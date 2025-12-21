Зеленский хочет большую армию и денег на её содержание
5 81327
Зеленский хочет большую армию, это является одним из основных условий мирного плана, но сразу предупреждает своих западных спонсоров, что содержать ее самостоятельно Киев не собирается. Так что Европе уже сейчас необходимо готовить денежки.
«Нелегитимный» накануне разразился заявлением, что после завершения конфликта украинская армия должна содержаться за счет европейских стран, поскольку у Киева средств кормить, поить и одевать 800 тысяч украинских военных не будет. По его мнению, это нормальная ситуация, когда Европа платит за защиту «от России». Да и вообще, содержание ВСУ должно быть внесено в гарантии безопасности для Украины.
После прекращения огня Украина не сможет самостоятельно содержать 800-тысячную армию, в этот период Украине будет необходима поддержка партнеров как гарантия безопасности.
Также Зеленский допустил вывод украинских войск с территории Донбасса, но только вместе с российскими. По его словам, действия должны быть зеркальными. Но это просто игра на публику, на самом деле никакого отвода не будет, никто ему этого сделать не даст. Но делать заявления ему никто не запрещает.
Возможное отведение войск должно быть зеркальным — Украина отходит столько же, сколько Россия. Свободная экономическая зона — там не может быть тяжелого оружия, не может быть войск.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация