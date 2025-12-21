США продолжат блокаду Венесуэлы, пока Мадуро не вернёт «украденные активы»

Соединенные Штаты продолжат блокаду Венесуэлы, задерживая танкеры с нефтью, пока Николас Мадуро не вернет «все украденные американские активы». С таким заявлением выступил глава Пентагона Пит Хегсет.

Министр войны, а именно так называется должность Хегсата, повторил высказывание Трампа о том, что Венесуэла якобы «украла» американские активы, землю и нефть. Поэтому блокада продолжится, все танкеры с венесуэльской нефтью будут задерживаться, а нефть изыматься. Займутся этим Береговые войска США в рамках операции «Южное копье».



Президент Трамп ясно дал понять: блокада танкеров с санкционированной нефтью, выходящих из Венесуэлы или направляющихся в неё, останется в полной силе, пока преступное предприятие Мадуро не вернёт все украденные американские активы.


В Пентагоне проводимая операция подается как «борьба с наркотиками, насилием и хаосом». Останавливаться американцы не собираются. Впрочем, как и вторгаться в Венесуэлу, судя по последним заявлениям. В то же время Трамп явно хочет установить контроль над венесуэльской нефтью.

Между тем американцы задержали очередной танкер с венесуэльской нефтью, по словам министра внутренней безопасности США Кристи Ноэм, Вашингтон лишит Каракас возможности «финансировать наркоторговлю» за счет продажи энергоресурсов.
  1. ваш вср 66-67 Звание
    ваш вср 66-67
    +3
    Сегодня, 06:46
    высказывание Трампа о том, что Венесуэла якобы «украла» американские активы, землю и нефть.

    А как господа Трамп и Хегсет насчет 300 млрд российских денег? Или это другое?
    1. Руслан М Звание
      Руслан М
      +5
      Сегодня, 06:51
      А у нас сил нету установить блокаду Европе. все как всегда. Есть силы. Ты диктуешь условия. Нет? Рисуешь красные линии. Увы.
      1. Nastia Makarova Звание
        Nastia Makarova
        0
        Сегодня, 07:36
        Нету сил, и с этим надо смириться
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +8
    Сегодня, 06:47
    ❝ Вашингтон лишит Каракас возможности «финансировать наркоторговлю» за счёт продажи энергоресурсов ❞ —

    — Всегда считалось, что наркоторговля – дело преступное, но прибыльное, а здесь её, оказывается, «финансировать» надо ...
    1. Седов Звание
      Седов
      +1
      Сегодня, 07:12
      — Всегда считалось, что наркоторговля – дело преступное, но прибыльное, а здесь её, оказывается, «финансировать» надо ...
      Да уж. Начинался этот произвол под предлогом борьбы с наркотрафиком и наркокортелями. Как удобно быть "сильным". Это ведь самая "справедливая" страна в мире. Оплот демократии во всей своей красе. drinks
    2. Ныробский Звание
      Ныробский
      +2
      Сегодня, 08:23
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      ❝ Вашингтон лишит Каракас возможности «финансировать наркоторговлю» за счёт продажи энергоресурсов ❞ —

      — Всегда считалось, что наркоторговля – дело преступное, но прибыльное, а здесь её, оказывается, «финансировать» надо ...

      Ага. Только вот если "военные агрономы" матрасов в Афганистане почти официально увеличили посевные площади мака в тысячи раз, и с помощью военной авиации вывозили опиум тоннами, то в ситуации с Венесуэлой они снова использовали принцип "пробирки Колена Пауэлла" и под надуманным предлогом устроили блокаду государства с кражей нефти по беспределу. Бандосы.
      1. Ильнур Звание
        Ильнур
        0
        Сегодня, 09:46
        в Афганистане почти официально увеличили посевные площади мака в тысячи раз

        Они для этого и зашли в Афганистан, и потом завалить этим опиумом Россию, как когда то Китай, и подсадить на наркотики -это был один из способов войны с Россией...
      2. ruha ruhov Звание
        ruha ruhov
        0
        Сегодня, 09:50
        Раньше не было интернета и США грабили мир в тихую, а теперь всем известно это и никак не скрыть, вот они и понимают, зачем скрывать то.
  3. Lev_Russia Звание
    Lev_Russia
    +2
    Сегодня, 06:49
    ...пока преступное предприятие Мадуро не вернёт все украденные американские активы.
    На что президент Колумбии уже ответил - пусть сначала Штаты вернут украденные южные штаты Латинской Америке...
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      0
      Сегодня, 08:01
      hi!
      Цитата: Lev_Russia
      ...пока преступное предприятие Мадуро не вернёт все украденные американские активы.
      На что президент Колумбии уже ответил - пусть сначала Штаты вернут украденные южные штаты Латинской Америке...
      Эдак дождёмся - бритты потребуют вернуть украденную у них Индию.
      А там - как снежный ком "украденное" расти начнёт...
  4. Лорен Звание
    Лорен
    +2
    Сегодня, 06:54
    Вооруженный грабеж мирового разлива. "Слово", "Кольт" - как знакомо из Истории.
  5. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +4
    Сегодня, 07:10
    Если быть последовательным ,Тайвань - Китаю,Россиии восточную европу ,не забыть ещё Финляндию.
    1. Егоза Звание
      Егоза
      +7
      Сегодня, 07:51
      Цитата: tralflot1832
      Россиии восточную европу ,не забыть ещё Финляндию.

      Вы уверены, что нам нужна эта восточная европа? Да еще и с Финляндией? Они свой выбор сделали, вот пусть и сидят с ним. Как там в песне - "Если невеста уходит к другому, то неизвестно, кому повезло"
      1. Schneeberg Звание
        Schneeberg
        +1
        Сегодня, 08:15
        "Если невеста уходит к другому, то неизвестно, кому повезло"
        В самую точку!
      2. Roman_VH Звание
        Roman_VH
        0
        Сегодня, 10:05
        Таки Кемска волость нужна, а кемсковолосчане ваашьпе нет. И даже не надо чтоб Магадан заговорил по кемски. Ну как то так ИМХО
    2. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +2
      Сегодня, 08:15
      Андрей, hi!
      Цитата: tralflot1832
      Если быть последовательным ,Тайвань - Китаю,Россиии восточную европу ,не забыть ещё Финляндию.
      А там и бритты с Индией подоспеют. А уж Португалия с Испанией про своё "украденное" вспомнят... Даже голландцы - и те голос "громкий и властный" подадут...
      Да, чуть не забыл... ЮАР диктатуру коренного населения тоже пора сворачивать. "Истинные хозяева" ждут...

      Волшебное слово "реституция"...

      Как-то не к месту вспомнилось.
      В.Артмане новые власти выперли из квартиры в центре Риги, вернули дом наследникам прежних "хозяев", живущим в Европе. Прежние "хозяева" сбежали вместе с нацистами в 45-м. Наследники, кстати, даже не подозревали о "наследстве".
      А великая актриса дожила жизнь на даче. Вовсе не "рублёвской". Я фотографии видел - я б в на такой даче зимовать по доброй воле не решился. Даже трибалтийскую зиму.
      Тоже "реституцией" назвали...
      1. Егоза Звание
        Егоза
        +2
        Сегодня, 08:22
        Цитата: Zoldat_A
        Тоже "реституцией" назвали...

        Так и поляки тоже нацелились на реституции в зап.украине. Уже и документы собрали. И "беглых" так привечали...однако, что-то пошло не так.... laughing
      2. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        +1
        Сегодня, 09:36
        Игорь ,привет помню этот дикий случай.Так и Лайму выперли из её " дачки" купленную при СССР ,не знаю почему не посадили " она же весь Советский Союз кормила !" И Россию тоже. laughing
        1. Zoldat_A Звание
          Zoldat_A
          +1
          Сегодня, 09:57
          Цитата: tralflot1832
          помню этот дикий случай.Так и Лайму выперли из её " дачки"
          Да Лайма-то - пёс с ней... Я эту кривляку никогда не любил и задолго-задолго до того, как "выяснилось". что она "всех нас кормила".
          Не люблю, когда художник отсутствие таланта прикрывает "Я художник, я так вижу". Не люблю, когда режиссёр прикрывается "кино не для всех" и "арт-хаус". Не люблю, когда артист своё неумение создать что-то оригинальное и яркое прикрывает мнимыми манерностью и изысканностью.

          А вот Артмане жалко... Как вспомню "Театр" - вот где настоящая королева!
          1. tralflot1832 Звание
            tralflot1832
            0
            Сегодня, 10:04
            Игорь ,фильм "Театр " обязателен к просмотру современной молодёжи.Юношам придётся " сопли " вытирать своим подругам. :
    3. ruha ruhov Звание
      ruha ruhov
      +1
      Сегодня, 09:51
      И Аляску! Ее то вроде в аренду на 100 лет отдавали. Если не возвращают , это как назвать?
  6. anjey Звание
    anjey
    +1
    Сегодня, 07:22
    Дэмагоги из СаШи,если они не прекратят поддержку Краины,то ни о каких реальных совместных проектах,экономических,политических, США-Россия ,не стоит и говорить,конфликт на Украине -это лакмусовая бумажка доверительных отношений ......Если зеркально отвечать САШе на данный момент ,то мы должны сделать в Венесуэле "Украину" для янки... am
    1. anjey Звание
      anjey
      +2
      Сегодня, 07:30
      Самый главный враг это не ЕС,как нам подают...ЕС вынуждают англосаксы за "Лужей "и за Ламаншем,европейцы видимо совсем отупели ,их толкают на Третью Мировую....с Россией am
    2. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +1
      Сегодня, 07:46
      anjey
      Сегодня, 07:30
      Самый главный враг это не ЕС,как нам подают...ЕС вынуждают англосаксы за "Лужей "и за Ламаншем,европейцы видимо совсем отупели ,их толкают на Третью Мировую....с Россией am


      hi Зачем нам бодаться с янкесами за чужие шкурные интересы дядюшки Си, доящего нефть Венесуэлы и имеющего основной профит?
      Россия может оказать помощь, в том числе поставками вооружений в рамках двусторонне ратифицированного Стратегического договора о партнёрстве в ответ на поставки вооружений и разведданных от Фашингтона бандерштату.
  7. samarin1969 Звание
    samarin1969
    +1
    Сегодня, 07:35
    Трамп верно рассчитал момент. Коллективный "Дмитриев" сейчас ухватился за призрачную возможность выйти из СВО. Из-за Мадуро элита РФ не будет конфликтовать с "добрым" Трампом. Не будет даже словесных демаршей.
    1. Себенза Звание
      Себенза
      0
      Сегодня, 10:01
      Ну так неумный человек же рыжий. Творит не зная что.
  8. nokki Звание
    nokki
    +2
    Сегодня, 08:01
    Англосаксы изначально были пиратами, грабителями и убийцами.
  9. Darkdimon Звание
    Darkdimon
    0
    Сегодня, 08:12
    Блокада будет как у Кубы?
  10. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 08:13
    Цитата: ваш вср 66-67
    А как господа Трамп и Хегсет насчет 300 млрд российских денег?Или это другое?

    Вот именно! Это другое wink
  11. faiver Звание
    faiver
    0
    Сегодня, 08:17
    Трамп нашел для себя удобного "мальчиша-плохиша"......
  12. Cap.Nemo58rus Звание
    Cap.Nemo58rus
    0
    Сегодня, 08:17
    Если так можно штатникам, то значит можно всем, наверное? Грабь награбленное! Знакомый лозунг.
  13. Ехим Звание
    Ехим
    +1
    Сегодня, 09:34
    Сейчас самое время Китаю начинать блокаду Тайваня. Чего они ждут?