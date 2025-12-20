ВС РФ взяли под контроль село Грабовское, приблизившись к дороге Сумы-Харьков
4 72911
Российские войска продолжают развивать успех в Сумской области. После подтверждения министерством обороны информации о взятии нашими войсками под контроль села Высокое, поступают сведение о переходе под контроль российских Вооружённых сил ещё одного населённого пункта. Это село Грабовское.
Село Грабовское, как и Высокое, входит в Сумской район. Ранее они являлись частями Краснопольского района, упразднённого в 2020 году. Населённый пункт вместе с прилегающими территориями активно использовался украинскими войсками для запуска ракет и беспилотников по территории России, в первую очередь – по Белгородской области.
Занятие Высокого и Грабовского ставят противника в непростое положение. Пока он «упирается» на Купянском направлении, ВС РФ продвигаются к ключевой для ВСУ на северо-востоке Украины автомобильной дороге Р45 Сумы-Харьков. Грабовское находится от этой автодороги на расстоянии менее 10 км.
Участок этой дороги в районе села Земляное уже попадает под работу наших FPV-дроноводов. Огневой контроль в частичном исполнении есть и в районе села Славгород, что в нескольких километрах южнее Земляного. При развитии успеха армия России может лишить противника кратчайшего пути от Сум до Харькова. А это значительно повлияет и на логистику ВСУ на этом объединённом направлении.
Не будем забывать о том, что армия России работает и над созданием буфера на сопредельной территории Сумской и Харьковской областей.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация