Ремонт колёсной техники вермахта

На фотографиях запечатлён эпизод работы немецкого эвакуатора. Легковой автомобиль офицера Люфтваффе вышел из строя и теперь эвакуируется с помощью одного из тяжёлых низкорамных прицепов вермахта – Sd.Ah. 115 в 10-тонном варианте. Sd.Ah. 115 (Sonderanhänger 115 – специальный прицеп 115) – это тяжёлый низкорамный трал, разработанный фирмой Goldhofer и производившийся с 1937 года. 10-тонная версия предназначалась для перевозки лёгкой и средней бронетехники, повреждённых автомобилей и тяжёлых грузов. Прицеп имел низкую погрузочную платформу, аппарели для заезда и мог буксироваться мощными полугусеничными тягачами (например, Sd.Kfz. 7 или Sd.Kfz. 9)

Ремонтный Einheits-Lkwгрузовик обладал отличной проходимостью и высокой надёжностью, что делало его ценным в условиях бездорожья, особенно на Восточном фронте. Однако полезная грузоподъёмность около 2,5 тонн выглядела недостаточной на фоне собственной массы машины, составлявшей почти 5 тонн. Такое соотношение считалось неоптимальным и приводило к повышенному расходу топлива и ресурсов. Именно из-за относительно низкой грузоподъёмности и сложной конструкции (унифицированная рама, полный привод, многотопливный дизельный двигатель и множество деталей от разных производителей) производство Einheits-Diesel было прекращено в 1940 году. После этого вермахт перешёл к более простым и экономичным моделям с задним приводом (например, Opel Blitz 3,6-36S и аналогичные), которые при схожей собственной массе обеспечивали большую полезную нагрузку и были проще в производстве и обслуживании

На снимке изображён один из стандартных лёгких полноприводных грузовиков ремонтного подразделения, известный как Einheits-Lkw (единый грузовой автомобиль) или Einheits-Diesel. Это унифицированная модель грузовика грузоподъёмностью 2,5-3 тонны, разработанная в конце 1930-х годов для ремонтных нужд. Машины производили MAN, Magirus, Bussing-NAG, Mercedes-Benz и другие

