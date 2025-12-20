Португалия поможет Украине в производстве БЭК для ВСУ

Португалия поможет Украине в производстве БЭК для ВСУ

Между Украиной и Португалией было подписано соглашение о стратегическом партнерстве в сфере производства морских беспилотных аппаратов. Соответствующие договоренности были заключены в ходе визита в Киев португальского премьера Луиша Монтенегро.

Что подразумевает это соглашение, не уточняется, однако, вероятнее всего, оно, помимо прочего, включает локализацию производства украинских морских дронов в Португалии. В этой стране ранее проводились испытания украинских БЭК.



Месяцем ранее премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис и Зеленский договорились о запуске совместного производства морских беспилотных аппаратов на греческих судостроительных предприятиях. Кроме того, запустить производство БЭК планирует Польша.

Не исключено, что дефицит в финансировании своей военной отрасли Украина намеревается частично покрывать за счет экспорта некоторых видов вооружений, в том числе излишков безэкипажных катеров. Благодаря такому ограниченному экспорту Киев надеется увеличивать производство БПЛА.

Кроме европейских «союзников», украинскими БЭКами чрезвычайно заинтересовались также и американцы, которые уже провели первые официальные испытания безэкипажных катеров, ранее применявшихся ВСУ в боевых условиях. Американская сторона совершила два визита, во время которых изучила технические возможности ряда платформ и провела встречи с украинскими производителями.
  1. AK-1945 Звание
    AK-1945
    0
    Сегодня, 19:38
    Португалия?! А что не Монако или Лихтенштейн? 🤔
    1. lukash66 Звание
      lukash66
      +1
      Сегодня, 20:20
      Древняя попаболь. Ведь когда то были великими завоевателями. И как то очень быстро скукожились до заштатной страненки. А тут, да еще шоблой...😀😀
      1. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        0
        Сегодня, 22:20
        Цитата: lukash66
        Древняя попаболь. Ведь когда то были великими завоевателями. И как то очень быстро скукожились до заштатной страненки.
        Им сейчас, в тишине, когда в мировой политике про них мало кто вспоминает, слишком спокойно живётся?

        Штош... Так и запишем: "Не было у бабы-Португалии заботы - купила баба-Португалия украинскую поросю..."
  2. rosomaha Звание
    rosomaha
    +1
    Сегодня, 19:41
    так свинорылые будут выводить из под ударов свою промышленость-и прибыль есть для новых закупок и продукция дл сэбэ..можно складировать там же, а привозить малыми партиями к спуску..чтобы не попадать под удары. Мы то ТАМ их достать не можем. Да и новые производства чтот подозрительно расположены вблизи важных морских трасс-Балтика, р-н Гибралтара, выход из Черн моря на Суэц канал и Ср/земное море. Гадить будут по указке бритов
  3. Mouse Звание
    Mouse
    +1
    Сегодня, 19:43
    Тож отличиться захотели, что не даром хлеб жрут? recourse
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +1
      Сегодня, 22:24
      Цитата: Mouse
      Тож отличиться захотели, что не даром хлеб жрут? recourse
      Справедливости ради - не слишком-то и жрут. Наверное, потому что не сильно много дают.
      А тут решили, что, может быть, внеочередной бублик из Брюсселя сунут? Вот счастья-то будет, когда получат от него только дырку.
      А вот геморроя нажить могут, если всё будет так, как Мерц хочет...
  4. Владимириус Звание
    Владимириус
    0
    Сегодня, 19:48
    португальцы осваивают эти, подчеркну новые для себя производства готовятся к будущей войне с нами
    1. ВадимЖивов Звание
      ВадимЖивов
      +1
      Сегодня, 20:04
      Они наивные хотят бэками отмахаться? Я так думаю после следующей мировой войны старые учебники географии будут неактуальны. hi
  5. Артур Грудинин Звание
    Артур Грудинин
    -1
    Сегодня, 20:05
    Жаль, что в России до сих пор не запущено массовое производство БЭКов. БПЛА тоже хорошо, но ими танкеры не защитишь.
  6. Xenofont Звание
    Xenofont
    -1
    Сегодня, 20:05
    Ощущение,что наше командование копит БЭКи для массированного удара, ибо нет данных о их масштабном производстве как с Геранями. А целей для них-тьма!
    1. dnestr74 Звание
      dnestr74
      +1
      Сегодня, 21:53
      Для БЭКов нужна спутниковая связь, точнее аналог Старлинка, ее у нас нет. Как наладят, будут БЭКи
  7. poquello Звание
    poquello
    +1
    Сегодня, 21:08
    Господа португальцы! Не забываем, что данный тип вооружения используется укропами в основной массе для нанесения террористических атак, тч причастность вашего производства к терроризму не за горами
    1. zvezdochet200
      zvezdochet200
      -1
      Сегодня, 21:48
      Не забываем, что данный тип вооружения используется укропами в основной массе для нанесения террористических атак

      К чему эти призывы, спустя 4 года СВО? Удары по подстанциям в Одессе приносят страдания исключительно населению, в то время как производство дронов 100% обеспечено генераторами. Это можно назвать терроризмом, или это другое? Сегодня любые удары можно притянуть за уши к терроризму, но зачем?
      1. poquello Звание
        poquello
        0
        Сегодня, 22:38
        Цитата: zvezdochet200
        Удары по подстанциям в Одессе приносят страдания исключительно населению

        насмешили, ну идите запитайте портовый кран генератором
  8. Андрей Андреев_2 Звание
    Андрей Андреев_2
    0
    Сегодня, 22:11
    Николаев с Одессой воевать однозначно придется, чтобы БЭКи хохлам не было возможности запускать! Сами напросились, фашисты! Вместе с портофашистами...до них дело тоже дойдёт!!