегодня, 21:22
        Цитата: Ablet
        Для этого надо было делать беспилотники, например, из су-24.

        Сделать-то можно, только скорее всего его собьют.
      4. Самоед Звание
        Самоед
        +1
        Сегодня, 22:22
        Так были в СССР, типа Стриж, украинцы великолепно их переделывают.
    2. Andobor Звание
      Andobor
      +4
      Сегодня, 19:46
      Цитата: Владислав_В
      Мост разрушится только при сносе опор

      Достаточно пролёт снести, опоры редко уничтожаются.
      1. Dart2027 Звание
        Dart2027
        +1
        Сегодня, 21:24
        Цитата: Andobor
        Достаточно пролёт снести, опоры редко уничтожаются.

        Пока стоят опоры пролеты можно относительно быстро восстановить. Даже если это будет не полноценная замена, а условная "времянка", но она будет. Именно опоры и есть мост.
        1. Andobor Звание
          Andobor
          0
          Сегодня, 21:27
          Цитата: Dart2027
          Пока стоят опоры пролеты можно относительно быстро восстановить.

          Пролёты восстанавливать месяца, в нынешнем украинском состоянии это вообще невозможно.
          1. Dart2027 Звание
            Dart2027
            +1
            Сегодня, 21:29
            Цитата: Andobor
            Пролёты восстанавливать месяца

            Если все делать нормально, то да. А вот если "нужно прямо сейчас, а потом видно будет", то процесс ускоряется.
    3. Xenofont Звание
      Xenofont
      +1
      Сегодня, 19:55
      Разводная часть моста-металлоконструкция и ее повредить легче, чем железо -бетон.
      1. Владислав_В Звание
        Владислав_В
        -1
        Сегодня, 20:42
        Ну да!Было видео с прямым попаданием ракеты «Искандера» по ретранслятору, а он как стоял, так и остался стоять.
  11. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    +5
    Сегодня, 18:42
    18:12. Сообщают о новой массовой атаке «Гераней» по мосту в Маяках Одесской области.

    Только непонятно по какому - капитальному, или наведенному понтонному ниже по течению?
    1. Xenofont Звание
      Xenofont
      0
      Сегодня, 19:58
      Вчера было видео с прилетом кассетной БЧ по понтону.
  12. dnestr74 Звание
    dnestr74
    -1
    Сегодня, 18:43
    А что ждут, еще пру гераней
    , странно все это
  13. Wratch Звание
    Wratch
    -2
    Сегодня, 18:49
    Ну раз частично восстановили,то необходимо нанести удар еще раз,не экономить ,нужно,значит 30-50 Гераний отправить, или больше,если потребно. А что касается мыслей стратегов в Генштабе,то слов нет. Герасимов наверняка имеет эстоонскиие корни. Энергетика,логистика ,места принятия решений,противоборствующей стороны должна уничтожаться ВНАЧАЛЕ конфликта,это азбука ,которую видимо не по чему было учить,букварь скурили .
    1. Михаил Нашарашев Звание
      Михаил Нашарашев
      +1
      Сегодня, 18:56
      на антоновский мост враг потратил 150 хаймарсов, вот и считайте
      1. Wratch Звание
        Wratch
        -2
        Сегодня, 18:59
        Ну это не мне считать,у нас мудрецы в Генштабе сидят,думают,экономят,выкраивают. Где то проходила информация ,что суточный выпуск Гераней 300-400 штук? Так может пожертвовать суточным запасом?ей-ей польза будет.
    2. nik-mazur Звание
      nik-mazur
      0
      Сегодня, 21:51
      Цитата: Wratch
      Энергетика,логистика ,места принятия решений,противоборствующей стороны должна уничтожаться ВНАЧАЛЕ конфликта,это азбука

      Ссылочкой не побалуете на соответствующие статьи из военной азбуки или на исторические примеры(кроме бомбёжек Югославии)?
  14. Кулл90
    Кулл90
    +4
    Сегодня, 18:49
    произошел последний в этом году обмен тел погибших военных. Украине было передано 1003 тела, России вернули 26
    Соотношение количества переданных тел по всем обменам составляет 6,48 к 1, а за 2025 год – 37,14 к 1
    по данным ЛА
    1. invisible_man Звание
      invisible_man
      -1
      Сегодня, 19:53
      Поскольку мы в наступлении, то и тела наших бойцов остаются преимущественно на контролируемой нами территории. Так что реальное соотношение иное (к сожалению).
      1. Кулл90
        Кулл90
        +1
        Сегодня, 20:33
        реальное соотношение показывают именно обмены, так как других данных у нас нет
      2. Dart2027 Звание
        Dart2027
        +1
        Сегодня, 21:27
        Учитывая подавляющее преимущество ВС РФ в бомбах с УМПК и дронах-камикадзе, которые летят на территорию противника не факт, что иное.
      3. Gorohes Звание
        Gorohes
        0
        Сегодня, 22:27
        Да у вас Зе сказал потерь нет, о чем речь, вы что не верите своему фюреру?
  15. Михаил Нашарашев Звание
    Михаил Нашарашев
    0
    Сегодня, 18:55
    малость недоработали, придется устранить недоработку в ближайшие дни
  16. AK-1945 Звание
    AK-1945
    0
    Сегодня, 19:20
    Советское качество одним словом. Вот что значит ГОСТы.
  17. Vhunter Звание
    Vhunter
    -1
    Сегодня, 19:22
    Что мешает к фаб-3000 прикрутить старлинк и видеокамеру? Что бы затем в режиме реального времени оператор подрулил планирующую бомбу прямо в опору моста.
  18. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    -2
    Сегодня, 19:34
    Противник заявляет о частично восстановленном движении по мосту через Днестр
    Плохие новости
  19. BAI Звание
    BAI
    0
    Сегодня, 19:54
    Банки работают в штатном режиме, все банкоматы обеспечены наличными деньгами.

    Ну и почему до сих пор не уничтожен расчетно- кассовый центр нацбанка Украины?
    Сразу вся платежная система хох.ляндии рухнет.
    Опять мы не такие?
    1. Piramidon Звание
      Piramidon
      0
      Сегодня, 21:07
      Цитата: BAI
      Ну и почему до сих пор не уничтожен расчетно- кассовый центр нацбанка Украины?

      А вы уверены, что главный сервер находится на территории Украины?
  20. Nord11 Звание
    Nord11
    -1
    Сегодня, 19:56
    Вообще странно что по мосту ударили. Видимо нашему руководству таки удалось скинуть акции компании, владеющей украинскими мостами..
    1. nik-mazur Звание
      nik-mazur
      0
      Сегодня, 21:53
      Цитата: Nord11
      Видимо нашему руководству таки удалось скинуть акции компании, владеющей украинскими мостами

      А такие акции существуют? Или это увы-патриотические фантазии?
  21. Madrina Звание
    Madrina
    0
    Сегодня, 21:57
    This was just a teaser and also to find out alternative routes.
    If RF wanted they would have destroyed the bridget with 2 Iskanders completely but that only happens when real moves are planned. Right now it is just to test the enemy system.