Зеленский хочет большую армию, это является одним из основных условий мирного плана, но сразу предупреждает своих западных спонсоров, что содержать ее самостоятельно Киев не собирается. Так что Европе уже сейчас необходимо готовить денежки.«Нелегитимный» накануне разразился заявлением, что после завершения конфликта украинская армия должна содержаться за счет европейских стран, поскольку у Киева средств кормить, поить и одевать 800 тысяч украинских военных не будет. По его мнению, это нормальная ситуация, когда Европа платит за защиту «от России». Да и вообще, содержание ВСУ должно быть внесено в гарантии безопасности для Украины.Также Зеленский допустил вывод украинских войск с территории Донбасса, но только вместе с российскими. По его словам, действия должны быть зеркальными. Но это просто игра на публику, на самом деле никакого отвода не будет, никто ему этого сделать не даст. Но делать заявления ему никто не запрещает.