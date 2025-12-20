ВС РФ взяли под контроль село Грабовское, приблизившись к дороге Сумы-Харьков

Российские войска продолжают развивать успех в Сумской области. После подтверждения министерством обороны информации о взятии нашими войсками под контроль села Высокое, поступают сведение о переходе под контроль российских Вооружённых сил ещё одного населённого пункта. Это село Грабовское.

Село Грабовское, как и Высокое, входит в Сумской район. Ранее они являлись частями Краснопольского района, упразднённого в 2020 году. Населённый пункт вместе с прилегающими территориями активно использовался украинскими войсками для запуска ракет и беспилотников по территории России, в первую очередь – по Белгородской области.



Занятие Высокого и Грабовского ставят противника в непростое положение. Пока он «упирается» на Купянском направлении, ВС РФ продвигаются к ключевой для ВСУ на северо-востоке Украины автомобильной дороге Р45 Сумы-Харьков. Грабовское находится от этой автодороги на расстоянии менее 10 км.



Участок этой дороги в районе села Земляное уже попадает под работу наших FPV-дроноводов. Огневой контроль в частичном исполнении есть и в районе села Славгород, что в нескольких километрах южнее Земляного. При развитии успеха армия России может лишить противника кратчайшего пути от Сум до Харькова. А это значительно повлияет и на логистику ВСУ на этом объединённом направлении.

Не будем забывать о том, что армия России работает и над созданием буфера на сопредельной территории Сумской и Харьковской областей.
  1. Андрей К Звание
    Андрей К
    +2
    Сегодня, 21:32
    ВС РФ продвигаются к ключевой для ВСУ на северо-востоке Украины автомобильной дороге Р45 Сумы-Харьков.

    Не спеша заберём и исконно российские Сумы.
    Вернее Сумский уезд Харьковской губернии (с 1780 года по указу императрицы Екатерины II).
  2. kromer Звание
    kromer
    +1
    Сегодня, 21:35
    Еще на одном участке границы. Значит идет насыщение личным составом ВС РФ на СВО.
    Таким образом можно растянуть ВСУ как презерватив.
    1. Михаил-Иванов Звание
      Михаил-Иванов
      +1
      Сегодня, 22:53
      Так то по хорошему стоило бы и в Черниговскую зайти, вот тогда в Киеве голова начнёт болеть конкретно.
      С другой стороны, если удасться перемолоть брошенные на Купянск резервы, то и на Сумском, и на Черниговском направлении можно будет ощутимо продвинуться.
      В целом политика Сырского одно сплошное безумие. Людей гробит, результат строго отрицательный. Они не за территории воюют, а за пиар для шута...
      1. kromer Звание
        kromer
        +1
        Сегодня, 22:59
        Цитата: Михаил-Иванов
        Так то по хорошему стоило бы и в Черниговскую зайти, вот тогда в Киеве голова начнёт болеть конкретно.


        Михаил, ну в принципе, если наши и дальше будут активней действовать на границе, открывая новые и новые направления , то вполне реально уже в следующем году.

        Цитата: Михаил-Иванов
        В целом политика Сырского одно сплошное безумие. Людей гробит, результат строго отрицательный.


        Отрицательный он для Украины, для России наоборот положительный. wink
        1. Михаил-Иванов Звание
          Михаил-Иванов
          +1
          Сегодня, 23:03
          Насчёт Сырского я с военной точки зрения сказал. А так то, нам и шут лучший друг, потому что он всё делает для того, чтобы переговоры провалились...
          А растягивание фронта, это однозначно правильный ход. Если удастся дожать Купянск и взять Великий Бурулук и Белый Колодезь, то и в Харьковской области фронт у хохла рассыпется. Очень плохо, что мы сейчас в Купянске зевнули, невовремя...
  3. dnestr74 Звание
    dnestr74
    +3
    Сегодня, 21:39
    Это плоды успеха ВСУ в Купянске, оголили остальные направления и получат сейчас.
  4. topol717 Звание
    topol717
    +2
    Сегодня, 22:52
    Какой смысл перерезать эту дорогу? Чуть южнее по этой карте, от нашей границы до этой дороги всего пара километров. Ну да там леса, но Дроны свободно летают над деревьями. Одним словом эта дорога скорее всего не используется.
    1. kromer Звание
      kromer
      0
      Сегодня, 23:03
      Цитата: topol717
      Какой смысл перерезать эту дорогу?


      Дело не в дороге. Сырскому на только что открытый новый участок ЛБС нужно кинуть силы, а соответственно их откуда то их нужно взять. Либо с резерва, либо с другого направления. В обоих случаях нам в плюс.
      1. topol717 Звание
        topol717
        +1
        Сегодня, 23:04
        Цитата: kromer
        Сырскому на только что открытый новый участок ЛБС нужно кинуть силы, а соответственно их откуда то их нужно взять.
        Ну так они там были, он их оттуда снял и направил на штурм Купянска.
        1. kromer Звание
          kromer
          0
          Сегодня, 23:06
          Цитата: topol717
          Ну так они там были, он их оттуда снял и направил на штурм Купянска.


          С Купянска теперь ему уже не отвести. Придется оголять там где поспокойней обстановка. А нам это на руку.
    2. Монтесума Звание
      Монтесума
      0
      Сегодня, 23:06
      Цитата: topol717
      Какой смысл перерезать эту дорогу?

      В любом случае, используется или не используется эта дорога, её переход в зону присутствия ВС РФ неизбежно произойдёт в процессе создания буферной зоны, но лучше сделать это быстрей, и на максимально протяжённом участке, вместе с Сумами. Так оно спокойней будет для приграничной области.