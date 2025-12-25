Из космических извозчиков в космические мусорщики
После неприятного происшествия на Байконуре, о котором мы писали (Байконур пришел к финалу, дальше только Восточный или батут?), многие заговорили о том, каким будет российский космос в том случае, если он вообще будет.
То, что Роскосмос оперативно разыскал по площадкам хранения все необходимое для ремонта, конечно, делает ему честь. Вопрос только в том, насколько все это будет жизнеспособно. Причем, на такие мысли натолкнуло информационное заявление самого Роскосмоса, в котором говорилось, что рабочие уже приступили к грунтовке и покраске деталей. То есть, все это добро где-то валялось под открытым небом и потихоньку ржавело. Теперь его взяли, зачистили, прогрунтуют и покрасят. И в путь, как говорится.
В общем, оно могло и хуже выйти, но хоть так… Как говорилось в одном старом советском мультфильме, «И так сойдет!». В конце концов, напуганные Байконуром ответственные господа может быть перестанут так воровать и из крох оставшегося бюджета все-таки доведут до ума Восточный…
Мечтать, в конце концов, у нас пока не запрещено, не так ли?
Но вот просачивающиеся сведения о дальнейшем будущем российского космоса, да еще и со ссылками на людей, которые однозначно понимают в том, о чем говорят – вот это заставляет напрячься.
Речь идет о РОС – российской орбитальной станции, про которую было сказано много
Но тут дело в том, что, пожалуй, столько разговоров о светлом будущем, сколько мы слышали от Роскосмоса, не было даже от АвтоВАЗа. Вот только после обещаний на миллиард, реальных дел было копеек на тридцать новыми деньгами.
Список того, о чем так бодро вещали при Рогозине велик, как космос, но дело в том, что единственное, чем может похвастаться Роскосмос – это пересборка и запуск к МКС злополучного модуля «Наука». Это единственный проект, который не оказался прожектом. Все остальное не пошло дальше похвальбы.
Многоразовые корабли «Арго», «Парус», «Федерация», «Орел», авантюра с «Морским стартом», космодром «Восточный», лунная программа, венерианская программа, марсианская программа… Слов действительно было много, и каких…
РОС оставалась этаким вот островком надежды. А вдруг и правда, все эти макетики, которые демонстрировали люди в дорогих костюмах высокопоставленным гостям на всяких выставках-форумах, оказались бы правдой и в кои-то веки в России смогли бы?
Вообще постоянство – признак мастерства, и РОС тут не исключение.
Усилия России по сохранению своего присутствия в космосе можно было бы назвать отчаянными, будь они хоть на чуть менее драматичны и более эффективны. И здесь надо понимать, что срок эксплуатации МКС истек в прошлом году, но в свое время, до политических осложнений, Россия и США договорились продлить работу станции до 2028 года. Потом – все. Символ объединения усилий разных стран будет разъединен, модули сведены с орбиты и затоплены в 2030-31 годах.
Ну и с 2028 года, как говорится, «каждый за себя». Точнее, США, Канада, Япония, Италия, Испания, Германия и иже с ними пойдут делать новую станцию, а вот Россия…
Да, проект Российской орбитальной станции (РОС) вызвал изрядный такой всплеск энтузиазма и патриотизма, и было с чего: своя станция, без соглядатаев, без ограничений по доступу к аппаратуре и так далее. И можно запросто заниматься делами отнюдь не мирными. Как на «Салютах». А почему нет?
Были, конечно, и сомнительные моменты.
РОС решили запустить на полярную орбиту, чтобы проводить наблюдения над всей территорией России, ставить эксперименты в арктической зоне и изучать влияние космической радиации на живые организмы. Вот тут, конечно, странно: вблизи полюсов магнитное поле Земли практически не защищает станцию от космического излучения, поэтому нахождение на ней экипажа было бы связано с дополнительными проблемами в плане защиты людей.
Впрочем, те, кто строит планы и их озвучивает их в нашей стране, очень редко сами работают над их претворением в жизнь.
Интересные планы по реализации РОС: эта станция как бы должна была бы стать полуобитаемой. То есть, ее планировали нафаршировать различным автоматическим оборудованием, которым можно было бы управлять с Земли. И это решило бы вопрос постоянного присутствия людей на борту, учитывая то, что станция постоянно выходила бы по орбите выше магнитных поясов.
Такой форма работы расписал еще в 2022 году научный руководитель Института космических исследований РАН (ИКИ РАН) академик РАН Лев Зеленый:
Ну… так себе, но с академиком спорить не то, чтобы глупо, у нас в Интернете вообще авторитетов нет, любой с дивана может научить, как правильно страной управлять и в космос летать, и тем не менее: это все-таки академик, понимающий процессы много глубже нас.
Но вот буквально недавно вице-премьер Денис Мантуров и глава Роскосмоса Дмитрий Баканов рассказали, что нет, никакой полярной орбиты 96 градусов не будет, РОС останется на орбите МКС с наклонением в 51,6 градуса.
Народ, душевно болеющий за космос, конечно, обалдел: с чего вдруг такие повороты?
Первоначальный проект РОС рассчитывали исходя из того, что полярное наклонение орбиты в 96 градусов даст обзор всей поверхности России, в том числе стратегически важного Северного морского пути. Сейчас с борта МКС можно увидеть около 60% земной поверхности, из них лишь около 10% — территория России. Так что полярная орбита действительно была бы в плане работы интереснее. Вопрос – чего так?
А все очень просто: оказывается Индия работает над своим проектом орбитальной станции. И ее планируют запускать именно по орбите с наклоном 51,6 градуса, потому что на такой орбите проще контролировать станцию, и она не выскакивает за магнитные пояса.
Вообще, конечно, иметь какой-никакой (Индия, думаю, никакой) запасной вариант на всякий случай полезно. Если сейчас произойдет какое-то ЧП, с МКС не нашими кораблями (потому что пока отлетались), так американскими всех вывезти можно запросто. А вот если это случиться на полярной орбите, туда уже никто не полетит. И даже не потому, что не захотят, а потому что это будет нереально в плане реализации.
Ну и ряд людей, обладающих определенным уровнем компетентности, сделали ряд заявлений, которые выставили все будущее космической программы России под несколько иным углом орбиты.
Директор Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Олег Орлов. Казалось бы, причем тут он, но нет, как раз именно этот человек более чем «в теме», поскольку все медико-биологические проблемы человека в космосе находятся именно в ведении ИМБП РАН. Так что в этом плане все в порядке.
Орлов заявил, что у России вообще не будет космической станции в том виде, как планировалось, а будут использоваться российские модули, входящие в состав МКС.
Здорово. Просто превосходно. То есть будущая РОС — это просто остатки российского сегмента МКС, летящие по той же орбите. Интересно, американцы затопят свою часть станции как устаревшую и выработавшую ресурс, а Россия будет эксплуатировать обноски, которым и лет столько, что даже страшно подумать о том, что «Заря», модуль, с которого начиналась МКС, в космосе с 1998 года.
Вообще в 2022 году все тот же Олег Орлов очень убедительно рассказывал о том, почему с точки зрения медицины нужна новая станция и использовать ошметки МКС нецелесообразно. Академик рассказал, что вся МКС заражена микроорганизмами, которые на станцию занесли десятки космонавтов со всей планеты за 27 лет эксплуатации МКС.
Микроорганизмы не обязательно опасные, но… могут быть и вредоносными. Весь вопрос в количестве, а вот с ним на МКС полный порядок. Все последние экспедиции брали пробы, которые показали, что на МКС присутствуют микроорганизмы в ассортименте и количествах, превышающих все мыслимые и немыслимые нормы.
Были идентифицированы мелкие мерзопакости, способные вызывать аллергические реакции и некоторые виды заболеваний мягких тканей и верхних дыхательных путей. Смертельно? Нет, но… врача на станцию никто не пошлет, это вам не дешевая киношка «про космос».
Плюс Орлов поведал о том, что последние лет 10 на МКС живут и очень неплохо себя чувствуют колонии грибов-деструкторов. А вот это – серьезно.
Грибы-деструкторы, иначе микромицеты, являются биодеструкторами различных промышленных материалов, как природного, например древесины, так и синтетического происхождения, особенно полимеров и композитных материалов. И колонии этих грибов стали причиной выхода из строя аппаратуры связи на орбитальной станции «Мир».
И получается интересная картина: если верить Орлову, то в 2022 году микроорганизмы и микромицеты представляли собой опасность для людей и перенос их из старых модулей в новые не сулил ничего хорошего, то в 2025 году почему-то опасность как бы миновала.
Знаете, ну очень похоже на ковид: в 2020-м году пандемия, жуть и ужас, смертельный вирус, а в 2022-м, в марте, как бы уже и совсем не опасный. Так, и коды не нужны, и маски носить необязательно, и прививки делать.
В общем, с заразой в древних модулях МКС как-то все очень странно выглядит.
Но: кто сказал, что бактерии, грибы и прочая микромелочь так опасны? Нет, список проблем более обширный
Вот заместитель гендиректора Роскосмоса по пилотируемым программам Сергей Крикалев, к слову, последний из реальных космонавтов в структуре управления Роскосмоса, рассказал, что запущенный в 2021 году модуль МКС «Наука» обеспечит преемственность научных экспериментов на орбите.
Надо ли спорить с Крикалевым? Конечно, нет. Действительно, «Наука» самый свежий из всех модулей российского сегмента МКС. Да, он провалялся на Земле довольно долго, но есть определенная уверенность в том, что модуль при подготовке оснастили всем современным оборудованием взамен того, что было изначально.
Но у нас помимо «Зари» (1998 год) есть еще «Звезда» (2000 год), «Поиск» (2009 год), «Рассвет» (2010 год).
Отметим шикарную работоспособность российских модулей, поскольку пашут они 365 (или 366) дней в году вообще не выключаясь. Но тем не менее, их просто необходимо ремонтировать, поскольку это ну просто жизненно важно.
Генеральный конструктор РКК «Энергия», академик РАН Владимир Соловьев в конце 2023 года в интервью рассказывал, что космонавты на ремонт станции тратят до 50% полезного времени. Возможно, он немного сгустил краски, но есть статистика экспедиции на МКС №63/64 в составе Анатолия Иванишина, Ивана Вагнера, Сергея Кудь-Сверчкова, Сергея Рыжикова в 2020 году за время работы на МКС (апрель-октябрь 2020) потратили на ремонтно-восстановительные работы российского сегмента станции 579 часов и 20 минут согласно бортжурналу экспедиции. Или 25% всего рабочего времени.
И вот здесь как-то слова о том, что новую станцию будут посещать пару раз в год, смотрятся… несогласованно. Как раз наоборот, космонавты на такой «новой» РОС, сделанной из огрызков МКС, нужны будут на борту постоянно. Как ремонтники-наладчики, чтобы хоть как-то да поддерживать в рабочем состоянии столь старую и изношенную технику.
И все это смотрится в ракурсе обещаний о новой станции как если вместо обещанной Лады «Ауры» вдруг выкатили Фольксваген «Гольф» первой модели со словами «Ничего, еще послужит».
Но тут еще возникает вопрос относительно космодрома. Если РОС будет летать на той же орбите, что и МКС, на которую практичнее запускать корабли с Байконура, то особой нужды в Восточном снова не будет. И вот тут снова все тот же вопрос: зачем были потрачены такие огромные деньги в «национальный космодром» с недешевой инфраструктурой для пилотируемых пусков? К тому же, все осталось в разной степени недостроенности.
Но так как нет новых кораблей и ракет-носителей для Восточного, то уже было подтверждение того, что по «новой» программе на РОС космонавты будут летать на «Союзах» с Байконура.
Расклад, надо сказать, не радостный и бесперспективный.
Конечно, хорошо, что мы вступаем только в 2026 год и до 2030-го у нас есть какое-то количество времени. Но расклад, который на тот момент будет в мире, не очень хорош для некоторых стран.
В 2030-м году только Китай будет обладать на 100% уже имеющейся у него станицей «Тяньгун». США уже объявили о том, что рассчитывают на участие частных компаний, типа компании Маска, который построят новые орбитальные станции и выведут их на орбиту.
Еще есть Индия, которая в ближайшие пять лет планирует осуществить запуск своего первого космонавта (2026 год), первый модуль орбитальной станции (2028 год), саму станцию из пяти рабочих модулей (2035 год) и экспедиция космонавтов на Луну (2040 год).
Планы, скажем так, приличные. И, скорее всего, исполнимые, ведь в отличие от Роскосмоса, раздолбавшего «Луну-25» о поверхность спутника, ISRO (индийское космическое агентство) благополучно доставило в 2023 году лунную станцию на поверхность Луны.
А Россия будет донашивать тридцатилетние модули МКС на орбите.
Китай, Индия, США, возможно Япония – они будут выводить на орбиту новые аппараты, а российские космонавты будут ремонтировать чтобы хоть как-то работало то, что останется от МКС.
Если это не позор, то я и не знаю, что позором-то назвать.
Интересно, на что идут (точнее, в какую «черную дыру» проваливаются 320 миллиардов рублей бюджета Роскосмоса на 2025 год?
Основными статьями расходов озвучены:
- обслуживание и полёты на МКС;
- разработка ракеты «Ангара» и тяжёлых носителей;
- спутниковые запуски (в том числе «ГЛОНАСС»);
- лунная программа (миссия «Луна-25» и её продолжения);
- содержание инфраструктуры (космодромы «Байконур», «Восточный»).
Учитывая 2 (Два) пилотируемых старта к МКС и 3 (три) грузовых «Прогресса», мягко говоря, не густо. И 10 стартов со спутниками.
Понятно, что все к МКС взлетало с Байконура (6 стартов), спутники выводили с Плесецка (8 стартов) и 1 (Один) старт с Восточного. Здесь все понятно, как и то, что Восточный не просто убыточен, а даже и не знаю, как сказать. Он бесполезен.
Расклад для конца очередного провального года просто ужасающий. Торжественное 4 место в мире после такой великой космической державы, как Новая Зеландия.
Можно, правда, порадоваться за власти Казахстана. Там все выдохнули, поскольку исход России на Восточный отменяется, а значит, Казахстан будет получать свои 115 миллионов долларов в год за аренду Байконура и дальше, до 2050 года по договору.
Если, конечно, еще что-нибудь не отвалится на старте.
Ну и можно порадоваться не знаю за кого, но российские космонавты продолжат летать на древних «Союзах» при помощи не менее древних ракет-носителей, созданных командой Королева, а в перспективе маячит то, что мы видели в фильме далекого 1998 года «Армагеддон».
Думаю, все помнят полковника мастера на все руки Льва Андропова со станции «Мир», который молотком и монтировкой поддерживал станцию в летабельном состоянии.
Похоже, что нас ждет именно это.
И ведь что самое позорное, лет через 15-20 всем в мире будет глубоко наплевать, кто там был первым в космосе, кто первым вышел в открытый космос и так далее. Как сейчас никто не вспомнит без Интернета, кто первым перелетел через Ла-Манш в 1909 году (реально даже французы не помнят!) или через Атлантику в 1919-м (да, именно в 1919-м, Линдберг летел в 1927 году и это был первый одиночный полет).
Всем будет интересны совсем другие вещи, связанные с космосом. А все, что останется нам, если ситуацию не изменят те, кто над этим должен работать, это надувать щеки «А мы были первыми».
Да, были. Но разница между «были» и «есть» просто колоссальная. И если старые корабли и ракеты-носители, старые вонючие и с микробами со всего мира, модули древней орбитальной станции – это наше «есть» в перспективе, то стоит признать, что перспективы как таковой, нет.
Понятно, что сейчас всем нам объяснят, что полярная орбита – это было неправильно, космодром Восточный был ошибкой, летать надо с Байконура и так, чтобы было удобно нашим индийским партнерам, которые, видимо, обещали денег взамен технологий.
А ведь были времена, когда Россия так не прогибалась ни под кого. И в 1997 году, при расчетах орбиты МКС брались более удобные для нас углы.
Остается только наблюдать за тем, как к 2030 году российская космонавтика выйдет на новую орбиту. Главное – выше линии Кармана.
Из космических извозчиков в космические мусорщики – достойный путь для потомков первооткрывателей космоса.
