Метательные машины Средневековья
Осада Карлайла шотландцами в 1315 году. Фрагмент Королевской хартии, выданной Карлайлу. Оригинал документа хранится в Камберлендском и Уэстморлендском антикварном и археологическом обществе
Вторая книга Паралипоменон, 26:15
История техники. Сегодня наш рассказ будет посвящен метательным машинам Средневековья. Но начать нужно будет с того, что появились они не сами по себе, а стали результатом овладения опытом древних цивилизаций Греции и Рима, и в какой-то степени Китая. Известно, что в античное время, прежде всего в III в. до н. э. – I в. н. э., тенсионные* и торсионные** метательные машины обладали высоким совершенством. Они использовались при осадах и оборонах крепостей, на кораблях и даже непосредственно в полевых сражениях. Но в позднеримский период истории наметился заметный их регресс, ускорившийся в IV-V веках.
Так что настоящая история европейских метательных машин началась в VI веке, когда к византийским онагру и аркбаллисте, доставшимся византийцам от античных времен, добавилась пришедшая с Востока гравитационная метательная машина – требюше. Расцвет данного механизма пришелся на XIII век, когда появились требюше с противовесом и был заново изобретен торсионный стреломет-спрингалд. Но этот спрингалд использовался всего 130 лет (1250-1380 гг.), а вот большой требюше с противовесом применялся значительно дольше: около 230 лет (1190-1420 гг.). Ну а потом появление огнестрельного оружия поставило на развитии всей этой «техники» большой жирный крест.
Отметим, что главное внимание античных инженеров почему-то было направлено именно на торсионные машины, вошедшие в военный обиход около 340 г. до н. э. Именно с ними были связаны имена таких известных инженеров-полиоркетиков («берущих города»), как Архимед, Филон, Герон и Витрувий. Видимо, тогда считалось, что торсионные машины по сравнению с тенсионными обладают большей мощностью и к тому же достаточно компактны. С другой стороны, именно они были значительно сложнее по конструкции, требовали серьезного ухода и потому отличались меньшей надежностью. И это были дорогие машины. Недаром в римском легионе численностью в шесть тысяч человек имелось всего 55 «скорпионов» – торсионных стрелометов, использовавшихся непосредственно в полевых сражениях. А затем и они исчезли, что явно свидетельствует о сложности их изготовления и эксплуатации.
Зато родоначальником средневековых арбалетов, в том числе и станковых, стали примитивные охотничьи самострелы, тетиву у которых нужно было натягивать руками. Прокопий Кесарийский, в своем рассказе об осаде Рима готами в 537-538 гг., упоминает только онагр и баллисту, которая по его описанию как раз и была большим станковым арбалетом. О подобных баллистах говорится и в «Стратегиконе» Маврикия в начале VI века. Очевидно, что именно Византия в наибольшей степени умела сохранить античное наследие и широко применяла большие станковые самострелы, явно преобладавшие над ручными.
Первое известное упоминание арбалета в мусульманском мире появляется на удивление поздно – в 881 г., во время подавления восстания Занджа в южной Месопотамии, был использован так называемый «ножной лук». А назывался он так потому, что стрелок натягивал тетиву руками или при помощи поясного крюка, а в лук его при этом упирался ногами. Описывается применение арбалета («самострела») и в поэме Фирдоуси «Шахнаме», написанной в 976-1011 гг.
Ну а в Западной Европе самое раннее Средневековье – это одно сплошное «тёмное время», недаром его так и принято называть – «темные века». Первое сколько-нибудь упоминание такого боевого механизма, как аркбаллиста, относится к осаде Парижа норманнами в 885-886 гг. Тогда выпущенная из франкской баллисты стрела поразила сразу нескольких викингов, из-за чего некий франк в шутку приказал отнести всю эту «нанизку» на кухню. А затем арбалеты, причем ручные, упоминаются хронистами все чаще и чаще. В частности, они под названием «баллистарии» упоминаются в составе армии нормандского герцога Гийома во время его вторжения в Англию в 1066 г. Вот только на знаменитом гобелене из Байе их почему-то нет. На нем мы видим только обычных лучников, так что, скорее всего, роль арбалетчиков в этом сражении была не слишком-то и велика.
Ну а первое же по-настоящему внятное описание западноевропейского арбалета появилось у византийской принцессы-писательницы Анны Комнин в ее «Алексиаде» применительно к описанию крестоносцев Первого крестового похода, прибывших в Константинополь в 1097 г.:
Позднее арбалет попытались даже запретить как богопротивное оружие и не допускать его к участию в войнах христиан друг с другом, но только вот из этого ничего не получилось. Арбалеты применялись даже конкистадорами Кортеса во время его вторжения в Мексику, хотя различные виды огнестрельного оружия, в том числе и ручного, в это время уже были известны.
В то же время именно в Средние века произошло распространение наиболее технически простых, но в то же время очень больших по размерам гравитационных машин, действовавших силой тяжести, как раз тех самых требюше.
И в качестве примере распространенности таких машин мы обратимся к рисунку, украшающему инициал, то есть заглавную букву из хартии английского короля Эдуарда II, дарованной им в 1316 г. городу Карлайл. Интересен он тем, что на нем хорошо показана вся специфика осады города эпохи Средневековья, включая два таких главных вида метательных машин, как требюше и станковый арбалет. Эта миниатюра напоминает о войне Эдуарда II против Шотландии, во время которой он потерпел полное поражение от Роберта Брюса в 1314 г. при Баннокберне. В следующем 1315 г. Роберт Брюс осадил пограничный английский город Карлайл, пытаясь развивать свой успех. И вот как эта осада описывается в хронике Ланеркоста, составленной в Карлайле сразу же после выдержанной им осады:
На пятый день осады шотландцы установили машину около церкви Святой Троицы, чтобы бросать камни в стену и ворота, но, несмотря на непрерывный град камней, они причинили мало вреда, убив только одного человека.
Внутри города, однако, было семь или восемь подобных машин, так же как и другие военные метательные машины, называемые «спрингалдами», которые метают большие дротики, и пращи на шестах для бросания камней, и все они ужасали и поражали осаждающих.
Тогда шотландцы построили «белфри», башнеподобное сооружение, значительно более высокое, чем стены, но они так и не смогли подвести его к стенам, потому что когда они катили его на колесах по размокшей и грязной земле, оно погружалось под своим собственным весом и его невозможно было тащить дальше.
Они установили длинные лестницы, по которым они карабкались наверх под прикрытием огромного количества лучников, ливень стрел которых не давал защитникам возможности поднять головы над парапетом.
Но – хвала Господу! – защитники нашли в себе силы отбросить лестницы прочь. Многие осаждающие были убиты, ранены или захвачены в плен на стенах и под ними, но только два англичанина были убиты во время осады. Через десять дней, потому ли, что они узнали о приближении английских сил, или потому, что они отчаялись в успехе, шотландцы вернулись домой в замешательстве, бросив свои осадные машины.
Осада Карлайла в 1315 г. – второстепенный и малозначительный эпизод в средневековой военной истории, и именно этим-то она и примечательна. Если уж даже на задворках Европы каждый город обладал столь значительным арсеналом метательных машин, то это означает, что ни одна осада в то время не обходилась без их применения.
Инициал с богатым декором иллюстрирует осаду Карлайла шотландцами в 1315 году. Шотландцы, конечно, изображены в невыгодном для себя свете. Но, тем не менее, это одно из самых ранних и точных изображений шотландского костюма, сделанное художником, который, вероятно, знал, что рисует. У шотландцев, или, точнее, у шотландцев-пограничников и галисийцев, нет доспехов. Они одеты в плащи, и, судя по всему, ходят босиком и носят большие мягкие шляпы, напоминающие «чепцы» более поздних веков. У них есть вполне современный требюше, и они умеют им пользоваться. Другой держит относительно короткий лук, а в группе сапёров есть человек с киркой. Последний воин на штурмовой лестнице вооружен боевым топором. Гарнизон Карлайла состоит из полностью экипированного воина с небольшим щитом с плоским верхом, возможно, в большом шлеме с забралом, кольчуге и, возможно, в латных рукавицах. Рядом с ним изображена фигура в кольчуге с квадратными плечами, что указывает на наличие подбоя, которая крутит лебедку, чтобы зарядить очень редко изображаемый осадный арбалет. Разрушительная сила этого арбалета видна по большой стреле или болту, пронзившему шотландского лучника. Среди других защитников цитадели есть человек с копьём и ещё один с фальчионом. Оригинал документа хранится в Камберлендском и Уэстморлендском антикварном и археологическом обществе
* То есть использовавшие в первую очередь упругие свойства древесины – принцип работы лука.
** Основанные на энергии скрученных канатов из жил животных, конских или даже человеческих волос.
Продолжение следует…
