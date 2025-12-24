Три войны белого генерала Сергея Маркова



Генерал-майор Марков на фотографии 1917 г.

Первые годы жизни С. Маркова

Первая война С. Маркова



Офицеры Генштаба в распоряжении наместника на Дальнем Востоке, С. Марков – третий справа во втором ряду

«Маркова я знал лично немного. Помнится, в японскую войну... мы звали его «кожаным капитаном», ибо с головы до ног он был одет в кожу – черная куртка, черные штаны».



Капитан Марков на фотографии 1906 г.

Сергей Марков после Русско-Японской войны

Возвращение в Петербург

Сергей Марков во время I мировой войны



Штаб 4-й стрелковой бригады, Марков справа от Деникина, декабрь 1914 г.

С. Марков после Февральской революции

«Проходя по лужам, оставшимся от вчерашнего дождя, солдаты набирали полные горсти грязи и ею забрасывали нас. Лицо, глаза заволокло зловонной липкой жижицей. Посыпались булыжники. Бедному калеке генералу Орлову разбили сильно лицо, получили удар Эрдели и я – в спину и голову.

По пути обменивались односложными замечаниями. Обращаясь к Маркову (я сказал):

– Что, милый профессор, конец?!

...Вокзал залит светом. Там новая громадная толпа в несколько тысяч человек. И всё слилось в общем море – бушующем, ревущем. С огромным трудом провели сквозь него под градом ненавистных взглядов и ругательств».

Формирование Добровольческой армии



Корнилов в Новочеркасске, 1918 г.



Январь 1918 г., одна из офицерских пехотных рот Добровольческой армии

«Корнилов – революционный генерал. Я же могу повести армию только с Богом в сердце и Царем в душе».



Федор Артурович Келлер в период I мировой войны

«Ледяной поход»



М. Греков. Отверженные



Марковский полк в Первом Кубанском походе



М. Неженцев



Бой за село Лежанка. 7 марта 1918 года



На этой фотографии 1919 года мы видим донского казака А. И. Автономова – бывшего хорунжего царской армии, главнокомандующего вооруженными силами Кубанской республики. В феврале того же 1919 г. он умер от тифа во время отступления к Астрахани

«Весь план свидетельствует о большой смелости и искусстве. Не знаю чьих – Сорокина или его штаба. Но если вообще идейное руководство в стратегии и тактике за время северокавказской войны принадлежало самому Сорокину, то в лице фельдшера-самородка Советская Россия потеряла крупного военачальника».

«Люди и лошади быстро обросли ледяной корой; казалось, всё промёрзло до самых костей; покоробившаяся, будто деревянная одежда сковала тело; трудно повернуть голову, трудно поднять ногу в стремя».



С. Марков в центре в белой папахе на картине О.Авакиняна «Штурм Екатеринодара» (с биноклем – Деникин, рядом с ним – Корнилов)

«Неприятельская граната попала в дом только одна, только в комнату Корнилова, когда он был в ней, и убила только его одного».



На этом рисунке неизвестного белогвардейца мы видим отступающих от Екатеринодара «добровольцев»



Знак отличия Первого Кубанского похода

Гибель генерала Маркова



Марковцы на фотографии 1919 г.

«К туркам в дыру,

В Дарданеллы узкие,

Плыли завтрашние галлиполийцы,

Плыли вчерашние русские».