Что у большевиков возьмем, то наше! Или За что сражались казаки в Гражданскую войну
На Москву? Или пассивное сопротивление директивам
В статье «Принцип комплектования Вооруженных сил Юга России как причина их побед и поражений» речь шла о проблемах, с которыми столкнулось Белое движение при проведении мероприятий, связанных с пополнением войск.
Мобилизационными их можно назвать с натяжкой, скорее — импровизацией, когда в строй ставились пленные или разжалованные генералы, вроде Л.М. Болховитинова — в Императорской армии генерал-лейтенант. Замечу, что позже Леонид Митрофанович был восстановлен в прежнем чине и застрелился уже в эмиграции, не выдержав поднятой против него травли — будто бы он работал на ЧК.
Плюс выдвижение на командные должности первопоходников – участников 1-го Кубанского, или Ледяного, похода, – часто неподготовленных к занятию высоких должностей, также не способствовало успешному проведению белыми операций.
В приведенной статье я не напрасно упомянул первопоходника генерал-лейтенанта А. П. Кутепова, командовавшего в критический для белых период Орловско-Кромского сражения 1-м армейским корпусом Добровольческой армии. К слову, уже в эмиграции, став главой Русского общевоинского союза (РОВС), Кутепов взвалил на свои плечи другую непосильную для него задачу, для выполнения которой не имел ни опыта, ни призвания: руководство диверсионной деятельностью на территории СССР.
В результате ОГПУ сначала провело блестящую операцию «Трест», а потом похитило самого Кутепова и, спустя несколько лет, – его преемника во главе РОВС генерал-лейтенанта В.К. Миллера.
Тем не менее Добровольческая армия, как наиболее мотивированная и сплочённая антибольшевистская сила, несмотря на все трудности комплектования и недостатки командования, добилась максимальных в Белом движении успехов, не дойдя до Москвы 300 км.
Другое дело: фактически не имевшая резервов и растянутая тонкой линией на широком фронте, она и не могла их пройти, однако и в дни поражений, и в первые годы эмиграции сохранив боеспособность.
Офицеры Донской армии. Новочеркасск, 1918 год
Но была еще одна проблема. Ее очевидный характер бросается в глаза при взгляде на карту военных действий на Юге России в октябре 1919 г.: на острие рвавшегося, выполняя поставленные в «Московской» директиве задачи, клина сражались добровольцы, правее, существенным уступом ниже – донцы.
О причинах такого положения я подробно, основываясь на введенных мною в научный оборот документах штаба Главнокомандующего ВСЮР, рассказал в своей книге «Московский поход генерала Деникина. Решающее сражение Гражданской войны в России. Май – октябрь 1919 г.».
Здесь же речь пойдет о психологии казаков и рассмотрении вопроса: почему они, в массе своей, не горели желанием освобождать первопрестольную и в целом неохотно шли сражаться за пределы родных станиц. Начну с цитаты, принадлежащей перу генерал-лейтенанта А.И. Деникина.
Люди не хотели уходить с насиженных мест
Подобное встречалось и у красных. Описывая бои весны 1918-го на Маныче, маршал С.М. Буденный, возглавлявший в указанный период кавалерийский отряд, вспоминал о требовании оперативной обстановкой тактического отступления. Вот только:
Яркий пример приоритета психологии над стратегией, что особенно проявляется именно в Гражданскую войну или в ходе направленных против существующей власти восстаний.
Это касается любого повстанческого движения, каковым Белое и было. Подобного рода выступления неизменно носят региональный характер, вне зависимости от эпохи и страны. Взять пугачевский бунт: крестьяне охотно расправлялись с помещиками в пределах родного села, максимум уезда, а далее идти не хотели.
Во взаимоотношениях Таганрога с Новочеркасском и Екатеринодаром это проявилось в полной и трагической для белых мере.
Мыслившие Родину единой и неделимой офицеры-дроздовцы, вероятно 1918 год
Проблема в следующем: если офицеры Добровольческой армии, равно как и записывавшиеся в нее студенты, юнкера и прочие «кадеты», мыслили Россию единой и неделимой, и для них она представляла собой Родину от Брест-Литовска до Владивостока, от Мурманска до Кушки, то для значительной части рядового казачества, как и крестьянства, родина не выходила за пределы их деревень и станиц или, в лучшем случае, территории их Войска или губерний.
Отсюда продиктованный местническими интересами сепаратизм, принимавший подчас нелепые формы отождествления казаков с отдельным народом. Такие настроения не изжиты среди части «казачества» и по сей день, нередко обретая карикатурные черты, чему я был свидетелем, участвуя в военно-исторической реконструкции Бородинского сражения – носил мундир батальона великой княгини Екатерины Павловны – на исходе прошлого века.
Тогда же, в Гражданскую, монархист генерал-майор П.Н. Краснов, хорошо понимавший местническую психологию станичников, произнес на избравшем его атаманом Круге 1 мая 1918 г.:
Такой формат отношений периферии и центра, свойственный первой половине XVII в. и предложенный Красновым для реанимации, виделся им временной мерой, поскольку Дону «нужно – впредь до восстановления России – стать самостоятельным государством».
Где станица, там и родина
Однако уже в августе того же года риторика печально известного генерала стала жестче:
Донское правительство, Краснов сидит в центре, 1918 год
Про «спасали Россию», замечу, ныне весьма популярный миф в современной ряженой под казачество среде. Да и про «подневольное» до боли напоминает стенания 1990-х про «оккупацию», исходившие из уст новоиспеченных окраинных «элит» — вчерашних упитанных членов КПСС, первых секретарей местных ЦК и пр., своим бесплатным образованием, карьерой и социальным статусом обязанных советской власти, — вдруг заразившихся вирусом национализма. Их сограждане на исходе прошлого века выгоняли из своих республик русскоязычных, а ныне активно чают российского гражданства, подчас не утруждая себя изучением языка и основ культуры новой Родины.
Тогда же свойственные Краснову высокопарные фразы отражали настроения уставших от войны казаков. Краснов это понимал и весной – летом 1918 г. больше занимался внутренним обустройством Дона, демонстрируя, на фоне самостийной риторики, неплохие административные способности. Важная деталь: генерал согласился принять золотой атаманский пернач только при одобрении Кругом законов, представлявших собой копию существовавших в Российской империи. Это касалось и мобилизации.
В отличие от других лидеров Белого движения Краснову удалось ее провести, правда, в сравнительно мирное время существования Войска, когда, начиная с периода Брестского мира и до ноября 1918 г., его западные и юго-западные границы прикрывались германской армией.
Впрочем, не сказать, что комплектование Донской армии происходило идеально:
Но даже мобилизованные не горели энтузиазмом покидать территорию Войска, хотя летом 1918-го планы донского командования занять расположенные за пределами казачьих областей Царицын, Камышин, Балашов, Новохоперск и Калач со стратегической точки зрения следует признать правильными. Краснов стремился создать своего рода буфер между Войском и большевистской Россией, напоминавший сталинский в Восточной Европе между СССР и капиталистическим миром.
Однако подобные стратегические планы не находили понимания у большинства казаков, которые стремились, в массе своей, перейти к мирному труду.
Такие настроения не обошли и часть кубанцев, составлявших ударную силу Кавказской армии генерал-лейтенанта барона П.Н. Врангеля, правда, уже летом – осенью 1919 г., когда они были больше озабочены своим политическим статусом, нежели победой над Красной армией, особенно учитывая, что в упомянутый период Екатеринодар представлял собой глубокий тыл.
То есть что донцы, что кубанцы, освободив собственную территорию, дальше воевать не горели желанием. Подчеркну: не горели — не значит поголовно отказывались. Более того, под началом харизматичных и талантливых начальников вроде Врангеля или генерал-лейтенанта К. К. Мамонтова они дрались неплохо.
Чины 4-го Донского корпуса, совершившего рейд по красным тылам, который можно охарактеризовать, в числе прочего, как поход за зипунами; скрестивший руки – участник рейда генерал-майор В.И. Постовский, после Второй мировой вернувшийся из эмиграции на Родину
Но тут важен нюанс: казаки сражались не столько за идею, сколько шли за вождем и, как в старину, нередко за добычей. Вынесенные в заглавие слова: «Что у большевиков возьмем, то наше» представляли собой своего рода обоснование присоединения казаков к отряду полковника А. Г. Шкуро, выступившего весной 1918 г. против большевиков на Кубани.
И знаменитый мамонтовский рейд по красным тылам — также ярчайший тому пример:
И если с рядом оговорок Антон Иванович отдавал должное Мамонтову, то Врангель в своих «Записках» высказался о рейде предельно жестко, по сути сравнив действия донского генерала с походом за зипунами:
В оправдание Мамонтова скажу, что, нарушая директиву Деникина и меняя направление движения корпуса — по линии наименьшего сопротивления, — он исходил из психологии казаков, к тому же развращенной потрясшей просторы рухнувшей империи Смутой. Барон же рассуждал в плоскости действий регулярной армии.
Но казаки таковой не были, тем более в реалиях Гражданской войны, в чем Врангель в полной мере убедился, сменив в ноябре 1919 г. на посту командующего Добровольческой армией генерал-лейтенанта В.З. Май-Маевского. Тогда во главе Конной группы, сформированной против прорывавшихся на стыке Добровольческой и Донской армий кавалерийских дивизий Буденного, он заменил Мамонтова на генерал-лейтенанта кубанца С.Г. Улагая, и казаки фактически отказались воевать, явив еще один пример местнической психологии, когда ее носители сражаются не за Родину, а за вождя и добычу.
Происходивший из иногородних С.М. Буденный, бесспорный самородок, не напрасно получивший прозвище «Красный Мюрат», ибо после падения «Красного Вердена» в июле 1919-го именно он во главе Кавкорпуса спас 10-ю армию от полного разгрома, а левый фланг советского Южного фронта – от падения
В каком-то смысле для донцов тогда повторялась ситуация, сложившаяся в их краю за год до того: в ноябре 1918-го германские войска стали покидать Украину, оставили Ростов-на-Дону и Таганрог, обнажив западные и юго-западные рубежи Войска.
Заполнить образовавшиеся бреши размером примерно в 600 км Краснову оказалось нечем. А тут еще выяснилось, что созданные им вооруженные силы не готовы сражаться, а станичники больше склонны договариваться с красными, нежели воевать с ними.
В начале января 1919-го Краснов писал Деникину:
Дальнейшее хорошо известно: оккупация красными значительной части Дона, устроенный ими террор, весеннее антибольшевистское восстание, контрнаступление ВСЮР и поход на Москву.
Но в упомянутом ноябре 1919 г. всё покатилось обратно. В марте 1920-го, не удержавшись на рубеже Кубани, Деникин начал отводить свои войска к Новороссийску с целью последующей их эвакуации в Крым для продолжения борьбы.
И снова, оторванная от родных станиц и не понимавшая, ради чего теперь сражаться, значительная часть рядовых донцов переживала упадок духа.
Антон Иванович вспоминал о том периоде и настроениях, царивших в рядах Донской армии:
Родина, замыкавшаяся в пределах станиц, осталась за спиной, проливать кровь было больше не за что. Именно поэтому отягощенный поражениями моральный дух многих казачьих частей упал. Местническая психология в каком-то смысле сделала свое дело:
Как там встретят иногородние и местная власть, уже подвергавшая казаков репрессиям? Этот вопрос последних, видимо, не очень занимал. Главное – домой, ибо дом, родная станица – и есть родина.
Да и часть эвакуировавшихся из Крыма в ноябре 1920-го казаков также позже вернулась. А. В. Венков приводит следующие на сей счет цифры:
Среди репатриантов были и высокие чины – например, комдив генерал-лейтенант А. С. Секретев. Их судьба за пределами нашей темы. Единственное, замечу:
К числу последних относится и Секретев, расстрелянный в 1931 г.
Бешмет против картуза
Нельзя обойти вниманием еще одну проблему, обострившуюся в станицах в связи с крушением Российской империи: взаимоотношения казаков с иногородними. В целом Юг России в рассматриваемый период представлял собой аграрный регион, где, по словам историка А.В. Баранова, городское население составляло только 17%. Соответственно, земельный вопрос стоял остро.
Упомянутый исследователь приводит в одной из своих работ следующие цифры:
Убыль офицеров в годы Первой мировой, нежелание некоторой их части участвовать в Гражданской войне вынуждали Краснова весной – летом 1918 г. ставить в строй иногородних:
Больше того:
Я склонен думать, что Краснов идеализирует картину боевого братства крестьян и казаков, оказавшихся в массе своей по разные стороны баррикад, хотя первые и подлежали мобилизации.
Об этом писали в своих мемуарах и белые — например, поручик-дроздовец С. Мамонтов:
При этом конфликт казаков и иногородних затронул не только социально-бытовую и имущественную сферу и не ограничивался станицами, но проявил себя в области политики. Кубанский атаман генерал-лейтенант И.М. Филимонов отмечал в своих мемуарах:
Полковник Ф.И. Елисеев; его воспоминания ценны описанием казачьего быта и тонкими психологическими портретами деятелей Белого движения, включая его легенд: генералов П.Н. Врангеля, С.М. Топоркова, Н.Г. Бабиева
Проблема взаимоотношений иногородних и казаков усугублялась социальным расизмом со стороны вторых в отношении первых, прекрасно проиллюстрированным кубанцем, полковником Ф.И. Елисеевым, написавшим интереснейшие мемуары о Гражданской войне:
Позором… Как желание дочери индийского кшатрия выйти за неприкасаемого. Чем не кастовая система? Одежда и оружие тогда были показателем социального статуса, особенно второе. Плюс военная корпорация в любом традиционном обществе, каковым казачество оставалось до революции, всегда с презрением относилась к крестьянству.
В этой связи не удивительна поддержка иногородними красных.
Казаки на чужбине
В завершение отмечу интересную деталь. После завершения Гражданской войны социальное расслоение в регионе было преодолено далеко не сразу:
Латентная война в казачьих регионах продолжалась еще долго, но это уже другая история.
