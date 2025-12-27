Метательные машины Средневековья



Осада Карлайла шотландцами в 1315 году. Фрагмент Королевской хартии, выданной Карлайлу. Оригинал документа хранится в Камберлендском и Уэстморлендском антикварном и археологическом обществе

«И сделал он в Иерусалиме искусно придуманные машины, чтоб они находились на башнях и на углах для метания стрел и больших камней. И пронеслось имя его далеко, потому что он дивно оградил себя и сделался силен.»

Вторая книга Паралипоменон, 26:15

Это варварский лук, абсолютно неизвестный грекам. Его не натягивали, притягивая к себе правой рукой тетиву и левой отводя от себя лук; тот, кто натягивает этот особо мощный инструмент войны, должен как бы наоборот отводить его от себя и наступить обеими ногами на плечи лука, одновременно притягивая двумя руками тетиву к себе со страшным усилием. Посередине его находится полуцилиндрический желобок, который доходит до самой тетивы; он почти равен по размеру длинной стреле и идет от тетивы к середине лука; в него кладутся стрелы всякого рода. И помещаемые в него стрелы очень короткие, но очень толстые и на конце снабжены грозной железной оковкой. Мощно метаемые тетивой и всей вложенной силой, стрелы... проходят через щит, пробивают толстый железный панцирь и продолжают свой полёт с другой стороны... Таково действие арбалета, действие поистине дьявольское.

С 22 июля Роберт Брюс со всей своей армией осаждал Карлайл в течение 10 дней. Каждый день осады они атаковали одни из городских ворот, а в некоторые дни все трое ворот сразу, но никогда без потерь, потому что защитники метали в них со стен дротики, копья и камни в таком изобилии, что осаждающие спрашивали себя, не растут ли они сами внутри стен.



На пятый день осады шотландцы установили машину около церкви Святой Троицы, чтобы бросать камни в стену и ворота, но, несмотря на непрерывный град камней, они причинили мало вреда, убив только одного человека.



Внутри города, однако, было семь или восемь подобных машин, так же как и другие военные метательные машины, называемые «спрингалдами», которые метают большие дротики, и пращи на шестах для бросания камней, и все они ужасали и поражали осаждающих.



Тогда шотландцы построили «белфри», башнеподобное сооружение, значительно более высокое, чем стены, но они так и не смогли подвести его к стенам, потому что когда они катили его на колесах по размокшей и грязной земле, оно погружалось под своим собственным весом и его невозможно было тащить дальше.



Они установили длинные лестницы, по которым они карабкались наверх под прикрытием огромного количества лучников, ливень стрел которых не давал защитникам возможности поднять головы над парапетом.



Но – хвала Господу! – защитники нашли в себе силы отбросить лестницы прочь. Многие осаждающие были убиты, ранены или захвачены в плен на стенах и под ними, но только два англичанина были убиты во время осады. Через десять дней, потому ли, что они узнали о приближении английских сил, или потому, что они отчаялись в успехе, шотландцы вернулись домой в замешательстве, бросив свои осадные машины.



Инициал с богатым декором иллюстрирует осаду Карлайла шотландцами в 1315 году. Шотландцы, конечно, изображены в невыгодном для себя свете. Но, тем не менее, это одно из самых ранних и точных изображений шотландского костюма, сделанное художником, который, вероятно, знал, что рисует. У шотландцев, или, точнее, у шотландцев-пограничников и галисийцев, нет доспехов. Они одеты в плащи, и, судя по всему, ходят босиком и носят большие мягкие шляпы, напоминающие «чепцы» более поздних веков. У них есть вполне современный требюше, и они умеют им пользоваться. Другой держит относительно короткий лук, а в группе сапёров есть человек с киркой. Последний воин на штурмовой лестнице вооружен боевым топором. Гарнизон Карлайла состоит из полностью экипированного воина с небольшим щитом с плоским верхом, возможно, в большом шлеме с забралом, кольчуге и, возможно, в латных рукавицах. Рядом с ним изображена фигура в кольчуге с квадратными плечами, что указывает на наличие подбоя, которая крутит лебедку, чтобы зарядить очень редко изображаемый осадный арбалет. Разрушительная сила этого арбалета видна по большой стреле или болту, пронзившему шотландского лучника. Среди других защитников цитадели есть человек с копьём и ещё один с фальчионом. Оригинал документа хранится в Камберлендском и Уэстморлендском антикварном и археологическом обществе

* То есть использовавшие в первую очередь упругие свойства древесины – принцип работы лука.

** Основанные на энергии скрученных канатов из жил животных, конских или даже человеческих волос.