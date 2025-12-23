Что у большевиков возьмем, то наше! Или За что сражались казаки в Гражданскую войну

На Москву? Или пассивное сопротивление директивам



Офицеры Донской армии. Новочеркасск, 1918 год

Начиная с 1919 года все мои директивы требовали от Донской армии растяжки фронта и сосредоточения сильной группы к левому флангу на воронежском направлении. Это стремление разбивалось о пассивное сопротивление донского командования, и донской фронт представлял линию, наиболее сильную в центре – на Хопре, где сосредоточена была половина всей донской конницы, и слабую – в Лискинском районе, почти исключительно пехотного состава. Это развертывание отвечало стремлению удержать и прикрыть возможно большую часть Донской области, но в корне расходилось с планом операции. По-видимому, на стратегию донца Сидорина и российского профессора Кельчевского (первый был командующим Донской армией, второй – его начальником штаба – И.Х.) производила сильнейший нажим психология донской казачьей массы, тяготевшей к родным хатам.

Люди не хотели уходить с насиженных мест

Люди не хотели уходить из своих насиженных мест, от своих хат и хуторов.



Мыслившие Родину единой и неделимой офицеры-дроздовцы, вероятно 1918 год

Он (Краснов – писал о себе в третьем лице – И.Х.) советовал казакам потом не вмешиваться в дела русского государства и предоставить ему самому устроить свой образ правления, как ему будет угодно, а самим зажить тою вольною жизнью, когда тесно связанные с Московским царством донские казаки жили, управляемые своим Кругом и своим атаманом, и когда обычной поговоркой их было: «Здравствуй, царь в Кременной Москве, а мы, казаки, на Тихом Дону!»

Где станица, там и родина

Одно давнее, славное прошлое, когда были казаки вольными людьми, имели свое выборное правительство и своего выборного атамана. Они жили тогда у себя на Дону сами по себе и в чужие дела не мешались. Царь не волен был тогда распоряжаться казачьими головами, но только Круг Войсковой и донской атаман. Знаем мы и другое прошлое. Тоже славное, но и тяжелое, подневольное. Сидели у нас на Дону наказные атаманы из России, служили мы на задворках российской конницы, спасали Россию и от француза, и от турка, держали порядок в России, и русский народ звал нас в благодарность за это палачами, опричниками и нагаечниками.



Донское правительство, Краснов сидит в центре, 1918 год

Многие, – вспоминал Краснов, – останавливались под предлогом «прикурить маленько», отставали и возвращались тихонько домой. Шли больше старики и юная зеленая молодежь.



Чины 4-го Донского корпуса, совершившего рейд по красным тылам, который можно охарактеризовать, в числе прочего, как поход за зипунами; скрестивший руки – участник рейда генерал-майор В.И. Постовский, после Второй мировой вернувшийся из эмиграции на Родину

Обремененный огромным количеством благоприобретенного имущества, — вспоминал Деникин, — корпус (4-й Донской — И.Х.) не мог уже развить энергичную боевую деятельность.

Полки генерала Мамонтова вернулись обремененные огромной добычей в виде гуртов племенного скота, возов мануфактуры и бакалеи, столового и церковного серебра. Выйдя на фронт наших частей, генерал Мамонтов передал по радио привет «родному Дону» и сообщил, что везет «Тихому Дону» и «родным и знакомым» «богатые подарки». Дальше шел перечень «подарков», включительно до церковной утвари и риз. Радиотелеграмма эта была принята всеми радиостанциями.



Происходивший из иногородних С.М. Буденный, бесспорный самородок, не напрасно получивший прозвище «Красный Мюрат», ибо после падения «Красного Вердена» в июле 1919-го именно он во главе Кавкорпуса спас 10-ю армию от полного разгрома, а левый фланг советского Южного фронта – от падения

С одной стороны, вследствие крайнего утомления от непрерывных в течение девяти месяцев боев, без всякой смены и отдыха, потому что сменить было некем, а отдыха не давали непрерывно напиравшие советские войска, с другой стороны, вследствие пропаганды, идущей как с севера, от врагов внешних, так и с юга, от врагов внутренних, Северный фронт мой разлагается и колеблется. Из тех телеграмм, которые доложит Вам начальник войскового штаба генерал-майор Поляков, выезжающий завтра в Екатеринодар, Ваше Превосходительство увидите, в каком крайне тяжелом положении находится сейчас Донской фронт. Казанская, Мигулинская и Вешенская станицы изменили и передались советским властям. В Вешенской уже сидит комиссар и учрежден совет.

Десятки тысяч вооруженных людей шли вслепую, шли покорно, куда их вели, не отказывая в повиновении в обычном распорядке службы. Отказывались только идти в бой.

Основные силы казаков белой Донской армии, – пишет историк А.В. Венков, – сдались большевикам в марте – мае 1920 г. на Черноморском побережье Кавказа, часть из них была распущена по домам.

С 1921 по 1924 г. из более чем 30 тыс. эмигрантов из Донского корпуса Русской армии генерала П. Н. Врангеля 23 тысячи вернулись на Дон.

Проследить судьбу всех возвратившихся на родину, – пишет один из немногих в нашей стране специалистов по теме казаков-репатриантов, историк З. С. Бочарова, – не представляется возможным. Но анализ источников показывает, что большая часть их была репрессирована.

Бешмет против картуза

Накануне Первой мировой войны казаки составляли 38,6% населения Области войска Донского, коренные крестьяне – 23,5%, «иногородние» – 29,0%. В Кубанской области казаки составляли 45,8%, коренные крестьяне – 13,3%, «иногородние» – 39,0%. В Терской области казаки насчитывали 20,2% жителей, коренные крестьяне – 53,1%, «иногородние» – 25,9% [21, с. 32]. Казачество контролировало на Дону 80,2% землепользования, на Кубани – 78%, на Тереке – 60%, «иногородние» были арендаторами.

Если офицер оказывался молодец, его зачисляли к себе в станицу казаком и не отказывали в земельном наделе.

С казаками бороться против большевиков пошли и многие крестьяне, жившие поблизости от станиц и в самых станицах. Этих казаки приговором станичного общества зачисляли в казачье сословие. Такие добровольцы дрались отлично и подавали пример удали казакам.

У казаков была ахиллесова пята — иногородние. Их было примерно столько же, сколько и казаков. Казаки в большинстве были белыми, а иногородние — красными. Сейчас, при общем подъеме, они молчали, но как только казаки колебались, иногородние вели красную пропаганду.

Бесконечные споры казачьей фракции с иногородними из-за распределения ролей и сфер влияния, а равно о мерах углубления революции, будто недостаточно интенсивно проводимых казачьей властью, увлекали до забвения всех окружающих кубанских парламентариев, и они не хотели слушать моих предупреждений об опасности.



Полковник Ф.И. Елисеев; его воспоминания ценны описанием казачьего быта и тонкими психологическими портретами деятелей Белого движения, включая его легенд: генералов П.Н. Врангеля, С.М. Топоркова, Н.Г. Бабиева

На Кубани и на Тереке каждый казак, с самых малых лет, носил только папаху, мальчиком бешмет, шаровары на очкуре; парубком он имел уже черкеску, даже и раньше, кто был богат. Женился казак обязательно в черкеске. Кинжал на поясе был необходим к его костюму. На действительную службу, как известно, каждый казак шел с собственным обмундированием, оружием и конём. Восемь лет после четырехлетней службы – казак и в станице носил погоны в нужных случаях. Идя на действительную службу, он должен был иметь три черкески: строевую, выходную и парадную. На службе приобретал еще одну-две, обыкновенно цветных, чтобы щегольнуть в них, вернувшись в станицу. И всё это казачье форменное обмундирование он носил до гробовой доски. А что же носили иногородние в станицах? Черная куртка, черные штаны, вобранные в сапоги, атласную рубашку, по ней поясок-шнур с бахромами и на голове черный картуз с лакированным козырьком. Фуражка (картуз) сдвинута на затылок, и из-под нее вырывался лохматый чуб «под польку». И в таком костюме – всю жизнь. Вот откуда и идет прозвище – «картузник». Всё было у иногородних полная противоположность казакам, хотя и жили они не только что в одной станице, но и бок о бок – соседи дворами. Редкий случай бывал, чтобы казак женился на девушке-иногородней. Но чтобы девушка-казачка вышла замуж за иногороднего – это считалось просто позором.



Казаки на чужбине

18 ноября 1920 г. принят Декрет СНК «О землепользовании и землеустройстве в бывших казачьих областях», который сохранял, — пишут А.В. Баранов и Ю.А. Яхутль, — трудовые наделы казаков; национализации подлежали только частновладельческие земли. Вследствие этого земельное неравенство казаков и крестьян сохранялось. К началу 1923 г. душевой надел оставался в казачьих семьях Дона и Кубани втрое больше, чем в крестьянских; на Тереке — в 1,7 раза больше.



