США продолжат блокаду Венесуэлы, пока Мадуро не вернёт «украденные активы»
Соединенные Штаты продолжат блокаду Венесуэлы, задерживая танкеры с нефтью, пока Николас Мадуро не вернет «все украденные американские активы». С таким заявлением выступил глава Пентагона Пит Хегсет.
Министр войны, а именно так называется должность Хегсата, повторил высказывание Трампа о том, что Венесуэла якобы «украла» американские активы, землю и нефть. Поэтому блокада продолжится, все танкеры с венесуэльской нефтью будут задерживаться, а нефть изыматься. Займутся этим Береговые войска США в рамках операции «Южное копье».
Президент Трамп ясно дал понять: блокада танкеров с санкционированной нефтью, выходящих из Венесуэлы или направляющихся в неё, останется в полной силе, пока преступное предприятие Мадуро не вернёт все украденные американские активы.
В Пентагоне проводимая операция подается как «борьба с наркотиками, насилием и хаосом». Останавливаться американцы не собираются. Впрочем, как и вторгаться в Венесуэлу, судя по последним заявлениям. В то же время Трамп явно хочет установить контроль над венесуэльской нефтью.
Между тем американцы задержали очередной танкер с венесуэльской нефтью, по словам министра внутренней безопасности США Кристи Ноэм, Вашингтон лишит Каракас возможности «финансировать наркоторговлю» за счет продажи энергоресурсов.
