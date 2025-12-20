В Эстонии уволили водителя автобуса за «звучавшего по радио Путина»
В Эстонии водитель школьного автобуса был уволен за то, что он осмелился слушать по радио «Прямую линию» с президентом России Владимиром Путиным.
Эстонская пресса приводит слова водителя, принявшего школьный автобус у уволенного накануне водителя. Новый водитель был откровенно испуган и обескуражен тем, что, включив радио в салоне, он неожиданно услышал хорошо знакомый каждому жителю Прибалтики голос президента России. Новый водитель опасается, что ученики эстонских школ во время поездок в автобусе с прошлым водителем могли услышать по радио что-то крамольное, что могло пошатнуть их приверженность пресловутым «европейским ценностям». Согласно действующему эстонскому законодательству, водители общественного транспорта, помимо своих непосредственных обязанностей, обязаны обеспечивать надлежащую языковую среду.
Ни для кого не секрет, что являющаяся неотъемлемой частью государственной политики прибалтийских республик русофобия затрагивает буквально все сферы общественной жизни. Так, например, в Латвии на законодательном уровне запретили праздновать Новый год по московскому времени и запускать фейерверки одновременно с боем Кремлевских курантов.
Новогодние салюты одновременно с Москвой латвийские власти признали «угрозой нацбезопасности», поскольку празднование по московскому времени является показателем поддержки России. Как заявили в мэрии Риги, нарушителей будут штрафовать на 350 евро для физических и 1400 евро для юридических лиц. По словам латвийского депутата Росликова, для отслеживания «нарушителей» в новогоднюю ночь в небо будут запущены специальные дроны.
