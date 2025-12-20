FT: Заявления ЕС о войне с Россией могут стать «самосбывающимся пророчеством»
Британская пресса опасается, что Европа откровенно рискует превратить свои непрекращающиеся заявления об угрозе вооруженного конфликта с Россией в «самосбывающееся пророчество» и на самом деле получить эту войну.
Издание Financial Times цитирует слова директора Евразийской программы по нераспространению ядерного оружия Ханны Нотте, которая считает, что многочисленные заявления европейских военных и политиков, предупреждающих, что Европе якобы предстоит война масштаба прежних мировых конфликтов, создает риск подмены трезвого анализа подтверждением собственных страхов.
Нотте подчеркивает, что эти заявления европейских политиков являются чрезмерной реакцией на прошлую ошибку Европы. Если в 2022 году многие европейцы были уверены, что Москва не решится на проведение военной операции на Украине, а теперь можно наблюдать столь же ошибочную реакцию, когда некоторые политики пытаются убедить себя и других, что нападение России на страну НАТО якобы неизбежно и обязательно произойдет в ближайшие годы.
При этом эксперт указывает, что даже в условиях враждебных отношений с Западом Россия вполне может ограничиваться гибридным давлением и не вступать в вооруженное противостояние с НАТО, поскольку война с Европой откровенно противоречит интересам Москвы. В то же время европейский алармизм подпитывает зеркальную реакцию в России, элиты которой закономерно утверждают, что именно Европа, перевооружаясь, готовится к войне и стремится нанести России «стратегическое поражение». Учитывая это, даже отдельные инциденты могут быть в определенный момент восприняты как подготовка к атаке и привести к нанесению превентивных ударов. Таким образом, угроза превращения разговоров о войне в самоисполняющееся пророчество становится все более реальной.
