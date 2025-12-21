Зеленский хочет большую армию и денег на её содержание

Зеленский хочет большую армию, это является одним из основных условий мирного плана, но сразу предупреждает своих западных спонсоров, что содержать ее самостоятельно Киев не собирается. Так что Европе уже сейчас необходимо готовить денежки.

«Нелегитимный» накануне разразился заявлением, что после завершения конфликта украинская армия должна содержаться за счет европейских стран, поскольку у Киева средств кормить, поить и одевать 800 тысяч украинских военных не будет. По его мнению, это нормальная ситуация, когда Европа платит за защиту «от России». Да и вообще, содержание ВСУ должно быть внесено в гарантии безопасности для Украины.



После прекращения огня Украина не сможет самостоятельно содержать 800-тысячную армию, в этот период Украине будет необходима поддержка партнеров как гарантия безопасности.


Также Зеленский допустил вывод украинских войск с территории Донбасса, но только вместе с российскими. По его словам, действия должны быть зеркальными. Но это просто игра на публику, на самом деле никакого отвода не будет, никто ему этого сделать не даст. Но делать заявления ему никто не запрещает.

Возможное отведение войск должно быть зеркальным — Украина отходит столько же, сколько Россия. Свободная экономическая зона — там не может быть тяжелого оружия, не может быть войск.
  1. Wladislaw Звание
    Wladislaw
    +6
    Сегодня, 06:20
    Клоун он и есть клоун. Даже не клоун, а кукла на веревочке
    1. роман66 Звание
      роман66
      0
      Сегодня, 09:57
      Не на веревочке а с рукой в заднице
      На веревочке ещё будет, даст бог
  2. Lev_Russia Звание
    Lev_Russia
    +10
    Сегодня, 06:20
    Европа, ну как же ты вляпалась в это зелёное укродеpьмo!!! fool Впрочем, так тебе и надо!!!
    1. ваш вср 66-67 Звание
      ваш вср 66-67
      +3
      Сегодня, 06:43
      Цитата: Lev_Russia
      Европа, ну как же ты вляпалась в это зелёное укродеpьмo!!! fool Впрочем, так тебе и надо!!!

      Европе хочется развалить Россию, но не своими руками!
      Своими она уже пробовала в 1941-1945, больше желания особого нет.
    2. Руслан М Звание
      Руслан М
      +5
      Сегодня, 06:48
      Т е Европу кое как заставили платить взносы в НАТО, а теперь им уже Зе впаривает новый налог? По моему у кого то слишком высокое чсв развилось.
      1. Монтесума Звание
        Монтесума
        +1
        Сегодня, 09:16
        Цитата: Руслан М
        а теперь им уже Зе впаривает новый налог

        Европа платит за защиту «от России» ....содержание ВСУ должно быть внесено в гарантии безопасности для Украины.

        Обнаглевшая содержанка шантажирует покровителей.
    3. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      0
      Сегодня, 08:42
      Цитата: Lev_Russia
      Европа, ну как же ты вляпалась в это зелёное укродеpьмo!!!
      Европа столько десятилетий платила Америке за ощущение того. что Америка её "защищает".
      Ну, какие из Америки "защитники", все знают... Так там хоть ядерное оружие в наличии и ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ надежда на то, что Америка "защитит" всей мощью ядерного оружия.

      А из этой "недостраны" - ну какой, на фиг, тут "щит от России"?! Это ж как обдолбаться надо, чтобы такое придумать!
      В Европе сейчас не смеются над этими словами из вежливости и русофобии. Настанет время - за них бить начнут...
      1. роман66 Звание
        роман66
        +1
        Сегодня, 10:03
        Да, но воюют -то с ними против нас, а это уже не смешно. Не щит, а меч, и это надолго
    4. роман66 Звание
      роман66
      0
      Сегодня, 09:59
      Желание халявы, как обычно, а что скупой платит дважды.....
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 06:30
    ❝ Зеленский* хочет большую армию и денег на её содержание ❞ —

    — И ключ от «квартиры», где лежат замороженные российские резервы ...
    1. Седов Звание
      Седов
      +2
      Сегодня, 07:24
      — И ключ от «квартиры», где лежат замороженные российские резервы ...
      Так ведь им даже ключи от квартиры не нужны wink им деньги сами выносят. А вот "дырка от бублика" напрашивается laughing
  4. ZovSailor Звание
    ZovSailor
    +2
    Сегодня, 06:41
    «Нелегитимный» накануне разразился заявлением, что после завершения конфликта украинская армия должна содержаться за счет европейских стран, поскольку у Киева средств кормить, поить и одевать 800 тысяч украинских военных не будет.

    Требования и условия Победителя в лице ВС РФ в СВО-КТО гораздо скромнее: провести Международный военный трибунал с наказанием преступников бандеронацистов против мира, человечности, военных преступников.
    Остальных бандеронацистов, избежавших возмездия и наказания, пусть содержит гейропа на своей территории.
    1. роман66 Звание
      роман66
      0
      Сегодня, 10:05
      В Канаду выслать, пусть им там....
  5. Лорен Звание
    Лорен
    +2
    Сегодня, 06:56
    наркоман выдоит из Европы остатки денег
  6. Юрий_Я Звание
    Юрий_Я
    +2
    Сегодня, 06:59
    армию и денег

    Марафету и девочек....
    Классика жанра
  7. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    +6
    Сегодня, 07:01
    Свободная экономическая зона — там не может быть тяжелого оружия, не может быть войск.


    Там не может быть xoxлов, и даже их запаха.

    Утром 20 декабря ВСУ атаковали бронегруппой в направлении Покровска - танки, ББМ, пехота, всё по-серьезному. Работали по противнику все, атака захлебнулась - вся техника сгорела.
    С нашей стороны отмечено увеличение зоны контроля в районе Гришино до точки 48.300104, 37.091527. Освобожден н.п. Светлое между Мирноградом и Покровском, тем самым закрепляется наш контроль вокруг Мирнограда.
  8. Егоза Звание
    Егоза
    0
    Сегодня, 07:46
    "Зеленский хочет"... да знаем мы чего он хочет. Шкуру свою спасти. Он еще надеется на "партнеров", а их уже и нет.
  9. Vulpes Звание
    Vulpes
    +3
    Сегодня, 08:00
    800 тыс. при населении 20-25 миллионов можно создать только при тотальной безработице. Но тут экономике кирдык. Хотя спонсоры найдутся. Где ещё взять столько добровольного пушечного мяса против РФ....
    1. Лена Петрова Звание
      Лена Петрова
      +4
      Сегодня, 08:18
      Это может себе позволить С. Корея. Но там - тотальный патриотизм и служат не за деньги. А в 404 такую свору долго содержать никто не будет, - вооружат, укрепят прочим наёмным сбродом, и опять кинут в "топку" через какое-то время.
      1. Vulpes Звание
        Vulpes
        +1
        Сегодня, 08:22
        Там не капитализм все-таки и мощная собственная промышленность.
  10. Ныробский Звание
    Ныробский
    +5
    Сегодня, 08:02
    Классика жанра, сначала бабушка Европа взростила шпану до уровня бандита, а потом бандит поставил бабушку на счётчик и на регулярной основе стал забирать её пенсию!
  11. bar Звание
    bar
    +2
    Сегодня, 08:12
    Зеленский хочет большую армию и денег на её содержание

    И главное чтобы денег побольше. laughing
  12. Naum_2 Звание
    Naum_2
    +1
    Сегодня, 08:16
    Что-то слишком много уделяем внимания ЗЕЛЁНОМУ КРОКОДИЛУ!
  13. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +1
    Сегодня, 08:25
    Цитата: Седов
    А вот "дырка от бублика" напрашивается
    Ещё и от жилетки рукава. Можно и от дохлого осла уши wink
  14. кот Краш Звание
    кот Краш
    +2
    Сегодня, 08:36
    Если война закончится, а содержание военных будет приличным, то вполне могут набрать желающих прокормиться за казённый кошт. Всех возрастов и ориентаций. Но, наши навряд ли будут согласны.
  15. tatarin1972 Звание
    tatarin1972
    +3
    Сегодня, 08:42
    Вова не соизмеряет желания с возможностями, возможно кокс мозги иссушил, возможно это болезнь большей части живущих на Украине.
  16. vladcub Звание
    vladcub
    0
    Сегодня, 09:53
    Хотеть не вредно, а с деньгами....
    "батько, дай гроши" (С) 2
    Так и Зе будет говорить?