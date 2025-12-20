Португалия поможет Украине в производстве БЭК для ВСУ
Между Украиной и Португалией было подписано соглашение о стратегическом партнерстве в сфере производства морских беспилотных аппаратов. Соответствующие договоренности были заключены в ходе визита в Киев португальского премьера Луиша Монтенегро.
Что подразумевает это соглашение, не уточняется, однако, вероятнее всего, оно, помимо прочего, включает локализацию производства украинских морских дронов в Португалии. В этой стране ранее проводились испытания украинских БЭК.
Месяцем ранее премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис и Зеленский договорились о запуске совместного производства морских беспилотных аппаратов на греческих судостроительных предприятиях. Кроме того, запустить производство БЭК планирует Польша.
Не исключено, что дефицит в финансировании своей военной отрасли Украина намеревается частично покрывать за счет экспорта некоторых видов вооружений, в том числе излишков безэкипажных катеров. Благодаря такому ограниченному экспорту Киев надеется увеличивать производство БПЛА.
Кроме европейских «союзников», украинскими БЭКами чрезвычайно заинтересовались также и американцы, которые уже провели первые официальные испытания безэкипажных катеров, ранее применявшихся ВСУ в боевых условиях. Американская сторона совершила два визита, во время которых изучила технические возможности ряда платформ и провела встречи с украинскими производителями.
