FT: Заявления ЕС о войне с Россией могут стать «самосбывающимся пророчеством»

Британская пресса опасается, что Европа откровенно рискует превратить свои непрекращающиеся заявления об угрозе вооруженного конфликта с Россией в «самосбывающееся пророчество» и на самом деле получить эту войну.

Издание Financial Times цитирует слова директора Евразийской программы по нераспространению ядерного оружия Ханны Нотте, которая считает, что многочисленные заявления европейских военных и политиков, предупреждающих, что Европе якобы предстоит война масштаба прежних мировых конфликтов, создает риск подмены трезвого анализа подтверждением собственных страхов.



Нотте подчеркивает, что эти заявления европейских политиков являются чрезмерной реакцией на прошлую ошибку Европы. Если в 2022 году многие европейцы были уверены, что Москва не решится на проведение военной операции на Украине, а теперь можно наблюдать столь же ошибочную реакцию, когда некоторые политики пытаются убедить себя и других, что нападение России на страну НАТО якобы неизбежно и обязательно произойдет в ближайшие годы.

При этом эксперт указывает, что даже в условиях враждебных отношений с Западом Россия вполне может ограничиваться гибридным давлением и не вступать в вооруженное противостояние с НАТО, поскольку война с Европой откровенно противоречит интересам Москвы. В то же время европейский алармизм подпитывает зеркальную реакцию в России, элиты которой закономерно утверждают, что именно Европа, перевооружаясь, готовится к войне и стремится нанести России «стратегическое поражение». Учитывая это, даже отдельные инциденты могут быть в определенный момент восприняты как подготовка к атаке и привести к нанесению превентивных ударов. Таким образом, угроза превращения разговоров о войне в самоисполняющееся пророчество становится все более реальной.
  1. kromer Звание
    kromer
    +6
    Сегодня, 20:59
    По аналогу русской поговорки: "Если человека постоянно называть свиньёй, то он хрюкать начнет". Так и тут.
    Так что вполне реально.
  2. poquello Звание
    poquello
    +4
    Сегодня, 21:02
    совершенно трезвое рассуждение
    1. frruc Звание
      frruc
      +2
      Сегодня, 21:56
      превращения разговоров о войне в самоисполняющееся пророчество становится все более реальной.

      Ну хотят в Европе повоевать, соскучились. Только происходить все будет не как в Ираке или Афганистане.
      1. topol717 Звание
        topol717
        0
        Сегодня, 22:59
        Цитата: frruc
        Ну хотят в Европе повоевать, соскучились.
        Вы думаете? А я думаю они хотят откаты получить от оружейных компаний. Ну или аванс уже получили и теперь отрабатывают. В Германии много оружейных фирм, которые нарастили свои мощности и им надо кому то продавать оружие и патроны/снаряды. Инвестиции надо отбить с прибылью. Тем. более США заставили их тратить по 5% ВВП. Вот после НГ пойдут отчеты о бюджетных тратах, и надо будет объяснить почему так много на оборону ушло.
    2. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +1
      Сегодня, 22:55
      Цитата: poquello
      совершенно трезвое рассуждение
      Вот только кто бы там, в Европе, это рассуждение услышал...
      Те, от кого зависит, настанет ли Европе "абзац", наоборот, ждут не дождутся повоевать. И самое смешное, что они при этом рассчитывают воевать не сами, а что Большой Брат кааак навалится!..
      Вот только Большому Брату это на фиг не спёрлось - устав НАТО и конкретно 5-ю статью он не для того писал.
  3. Андрей из Челябинска Звание
    Андрей из Челябинска
    +3
    Сегодня, 21:03
    Ну как? Здравое суждение. Увы, глас, вопиющий в пустыне
  4. Иваникус Звание
    Иваникус
    +6
    Сегодня, 21:11
    Спектакль должен быть доигран, янки уже отошли в тень и готовятся грести бабло лопатой, а европа вновь идет в восточный поход. Увы раз за разом мировые дирижеры играют одну и ту же мелодию...
  5. KCA Звание
    KCA
    +3
    Сегодня, 21:19
    Европе-то куда лезть? Они близко, видят всё вооружение РФ, и если "Орешник" применяют с конвенциональными зарядами успешно, что от Европы останется после залпа РС-26 с ТЯ боеголовками, а они теперь ещё и в Беларуси есть, уж не говорю про "Посейдоны" в Северном и Средиземном море, на что они надеются? Весь арсенал средств термоядерного поражения применять смысла нет, но достанется больше всего охреневшим лимитрофам, ибо через них будет возможное вторжение после ТЯО, потом все забывают, что "Сармат" или "Воеводу" можно запускать не по баллистической траектории на орбиту, а по настильной, как раз до западной гейропы и наглии дальность
  6. alexoff Звание
    alexoff
    +1
    Сегодня, 21:20
    Так они этой войны сильно хотят. Все эти бывшие сотрудники американских инвестфондов и банков. Почему-то совсем не переживают за свои страны, поди у всех виллы в Калифорнии и Майами есть?
  7. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    +4
    Сегодня, 21:25
    Бывают подсвинки и бывают подпиндococвинки.Говорят,что хуже всех подсвинки пoдпиндoсосвинчaтые . . . angry
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      0
      Сегодня, 22:59
      Цитата: андрей мартов
      бывают подпиндococвинки
      Андрей! Пожалейте переводчиков! Не убивайте их переводом ещё и этого слова... laughing
  8. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 21:37
    Политическое руководство стран ЕС спрячутся в бункерах ,а воевать будут министры войны и военные.А там как боеголовки лягут.Где для них опасность - 50/ 50 так они считают.
  9. Вольноопределяющийся Марек Звание
    Вольноопределяющийся Марек
    0
    Сегодня, 22:37
    Да, по всей видимости, действительно срочно необходимо обновить впечатление западного обывателя о том, что такое ядерный взрыв. Желательно, в несколько мегатон . лучше пусть это будет на далеком полигоне , с максимально красочным освещением в СМИ. Уж это то организовать можно. Забыли земляне, что такое ядерный гриб. Особенно молодое поколение.
  10. D O Звание
    D O
    0
    Сегодня, 22:39
    слова директора Евразийской программы по нераспространению ядерного оружия Ханны Нотте (...)
    (...) война с Европой откровенно противоречит интересам Москвы

    Логично.
    Россиянам после более чем трех десятков лет неоколониального грабежа коллективным Западом, война со странами НАТО точно не нужна, наладить бы экономику.
    А воинственная риторика западноевропейских вождей, плюс их реальная подготовка к войне - это исполнение воли своих заокеанских хозяев, которым похоже по большому счету нет существенной разницы кто окажется победителем желаемой ими войны в Европе.
    Поэтому увы, возможно уже в грядущем 2026 году России с огромной вероятностью придется адекватно отвечать на военные провокации стран НАТО, просто для того чтобы сохраниться как государству.
  11. Villy-V Звание
    Villy-V
    0
    Сегодня, 22:52
    Если здраво рассудить - "мы применяем яо по Европе, в ответ на провокации, европа, в огне, Россия, агрессор, америгкцы - всех мирят. Гегемон - на коне!" Не пройдёт!
  12. AK-1945 Звание
    AK-1945
    +1
    Сегодня, 22:59
    Война сладка только для тех, кто её ни разу не видел.