В Эстонии уволили водителя автобуса за «звучавшего по радио Путина»

В Эстонии водитель школьного автобуса был уволен за то, что он осмелился слушать по радио «Прямую линию» с президентом России Владимиром Путиным.

Эстонская пресса приводит слова водителя, принявшего школьный автобус у уволенного накануне водителя. Новый водитель был откровенно испуган и обескуражен тем, что, включив радио в салоне, он неожиданно услышал хорошо знакомый каждому жителю Прибалтики голос президента России. Новый водитель опасается, что ученики эстонских школ во время поездок в автобусе с прошлым водителем могли услышать по радио что-то крамольное, что могло пошатнуть их приверженность пресловутым «европейским ценностям». Согласно действующему эстонскому законодательству, водители общественного транспорта, помимо своих непосредственных обязанностей, обязаны обеспечивать надлежащую языковую среду.



Ни для кого не секрет, что являющаяся неотъемлемой частью государственной политики прибалтийских республик русофобия затрагивает буквально все сферы общественной жизни. Так, например, в Латвии на законодательном уровне запретили праздновать Новый год по московскому времени и запускать фейерверки одновременно с боем Кремлевских курантов.

Новогодние салюты одновременно с Москвой латвийские власти признали «угрозой нацбезопасности», поскольку празднование по московскому времени является показателем поддержки России. Как заявили в мэрии Риги, нарушителей будут штрафовать на 350 евро для физических и 1400 евро для юридических лиц. По словам латвийского депутата Росликова, для отслеживания «нарушителей» в новогоднюю ночь в небо будут запущены специальные дроны.
  1. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +9
    Сегодня, 19:37
    В Эстонии водитель школьного автобуса был уволен за то, что он осмелился слушать по радио «Прямую линию»
    Демократия, понимаешь wink
    1. Теренин Звание
      Теренин
      +5
      Сегодня, 20:00
      Цитата: Schneeberg
      В Эстонии водитель школьного автобуса был уволен за то, что он осмелился слушать по радио «Прямую линию»
      Демократия, понимаешь wink

      Прибалты уверенно и настойчиво идут путем Украины с требованием к России помочь им десоветизации, всего, что было построено на их территории в период СССР.
      1. kromer Звание
        kromer
        +3
        Сегодня, 20:39
        Цитата: Теренин
        Прибалты уверенно и настойчиво идут путем Украины с требованием к России помочь им десоветизации, всего, что было построено на их территории в период СССР.


        Да они и без окраинцев как то потихоньку справляются. Один Рижский вагоностроительный завод чего стоит. Больше половина электропоездов в России были с этого завода.
      2. carpenter Звание
        carpenter
        +1
        Сегодня, 22:37
        Цитата: Теренин
        что было построено на их территории в период СССР.

        Ошибаетесь. уже давно всё ликвидировано.
    2. knn54 Звание
      knn54
      +3
      Сегодня, 20:01
      - являющаяся неотъемлемой частью государственной политики прибалтийских республик русофобия
      И основной статьей дохода.
    3. Piramidon Звание
      Piramidon
      +4
      Сегодня, 20:19
      Цитата: Schneeberg
      В Эстонии водитель школьного автобуса был уволен за то, что он осмелился слушать по радио «Прямую линию»
      Демократия, понимаешь wink

      А патриоты шпротного ларька постоянно в соцсетях рубаху на груди рвут, доказывая, какая у них свободная европейская страна.
      1. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        +1
        Сегодня, 22:38
        в Латвии на законодательном уровне запретили праздновать Новый год по московскому времени и запускать фейерверки одновременно с боем Кремлевских курантов.

        для отслеживания «нарушителей» в новогоднюю ночь в небо будут запущены специальные дроны
        Не боятся, что будут не фейерверки запускать, а дроны сбивать?

        Цитата: Piramidon
        А патриоты шпротного ларька постоянно в соцсетях рубаху на груди рвут, доказывая, какая у них свободная европейская страна.
        Опыт наших 90-х и потом 2000-х подсказывает, что извещение о сносе ларька всегда приходит неожиданно для владельца этого ларька. Ибо нечего "палёнкой" торговать... Да и место дорого.
        Не желают верить до последнего и со своим жалким "конвертиком" бегают по районным администрациям.
        А доходит до них вся серьёзность момента тогда, когда тяжёлая техника подъезжает для сноса.
  2. Mouse Звание
    Mouse
    +5
    Сегодня, 19:39
    . хорошо знакомый каждому жителю Прибалтики голос президента России.

    Голос Путина не заглушишь, не убьешь.... wink
    1. Теренин Звание
      Теренин
      +5
      Сегодня, 19:57
      Цитата: Mouse
      . хорошо знакомый каждому жителю Прибалтики голос президента России.

      Голос Путина не заглушишь, не убьешь.... wink

      Эдак, прибалтам можно на любого донос стукануть winked
  3. Юра Звание
    Юра
    +4
    Сегодня, 19:49
    Скоро заодно будут штрафовать всех граждан и не граждан Эстонии, моющих лицо и чистящих зубы ро утрам и вечерам, ведь это прямое подражание Путину для которого это рутинный и обязательный процесс, а так же за многое другое что делает Путин как и каждый эстонец в течения каждого дня, в том числе и использование туалетной бумаги обязательный атрибут ежедневных мероприятий связанных с личной гигиеной, за это всё всех эстонцев в тюрьму и ни каких гвоздей. Мне их жалко, но закон есть закон, сами придумали закон сами и кушайте.
    1. Теренин Звание
      Теренин
      +5
      Сегодня, 20:04
      Цитата: Юра
      Скоро заодно будут штрафовать всех граждан и не граждан Эстонии, моющих лицо и чистящих зубы ро утрам и вечерам, ведь это прямое подражание Путину

      Кстати, эстонские кураты, Путин живой, а это тоже ему подражание winked
      1. Юра Звание
        Юра
        +1
        Сегодня, 20:29
        Цитата: Теренин
        Кстати, эстонские кураты, Путин живой, а это тоже ему подражание winked
        Очень кстати. У меня сосед на пару лет старше меня, на приветствие: "как дела, здоров ли?" отвечает: "дышу, потею, бздю поэтому всё нормально, жив пока". Так что всех их там в Эстонии в тюрьму у кого так же и никаких гвоздей! Что-то меня сегодня несёт. laughing
        1. carpenter Звание
          carpenter
          +1
          Сегодня, 22:45
          Цитата: Юра
          Что-то меня сегодня несёт.

          Водка наверное просроченная.
          1. Юра Звание
            Юра
            0
            Сегодня, 23:16
            Цитата: carpenter
            Водка наверное просроченная.

            А что теперь и у водки срок годности есть? Не знал, вот жеж зараза! laughing
  4. kromer Звание
    kromer
    +4
    Сегодня, 19:50
    Ну теперь будет водит автобус по России и слушать Путина не опасаясь, что за это уволят.
    1. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +1
      Сегодня, 20:00
      Не факт.Если у человека семья,жилье там.Всю жизнь прожил.Тяжело сорваться с насиженного места,даже если и гнобят.
      1. kromer Звание
        kromer
        +1
        Сегодня, 20:04
        Цитата: dmi.pris1
        Не факт.Если у человека семья,жилье там.Всю жизнь прожил.Тяжело сорваться с насиженного места,даже если и гнобят.


        Даже если работать даже дворником теперь не дадут? На что тогда кормить семью то?
      2. carpenter Звание
        carpenter
        0
        Сегодня, 22:49
        Цитата: dmi.pris1
        Тяжело сорваться с насиженного места,даже если и гнобят.

        Внуки, дети, родня, друзья, могилки на погостах. Деваться не куда.
    2. Теренин Звание
      Теренин
      +4
      Сегодня, 20:05
      Цитата: kromer
      Ну теперь будет водит автобус по России и слушать Путина не опасаясь, что за это уволят.

      Да лучше пусть водит он, чем "примерные семьянины".
      1. kromer Звание
        kromer
        +5
        Сегодня, 20:08
        Цитата: Теренин
        Да лучше пусть водит он, чем "примерные семьянины".


        hi
        Всё дело в том, что жителям прибалтийский государств получить гражданство это годами проходить через семь вратов ада.
        Был бы он из Таджикистана - другое дело.
  5. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    -1
    Сегодня, 20:02
    А что это за латвийский депутат Росликов? Может опечатка и правильнее латвийский депутат Росликовичус . . hi
  6. михаилл Звание
    михаилл
    +1
    Сегодня, 20:15
    В Эстонии водитель школьного автобуса был уволен за то, что он осмелился слушать по радио «Прямую линию» с президентом России Владимиром Путиным.

    Да уж, знатно подставился водитель. Неужели не понимал, что если везет 38 школьников, то к вечеру будет 38 заявлений в полицию.
  7. Pavel57 Звание
    Pavel57
    -1
    Сегодня, 20:16
    На Эстонию надо транслировать с синхронным переводом на эстонский.
    1. kromer Звание
      kromer
      0
      Сегодня, 20:34
      Цитата: Pavel57
      На Эстонию надо транслировать с синхронным переводом на эстонский.


      Да там по-русски все понимают. Так что заморачиваться с переводом не стоит.
  8. AK-1945 Звание
    AK-1945
    +4
    Сегодня, 20:50
    Ну это уже клиника. Это не излечимо.
  9. Попуас Звание
    Попуас
    0
    Сегодня, 20:51
    Помню мальцом был,по радиоточке такие же новости слышал.... wink
    1. kromer Звание
      kromer
      +1
      Сегодня, 21:18
      Цитата: Попуас
      Помню мальцом был,по радиоточке такие же новости слышал.... wink


      Уточните, пожалуйста, что именно Вы мальцом по радиоточке слышали: прямое выступление Путина или то, что водителя уволили в Эстонии за прослушивание прямого выступления Путина? laughing
  10. Макс1995 Звание
    Макс1995
    +2
    Сегодня, 21:17
    Всего то?
    Интересно чтоб сделали с водителем автобуса у нас, еслиб он слушал Зеленского?

    А так мы знаем ,что ВВП самый самый демократичный и следовательно демократии у нас куда больше...
    1. kromer Звание
      kromer
      +3
      Сегодня, 21:20
      Цитата: Макс1995
      Интересно чтоб сделали с водителем автобуса у нас, еслиб он слушал Зеленского?


      Ну максимум пассажиры бы обматерили. wink
    2. старпом Лом Звание
      старпом Лом
      0
      Сегодня, 22:43
      Цитата: Макс1995
      Интересно чтоб сделали с водителем автобуса у нас, еслиб он слушал Зеленского?

      Ну что вы. У нас регулярно показывают Зеленского. Особенно как он на рояле играет....
  11. Вольноопределяющийся Марек Звание
    Вольноопределяющийся Марек
    +2
    Сегодня, 22:30
    Да, в этих сверхдемократичных прибалтийских злообразованиях даже голоса его испугались до поноса. Это сильно.